Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450

+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде

Оглавление

Вступление

В последнее время производители активно работают над разработкой компактных ноутбуков. Именно так когда-то появились нетбуки, быстро уступившие место ультрабукам. Для большинства пользователей компактности ультрабуков будет достаточно, но что если нужно получить максимально компактное устройство и при этом не потерять в функционале?

реклама

Вариантов выбора становится меньше, стоимость таких устройств достаточно высокая, да и позиционируются обычно как профессиональные и флагманские решения. Одним из таких и является новый ультрабук от компании ASUS.

И он не зря позиционируется как флагманский и профессиональный, он еще и обладает всеми необходимыми качествами. Разработчикам удалось совместить компактные габариты и минимальную массу корпуса, солидный уровень производительности и весьма неплохую автономность. Как им это удалось и чем пришлось пожертвовать? Именно в этом мы и разберемся в ходе данного обзора.

500x233 145 KB. Big one: 1500x700 1038 KB

Итак, встречайте – новый ASUS ExpertBook B9450F! А прежде чем рассмотреть его подробнее, обратим внимание на технические характеристики.

реклама

Технические характеристики

Модель ASUS ExpertBook B9
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U
Видеопроцессор Intel UHD Graphics 620
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 8 / 16 Гбайт
Встроенная память 512 Гбайт / 1 Тбайт / 2 Тбайт
Экран 14" IPS, 1920 x 1080
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0
Аккумулятор 33 / 66 мАч
Размеры 320.0 x 203.0 x 14.9 мм
Масса 0.87 / 0.99 кг
Цена н/д*
*На момент тестирования официальная стоимость данной модели не указана.

Аппаратная платформа типична для современных ультрабуков, да и объемы оперативной памяти не кажутся чем-то впечатляющим. А вот максимальный объем основной памяти оптимистичен. Позиционирование модели как топового устройства можно проследить в отсутствии модификации с объемом памяти менее 512 Гбайт. Но больше всего внимания привлекают очень скромные габариты и масса менее килограмма.

Как удалось добиться таких показателей? Одним из факторов является корпус, именно о нем мы поговорим в следующем разделе.

Внешний вид и конструкция

Ультрабук поражает габаритами и неожиданно скромной массой, но при этом отличается высокими показателями жесткости конструкции при нагрузках на изгиб или скручивание. Этого удалось добиться благодаря применению магниево-литиевого сплава. Данный сплав позволяет добиться минимальной массы, отличаясь высокими показателями жесткости. Сам корпус выполняется из цельной заготовки путем фрезерования.

Все элементы точно и надежно зафиксированы на своем месте, да и самих элементов минимальное количество.

500x379 25 KB. Big one: 1500x1136 139 KB

Верхняя крышка лишена каких-то дизайнерских элементов, кроме классического логотипа производителя в центре. В соответствии с общей стилистикой оформления логотип выполнен в темном цвете. Сама поверхность обладает приятной шероховатой фактурой, совершенно не склонной к появлению жирных следов или отпечатков пальцев. Неплохо она сопротивляется и появлению механических следов эксплуатации, вроде потертостей или царапин.

500x378 30 KB. Big one: 1500x1135 161 KB

Нижняя часть также закрыта единой металлической крышкой, фиксирующейся с помощью винтов по периметру. Поверхность абсолютно ровная со скосами по краям, присутствует вентиляционная решетка для доступа воздуха к внутренним компонентам и решетки динамиков слева и справа. Ультрабук опирается на поверхность с помощью широких резиновых ножек.

500x487 42 KB. Big one: 1500x1461 195 KB

Единственная пластиковая панель корпуса – черная рамка вокруг дисплея. Панель под клавиатурой полностью повторяет материал верхней крышки. Зона клавиатуры немного утоплена .

500x333 41 KB. Big one: 1500x1000 194 KB

реклама



В рабочем положении дисплей открывает вентиляционную решетку на торце корпуса, предназначенную для вывода теплого воздуха за пределы корпуса. Такое решение позволяет исключить смешивание холодного и теплого воздуха, позволяя добиться большей эффективности охлаждения.

500x154 18 KB. Big one: 1500x462 67 KB

Крышка может раскрываться на 180 градусов и точно фиксируется в любом выбранном положении. Усилие петель подобрано максимально точно для удачного баланса между отсутствием люфта крышки в выбранном положении и возможностью раскрыть ультрабук одной рукой.

Механизм ErgoLift приподнимает основание на несколько градусов для достижения оптимального расположения клавиатуры относительно пользователя и обеспечения наилучшего доступа воздуха к системе охлаждения.

500x332 37 KB. Big one: 1500x995 160 KB

реклама

Слева на торце можно увидеть полноразмерный порт HDMI, а также два разъема USB-C 3.1 Gen 2. К любому из них можно подключать зарядное устройство. Также здесь предусмотрен порт micro-HDMI, который выполняет роль сетевого порта и служит для подключения адаптера Ethernet. Такое решение потребовалось для размещения сетевой карты внутри самого ультрабука, но габариты стандартного разъема RJ-45 не позволили обойтись без переходника.

500x350 39 KB. Big one: 1500x1050 177 KB

На правой грани можно увидеть полноразмерный порт USB-A 3.1 Gen 2, комбинированный порт AUX для подключения гарнитуры и светодиодные индикаторы состояния. Здесь же предусмотрено место крепления кенсингтоновского замка.

500x333 56 KB. Big one: 1500x1000 266 KB

Принадлежность новинки к профессиональной технике выдает только один элемент на корпусе – над клавиатурой разместился логотип ExpertBook. Впрочем, даже без этого логотипа в классе модели сомнений не возникает.

реклама

500x333 36 KB. Big one: 1500x1000 181 KB

На ближайшем к пользователю торце предусмотрен вырез для облегчения открывания крышки, здесь же расположился светодиодный индикатор. Он отображает активность процесса заряда (красный цвет) или показывает, что батарея заряжена (зеленый цвет). Также этот индикатор может отображать работу голосового помощника.

При разработке компактных моделей перед разработчиками всегда стоит непростая задача по компоновке всех необходимых внутренних элементов. Наш герой отличается минимальной толщиной и массой, тем интереснее заглянуть внутрь корпуса.

Крышка демонтируется без каких-либо затруднений и сразу же перед нами предстаёт «внутренний мир» новинки.

500x287 59 KB. Big one: 1500x860 320 KB

реклама

Как видим, минимальное пространство не помешало разработчикам разместить здесь систему активного охлаждения и два слота для твердотельных накопителей. Логичным оказывается также и отсутствие модификаций с дискретной графикой – для нее здесь попросту нет места.

500x373 48 KB. Big one: 1500x1120 214 KB

Крышка снабжена теплоизолирующим покрытием, служащим для комфорта пользователя и дополнительными элементами жесткости. Специальные упоры не позволят случайно сдавить корпус и тем самым повредить компоненты.

Создать полноценный и очень компактный ультрабук – задача не из легких и требующая применения современных разработок. Так, здесь используется современный сплав, внутренние компоненты собраны весьма плотно друг к другу.

500x489 62 KB. Big one: 1500x1466 316 KB

реклама

Тем не менее, инженеры нашли способ не отказываться от активной системы охлаждения и разместить внутри корпуса достаточно емкий аккумулятор. Таким образом получился имиджевый продукт с качественным корпусом, отлично показывающий всем своим видом принадлежность к профессиональной и дорогой технике.

Клавиатура и тачпад

Рабочее пространство организованно типично и знакомо для любого пользователя. Здесь применяется классическая клавиатура островного типа, знакомая нам по компактным моделям из линейки ZenBook. Достаточно крупные клавиши и промежутки между ними позволили минимизировать случайные нажатия и ошибки при вводе текста.

500x376 43 KB. Big one: 1500x1128 216 KB

Высота клавиш соответствует глубине зоны под клавиатуру, располагая кнопки в один уровень с рабочей поверхностью и исключая их соприкосновение с поверхностью дисплея в закрытом положении. Клавиша питания расположена в общем блоке и это может вызывать неудобства. Такое расположение потребует привыкания.

реклама

500x333 47 KB. Big one: 1500x1000 204 KB

Также небольшой размер позиционных клавиш может вызывать затруднения. Но это особенность компактных моделей, к которой потребуется привыкнуть и со временем это не будет создавать неудобства.

Сенсорная панель достаточно крупного размера совмещена с кнопками и позволяет нажимать на всю площадь панели. Поверхность выполнена из шлифованного стекла, приятно и комфортно ощущается пальцами, не собирая жировые следы и отпечатки пальцев.

500x333 39 KB. Big one: 1500x1000 206 KB

Хотя ScreenPad здесь не предусматривается вовсе, тачпад получил поддержку режима NumberPad, который превращает сенсорную панель в цифровую клавиатуру для удобной работы с цифрами.

реклама

500x333 47 KB. Big one: 1500x1000 212 KB

Специальный интеллектуальный алгоритм умеет отличать управление курсором и ввод чисел, ускоряя и упрощая использование. Здесь не требуется постоянно переключаться между режимами сенсорной панели, просто активировав NumberPad и пользуясь компьютером в привычном режиме.

Стремясь сделать корпус как можно компактнее, производитель не стал приносить в жертву удобство работы и разместил удобную клавиатуру с комфортными промежутками между кнопками и плавным ходом. Для комфортной работы с документами важной составляющей является привычная компоновка служебных и функциональных клавиш.

500x195 41 KB. Big one: 1500x584 141 KB

В данном случае были сохранены привычные размеры клавиш Shift и Enter, а также обеспечена возможность переключения "горячих" клавиш верхнего ряда на режим функциональных. При обработке большого количества числовых данных полезна возможность активации цифровой панели NumberPad.

Дисплей

Несмотря на скромные габариты, диагональ дисплея составляет 14 дюймов. Да, скромные габариты корпуса достижимы благодаря минимальным боковым рамкам. Процент площади корпуса, занимаемый дисплеем, составляет 94%! Для сравнения, большинство современных ультрабуков из линейки ASUS ZenBook отличаются узкими рамками, но там дисплей занимает примерно 85 процентов.

500x497 68 KB. Big one: 1500x1492 327 KB

При этом никаких скидок в плане разрешения делать не стали – в распоряжении пользователя полноценная матрица с Full HD разрешением. Никаких нареканий к детализации изображения не возникнет, а вот более крупное разрешение вызывало бы неудобства с оптимизацией софта и масштабированием интерфейса.

Стремление создать максимально компактное устройство неизменно приводит к компромиссам. В частности, не предусмотрено модификаций с поддержкой сенсорного ввода – матрица никогда не превратится в средство управления, а также безальтернативно обладает матовой поверхностью.

Интересным ходом в поиске способов снизить энергопотребление оказалось использование матрицы с памятью. Обладая собственным хранилищем, она может сохранять отображаемое статическое изображение, давая компьютеру возможность отключить работу графического адаптера.

Зато используемая IPS матрица обладает приятной цветопередачей и широкими углами обзора.

500x284 77 KB. Big one: 1500x853 379 KB

258x500 39 KB. Big one: 774x1500 158 KB

Белый цвет смотрится натурально, без заметных отклонений в цветовой температуре. А вот при взгляде под углом наблюдается небольшой уход к розоватым оттенкам. Это заметно при отображении белого цвета, но не привлекает внимания в процессе эксплуатации.

500x286 20 KB. Big one: 1500x859 77 KB

247x500 27 KB. Big one: 741x1500 89 KB

Черный цвет при взгляде под прямым углом и вовсе заставляет вспомнить матрицы AMOLED. Нет, отображение черного здесь выделяет дисплей в темноте, но сам цвет отображается максимально точно и без паразитных засветок. Под углом оттенок становится светлее, но это стандартная ситуация для таких экранов.

500x284 16 KB. Big one: 1500x853 65 KB

236x500 20 KB. Big one: 707x1500 65 KB

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 324 0.182 1780
50 120 0.068 1765
0 16 0.009 1778

Большой запас яркости и практически нулевая яркость черного цвета позволили добиться солидной контрастности. Вкупе с матовой поверхностью дисплея такие показатели яркости позволили добиться хорошей читаемости дисплея при использовании возле ярких источников света. Наш герой хорошо подойдет для работы как в офисе, так и на улице.

500x333 26 KB. Big one: 1500x1000 18 KB

Хотя графики заметно отклонились от референсных значений, они отличились стабильностью и совпадением друг с другом.

500x333 19 KB. Big one: 1500x1000 13 KB

Как и в предыдущем графике, отметим стабильность показателей. Не наблюдается преобладания какого либо из оттенков над остальными.

500x333 11 KB. Big one: 1500x1000 10 KB

Цветовая температура едва заметно отклонилась к диапазону теплых тонов. В работе цвета будут восприниматься как эталонные по цветовой температуре и не вызовут нареканий даже у искушенных пользователей.

500x333 144 KB. Big one: 1500x1000 256 KB

Как и заявлено в характеристиках, цветовой диапазон полностью покрывает стандарт RGB. Едва заметные отклонения на вершинах присутствуют, но это скорее погрешности измерений, нежели огрехи калибровки. Да и существенными их нельзя назвать даже с натяжкой.

500x362 192 KB. Big one: 1029x744 217 KB

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта пользователю.

Стремление к минимальным боковым рамкам автоматически подразумевало использование высококачественной матрицы, а статус устройства не позволял экономить на качестве изображения. Результатом стало оснащение ASUS ExpertBook качественным дисплеем с широкими углами обзора, высокой контрастностью и максимально точным отображением оттенков. Отметим также появление такого технологичного решения, как собственная память дисплея.

Обратной стороной компактности стал полный отказ от дисплея с сенсорным управлением. А вот применение исключительно дисплея с разрешением Full HD выглядит разумным.

Программное обеспечение и прошивка

Как и подавляющее число современных компьютеров, наш герой работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Тестовые экземпляры не обладают лицензией и представлены в неактивированном состоянии операционной системы.

349x226 9 KB. Big one: 349x226 9 KB

Коммерческие образцы будут обладать домашней или профессиональной версией с электронным лицензионным ключом. Каких-либо значимых изменений со стороны производителя не предполагается.

Аппаратная платформа и производительность

Имиджевый и прогрессивный ультрабук должен быть соответствующе укомплектован по части аппаратной платформы. В данном случае разработчики пошли проверенным путем и выбрали два варианта центральных процессоров.

500x269 47 KB. Big one: 670x360 27 KB

В зависимости от модификации наш герой может комплектоваться процессорами Intel Core i5-10210U или Intel Core i7-10510U. В данном случае используется старшая модель. Хотя оба чипа располагают четырьмя физическими ядрами, поддерживают многопоточное выполнение задач и могут увеличивать максимальную тактовую частоту в режиме Turbo boost. Наш герой обладает базовым показателем частоты на уровне 1.8 ГГц с возможностью их увеличения до отметки 4.9 ГГц.

500x498 211 KB. Big one: 603x601 188 KB

Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт. Все чипы распаяны на плате, возможности замены или расширения памяти не предусмотрено. А значит, стоит заранее определить для себя необходимый объем памяти. Сама память стандарта LPDDR3 и работает в двухканальном режиме с частотой 2133 МГц.

500x480 269 KB. Big one: 829x796 227 KB

Еще одним компромиссом в погоне за компактностью можно выделить графическую производительность. Да, здесь доступна только интегрированная графика Intel UHD Graphics 620. Такое решение логично, ведь объем корпуса не позволил бы разместить ни компоненты видеокарты, ни соответствующую систему охлаждения.

Обратимся к различным тестовым приложениям и оценим уровень производительности ASUS ExpertBook B9450.

351x500 270 KB. Big one: 615x876 295 KB

500x461 91 KB. Big one: 610x562 20 KB

413x500 97 KB. Big one: 457x553 70 KB

500x498 118 KB. Big one: 603x601 99 KB

500x270 293 KB. Big one: 1452x784 2242 KB

500x141 20 KB. Big one: 1500x424 86 KB

500x85 11 KB. Big one: 1500x254 44 KB

500x151 19 KB. Big one: 1500x452 80 KB

500x313 129 KB. Big one: 1249x781 208 KB

500x316 122 KB. Big one: 1242x784 189 KB

500x71 26 KB. Big one: 1249x177 43 KB

500x129 53 KB. Big one: 1276x330 84 KB

500x130 53 KB. Big one: 1276x333 84 KB

Как видно, с быстродействием новинки не возникает каких-либо проблем. Если только речь идет о компактном ультрабуке с акцентом на мобильность. Ожидать удивительной скорости работы в тяжелых мультимедийных задачах не приходится, а вот для повседневного использования возможностей хватит с запасом.

Но какими бы эффективными не были компоненты, тепловыделение все равно будет присутствовать и его необходимо контролировать. Компактный корпус не позволил разместить внутри массивную систему охлаждения, но конструкторы постарались не упрощать ее чрезмерно.

500x333 71 KB. Big one: 1500x1000 352 KB

Традиционно центральный процессор накрывает основание с теплопроводной трубкой, передающей нагрев к радиатору, который продувается вентилятором. Таким образом перед нами классическая схема системы охлаждения, только уменьшенная в масштабах самого корпуса.

500x333 59 KB. Big one: 1500x1000 295 KB

На максимальных режимах шум от вентилятора ощутим, но не вызывает неудобств. Справедливости ради стоит отметить, что активируется вентилятор часто, так как иного способа охлаждения компонентов в столь компактном корпусе попросту нет.

500x233 32 KB. Big one: 1500x699 138 KB

500x243 73 KB. Big one: 1500x729 264 KB

500x260 70 KB. Big one: 1500x781 286 KB

В случае с процессором Intel Core i7-10510u присутствует троттлинг при работе с максимальным уровнем нагрузки. Кратковременно ультрабук даже снижает частоты процессора до базовых величин, полностью отключая режим Turbo boost. Однако это кратковременные моменты и даже в таком случае работа компьютера остается стабильной и плавной. В целом, не ощущается сильного снижения производительности.

Можно ли считать нагрев корпуса проблемой или недостатком? Нет, ведь это лишь результат компактного корпуса, сильно ограничивающего производительность системы охлаждения. В данном случае это вынужденная мера. Если же хочется снизить потенциальную склонность к нагреву, можно обратить внимание на версию с процессором семейства Core i5.

Мультимедиа

За вывод звука отвечают два стереодинамика, традиционно расположенных слева и справа от пользователя. Они обращены вниз, для вывода звука предусмотрены решетки на скосах тыльной крышки.

Звуковая подсистема ультрабука получила сертификацию компании Harman/Kardon. Также над улучшением звука трудится фирменная технология ASUS SonicMaster, включающая интеллектуальный усилитель с защитой от перегрузок и комплекс программных алгоритмов, призванных улучшить качество звука.

И к качеству звука вопросов не возникает. Диапазон частот достаточный для комфортного использования, присутствуют низкие и высокие частоты. А вот запас громкости оказался не слишком внушительным. В шумном помещении максимального уровня громкости может оказаться недостаточно для комфортного использования.

Коммуникация и безопасность

Для функционирования в беспроводных сетях предусмотрен сетевой адаптер Wi-Fi 6 с поддержкой диапазонов до 802.11ax. При необходимости подключения к проводной локальной сети потребуется специальный переходник, он будет поставляться в комплекте. Решение с таким переходником позволило разместить сетевую карту с выделенным MAC-адресом внутри компьютера, что будет удобнее для работы в корпоративных сетях. А для передачи данных и коммуникации с беспроводными аксессуарами предусмотрен модуль Bluetooth v5.0.

Профессиональная модель, ориентированная на деловых людей, просто обязана располагать надежными средствами обеспечения безопасности данных. И здесь этому вопросу уделили немало внимания. Так, ультрабук получил встроенный криптопроцессор стандарта TPM 2.0 и ряд аппаратных средств приватности.

Например, активация веб-камеры осуществляется механическим переключателем. В отключенном состоянии объектив камеры перекрывается шторкой, исключая какие-либо возможности "подглядывать" за пользователем.

500x66 14 KB. Big one: 1500x199 36 KB

500x64 14 KB. Big one: 1500x192 35 KB

Система Windows Hello поддерживает разблокировку по лицу с помощью ИК-камеры.

500x197 27 KB. Big one: 679x268 14 KB

500x197 29 KB. Big one: 679x268 15 KB

Для консервативных пользователей предусмотрен дактилоскопический сканер. На сегодняшний день этот способ разблокировки можно считать наиболее привычным, понятным и удобным для пользователей.

500x333 38 KB. Big one: 1500x1000 181 KB

Хорошо понимая позиционирование данной модели, разработчики уделили должное внимание безопасности и добились неплохих результатов. Это выражается как в возможностях шифрования, так и в наличии различных способов аутентификации пользователя.

Позаботились и о стабильном соединении благодаря применению современного и продвинутого беспроводного модуля, и об удобстве подключения к проводным локальным сетям, найдя способ обеспечить такую возможность, несмотря на минимальную толщину корпуса.

Файловая система

Для хранения данных используются исключительно накопители формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-E 3.0 х4. Это могут быть одиночные накопители объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайта или же максимальная версия в виде двух накопителей по 1 Тбайту каждый. Именно такой вариант и попал к нам для тестирования.

500x164 17 KB. Big one: 700x229 12 KB

Также есть информация о существовании версий с двумя твердотельными накопителями по 2 Тбайта каждый. Однако такая модификация не заявлена на официальном сайте и вопрос поставки в Россию остается открытым.

500x333 71 KB. Big one: 1500x1000 359 KB

Используются накопители компании Samsung. Проведем несколько циклов тестирования в приложении CrystalDiskMark и оценим быстродействие накопителей в работе с файлами различных объемов.

500x457 200 KB. Big one: 601x549 87 KB

500x457 202 KB. Big one: 601x549 89 KB

500x454 207 KB. Big one: 603x547 93 KB

500x457 205 KB. Big one: 601x549 89 KB

500x455 204 KB. Big one: 601x547 89 KB

500x455 202 KB. Big one: 601x547 88 KB

Как видно, современные носители данных обладают весьма высокими показателями и с запасом перекрывают запросы современных условий эксплуатации. Это позволяет добиться высокой скорости запуска операционной системы и приложений, а также оперативную обработку больших объемов данных.

Время автономной работы

Компактный корпус означает существенные ограничения для размещения аккумулятора. Тем не менее, в данном случае были приложены усилия и удалось обойти без заметного урезания емкости аккумулятора.

Предусмотрено два варианта батарей – на 33 или 66 Вт*ч. Конечно, разница в емкости означает и разницу в массе гаджета. Она составляет 0.87 и 0.99 кг соответственно. Получается, за увеличение запаса автономности вдвое потребуется согласиться на увеличение общей массы корпуса на 120 г. Стоит учесть, что модификация с увеличенным аккумулятором будет дороже.

Мы тестируем вариант с увеличенным аккумулятором, кажущийся нам наиболее оптимальным. В целом, такой аккумулятор нисколько не проигрывает полноразмерным ультрабукам с более крупными габаритами корпуса. А в сравнении с некоторыми моделями – даже превосходит.

Тестирование времени автономной работы проводилось с помощью приложения Battery Eater. Для начала оценим время работы с максимальной нагрузкой на центральный процессор. В данном случае дополнительной нагрузкой выступают активная система охлаждения, максимальная яркость дисплея. Активно Wi-Fi соединение, а яркость дисплея установлена на максимальном уровне. В таком режиме ультрабук продержался чуть менее четырех часов – весьма неплохой результат.

500x483 86 KB. Big one: 961x928 89 KB

Тем не менее, сложно представить сценарий использования, требующий непрерывную работу с максимальной нагрузкой. Гораздо ближе к реальным условиям эксплуатации представляется режим чтения. В таком режиме имитируется работа с текстовыми документами без существенной нагрузки на графическую составляющую. Также высокая энергоэффективность современных процессоров позволяет практически не задействовать вентилятор системы охлаждения при офисных задачах, яркость дисплея установлена на минимальном уровне.

500x484 86 KB. Big one: 953x922 96 KB

Показатель более 28 часов непрерывной работы оказался приятной неожиданностью. Дело в том, что заявленная производителем автономность составляет 24 часа в режиме чтения. В любом случае можно точно говорить о гарантированном запасе энергии для полного рабочего дня или небольших командировок даже при необходимости веб-серфинга или несложных мультимедийных задач.

А сколько часов сможет продержаться новый ультрабук в режиме простоя? Такой сценарий подразумевает отсутствие фоновых задач, отключенный дисплей и активный режим энергосбережения.

500x468 78 KB. Big one: 957x896 91 KB

Активным остается только Wi-Fi соединение. Тест показал результат чуть более 50 часов. Весьма внушительный показатель!

Комплектный адаптер питания обладает небольшими габаритами и выходной мощностью 65 Вт. Конструктивно он выполнен в виде классического зарядного устройства для ноутбуков – блок адаптера с присоединяемым проводом питания. Подключение к самому ультрабуку осуществляется посредством разъема USB Type C.

500x337 34 KB. Big one: 1500x1011 158 KB

Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая зарядить ноутбук до 60 процентов примерно за 40 минут.

Хотя больших ожиданий в вопросе автономности от столь компактного устройства не было, он смог нас искренне удивить. Использование современной и энергоэффективной аппаратной платформы позволило добиться скромного энергопотребления, а размещение достаточно крупного аккумулятора помогло ему показать весьма внушительные результаты. Запас энергии позволит не только чувствовать себя комфортно вдали от зарядного устройства в течение дня, но и без опасений отправляться в кратковременные командировки. Компактность модели не создает для владельца неудобств с необходимостью иметь при себе зарядное устройство.

Заключение

Сегодня мы ближе познакомились с новинкой компании ASUS, ориентированной на профессиональное использование. Это имиджевая модель, и перед ней ставятся непростые задачи. ASUS ExpertBook должен быть одновременно стильным, производительным и автономным.

И после подробного знакомства можно сказать, что инженерам удалось добиться цели. Масса менее одного килограмма в любой модификации делает нашего героя одним из самых мобильных ультрабуков современности. А если пользователь готов довольствоваться базовой версии аккумулятора, окажется менее 900 г! Надежность и стильный внешний вид достигаются за счет использования современного магниево-литиевого сплава и узких боковых рамок дисплея.

При столь скромной массе особенно интересным казалось протестировать именно автономность, и результаты нас не огорчили. Более суток непрерывной работы в режиме чтения; более двух суток в режиме простоя – это солидные показатели. Особенно, если учесть неплохой уровень вычислительной мощности.

Современные технологии позволили разместить внутри компактного корпуса полноценную функциональную платформу с достаточной производительностью. Фактически возможности новинки не отличаются от ультрабуков на базе аналогичных процессоров, но с крупными корпусами. Среди способов достижения такой компактности можно отметить полный отказ от дискретной видеокарты и съемных модулей оперативной памяти. А вот для второго SSD-накопителя в формате M.2 место нашлось.

Не возникает нареканий к удобству использования, автономности и качеству дисплея. А вот громкость звука хотелось бы немного больше. Стоит отметить достаточный нагрев корпуса и заметный троттлинг процессора при активной работе в ресурсоемких задачах. Здесь компактный корпус играет против инженеров. Хотя проблем с эксплуатацией это не создаёт.

500x220 137 KB. Big one: 1500x660 1029 KB

На рынке появился гаджет, способный совместить качества удобного рабочего инструмента и стильного аксессуара, хорошо подчеркивающего статус владельца. А ведь профессиональная и стильная техника флагманского уровня обязана совмещать современные технологии, высокий уровень потребительских качеств и быть надежным инструментом для решения самых разных задач. Все эти качества успешно сочетаются в новом ASUS ExpertBook B9450F.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ExpertBook B9450F получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ExpertBook B9450F.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus алексей пащук ноутбук asus expertbook b9450 expertbook

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
+
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
20
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
54
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
24

Интересные материалы

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 170
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 72
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 54


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обновлённый AMD Ryzen 5 1600 AF не оставляет шансов Intel Core i3-9100F в бюджетном сегменте — тестирование Hardware Unboxed
250
10-ядерный Intel Core i9-10900 на частоте 5 ГГц практически догнал AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
88
6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 на AliExpress стоит 6900 рублей
47
Процессоры Intel Core 10-го поколения демонстрируют неутешительную производительность
167
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 DUAL Mini за 299 долларов может снизить продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT до минимума
81
Xiaomi снизила стоимость телевизоров в России
7
Неизвестный хакер обещает взломать все игры с защитой Denuvo
87
На этой неделе Epic Games подарит Assassin’s Creed Syndicate
40
Авторы Metro Exodus помогли фанату сделать девушке предложение
30
На AMD Ryzen ThreadRipper 3990X запустили Crysis без использования GPU
4
По слухам, в Mortal Kombat 11 добавят ещё шесть персонажей, включая главного злодея из «Хэллоуина»
3
Microsoft официально перестаёт поддерживать Windows 10 October 2018
7
Европейская версия Honor 8X получила EMUI 10 на Android 10
3
Xiaomi Mi 10 уже можно купить, но за 60 000 рублей
7
Анонсирована видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, которую нельзя купить
17
Honor 9X Lite: цена, характеристики и дата анонса
2
Intel демонстрирует крохотную печатную плату с процессором Intel Lakefield
4
Специалисты AMD не увидели падения производительности Ryzen Threadripper 3990X при использовании Windows 10 Pro
45
В этом квартале продажи видеокарт и материнских плат в Китае упадут вдвое
1
Concept Orion: RGB LED закаленное стекло для корпуса от Corsair
20

Сейчас обсуждают

D3m0n
13:19
Абсолютно поддерживаю. За свою цену просто бомба, уже кучу собрал и на 7700к с 1080ti и на r7 3700 c кулером RedHat и прочие разные сборки.
Корпус ACCORD JP-VI - бюджетная жемчужина
Илья Бойко
13:17
Уходишь от вопроса,однако.Попробуй на штеуде загрузить все ядра и получишь то же самое
Специалисты AMD не увидели падения производительности Ryzen Threadripper 3990X при использовании Windows 10 Pro
Kasyan
13:17
АМД+Нвидиа! А как же Интел? https://sun9-2.userapi.com/c858120/v858120267/1736e/34P39ziptbY.jpg
Новый военный суперкомпьютер объединит AMD EPYC и NVIDIA Volta
Mixa8827
13:14
Недавно решил собрать среднебюджетную систему, обратил внимание на АМД. Зашел в регард, читаю отзывы к железякам и у меня возник вопрос, а есть вообще пользователи у которых с АМД нет проблем? Или ве...
Процессоры Intel Core 10-го поколения демонстрируют неутешительную производительность
Олег Орлов
13:14
Выдохни, если ты дебил, то это еще поправимо, я согласился с тобой что не верно указал, температуру, исправил, о ком ты бредишь я не знаю, если эти товарищи тебе знакомы, это не значит что я их знаю.
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
Kasyan
13:13
Кстати это фотошоп! https://cs.pikabu.ru/images/previews_comm/2013-01_3/13581823199196.jpg
Новый военный суперкомпьютер объединит AMD EPYC и NVIDIA Volta
hihimik
13:13
У зен2 кристалы неудачно расположены. Беда не в том что они с краю, а то что они параллельны оперативке. Из-за этого они контактируют максимум с полуторами трубками, а если трубки мелкие, то с двумя.Е...
Охладитель be quiet! Shadow Rock 3 стал легче и производительнее предшественника
Alex Vetrov
13:13
" Роберт Хэллок (Robert Hallock) со страниц Twitter даже обещает оплатить им ужин " - рвут попу за ложку риса)
Американец сорвал попытку AMD обновить мировой рекорд Cinebench R20 для Ryzen Threadripper 3990X
Матрикс
13:12
Жалко змея :( застрял.
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 DUAL Mini за 299 долларов может снизить продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT до минимума
Sergey Bezsonov
13:11
Лол у меня щас 650))
Ай, да апгрейд - меняем GTX 660 на GTX 1650 Super в системе на базе Intel Core i3-4160
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем