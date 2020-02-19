Оглавление

Вступление

В последнее время производители активно работают над разработкой компактных ноутбуков. Именно так когда-то появились нетбуки, быстро уступившие место ультрабукам. Для большинства пользователей компактности ультрабуков будет достаточно, но что если нужно получить максимально компактное устройство и при этом не потерять в функционале?

реклама

Вариантов выбора становится меньше, стоимость таких устройств достаточно высокая, да и позиционируются обычно как профессиональные и флагманские решения. Одним из таких и является новый ультрабук от компании ASUS.

И он не зря позиционируется как флагманский и профессиональный, он еще и обладает всеми необходимыми качествами. Разработчикам удалось совместить компактные габариты и минимальную массу корпуса, солидный уровень производительности и весьма неплохую автономность. Как им это удалось и чем пришлось пожертвовать? Именно в этом мы и разберемся в ходе данного обзора.

Итак, встречайте – новый ASUS ExpertBook B9450F! А прежде чем рассмотреть его подробнее, обратим внимание на технические характеристики.

реклама

Технические характеристики

Модель ASUS ExpertBook B9 Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U Видеопроцессор Intel UHD Graphics 620 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 8 / 16 Гбайт Встроенная память 512 Гбайт / 1 Тбайт / 2 Тбайт Экран 14" IPS, 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 33 / 66 мАч Размеры 320.0 x 203.0 x 14.9 мм Масса 0.87 / 0.99 кг Цена н/д*

Аппаратная платформа типична для современных ультрабуков, да и объемы оперативной памяти не кажутся чем-то впечатляющим. А вот максимальный объем основной памяти оптимистичен. Позиционирование модели как топового устройства можно проследить в отсутствии модификации с объемом памяти менее 512 Гбайт. Но больше всего внимания привлекают очень скромные габариты и масса менее килограмма.

Как удалось добиться таких показателей? Одним из факторов является корпус, именно о нем мы поговорим в следующем разделе.

Внешний вид и конструкция

Ультрабук поражает габаритами и неожиданно скромной массой, но при этом отличается высокими показателями жесткости конструкции при нагрузках на изгиб или скручивание. Этого удалось добиться благодаря применению магниево-литиевого сплава. Данный сплав позволяет добиться минимальной массы, отличаясь высокими показателями жесткости. Сам корпус выполняется из цельной заготовки путем фрезерования.

Все элементы точно и надежно зафиксированы на своем месте, да и самих элементов минимальное количество.

Верхняя крышка лишена каких-то дизайнерских элементов, кроме классического логотипа производителя в центре. В соответствии с общей стилистикой оформления логотип выполнен в темном цвете. Сама поверхность обладает приятной шероховатой фактурой, совершенно не склонной к появлению жирных следов или отпечатков пальцев. Неплохо она сопротивляется и появлению механических следов эксплуатации, вроде потертостей или царапин.

Нижняя часть также закрыта единой металлической крышкой, фиксирующейся с помощью винтов по периметру. Поверхность абсолютно ровная со скосами по краям, присутствует вентиляционная решетка для доступа воздуха к внутренним компонентам и решетки динамиков слева и справа. Ультрабук опирается на поверхность с помощью широких резиновых ножек.

Единственная пластиковая панель корпуса – черная рамка вокруг дисплея. Панель под клавиатурой полностью повторяет материал верхней крышки. Зона клавиатуры немного утоплена .

реклама

В рабочем положении дисплей открывает вентиляционную решетку на торце корпуса, предназначенную для вывода теплого воздуха за пределы корпуса. Такое решение позволяет исключить смешивание холодного и теплого воздуха, позволяя добиться большей эффективности охлаждения.

Крышка может раскрываться на 180 градусов и точно фиксируется в любом выбранном положении. Усилие петель подобрано максимально точно для удачного баланса между отсутствием люфта крышки в выбранном положении и возможностью раскрыть ультрабук одной рукой.

Механизм ErgoLift приподнимает основание на несколько градусов для достижения оптимального расположения клавиатуры относительно пользователя и обеспечения наилучшего доступа воздуха к системе охлаждения.

реклама

Слева на торце можно увидеть полноразмерный порт HDMI, а также два разъема USB-C 3.1 Gen 2. К любому из них можно подключать зарядное устройство. Также здесь предусмотрен порт micro-HDMI, который выполняет роль сетевого порта и служит для подключения адаптера Ethernet. Такое решение потребовалось для размещения сетевой карты внутри самого ультрабука, но габариты стандартного разъема RJ-45 не позволили обойтись без переходника.

На правой грани можно увидеть полноразмерный порт USB-A 3.1 Gen 2, комбинированный порт AUX для подключения гарнитуры и светодиодные индикаторы состояния. Здесь же предусмотрено место крепления кенсингтоновского замка.

Принадлежность новинки к профессиональной технике выдает только один элемент на корпусе – над клавиатурой разместился логотип ExpertBook. Впрочем, даже без этого логотипа в классе модели сомнений не возникает.

реклама

На ближайшем к пользователю торце предусмотрен вырез для облегчения открывания крышки, здесь же расположился светодиодный индикатор. Он отображает активность процесса заряда (красный цвет) или показывает, что батарея заряжена (зеленый цвет). Также этот индикатор может отображать работу голосового помощника.

При разработке компактных моделей перед разработчиками всегда стоит непростая задача по компоновке всех необходимых внутренних элементов. Наш герой отличается минимальной толщиной и массой, тем интереснее заглянуть внутрь корпуса.

Крышка демонтируется без каких-либо затруднений и сразу же перед нами предстаёт «внутренний мир» новинки.

реклама

Как видим, минимальное пространство не помешало разработчикам разместить здесь систему активного охлаждения и два слота для твердотельных накопителей. Логичным оказывается также и отсутствие модификаций с дискретной графикой – для нее здесь попросту нет места.

Крышка снабжена теплоизолирующим покрытием, служащим для комфорта пользователя и дополнительными элементами жесткости. Специальные упоры не позволят случайно сдавить корпус и тем самым повредить компоненты.

Создать полноценный и очень компактный ультрабук – задача не из легких и требующая применения современных разработок. Так, здесь используется современный сплав, внутренние компоненты собраны весьма плотно друг к другу.

реклама

Тем не менее, инженеры нашли способ не отказываться от активной системы охлаждения и разместить внутри корпуса достаточно емкий аккумулятор. Таким образом получился имиджевый продукт с качественным корпусом, отлично показывающий всем своим видом принадлежность к профессиональной и дорогой технике.

Клавиатура и тачпад

Рабочее пространство организованно типично и знакомо для любого пользователя. Здесь применяется классическая клавиатура островного типа, знакомая нам по компактным моделям из линейки ZenBook. Достаточно крупные клавиши и промежутки между ними позволили минимизировать случайные нажатия и ошибки при вводе текста.

Высота клавиш соответствует глубине зоны под клавиатуру, располагая кнопки в один уровень с рабочей поверхностью и исключая их соприкосновение с поверхностью дисплея в закрытом положении. Клавиша питания расположена в общем блоке и это может вызывать неудобства. Такое расположение потребует привыкания.

реклама

Также небольшой размер позиционных клавиш может вызывать затруднения. Но это особенность компактных моделей, к которой потребуется привыкнуть и со временем это не будет создавать неудобства.

Сенсорная панель достаточно крупного размера совмещена с кнопками и позволяет нажимать на всю площадь панели. Поверхность выполнена из шлифованного стекла, приятно и комфортно ощущается пальцами, не собирая жировые следы и отпечатки пальцев.

Хотя ScreenPad здесь не предусматривается вовсе, тачпад получил поддержку режима NumberPad, который превращает сенсорную панель в цифровую клавиатуру для удобной работы с цифрами.

реклама

Специальный интеллектуальный алгоритм умеет отличать управление курсором и ввод чисел, ускоряя и упрощая использование. Здесь не требуется постоянно переключаться между режимами сенсорной панели, просто активировав NumberPad и пользуясь компьютером в привычном режиме.

Стремясь сделать корпус как можно компактнее, производитель не стал приносить в жертву удобство работы и разместил удобную клавиатуру с комфортными промежутками между кнопками и плавным ходом. Для комфортной работы с документами важной составляющей является привычная компоновка служебных и функциональных клавиш.

В данном случае были сохранены привычные размеры клавиш Shift и Enter, а также обеспечена возможность переключения "горячих" клавиш верхнего ряда на режим функциональных. При обработке большого количества числовых данных полезна возможность активации цифровой панели NumberPad.

Дисплей

Несмотря на скромные габариты, диагональ дисплея составляет 14 дюймов. Да, скромные габариты корпуса достижимы благодаря минимальным боковым рамкам. Процент площади корпуса, занимаемый дисплеем, составляет 94%! Для сравнения, большинство современных ультрабуков из линейки ASUS ZenBook отличаются узкими рамками, но там дисплей занимает примерно 85 процентов.

При этом никаких скидок в плане разрешения делать не стали – в распоряжении пользователя полноценная матрица с Full HD разрешением. Никаких нареканий к детализации изображения не возникнет, а вот более крупное разрешение вызывало бы неудобства с оптимизацией софта и масштабированием интерфейса.

Стремление создать максимально компактное устройство неизменно приводит к компромиссам. В частности, не предусмотрено модификаций с поддержкой сенсорного ввода – матрица никогда не превратится в средство управления, а также безальтернативно обладает матовой поверхностью.

Интересным ходом в поиске способов снизить энергопотребление оказалось использование матрицы с памятью. Обладая собственным хранилищем, она может сохранять отображаемое статическое изображение, давая компьютеру возможность отключить работу графического адаптера.

Зато используемая IPS матрица обладает приятной цветопередачей и широкими углами обзора.

Белый цвет смотрится натурально, без заметных отклонений в цветовой температуре. А вот при взгляде под углом наблюдается небольшой уход к розоватым оттенкам. Это заметно при отображении белого цвета, но не привлекает внимания в процессе эксплуатации.

Черный цвет при взгляде под прямым углом и вовсе заставляет вспомнить матрицы AMOLED. Нет, отображение черного здесь выделяет дисплей в темноте, но сам цвет отображается максимально точно и без паразитных засветок. Под углом оттенок становится светлее, но это стандартная ситуация для таких экранов.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 324 0.182 1780 50 120 0.068 1765 0 16 0.009 1778

Большой запас яркости и практически нулевая яркость черного цвета позволили добиться солидной контрастности. Вкупе с матовой поверхностью дисплея такие показатели яркости позволили добиться хорошей читаемости дисплея при использовании возле ярких источников света. Наш герой хорошо подойдет для работы как в офисе, так и на улице.

Хотя графики заметно отклонились от референсных значений, они отличились стабильностью и совпадением друг с другом.

Как и в предыдущем графике, отметим стабильность показателей. Не наблюдается преобладания какого либо из оттенков над остальными.

Цветовая температура едва заметно отклонилась к диапазону теплых тонов. В работе цвета будут восприниматься как эталонные по цветовой температуре и не вызовут нареканий даже у искушенных пользователей.

Как и заявлено в характеристиках, цветовой диапазон полностью покрывает стандарт RGB. Едва заметные отклонения на вершинах присутствуют, но это скорее погрешности измерений, нежели огрехи калибровки. Да и существенными их нельзя назвать даже с натяжкой.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта пользователю.

Стремление к минимальным боковым рамкам автоматически подразумевало использование высококачественной матрицы, а статус устройства не позволял экономить на качестве изображения. Результатом стало оснащение ASUS ExpertBook качественным дисплеем с широкими углами обзора, высокой контрастностью и максимально точным отображением оттенков. Отметим также появление такого технологичного решения, как собственная память дисплея.

Обратной стороной компактности стал полный отказ от дисплея с сенсорным управлением. А вот применение исключительно дисплея с разрешением Full HD выглядит разумным.

Программное обеспечение и прошивка

Как и подавляющее число современных компьютеров, наш герой работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Тестовые экземпляры не обладают лицензией и представлены в неактивированном состоянии операционной системы.

Коммерческие образцы будут обладать домашней или профессиональной версией с электронным лицензионным ключом. Каких-либо значимых изменений со стороны производителя не предполагается.

Аппаратная платформа и производительность

Имиджевый и прогрессивный ультрабук должен быть соответствующе укомплектован по части аппаратной платформы. В данном случае разработчики пошли проверенным путем и выбрали два варианта центральных процессоров.

В зависимости от модификации наш герой может комплектоваться процессорами Intel Core i5-10210U или Intel Core i7-10510U. В данном случае используется старшая модель. Хотя оба чипа располагают четырьмя физическими ядрами, поддерживают многопоточное выполнение задач и могут увеличивать максимальную тактовую частоту в режиме Turbo boost. Наш герой обладает базовым показателем частоты на уровне 1.8 ГГц с возможностью их увеличения до отметки 4.9 ГГц.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт. Все чипы распаяны на плате, возможности замены или расширения памяти не предусмотрено. А значит, стоит заранее определить для себя необходимый объем памяти. Сама память стандарта LPDDR3 и работает в двухканальном режиме с частотой 2133 МГц.

Еще одним компромиссом в погоне за компактностью можно выделить графическую производительность. Да, здесь доступна только интегрированная графика Intel UHD Graphics 620. Такое решение логично, ведь объем корпуса не позволил бы разместить ни компоненты видеокарты, ни соответствующую систему охлаждения.

Обратимся к различным тестовым приложениям и оценим уровень производительности ASUS ExpertBook B9450.

Как видно, с быстродействием новинки не возникает каких-либо проблем. Если только речь идет о компактном ультрабуке с акцентом на мобильность. Ожидать удивительной скорости работы в тяжелых мультимедийных задачах не приходится, а вот для повседневного использования возможностей хватит с запасом.

Но какими бы эффективными не были компоненты, тепловыделение все равно будет присутствовать и его необходимо контролировать. Компактный корпус не позволил разместить внутри массивную систему охлаждения, но конструкторы постарались не упрощать ее чрезмерно.

Традиционно центральный процессор накрывает основание с теплопроводной трубкой, передающей нагрев к радиатору, который продувается вентилятором. Таким образом перед нами классическая схема системы охлаждения, только уменьшенная в масштабах самого корпуса.

На максимальных режимах шум от вентилятора ощутим, но не вызывает неудобств. Справедливости ради стоит отметить, что активируется вентилятор часто, так как иного способа охлаждения компонентов в столь компактном корпусе попросту нет.

В случае с процессором Intel Core i7-10510u присутствует троттлинг при работе с максимальным уровнем нагрузки. Кратковременно ультрабук даже снижает частоты процессора до базовых величин, полностью отключая режим Turbo boost. Однако это кратковременные моменты и даже в таком случае работа компьютера остается стабильной и плавной. В целом, не ощущается сильного снижения производительности.

Можно ли считать нагрев корпуса проблемой или недостатком? Нет, ведь это лишь результат компактного корпуса, сильно ограничивающего производительность системы охлаждения. В данном случае это вынужденная мера. Если же хочется снизить потенциальную склонность к нагреву, можно обратить внимание на версию с процессором семейства Core i5.

Мультимедиа

За вывод звука отвечают два стереодинамика, традиционно расположенных слева и справа от пользователя. Они обращены вниз, для вывода звука предусмотрены решетки на скосах тыльной крышки.

Звуковая подсистема ультрабука получила сертификацию компании Harman/Kardon. Также над улучшением звука трудится фирменная технология ASUS SonicMaster, включающая интеллектуальный усилитель с защитой от перегрузок и комплекс программных алгоритмов, призванных улучшить качество звука.

И к качеству звука вопросов не возникает. Диапазон частот достаточный для комфортного использования, присутствуют низкие и высокие частоты. А вот запас громкости оказался не слишком внушительным. В шумном помещении максимального уровня громкости может оказаться недостаточно для комфортного использования.

Коммуникация и безопасность

Для функционирования в беспроводных сетях предусмотрен сетевой адаптер Wi-Fi 6 с поддержкой диапазонов до 802.11ax. При необходимости подключения к проводной локальной сети потребуется специальный переходник, он будет поставляться в комплекте. Решение с таким переходником позволило разместить сетевую карту с выделенным MAC-адресом внутри компьютера, что будет удобнее для работы в корпоративных сетях. А для передачи данных и коммуникации с беспроводными аксессуарами предусмотрен модуль Bluetooth v5.0.

Профессиональная модель, ориентированная на деловых людей, просто обязана располагать надежными средствами обеспечения безопасности данных. И здесь этому вопросу уделили немало внимания. Так, ультрабук получил встроенный криптопроцессор стандарта TPM 2.0 и ряд аппаратных средств приватности.

Например, активация веб-камеры осуществляется механическим переключателем. В отключенном состоянии объектив камеры перекрывается шторкой, исключая какие-либо возможности "подглядывать" за пользователем.

Система Windows Hello поддерживает разблокировку по лицу с помощью ИК-камеры.

Для консервативных пользователей предусмотрен дактилоскопический сканер. На сегодняшний день этот способ разблокировки можно считать наиболее привычным, понятным и удобным для пользователей.

Хорошо понимая позиционирование данной модели, разработчики уделили должное внимание безопасности и добились неплохих результатов. Это выражается как в возможностях шифрования, так и в наличии различных способов аутентификации пользователя.

Позаботились и о стабильном соединении благодаря применению современного и продвинутого беспроводного модуля, и об удобстве подключения к проводным локальным сетям, найдя способ обеспечить такую возможность, несмотря на минимальную толщину корпуса.

Файловая система

Для хранения данных используются исключительно накопители формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-E 3.0 х4. Это могут быть одиночные накопители объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайта или же максимальная версия в виде двух накопителей по 1 Тбайту каждый. Именно такой вариант и попал к нам для тестирования.

Также есть информация о существовании версий с двумя твердотельными накопителями по 2 Тбайта каждый. Однако такая модификация не заявлена на официальном сайте и вопрос поставки в Россию остается открытым.

Используются накопители компании Samsung. Проведем несколько циклов тестирования в приложении CrystalDiskMark и оценим быстродействие накопителей в работе с файлами различных объемов.

Как видно, современные носители данных обладают весьма высокими показателями и с запасом перекрывают запросы современных условий эксплуатации. Это позволяет добиться высокой скорости запуска операционной системы и приложений, а также оперативную обработку больших объемов данных.

Время автономной работы

Компактный корпус означает существенные ограничения для размещения аккумулятора. Тем не менее, в данном случае были приложены усилия и удалось обойти без заметного урезания емкости аккумулятора.

Предусмотрено два варианта батарей – на 33 или 66 Вт*ч. Конечно, разница в емкости означает и разницу в массе гаджета. Она составляет 0.87 и 0.99 кг соответственно. Получается, за увеличение запаса автономности вдвое потребуется согласиться на увеличение общей массы корпуса на 120 г. Стоит учесть, что модификация с увеличенным аккумулятором будет дороже.

Мы тестируем вариант с увеличенным аккумулятором, кажущийся нам наиболее оптимальным. В целом, такой аккумулятор нисколько не проигрывает полноразмерным ультрабукам с более крупными габаритами корпуса. А в сравнении с некоторыми моделями – даже превосходит.

Тестирование времени автономной работы проводилось с помощью приложения Battery Eater. Для начала оценим время работы с максимальной нагрузкой на центральный процессор. В данном случае дополнительной нагрузкой выступают активная система охлаждения, максимальная яркость дисплея. Активно Wi-Fi соединение, а яркость дисплея установлена на максимальном уровне. В таком режиме ультрабук продержался чуть менее четырех часов – весьма неплохой результат.

Тем не менее, сложно представить сценарий использования, требующий непрерывную работу с максимальной нагрузкой. Гораздо ближе к реальным условиям эксплуатации представляется режим чтения. В таком режиме имитируется работа с текстовыми документами без существенной нагрузки на графическую составляющую. Также высокая энергоэффективность современных процессоров позволяет практически не задействовать вентилятор системы охлаждения при офисных задачах, яркость дисплея установлена на минимальном уровне.

Показатель более 28 часов непрерывной работы оказался приятной неожиданностью. Дело в том, что заявленная производителем автономность составляет 24 часа в режиме чтения. В любом случае можно точно говорить о гарантированном запасе энергии для полного рабочего дня или небольших командировок даже при необходимости веб-серфинга или несложных мультимедийных задач.

А сколько часов сможет продержаться новый ультрабук в режиме простоя? Такой сценарий подразумевает отсутствие фоновых задач, отключенный дисплей и активный режим энергосбережения.

Активным остается только Wi-Fi соединение. Тест показал результат чуть более 50 часов. Весьма внушительный показатель!

Комплектный адаптер питания обладает небольшими габаритами и выходной мощностью 65 Вт. Конструктивно он выполнен в виде классического зарядного устройства для ноутбуков – блок адаптера с присоединяемым проводом питания. Подключение к самому ультрабуку осуществляется посредством разъема USB Type C.

Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая зарядить ноутбук до 60 процентов примерно за 40 минут.

Хотя больших ожиданий в вопросе автономности от столь компактного устройства не было, он смог нас искренне удивить. Использование современной и энергоэффективной аппаратной платформы позволило добиться скромного энергопотребления, а размещение достаточно крупного аккумулятора помогло ему показать весьма внушительные результаты. Запас энергии позволит не только чувствовать себя комфортно вдали от зарядного устройства в течение дня, но и без опасений отправляться в кратковременные командировки. Компактность модели не создает для владельца неудобств с необходимостью иметь при себе зарядное устройство.

Заключение

Сегодня мы ближе познакомились с новинкой компании ASUS, ориентированной на профессиональное использование. Это имиджевая модель, и перед ней ставятся непростые задачи. ASUS ExpertBook должен быть одновременно стильным, производительным и автономным.

И после подробного знакомства можно сказать, что инженерам удалось добиться цели. Масса менее одного килограмма в любой модификации делает нашего героя одним из самых мобильных ультрабуков современности. А если пользователь готов довольствоваться базовой версии аккумулятора, окажется менее 900 г! Надежность и стильный внешний вид достигаются за счет использования современного магниево-литиевого сплава и узких боковых рамок дисплея.

При столь скромной массе особенно интересным казалось протестировать именно автономность, и результаты нас не огорчили. Более суток непрерывной работы в режиме чтения; более двух суток в режиме простоя – это солидные показатели. Особенно, если учесть неплохой уровень вычислительной мощности.

Современные технологии позволили разместить внутри компактного корпуса полноценную функциональную платформу с достаточной производительностью. Фактически возможности новинки не отличаются от ультрабуков на базе аналогичных процессоров, но с крупными корпусами. Среди способов достижения такой компактности можно отметить полный отказ от дискретной видеокарты и съемных модулей оперативной памяти. А вот для второго SSD-накопителя в формате M.2 место нашлось.

Не возникает нареканий к удобству использования, автономности и качеству дисплея. А вот громкость звука хотелось бы немного больше. Стоит отметить достаточный нагрев корпуса и заметный троттлинг процессора при активной работе в ресурсоемких задачах. Здесь компактный корпус играет против инженеров. Хотя проблем с эксплуатацией это не создаёт.

На рынке появился гаджет, способный совместить качества удобного рабочего инструмента и стильного аксессуара, хорошо подчеркивающего статус владельца. А ведь профессиональная и стильная техника флагманского уровня обязана совмещать современные технологии, высокий уровень потребительских качеств и быть надежным инструментом для решения самых разных задач. Все эти качества успешно сочетаются в новом ASUS ExpertBook B9450F.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ExpertBook B9450F получает награду:

Выражаем благодарность: