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Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние видеокарты GeForce RTX 2070 Super с сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.