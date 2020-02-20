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Вступление

Компанию Fractal Design знают многие, у большинства это название ассоциируется с корпусами премиум-класса. Моделей очень много и все они интересные, но скорее классического строгого дизайна, нежели необычного. Да, конечно же, есть несколько линеек продукции, но самой распространенной и многообразной по количеству версий стала Define. Сам производитель рассказывает о ней так:

Корпуса серии DEFINE — это идеальный баланс между тишиной и минималистичностью скандинавского дизайна. Элегантные линии позволяют органично вписать корпус в домашнюю или рабочую обстановку, не жертвуя качеством, производительностью или функциональностью.

Скромный вид – это минималистичность скандинавского дизайна. В чем секрет успеха компании, если визуально корпус выглядит доступнее, чем модели еще одной успешной фирмы – AeroCool? Секрет прост, но состоит из нескольких слагаемых. Прежде всего, это качество изготовления и материалов, хороший комплект поставки и внимание к мелочам. Все хорошо продумано, удобно и эргономично; сборка системы в таком корпусе доставляет удовольствие. Поэтому покупатели готовы переплатить за комфорт, удобство и функциональность. Что касается дизайна – это классика. Обычный «параллелепипед» без ярких деталей, но зато это универсальный, беспроигрышный вариант, а подчеркнуть свою индивидуальность можно моддингом.

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Я уже тестировал корпус серии Define, но то был Fractal Design Define S2 Vision RGB. А наиболее популярными моделями являются корпуса линейки Define R. На днях произошло ее обновление, теперь Define R6 и Define R6 USB-C дополнят Define 7 и Define 7 XL. Будут ли сняты с производства модификации R6, пока неизвестно, поскольку R5 продается до сих пор. У нас на тестировании самая интересная модификация новинки – Fractal Design Define 7 в черном цвете и с закаленным стеклом.

Что касается модификаций, то их будет много (я насчитал девять), ну а мы рассмотрим Define 7 Black TG. Любопытно выяснить, что нового и интересного в ней и чем она отличается от предыдущей версии Define R6 USB-C. Будем разбираться.

Упаковка и комплектация

На этот раз коробка немного отличается по дизайну от рассмотренных мной ранее моделей компании. Неизменными остаются большие габариты и масса. Габариты составляют (Д х Ш х В): 555 х 360 х 640 мм. Масса – 16 кг.

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В моем случае эта коробка была в еще одной коробке, где ручек для транспортировки не было. В оригинальной коробке корпуса они есть и это удобно при таких габаритах. Однако одному все равно не очень удобно с ней обращаться. Даже при том, что коробка была в коробке, а транспортировал я ее очень аккуратно, внутренняя оказалась с повреждениями. Возможно, постаралась почта.

Сама коробка изготовлена из обычного картона, со всех сторон приводится много информации. С основной стороны мы видим крупное изображение корпуса. Несмотря на то, что оно черно-белое, все детали прослеживаются и можно получить представление об устройстве.

Например, сразу заметно, что боковая панель прозрачная, а передняя просто ровная и на ней ничего нет. Слева от изображения находится спецификация устройства. Она достаточно странная потому, что не совсем полная. Какие-то вещи в ней расписаны подробно, а такие параметры как массса и толщина металла проигнорированы.

Зато произошел ребрендинг и логотип, который находится в левом верхнем углу, теперь выглядит совсем по-другому, да еще из него исчезло слово Design. Ниже находится крупная надпись Define 7 Computer Case.

Посмотрим на заднюю сторону.

Тут изображен корпус в разборе на компоненты. Похоже, он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом на нескольких языках обозначены особенности.

Со снятой корзиной для накопителей в корпусе можно разместить радиаторы размером до 360 мм (спереди), 420 мм (сверху) и 280 мм (в основании) для значительного расширения возможностей систем водяного охлаждения. Комплексный подход к оптимизации шумовых характеристик, включающий применение промышленного уплотнителя высокой плотности для звукоизоляции боковых и передней панели. Три вентилятора Dynamic X2 GP-14 в штатной комплектации с возможностью установки до девяти вентиляторов диаметром 120/140 мм. Алюминиевая передняя панель с системой двухстороннего крепления и магнитным замком. С установленной корзиной корпус вмещает до 14 HDD-накопителей, 4 SSD-накопителей или оптический привод (7 универсальных креплений + 2 крепления для SSD-накопителей в комплекте).

Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:

На боковинах черный фон и очень мало информации. На одной из них есть наклейки со штрих-кодами и информацией о комплекте, в данном случае это BLACK TG Light Tint. Артикул FD-C-DEF7A-02.

Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. После ее открытия мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх, а еще тут есть дополнительная коробка с аксессуарами.

Интересной особенностью является то, что внутри упаковки есть узоры. По бокам расположен пенопласт. Не удивляйтесь, если он частично будет раскрошен, как в моем случае потому, что корпус очень тяжелый.

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Упаковка справляется со своей задачей по защите практически на границе своих возможностей, но возможно пересылка была не самой удачной.

Доставать корпус из упаковки не просто, поэтому в случае личного пользования я бы разрезал коробку и достал его. Однако, у меня стояла совсем другая задача и я немного вспотел. Лучше даже такую примитивную операцию делать вдвоем, но я был один и это оказалось неудобно. Ну и, конечно же, пока вытаскиваешь корпус, образуется статика. Пару раз пришлось неприятно заземлиться.

Хорошо, что я заблаговременно вытащил коробку с аксессуарами, благо здесь это делается очень легко.

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Внутри разместился солидный комплект поставки, который располагается на двух уровнях.

В качестве каркасов-лотков используется вспененных полиэтилен.

Сначала, открыв коробку с аксессуарами, мы видим пакет с инструкцией и листовкой с информацией о возврате, но это уже в который раз не про нашу страну.

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Далее в верхнем лотке из вспененного полиэтилена находится верхняя панель с крупными вентиляционными отверстиями.

Туда может провалиться винтик или скрепка, но не спешите волноваться, внутри за ней находится мелкая защитная сетка, которая сможет задержать даже пыль, поэтому на самом деле ее использование безопасно. В нижнем каркасе находятся четыре лотка для монтажа жестких дисков.

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Они монтируются в специальные корзины. В эти лотки можно устанавливать, как 3,5” накопители, так и 2,5”. Две такие уже смонтированы штатно в нижней корзине корпуса.

Еще в нижнем каркасе находится небольшая картонная коробка с крепежом. На одной из ее сторон есть информация о том, что находится внутри.

И вот снова об информативности. Даже не надо открывать коробку, чтобы понять о ее содержимом. Все перечислено снаружи.

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Внутри, помимо перечисленного комплекта, находится специальная тряпочка для протирки поверхностей. Дело в том, что стеклянная панель, да и вообще все панели корпуса очень склонны к появлению на них отпечатков пальцев, поэтому производитель позаботился об этом.

Дизайн и особенности

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 547 х 240 х 475 мм, масса – 13.5 кг. Он изготовлен из стали, пластика и закаленного стекла.

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О толщине стали ничего не сказано, но по ощущениям это где-то 0.6-0.7 мм. Краска черная матовая и на этот раз нанесена нормально потому, что за все время тестирования и сборки никаких повреждений не было.

Одна боковая панель из закаленного стекла, а другая стальная. Стекло только сбоку и больше его нет нигде. Передняя панель тоже заклеена пленкой, но она металлическая, а пленка защищает от повреждений. Кстати, пока я снимал пакет с корпуса, эта пленка к нему приклеилась, и я ее чуть не оторвал.

Правая боковина ничем не защищается, но краска на это раз хорошая и я ее даже не поцарапал. Снимаются обе панели очень легко. Для этих целей на них самих есть небольшой выступ сзади.

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Когда панель установлена, на него нужно немного надавить, и она отщелкнется от фиксаторов, но не от всех сразу и поэтому не упадет. Затем нужно немного ее потянуть, и она освободится от всех фиксирующих элементов.

Для начала важно понять, что боковая панель состоит из стекла целиком, но у нее есть две вспомогательные стальные полоски, к которым оно приклеено намертво. И уже сами эти стальные полоски крепятся к корпусу. С нижнего торца есть специальные выступы, которые вставляются в специальные прорези на раме внизу.

Сверху предусмотрены специальные фиксаторы.

Они вставляются в ответную пластиковую часть на раме корпуса. Фиксируется все жестко без люфтов. Еще тут видно, что все неразборные элементы рамы крепятся заклепками.

Другая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Механизм крепления у нее такой же, как у стеклянной панели, только здесь левая и правая панели зеркальны и не взаимозаменяемы.

Еще здесь на обратной стороне приклеен шумоизолирующий материал. Не сказать, что корпус становится совсем бесшумным, но шум действительно очень сильно снижается и похоже на то, что это действительно работает.

Посмотрим на корпус со всех сторон без боковых панелей.

После снятия боковых панелей, корпус становится похож на рассмотренный ранее Meshify S2 или Define S2 Vision, но это лишь иллюзия. Перед нами следующая генерация шасси, и оно отличается от ранее использованных в ряде моментов.

Снизу вентиляционные отверстия все также закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.

Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие. Также и в том же месте присутствует табличка с серийным номером и указанием модели. На ней же мы можем увидеть, что корпус произведен в Китае.

Ножки с первого взгляда кажутся какими-то хлипкими. Да, они изготовлены из пластика, но он очень прочный. Ничего не скрипит, не люфтит. Сами ножки стоят на резиновых площадках.

Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус даже пустой не так просто. Переместимся наверх.

Верхняя панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Да, она также снимается по принципу боковых панелей, но держится исключительно на фиксаторах. Здесь ни в какие пазы ничего не вставляется. Поскольку разъемы и кнопки находятся сверху, то для них в панели предусмотрены вырезы.

А еще вы помните, что в комплекте еще есть альтернативная верхняя панель с вентиляционными отверстиями. На штатной так же, как и на боковой, используется шумоизоляция.

Сетка снимается при помощи сдвига ее назад. На ней видны специальные пластиковые зацепы, которые фиксируются в вырезах на раме.

Как и внизу, каркас сетки изготовлен из пластика. С верхней можно проделывать те же операции, что и с нижней – мыть и пылесосить. За сеткой находится монтажная панель для крепления радиаторов СЖО.

В инструкции предлагают использовать такой вариант монтажа системы СЖО. Это всего лишь пример, а не руководство к действию.

Еще сверху находятся кнопки и разъемы. Что здесь расположено? Кнопка включения, перезагрузки, два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона.

Все разъемы обозначены белыми значками, кроме кнопки Power. Это отдельный модуль, который прикреплен жестко к корпусу. Поскольку верхняя панель вставляется вертикально сверху, то никаких проблем с монтажом не возникает.

Спереди корпуса находится дверца, которая штатно открывается слева. Однако петли можно перевесить и для этого производитель предусмотрел специальный механизм.

Сама дверь получается толстой потому, что состоит из нескольких слоев. Снаружи она металлическая, а внутри пластик и шумоизоляция. По краям есть скосы и дверца вставляется в проем идеально. Глядя на корпус спереди не подумаешь даже, что это дверца. Она воспринимается просто как панель.

Петли металлические и очень прочные с двумя положениями фиксации. В закрытом положении фиксировать еще помогают магниты. И дверца просто так не открывается.

Если вся передняя плоскость сплошная и закрытая, то откуда брать воздух? Он поступает с боковин передней панели через специальные «жабры».

Внутри теперь находится две независимые сетки. Одна закрывает проем с вентиляторами, а другая вставляется непосредственно в отсек 5,25”.

Принцип конструкции похож с остальными сетками. Это пластиковый каркас и тонкая прочная сетка с мелкими ячейками. Отличается лишь механизм крепления. Нижняя вставляется в пазы и фиксируется защелкой, а верхняя фиксируется двумя защелками. За сеткой находится проем, где установлены два вентилятора диаметром 140 мм.

Это модели Dynamic X2 GP-14, которые уже встречались ранее. Характеристики известны, это 1000 об/мин, 12 В и 0,20 А. Используются подшипники типа LLS. Однако, все не так радужно и производитель поставляет модификацию без ШИМ управления с обычным 3-контактным разъемом.

Еще один такой вентилятор установлен сзади, прямо над разъемами задней панели материнской платы.

Сзади мы видим заглушки для семи карт слотов расширения. Еще есть возможность установки видеокарты вертикально. Для этого также предусмотрена рамка и заглушки. И конечно же есть отверстие для заглушки разъемов задней панели материнской платы.

Внизу находится традиционная рамка крепления блока питания. Она крепится двумя барашками к корпусу, а к ней, как обычно четырьмя винтами крепится блок питания. Повернуть его можно любой стороной, но все же задумано, чтобы он всасывал воздух снизу и выводил его наружу.

Внизу внутри корпуса находится металлических кожух, который скрывает в себе блок питания, корзину жестких дисков, а заодно туда можно убрать провода.

С правого бока корпуса находится место для кабель-менеджмента, а также установки накопителей. Снизу есть небольшая пластиковая панель, которая фиксируется на защелках. Она позволяет скрыть блок питания, корзину дисков и кучу проводов. Однако, для сборки ее лучше снять, чтобы она не мешала.

Два накопителя размера 2,5” могут быть легко смонтированы на специальные пластины, которые установлены на стенке.

А внизу есть корзина для жестких дисков и у нее есть свои лотки, которые выглядят точно также как дополнительные из комплекта.

Еще с этой стороны очень много липучек и специальных каналов для удобства прокладки кабельных трасс.

В самой верхней части рамы спрятался контроллер Nexus+ 2 PWM Fan Hub. Он позволяет подключить 3 вентилятора с ШИМ управлением и 6 без. Кроме этого он обеспечивает общую мощность 30Вт при 12В, 2,6А. Производитель делает акцент на том, что он низкопрофильный и идеально интегрируется в раму корпуса. Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Fractal Define 7 Black TG проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-10900X (3700 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;

Память: 4 x 8 Гбайт, G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11 008 МГц (ядро/boost/память));

Накопители:

SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;



HDD 3.5”;

Блок питания: AeroCool VX700 700 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы в Fractal Define 7 проходит максимально комфортно. И даже такому блоку питания не удалось испортить картину. Длины проводов хватило везде, никаких трудностей не возникло.

Я торопился, все делал быстро и даже не старался укладывать кабели, но в итоге получилось лучше, чем где бы то ни было, особенно, когда кусочек пластика закрывает основную часть проводов. Это действительно удачное решение.

Все окошки оборудованы резиновыми шторками и находятся в нужных же местах. Все легкодоступно. Очень удобно все подключать, когда все панели демонтированы. Лишние провода от блока питания можно убрать в нижний кожух. Что касается остальной разводки, то она проста до безобразия. Все вентиляторы подключаются к блоку управления Nexus+ 2 PWM Fan Hub.

Жесткие диски устанавливаются не менее легко и просто. Для этого не нужны даже инструменты. Специальные резиновые шайбы монтируются в отверстия на лотке корзины. Ставится диск и закручивается специальными винтами вручную. Затем лоток вставляется в корзину и все готово.

Как ни странно, отпала проблема со штатным контроллером, управляющим вентиляторами. Теперь при его подключении к материнской плате можно управлять скоростью вентиляторов, но вслепую.

B меню BIOS или в утилите для материнской платы можно задать режим работы разъема вентилятора, а какая получится скорость – неизвестно, поскольку она не мониторится. И в самом корпусе не предусмотрена RGB подсветка, но я не сильно расстроился на эту тему.

Собранная система выглядит неплохо даже спереди, свободного пространства хоть отбавляй. Точнее его надо использовать для СЖО. После того как я все собрал и подключил, система была запущена. В рабочем состоянии это выглядит так:

Первое, что бросается в глаза – никаких излишеств. Нет даже индикатора активности диска. Не то, чтобы он был очень нужен, но факт. А еще заметно увеличение шума при открытии передней дверки и его снижение после закрытия.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Fractal Design Define 7 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, глухая панель сверху (Define 7 3Case G);

Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, глухая панель сверху (Define 7 3Case Std G);

Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, панель с отверстиями (Define 7 3Case О);

Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, панель с отверстиями (Define 7 3Case Std О).

Хотелось еще протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что обороты крыльчаток в обоих режимах совпадают и составляют 730 об/мин.

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Если контроллер не подключен к разъему материнской платы и никак не управляется, то вентиляторы дуют с максимальной скоростью. Акустический комфорт при этом средний.

Температура

Здесь ситуация обстоит проще. Я мониторил температуру жесткого диска, но она оставалась практически неизменной – в пределах погрешности. Дело в том, что вентиляторы не участвуют в его обдуве, соответственно и результат всегда один и тот же.

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Поначалу температуры компонентов в Define 7 мало чем отличаются от открытого стенда, что объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 15 минут картина меняется. В целом они получились не сильно выше, чем у открытого стенда, а местами даже лучше, но в не очень комфортном акустическом режиме.

Заключение

Внешне изменений практически не произошло. Вся суть усовершенствований сводится к улучшению комфорта использования и увеличению функциональности. К примеру, возросло количество мест для накопителей, спереди теперь можно установить три вентилятора 140 мм (было два по 140 или три по 120 мм), а сверху – радиатор СЖО 360/420 мм, да и место для кабель-менеджмента сбоку увеличили (30 мм вместо 23 мм). Это самое запоминающееся, ставшее возможным благодаря увеличению размеров корпуса. Если сравнить с моделью R6 USB-C, то габариты изменились незначительно. Судите сами: было 543 х 233 х 465, стало 547 х 240 х 475. Больше всего выросла высота – на целый сантиметр.

Fractal Design Define 7 это большой, удобный и практичный корпус, в котором все сделано красиво и аккуратно. Что касается дизайна, то он характерен для серии Define R. Нет замечаний и к комплекту поставки, содержащему все необходимое для сборки системы. В самом корпусе уже установлены вентиляторы Fractal Design Dynamic X2 GP-14. Модели далеко не новые, но хорошо себя зарекомендовавшие, и производитель не видит необходимости в их замене. И действительно, как по характеристикам, так и по работе они не вызывают вопросов. В базовой поставке идет три таких вентилятора, остальные придется докупать самостоятельно.

Есть ли недостатки? Толщина металла? Боюсь, что если бы он был по-настоящему толстый, то я бы этот корпус не поднял. Даже так он весит 13.5 кг, что уже на грани комфортной сборки. Самое опасное для этого корпуса удары и падения. Если какой-то старый InWin рухнет со стола на пол, то опасений будет больше за пол. Такие случаи у меня были: в старых корпусах при падении с метровой высоты могла максимум треснуть передняя пластиковая панель и что-то оторваться внутри. С современными моделями иначе. Я не проводил краш-тест конкретно этого корпуса, но рискну предположить, что в первую очередь пострадает стекло. Ясно, что при бережной эксплуатации проблем не возникнет, и толщина металла тут достаточна.

Что касается шумоизоляции и фильтрации, то никаких претензий к ним не возникло, да их и не могло быть, учитывая, сколько уже таких моделей выпустила шведская компания. Для кого-то может оказаться недостатком отсутствие RGB подсветки. Однако не всем она нужна и при необходимости вопрос с освещением решается простой заменой штатных вентиляторов на модели с подсветкой и установкой RGB-лент.

И, наконец, самый важный вопрос – цена. Рекомендованная стоимость моделей Fractal Define 7 – $159.99 и $169.99 в зависимости от модификации (по текущему курсу это больше 10 000 рублей); модель Fractal Define 7 XL в зависимости от версии еще дороже – $199.99 и $209.99. На первый взгляд баснословные суммы. Но не стоит забывать, что новый корпус предназначен для высокопроизводительных и дорогих систем, где его цена на фоне прочих комплектующих затеряется. Также он заточен под использование кастомных СЖО, которые выйдут дороже. Поэтому все это относительно.

Андрей Понкратов aka wildchaser