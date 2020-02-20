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Обзор корпуса Fractal Design Define 7

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Оглавление

Вступление

Компанию Fractal Design знают многие, у большинства это название ассоциируется с корпусами премиум-класса. Моделей очень много и все они интересные, но скорее классического строгого дизайна, нежели необычного. Да, конечно же, есть несколько линеек продукции, но самой распространенной и многообразной по количеству версий стала Define. Сам производитель рассказывает о ней так:

Корпуса серии DEFINE — это идеальный баланс между тишиной и минималистичностью скандинавского дизайна. Элегантные линии позволяют органично вписать корпус в домашнюю или рабочую обстановку, не жертвуя качеством, производительностью или функциональностью.

Скромный вид – это минималистичность скандинавского дизайна. В чем секрет успеха компании, если визуально корпус выглядит доступнее, чем модели еще одной успешной фирмы – AeroCool? Секрет прост, но состоит из нескольких слагаемых. Прежде всего, это качество изготовления и материалов, хороший комплект поставки и внимание к мелочам. Все хорошо продумано, удобно и эргономично; сборка системы в таком корпусе доставляет удовольствие. Поэтому покупатели готовы переплатить за комфорт, удобство и функциональность. Что касается дизайна – это классика. Обычный «параллелепипед» без ярких деталей, но зато это универсальный, беспроигрышный вариант, а подчеркнуть свою индивидуальность можно моддингом.

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Я уже тестировал корпус серии Define, но то был Fractal Design Define S2 Vision RGB. А наиболее популярными моделями являются корпуса линейки Define R. На днях произошло ее обновление, теперь Define R6 и Define R6 USB-C дополнят Define 7 и Define 7 XL. Будут ли сняты с производства модификации R6, пока неизвестно, поскольку R5 продается до сих пор. У нас на тестировании самая интересная модификация новинки – Fractal Design Define 7 в черном цвете и с закаленным стеклом.

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Что касается модификаций, то их будет много (я насчитал девять), ну а мы рассмотрим Define 7 Black TG. Любопытно выяснить, что нового и интересного в ней и чем она отличается от предыдущей версии Define R6 USB-C. Будем разбираться.

Упаковка и комплектация

На этот раз коробка немного отличается по дизайну от рассмотренных мной ранее моделей компании. Неизменными остаются большие габариты и масса. Габариты составляют (Д х Ш х В): 555 х 360 х 640 мм. Масса – 16 кг.

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В моем случае эта коробка была в еще одной коробке, где ручек для транспортировки не было. В оригинальной коробке корпуса они есть и это удобно при таких габаритах. Однако одному все равно не очень удобно с ней обращаться. Даже при том, что коробка была в коробке, а транспортировал я ее очень аккуратно, внутренняя оказалась с повреждениями. Возможно, постаралась почта.

Сама коробка изготовлена из обычного картона, со всех сторон приводится много информации. С основной стороны мы видим крупное изображение корпуса. Несмотря на то, что оно черно-белое, все детали прослеживаются и можно получить представление об устройстве.

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Например, сразу заметно, что боковая панель прозрачная, а передняя просто ровная и на ней ничего нет. Слева от изображения находится спецификация устройства. Она достаточно странная потому, что не совсем полная. Какие-то вещи в ней расписаны подробно, а такие параметры как массса и толщина металла проигнорированы.

Зато произошел ребрендинг и логотип, который находится в левом верхнем углу, теперь выглядит совсем по-другому, да еще из него исчезло слово Design. Ниже находится крупная надпись Define 7 Computer Case.

Посмотрим на заднюю сторону.

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Тут изображен корпус в разборе на компоненты. Похоже, он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом на нескольких языках обозначены особенности.

  1. Со снятой корзиной для накопителей в корпусе можно разместить радиаторы размером до 360 мм (спереди), 420 мм (сверху) и 280 мм (в основании) для значительного расширения возможностей систем водяного охлаждения.
  2. Комплексный подход к оптимизации шумовых характеристик, включающий применение промышленного уплотнителя высокой плотности для звукоизоляции боковых и передней панели.
  3. Три вентилятора Dynamic X2 GP-14 в штатной комплектации с возможностью установки до девяти вентиляторов диаметром 120/140 мм.
  4. Алюминиевая передняя панель с системой двухстороннего крепления и магнитным замком.
  5. С установленной корзиной корпус вмещает до 14 HDD-накопителей, 4 SSD-накопителей или оптический привод (7 универсальных креплений + 2 крепления для SSD-накопителей в комплекте).

Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:

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На боковинах черный фон и очень мало информации. На одной из них есть наклейки со штрих-кодами и информацией о комплекте, в данном случае это BLACK TG Light Tint. Артикул FD-C-DEF7A-02.

Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. После ее открытия мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх, а еще тут есть дополнительная коробка с аксессуарами.

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Интересной особенностью является то, что внутри упаковки есть узоры. По бокам расположен пенопласт. Не удивляйтесь, если он частично будет раскрошен, как в моем случае потому, что корпус очень тяжелый.

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Упаковка справляется со своей задачей по защите практически на границе своих возможностей, но возможно пересылка была не самой удачной.

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Доставать корпус из упаковки не просто, поэтому в случае личного пользования я бы разрезал коробку и достал его. Однако, у меня стояла совсем другая задача и я немного вспотел. Лучше даже такую примитивную операцию делать вдвоем, но я был один и это оказалось неудобно. Ну и, конечно же, пока вытаскиваешь корпус, образуется статика. Пару раз пришлось неприятно заземлиться.

Хорошо, что я заблаговременно вытащил коробку с аксессуарами, благо здесь это делается очень легко.

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Внутри разместился солидный комплект поставки, который располагается на двух уровнях.

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В качестве каркасов-лотков используется вспененных полиэтилен.

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Сначала, открыв коробку с аксессуарами, мы видим пакет с инструкцией и листовкой с информацией о возврате, но это уже в который раз не про нашу страну.

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Далее в верхнем лотке из вспененного полиэтилена находится верхняя панель с крупными вентиляционными отверстиями.

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Туда может провалиться винтик или скрепка, но не спешите волноваться, внутри за ней находится мелкая защитная сетка, которая сможет задержать даже пыль, поэтому на самом деле ее использование безопасно. В нижнем каркасе находятся четыре лотка для монтажа жестких дисков.

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Они монтируются в специальные корзины. В эти лотки можно устанавливать, как 3,5” накопители, так и 2,5”. Две такие уже смонтированы штатно в нижней корзине корпуса.

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Еще в нижнем каркасе находится небольшая картонная коробка с крепежом. На одной из ее сторон есть информация о том, что находится внутри.

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И вот снова об информативности. Даже не надо открывать коробку, чтобы понять о ее содержимом. Все перечислено снаружи.

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Внутри, помимо перечисленного комплекта, находится специальная тряпочка для протирки поверхностей. Дело в том, что стеклянная панель, да и вообще все панели корпуса очень склонны к появлению на них отпечатков пальцев, поэтому производитель позаботился об этом.

Дизайн и особенности

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 547 х 240 х 475 мм, масса – 13.5 кг. Он изготовлен из стали, пластика и закаленного стекла.

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О толщине стали ничего не сказано, но по ощущениям это где-то 0.6-0.7 мм. Краска черная матовая и на этот раз нанесена нормально потому, что за все время тестирования и сборки никаких повреждений не было.

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Одна боковая панель из закаленного стекла, а другая стальная. Стекло только сбоку и больше его нет нигде. Передняя панель тоже заклеена пленкой, но она металлическая, а пленка защищает от повреждений. Кстати, пока я снимал пакет с корпуса, эта пленка к нему приклеилась, и я ее чуть не оторвал.

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Правая боковина ничем не защищается, но краска на это раз хорошая и я ее даже не поцарапал. Снимаются обе панели очень легко. Для этих целей на них самих есть небольшой выступ сзади.

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Когда панель установлена, на него нужно немного надавить, и она отщелкнется от фиксаторов, но не от всех сразу и поэтому не упадет. Затем нужно немного ее потянуть, и она освободится от всех фиксирующих элементов.

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Для начала важно понять, что боковая панель состоит из стекла целиком, но у нее есть две вспомогательные стальные полоски, к которым оно приклеено намертво. И уже сами эти стальные полоски крепятся к корпусу. С нижнего торца есть специальные выступы, которые вставляются в специальные прорези на раме внизу.

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Сверху предусмотрены специальные фиксаторы.

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Они вставляются в ответную пластиковую часть на раме корпуса. Фиксируется все жестко без люфтов. Еще тут видно, что все неразборные элементы рамы крепятся заклепками.

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Другая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Механизм крепления у нее такой же, как у стеклянной панели, только здесь левая и правая панели зеркальны и не взаимозаменяемы.

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Еще здесь на обратной стороне приклеен шумоизолирующий материал. Не сказать, что корпус становится совсем бесшумным, но шум действительно очень сильно снижается и похоже на то, что это действительно работает.

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Посмотрим на корпус со всех сторон без боковых панелей.

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После снятия боковых панелей, корпус становится похож на рассмотренный ранее Meshify S2 или Define S2 Vision, но это лишь иллюзия. Перед нами следующая генерация шасси, и оно отличается от ранее использованных в ряде моментов.

Снизу вентиляционные отверстия все также закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.

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Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие. Также и в том же месте присутствует табличка с серийным номером и указанием модели. На ней же мы можем увидеть, что корпус произведен в Китае.

Ножки с первого взгляда кажутся какими-то хлипкими. Да, они изготовлены из пластика, но он очень прочный. Ничего не скрипит, не люфтит. Сами ножки стоят на резиновых площадках.

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Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус даже пустой не так просто. Переместимся наверх.

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Верхняя панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Да, она также снимается по принципу боковых панелей, но держится исключительно на фиксаторах. Здесь ни в какие пазы ничего не вставляется. Поскольку разъемы и кнопки находятся сверху, то для них в панели предусмотрены вырезы.

А еще вы помните, что в комплекте еще есть альтернативная верхняя панель с вентиляционными отверстиями. На штатной так же, как и на боковой, используется шумоизоляция.

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Сетка снимается при помощи сдвига ее назад. На ней видны специальные пластиковые зацепы, которые фиксируются в вырезах на раме.

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Как и внизу, каркас сетки изготовлен из пластика. С верхней можно проделывать те же операции, что и с нижней – мыть и пылесосить. За сеткой находится монтажная панель для крепления радиаторов СЖО.

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В инструкции предлагают использовать такой вариант монтажа системы СЖО. Это всего лишь пример, а не руководство к действию.

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Еще сверху находятся кнопки и разъемы. Что здесь расположено? Кнопка включения, перезагрузки, два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона.

Все разъемы обозначены белыми значками, кроме кнопки Power. Это отдельный модуль, который прикреплен жестко к корпусу. Поскольку верхняя панель вставляется вертикально сверху, то никаких проблем с монтажом не возникает.

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Спереди корпуса находится дверца, которая штатно открывается слева. Однако петли можно перевесить и для этого производитель предусмотрел специальный механизм.

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Сама дверь получается толстой потому, что состоит из нескольких слоев. Снаружи она металлическая, а внутри пластик и шумоизоляция. По краям есть скосы и дверца вставляется в проем идеально. Глядя на корпус спереди не подумаешь даже, что это дверца. Она воспринимается просто как панель.

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Петли металлические и очень прочные с двумя положениями фиксации. В закрытом положении фиксировать еще помогают магниты. И дверца просто так не открывается.

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Если вся передняя плоскость сплошная и закрытая, то откуда брать воздух? Он поступает с боковин передней панели через специальные «жабры».

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Внутри теперь находится две независимые сетки. Одна закрывает проем с вентиляторами, а другая вставляется непосредственно в отсек 5,25”.

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Принцип конструкции похож с остальными сетками. Это пластиковый каркас и тонкая прочная сетка с мелкими ячейками. Отличается лишь механизм крепления. Нижняя вставляется в пазы и фиксируется защелкой, а верхняя фиксируется двумя защелками. За сеткой находится проем, где установлены два вентилятора диаметром 140 мм.

Это модели Dynamic X2 GP-14, которые уже встречались ранее. Характеристики известны, это 1000 об/мин, 12 В и 0,20 А. Используются подшипники типа LLS. Однако, все не так радужно и производитель поставляет модификацию без ШИМ управления с обычным 3-контактным разъемом.

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Еще один такой вентилятор установлен сзади, прямо над разъемами задней панели материнской платы.

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Сзади мы видим заглушки для семи карт слотов расширения. Еще есть возможность установки видеокарты вертикально. Для этого также предусмотрена рамка и заглушки. И конечно же есть отверстие для заглушки разъемов задней панели материнской платы.

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Внизу находится традиционная рамка крепления блока питания. Она крепится двумя барашками к корпусу, а к ней, как обычно четырьмя винтами крепится блок питания. Повернуть его можно любой стороной, но все же задумано, чтобы он всасывал воздух снизу и выводил его наружу.

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Внизу внутри корпуса находится металлических кожух, который скрывает в себе блок питания, корзину жестких дисков, а заодно туда можно убрать провода.

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С правого бока корпуса находится место для кабель-менеджмента, а также установки накопителей. Снизу есть небольшая пластиковая панель, которая фиксируется на защелках. Она позволяет скрыть блок питания, корзину дисков и кучу проводов. Однако, для сборки ее лучше снять, чтобы она не мешала.

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Два накопителя размера 2,5” могут быть легко смонтированы на специальные пластины, которые установлены на стенке.

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А внизу есть корзина для жестких дисков и у нее есть свои лотки, которые выглядят точно также как дополнительные из комплекта.

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Еще с этой стороны очень много липучек и специальных каналов для удобства прокладки кабельных трасс.

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В самой верхней части рамы спрятался контроллер Nexus+ 2 PWM Fan Hub. Он позволяет подключить 3 вентилятора с ШИМ управлением и 6 без. Кроме этого он обеспечивает общую мощность 30Вт при 12В, 2,6А. Производитель делает акцент на том, что он низкопрофильный и идеально интегрируется в раму корпуса. Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Fractal Define 7 Black TG проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-10900X (3700 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;
  • Память: 4 x 8 Гбайт, G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11 008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопители:
    • SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
    • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX700 700 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы в Fractal Define 7 проходит максимально комфортно. И даже такому блоку питания не удалось испортить картину. Длины проводов хватило везде, никаких трудностей не возникло.

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Я торопился, все делал быстро и даже не старался укладывать кабели, но в итоге получилось лучше, чем где бы то ни было, особенно, когда кусочек пластика закрывает основную часть проводов. Это действительно удачное решение.

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Все окошки оборудованы резиновыми шторками и находятся в нужных же местах. Все легкодоступно. Очень удобно все подключать, когда все панели демонтированы. Лишние провода от блока питания можно убрать в нижний кожух. Что касается остальной разводки, то она проста до безобразия. Все вентиляторы подключаются к блоку управления Nexus+ 2 PWM Fan Hub.

Жесткие диски устанавливаются не менее легко и просто. Для этого не нужны даже инструменты. Специальные резиновые шайбы монтируются в отверстия на лотке корзины. Ставится диск и закручивается специальными винтами вручную. Затем лоток вставляется в корзину и все готово.

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Как ни странно, отпала проблема со штатным контроллером, управляющим вентиляторами. Теперь при его подключении к материнской плате можно управлять скоростью вентиляторов, но вслепую.

B меню BIOS или в утилите для материнской платы можно задать режим работы разъема вентилятора, а какая получится скорость – неизвестно, поскольку она не мониторится. И в самом корпусе не предусмотрена RGB подсветка, но я не сильно расстроился на эту тему.

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Собранная система выглядит неплохо даже спереди, свободного пространства хоть отбавляй. Точнее его надо использовать для СЖО. После того как я все собрал и подключил, система была запущена. В рабочем состоянии это выглядит так:

Первое, что бросается в глаза – никаких излишеств. Нет даже индикатора активности диска. Не то, чтобы он был очень нужен, но факт. А еще заметно увеличение шума при открытии передней дверки и его снижение после закрытия.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Fractal Design Define 7 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, глухая панель сверху (Define 7 3Case G);
  • Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, глухая панель сверху (Define 7 3Case Std G);
  • Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, панель с отверстиями (Define 7 3Case О);
  • Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, панель с отверстиями (Define 7 3Case Std О).

Хотелось еще протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что обороты крыльчаток в обоих режимах совпадают и составляют 730 об/мин.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Если контроллер не подключен к разъему материнской платы и никак не управляется, то вентиляторы дуют с максимальной скоростью. Акустический комфорт при этом средний.

Температура

Здесь ситуация обстоит проще. Я мониторил температуру жесткого диска, но она оставалась практически неизменной – в пределах погрешности. Дело в том, что вентиляторы не участвуют в его обдуве, соответственно и результат всегда один и тот же.

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Поначалу температуры компонентов в Define 7 мало чем отличаются от открытого стенда, что объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 15 минут картина меняется. В целом они получились не сильно выше, чем у открытого стенда, а местами даже лучше, но в не очень комфортном акустическом режиме.

Заключение

Внешне изменений практически не произошло. Вся суть усовершенствований сводится к улучшению комфорта использования и увеличению функциональности. К примеру, возросло количество мест для накопителей, спереди теперь можно установить три вентилятора 140 мм (было два по 140 или три по 120 мм), а сверху – радиатор СЖО 360/420 мм, да и место для кабель-менеджмента сбоку увеличили (30 мм вместо 23 мм). Это самое запоминающееся, ставшее возможным благодаря увеличению размеров корпуса. Если сравнить с моделью R6 USB-C, то габариты изменились незначительно. Судите сами: было 543 х 233 х 465, стало 547 х 240 х 475. Больше всего выросла высота – на целый сантиметр.

Fractal Design Define 7 это большой, удобный и практичный корпус, в котором все сделано красиво и аккуратно. Что касается дизайна, то он характерен для серии Define R. Нет замечаний и к комплекту поставки, содержащему все необходимое для сборки системы. В самом корпусе уже установлены вентиляторы Fractal Design Dynamic X2 GP-14. Модели далеко не новые, но хорошо себя зарекомендовавшие, и производитель не видит необходимости в их замене. И действительно, как по характеристикам, так и по работе они не вызывают вопросов. В базовой поставке идет три таких вентилятора, остальные придется докупать самостоятельно.

Есть ли недостатки? Толщина металла? Боюсь, что если бы он был по-настоящему толстый, то я бы этот корпус не поднял. Даже так он весит 13.5 кг, что уже на грани комфортной сборки. Самое опасное для этого корпуса удары и падения. Если какой-то старый InWin рухнет со стола на пол, то опасений будет больше за пол. Такие случаи у меня были: в старых корпусах при падении с метровой высоты могла максимум треснуть передняя пластиковая панель и что-то оторваться внутри. С современными моделями иначе. Я не проводил краш-тест конкретно этого корпуса, но рискну предположить, что в первую очередь пострадает стекло. Ясно, что при бережной эксплуатации проблем не возникнет, и толщина металла тут достаточна.

Что касается шумоизоляции и фильтрации, то никаких претензий к ним не возникло, да их и не могло быть, учитывая, сколько уже таких моделей выпустила шведская компания. Для кого-то может оказаться недостатком отсутствие RGB подсветки. Однако не всем она нужна и при необходимости вопрос с освещением решается простой заменой штатных вентиляторов на модели с подсветкой и установкой RGB-лент.

И, наконец, самый важный вопрос – цена. Рекомендованная стоимость моделей Fractal Define 7 – $159.99 и $169.99 в зависимости от модификации (по текущему курсу это больше 10 000 рублей); модель Fractal Define 7 XL в зависимости от версии еще дороже – $199.99 и $209.99. На первый взгляд баснословные суммы. Но не стоит забывать, что новый корпус предназначен для высокопроизводительных и дорогих систем, где его цена на фоне прочих комплектующих затеряется. Также он заточен под использование кастомных СЖО, которые выйдут дороже. Поэтому все это относительно.

Андрей Понкратов aka wildchaser


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