Оглавление

Жанр Стратегия в реальном времени Разработчик Blizzard Entertainment (США) Издатель Blizzard Entertainment (США) Платформа Battle.Net Локализация Текст + озвучка Дата выхода 29 января 2020 года (ПК)

Вступление

«А на кой оно вообще сдалось?» — такова была моя первая мысль после анонса «перекованного» издания на выставке BlizzCon в ноябре 2018 года. Вот серьёзно. Игра и без того поддерживала современные разрешения экрана и прекрасно работала на актуальных ОС, да и графически исполнена настолько старательно и с любовью, что даже спустя восемнадцать лет картинка не выглядела устаревшей.

Но нет предела совершенству, так ведь? Да и планы у разработчиков были воистину наполеоновские. Исправить и дополнить сюжетные ветки героев, усовершенствовать интерфейс, переделать внутриигровые кат-сцены в угоду большей кинематографичности. Что же могло пойти не так? Как оказалось, практически всё.

Проклятье, Blizzard!

Не хотелось бы лишний раз давить на больное и заострять внимание на обещаниях годичной давности, но у меня сложилось впечатление, что вскоре после анонса штат разработчиков сократили до пяти человек, а почти все наработки выбросили в мусорное ведро. Интерфейс не изменился, кат-сценам тоже не повезло, планам по доработке кампании не суждено было сбыться. Что показали в демо-роликах, то там же и осталось.

Подход не самый плохой, но возникает вопрос: за что мы отдаём аж 1300 рублей? По меркам ремастеров ценник внушительный, и обладателям «классики» скидок не предусмотрено. Да, в Reforged заменили модели боевых единиц, построек, объектов на карте — портреты в рамках больше не кривляются невпопад, а обладают чётким липсинком, былая угловатость канула в лету... но на этом как бы всё.





Новое меню, единое для всех. Общий чат неотключаем, поэтому первое, что вы увидите при каждом запуске — гору матюков в адрес Blizzard.

Нет, разумеется, есть и другие изменения, но они относятся к бесплатному обновлению 1.32. В меню появилась вкладка «Коллекция»: за успехи в кампании и сетевой игре вас награждают портретами, и там же можно выбрать альтернативные облики для некоторых героев. Переделали экраны кампаний: отныне на них отражено, на какой сложности пройдены конкретные миссии, что удобно. Итоговая статистика теперь умещается на одну вкладку, что тоже к лучшему.

Но не везде переиздание обходит оригинал. Загрузки стали заметно дольше: самая первая карта из обучения Reforged грузится 22 секунды против 9 в «классике». В настройки добавили переключение между старым и обновлённым визуальным рядом, но прогресс у каждого из режимов свой — не получится пройти одну главу на новой графике, а затем продолжить на исходной. Кампании из дополнения изначально закрыты.

Рисовать новые облики для 24 гендеров, видимо, посчитали нерентабельным занятием. Ограничились женскими, и то для парочки героев.

Самое неоднозначное изменение — новая озвучка. Английскую не стали переделывать, что странно, ведь она звёзд с неба не хватает, да и технически успела устареть. А с русской версией ситуация обратная, ведь тот самый дубляж от Софтклаба горячо любим сообществом, а цитаты из перевода крепко засели в народном фольклоре: про «нужно больше золота» слышали даже те, кто никогда в WarCraft не играл.

И всем любителям классики Blizzard подложила турбосвина. Да, в переиздании можно включить старую графику, но ТОЛЬКО графику, не озвучку. Более того, при скачивании с сайта установщика классической версии она у вас обновится до 1.32, покупали ли вы Reforged или нет. Легального способа получить цифровую версию WarCraft III со старой озвучкой мне не удалось найти — Blizzard продают лишь ремастер.

Модельки накачали полигонами, но без грамотного освещения картинка зачастую проигрывает классическому виду.

Но не озвучкой единой. В переиздании исправили ворох вольностей старого перевода: Гром Задира стал, как и положено, Громмашем Адским Криком, а Сильвергард переименовали в привычный для завсегдатаев World of Warcraft Луносвет. А вот загрузочные экраны адаптировать забыли: если в версии от Софтклаба обозначения на карте на русском языке, то даже в классике из Reforged они на английском.

Есть и совсем уж странные технические неполадки. Игра не всегда корректно разворачивается после Alt+Tab, а GeForce Experience почему-то упорно записывает видео в 718p при полноэкранном Full HD (в подлинной классике всё путём). Частота кадров нередко опускается с 60 до 40-45. Также есть жалобы на фризы и нестабильный сетевой код, вплоть до невозможности войти в лобби.

Чуть ли не каждая строчка кода в ремастере противится вашим действиям...

А теперь самая «мякотка». В Reforged все пользовательские карты переехали в онлайн — драный сценарий с овцами не запустить без подключения к сети и создания матча. На паузу игру не поставить, а при плохом соединении или перегруженных серверах действия будут производиться с задержкой.

Поддержка дополнительных кампаний вообще отсутствует. Сложно сказать, намеренный ли это шаг или временные трудности, но сейчас даже самые незамысловатые проекты не работают, хотя расширение W3N «перекованная» версия видит. О том, чтобы подружить переиздание с полноценными расширениями вроде Way of Others и говорить не приходится. Сколько времени пройдёт, прежде чем сообщество восстановит своё наследие, да и будет ли кому этим заниматься?





***

Давайте же сравним классику с переизданием более предметно. Ниже вы найдёте разбор начальных глав пролога за Тралла и первой кампании за людей. Речь пойдёт преимущественно о мелких деталях, ну и конечно же об обеих русских локализациях.

Исход Орды

Был такой мир — Азерот. Издревле в нём люди и орки чисто по фану били друг другу морды. Потом с небес свалились зелёные булыжники и набили морды как оркам, так и людям. Тоже по фану... А, стоп. Это всего лишь сон. Но молодой вождь по имени Тралл посчитал, что подобная ерунда так просто не приснится, и решил последовать зову таинственного незнакомца...

В первой миссии нас учат перемещению и азам сражений. Закадровый голос слегонца пробивает четвёртую стену и в целом говорит так, будто вы впервые держите мышку и не понимаете, что тут происходит. Всего-то и нужно пройти по контрольным точкам через всю карту и разбивать черепа встречным по пути. Вдали от основной дороги можно встретить големов и банду лесных троллей — получить с них колечко защиты и медицинский трактат, делающий юного вождя живучее на целых 50 единиц.





Вступительный ролик внешне совсем не изменился, а вот перевели его получше. Закадровую речь Пророка подсократили и избавили от лишних местоимений, что в классике местами создавало эффект скороговорки.

Было: И в то время как армии смертных мчатся навстречу своей гибели / пылающая тень готовится поглотить этот мир.

Стало: И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели, / пылающая тень грозит поглотить нас всех.

Экраны загрузки перерисовали, но с оглядкой на оригинал. Старая версия мне нравится больше за счёт выразительной палитры, да и шрифты в ней масштабированы лучше. Строка «загрузка...» в «перекованном» издании смотрится совсем уж неказисто.

Структура миссии в Reforged идентична с первоисточником. Даже баги на своих местах. Например, если после получения уровня выбрать умение во время проигрывания реплики, эта реплика прервётся, и в оригинале, и в ремастере. А вот при наступлении ночи теперь действительно можно услышать волчий вой — в классике конкретно в этом месте его почему-то не было.

Самое заметное изменение — рассказчик в исполнении Орка-подкастера. Подозреваю, это сугубо «политическое» решение, чтобы снизить «сейсмическую активность» вокруг ремастера как минимум со стороны одного популярного блоггера. Так или иначе, Оркадию явно не хватает опыта — его речь нужно было ускорить на 15-20%, чтобы она не казалась такой натужной. С учётом того, что это один из первых голосов, которые слышит игрок, локализаторам стоило бы обстоятельнее над этой ролью поработать.

Выбранный стиль переводчиков уже понятен — меньше придаточных слов. В новом издании Тралла ведут знамёна, а не флажки, но и вольностей всё же хватает. В самом начале вождь говорит I don’t know what this is all about, but I will play along, то бишь «Я не знаю, что всё это значит, но я подыграю». В классике концовку перевели как «...но я иду», а в новинке — «...но мне интересно». Первый вариант ближе к истине, поскольку выражает не заинтересованность, а именно решимость.

На заметку: секреты и пасхалки тоже перекочевали в переиздание. Нажмите Enter и введите код iseedeadpeople — на северо-востоке карты рядом с двумя молодцами в старом издании найдёте предмет «орочьи клыки», а в новом — «всякое разное».

***

Мужик в плаще говорит Траллу: уводи Орду, иначе всё. Вождь с лёгкостью верит первому встречному и начинает собирать манатки. Но вот незадача: его дружбан хотел перед отъездом разобраться, кто же он на самом деле — Задира или Адский Крик. В паспортном столе Альянса его и закрыли, до выяснения личности, надо ведь архивы поднять, заявку оформить. Но Тралл нетерпелив...

Пришло время получить диплом градостроителя. Вот рабочие — они возводят постройки, добывают золото и древесину. Нанимай бойцов в казармах, улучшай экипировку на лесопилке, строй жилища, чтобы нанимать больше бойцов. Всё понятно? Молодец, Тралл, вот твой диплом. Дуй теперь в гавань Альянса — там как раз по удачному стечению обстоятельств стоят корабли, подготовленные для дальнего плавания.

Отличия между версиями снова минимальны. Первое жилище отныне расположено справа от золотого рудника, а не слева, и по скрипту в начале выдают четырёх батраков вместо трёх. В ходе задания больше нельзя строить сторожевые вышки, дополнительные алтари бури и дома вождей. Есть в переиздании странный текстовый баг: когда обновляется основная задача, вместо «(выполнено)» появляется пометка «[х]».

Изменились цены найма бойцов и стоимость построек. Батрак подешевел с 90 до 75 золотых, лесопилка — с 240 до 205. Вызвано это тем, что все кампании Reign of Chaos перенастроили под баланс The Frozen Throne. Привели в порядок некоторые наименования: рабы стали батраками, бугаи — рубаками, а логова — землянками. Но главное, что рабочие по-прежнему «готовы вкалывать».

После обустройства лагеря мост через реку «всплывает» тремя секциями, а не одной, как раньше. Адского Крика теперь охраняют не только три сторожевых башни, но и парочка пехотинцев. Громмаш не самостоятельно освобождается из клетки, а с помощью одного из рубак. Кстати, мирные зверушки традиционно взрываются при многочисленных кликах, но звук при этом будто при залпе из пушки.

***

Путь к новой жизни выдался тернистым. Флот с орками попал в бурю, и Траллу пришлось высадиться на одиноком острове. К несчастью, тому же плану последовали и другие славные джентльмены в лице людей Кул-Тираса. Но у зеленокожих преимущество — их поддержали местные тролли. Самое время размяться после изнурительного плавания и проломить напоследок пару десятков человечьих черепов. Или не напоследок...

Очередная миссия с обустройством лагеря, но на этот раз противник будет регулярно ходить в гости, так что стоит позаботиться об обороне. Если накостылять группам огров и ящериц на севере и юге соответственно, новые союзники научат пользоваться исцеляющим источником. Ну и по закоулкам стоит прогуляться: кто бы мог подумать, что здешние гноллы по вечерам зачитываются фолиантами интеллекта?

А теперь приподнимите левую бровь те, кто не помнят это задание. В оригинальной Reign of Chaos кампания-пролог заканчивалась второй главой — отплытием на Калимдор. Три дополнительных появились уже в The Frozen Throne в виде демонстрации возможностей редактора кампаний и нового пункта меню. И вот какая незадача — в этих эпизодах не было озвучки: английская и то прикручивалась модами.

В Reforged про дубляж не забыли. А поскольку главы теперь проходятся последовательно, прогресс между ними сохраняется: что собрали и заработали в первых двух, то останется у Тралла в последующих. Но вот на самой карте мне даже притянутых за уши изменений найти не удалось — то ли эти главы посчитали неприоритетными, то ли очередь до них дошла уже после анонса, когда Blizzard резко сменила курс разработки.

Новый перевод производит двойственное впечатление: порой он поразительно точный, а порой гонит откровенную пургу. Тролль Сен’джин называет захватчиков официально — «Альянс», хотя не должен быть в курсе административно-территориального устройства людей (в оригинале просто — humans). Да и вообще речь о представителях города-государства Кул-Тирас — к Альянсу они не имеют никакого отношения.

Миссию зачем-то переименовали с «На крыльях бури» в «Судьбоносный шторм», что нелепо по двум причинам: 1). Ничего «судьбоносного» в этих главах не происходит — это своего рода «филлер» про то, как вождь сошёлся с кланом Чёрного копья; 2). В центре внимания не сам шторм, а его последствия. В оригинале, если что, Riders of the Storm, так что трактовка из старой локализации была на удивление точна.

За его отца!

Пока Тралл прохлаждался в темнице мурлоков на полпути к новому месту прописки, в Лордероне вовсю кипела бумажная работа. Надо подсчитать недополученную прибыль со сбежавших рабов, расследовать происшествие в паспортном столе и, если останется время, пресечь разорение близлежащих селений. За дело берётся Артас — отпрыск пустоголового владыки Теренаса Не Верующего в Пророчества, то бишь, Менетила.

Будущему королю -личу предстоит поработать на благо собственных подданных. Спасти пацанёнка Тимми от подлых гноллов, вернуть крестьянину учётную книгу, порубить палатки и ящики ради спрятанных ценностей... чтобы прозевать нападение орков и войти в объятый огнём Странбрад, когда это уже и не надо. Хотя, постройте, там ведь тоже есть ящики с полезным добром, а значит, не так уж и не надо.

В сцене встречи Артаса с Утером локализаторы Reforged пролюбили ударение. Оригинал: I’m pleased that King Terenas sent YOU to help me, что в былые времена адаптировали верно: «Хорошо, что король Теренас прислал мне на помощь именно тебя». В новой редакции ни переводчики, ни актёр реплику не вытянули: «Хорошо, что король прислал тебя мне на помощь». Получается, Утер рад уже не принцу, а любой подмоге.

Но в следующей строчке новая локализация переигрывает старую. Артас говорит: король надеется, что рядом с Утером сынишка научится терпению и опыту, на что старый паладин отвечает, дескать, мечтать не вредно, — и оба заливаются смехом. Софтклаб в своё время не выразил этот смех вообще, а в Reforged смеётся один Утер. Что ж, лучше, чем ничего. ...Но ещё через пару строк новый перевод вновь выдаёт странность, называя Странбрад городом, хотя это village (село или деревня, в лучшем случае — городок).

Любопытное наблюдение: в классике есть плавный переход от кат-сцены к геймплею, а в ремастере — склейка чёрным экраном. Развитие технологий, говорите? Ещё одно веяние современности — непробиваемая броня детей. Рубить взрослых крестьян, в том числе женщин — да пожалуйста, но мелюзгу Артас и пальцем не тронет! Из головорезов в лесу раньше выпадал обычный свиток исцеления, а ныне предмет «Голова Перенольда», исцеляющий прямо на месте.

Есть и очевидные улучшения. Одинаковые расходники в инвентаре теперь складываются в одну ячейку (до пяти штук), а эпизодических персонажей одарили уникальными обликами. Русская озвучка статистов больше не бьёт по ушам шакальным качеством записи — Софтклаб в те годы явно их записывал в подвале.

***

Паладинам надоело, что зеленокожие вредители разоряют деревни и уводят добропорядочных граждан в неизвестном направлении. Время выполнить месячную норму по раскрытым преступлениям и размозжённым во имя Света головам. И как удачно Утеру подвернулся вражеский лагерь! Лёгкая добыча, ведь какая вероятность встретить в такой глухомани демонопоклонника, который готовится к жертвоприношению?

Пора и Артасу обзавестись дипломом градостроителя. Вот работники — они строят, чинят и добывают. Воины в казармах, улучшения в кузнице, еда на фермах, Фростморн — на севере. Вот ваш диплом, милсдарь, а теперь соизвольте ступить пять шагов направо и забрать четверых стрелков — помогут извести дракона на юго-востоке. В лагерь орков захаживать необязательно, но почему бы и не вынести забавы ради?

Сделать плавный переход от заставки к игровому процессу после вступительной беседы снова не сумели — стоит смириться, что чёрный экран будем наблюдать куда чаще, чем в первоисточнике. А вот за вырубку леса геймдизайнерам большое спасибо — теперь к группе огров на северо-западе, гноллу южнее кузницы и мурлокам на северо-востоке можно добраться и без длительных манипуляций с лесоповалом.

Миссия называется Blackrock and roll, и это непереводимая игра слов. В Reforged нашли интересное решение: «Чёрная гора проблем», тогда как в старом переводе бессмыслица — «Заварушка у Чёрного камня». А вот с ударениями ремастер вновь промахнулся. Утёр говорит: «Я хочу, чтобы ТЫ возглавил эту атаку», и, в отличие от классики, акцента на «ты» нет. Впрочем, в следующем же ответе старый Артас не справляется с интонациями в простой фразе «Я? Ну... конечно!», и похожую промашку допускает в беседе с дворфом.

Новый голос принца отлично подходит к обновлённому образу, да и актёр безукоризненно исполнил роль. Беда лишь в том, что локализаторы копировали оригинал, а на английском Артас звучит феерически плохо: он там недоигрывает настолько, что при просмотре зарубежных прохождений его речь легко спутать с закадровым голосом стримера, комментирующего свои действия. И ещё хуже, что мне есть с чем сравнивать.

Исполнение Владимира Вихрова в версии от 2002 года не идеальное, но сам образ персонажа создан им очень ярко. Именно создан, а не передан, ведь у этого Артаса мало общего с первоисточником. Он горяч и порывист, и даже фоновые реплики вроде «за честь и отвагу» подчёркивают бойкий характер юноши. А по смиренному голосу его англоговорящей ипостаси не скажешь, за счёт чего это трудный ребёнок, которого нужно учить терпению и опыту.

***

Три миссии спустя Артас уже взирал на Стратхольм. Пророк читал сценарий, поэтому не стал долго уговаривать принца. «Видать, это у них семейное» — подумал он, но не произнёс вслух. Вот-вот состоится роковая размолвка между паладинами и Утер выдаст свою коронную фразу про «...трижды королём». Вот-вот начнётся знаменитый чемпионат города по выбраковке жителей между принцем и повелителем ужаса...

В юном возрасте это задание мне казалось безумно сложным. На развитие давалось три минуты, а затем начиналась безостановочная жатва душ, где даже небольшое промедление могло стоить победы. Мал’Ганис вербует горожан, на базу периодически нападают — и ты хоть разорвись, если ещё не научился думать быстро и раздавать команды со скоростью корейца. А ещё охота побродить вокруг, поискать секреты.

Для Reforged эту карту перерисовали с нуля: планировка Стратхольма изменилась, но суть осталась та же: убить сотню жителей быстрее оппонента. База Артаса теперь внизу, выход в город всего один, а лагерь нежити раскинулся на северо-востоке. Левее от точки старта обитает горстка недругов, но это уже не разбойники, а орки. А вот зоопарк (как бы «секрет» из классики) упразднили, вместе с источником жизни.

Счётчик убийств больше не отображается сразу — для этого надо или войти в город, или прождать те же три минуты. Мал’Ганис научился призывать огненного голема, так что убить натрезима нахрапом уже сложнее. Домиков стало меньше, но в них по пять человек вместо четырёх. Появились засады: на определённых этапах из построек выйдут не заражённые жители, а некромант с бандой вурдалаков и «именной» мясник (в новом переводе — поганище).

В ремастере город компактнее, от чего избегать встреч с прихвостнями повелителя ужаса не так просто, как было раньше. Зато почти всё, что за городскими стенами — либо «мёртвые» зоны с горами и лесами, либо пустые улочки, где нет практически ничего. Кстати, если открыть карту читом iseedeadpeople, близ правого нижнего угла обнаружится нейтральная кузница и выстроенные в шеренгу бойцы.

По ощущениям миссия стала сложнее. В городе теперь аккурат двести жителей, так что последних, возможно, придётся отвоёвывать с боем, или же применять тактику Джека Воробья: навязывать бой второй группой войск и сваливать с закат. Но в этот раз за меня сыграл потешный баг: оппонент погнался за принцем с его свитой и на пять с лишним минут подзавис в одной точке, позволив спокойно закончить кровавую жатву.

Новая локализация в этом раунде переиграла старую. Реплика Утера «следи за своим тоном, юноша» ранее существовала вне контекста, теперь же всё на своих местах. Также в ремастере передвинули восклик старого паладина (What?/Что?) — ныне это реакция на предложение принца зачистить город, а не известие о том, что жители превращаются в нежить. Не исключено, что это баг. Или баг был в классике.

Стоит отдать должное, что знаменитый диалог перенесли с минимальными изменениями, сохранив его ключевые фразы в первозданном виде. Жаль, выкрикам рядовых бойцов повезло меньше, скажем, реплику работников «опять работа?» без видимых на то причин заменили на «опять за работу». Но если сравнивать озвучку в целом, не скажу, что классика лучше во всём: где-то убедительнее одна версия, где-то другая.

Заключение

На этапе резни в Стратхольме становится по-настоящему грустно. Эта миссия действительно ощущалась по-новому, и если бы как минимум половину заданий так же переосмыслили, ремастер не оказался бы в эпицентре народного гнева и, быть может, даже удостоился звания ремейка. Но сейчас мы имеем полуфабрикат, где что-то поломали, что-то неумело заменили, а что-то бросили недоделанным.

Не скрою, мне было интересно изучать Reforged в рамках подготовки этого материала. Искать отличия, подмечать детали, сравнивать локализации. Но не играть. Такое ленивое переиздание определённо не стоит внимания тех, кто питает тёплые чувства к WarCraft 3, и не факт, что привлечёт новичков. Если вам ценны воспоминания из далёкого прошлого, не обновляйтесь до роковой версии 1.32.

Виталий Красновид aka Dezintegration