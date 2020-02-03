WarCraft III: Reforged — сравнений версий
Страницы материала
Оглавление
|Жанр
|Стратегия в реальном времени
|Разработчик
|Blizzard Entertainment (США)
|Издатель
|Blizzard Entertainment (США)
|Платформа
|Battle.Net
|Локализация
|Текст + озвучка
|Дата выхода
|29 января 2020 года (ПК)
Вступление
«А на кой оно вообще сдалось?» — такова была моя первая мысль после анонса «перекованного» издания на выставке BlizzCon в ноябре 2018 года. Вот серьёзно. Игра и без того поддерживала современные разрешения экрана и прекрасно работала на актуальных ОС, да и графически исполнена настолько старательно и с любовью, что даже спустя восемнадцать лет картинка не выглядела устаревшей.
рекламаНо нет предела совершенству, так ведь? Да и планы у разработчиков были воистину наполеоновские. Исправить и дополнить сюжетные ветки героев, усовершенствовать интерфейс, переделать внутриигровые кат-сцены в угоду большей кинематографичности. Что же могло пойти не так? Как оказалось, практически всё.
Проклятье, Blizzard!
Не хотелось бы лишний раз давить на больное и заострять внимание на обещаниях годичной давности, но у меня сложилось впечатление, что вскоре после анонса штат разработчиков сократили до пяти человек, а почти все наработки выбросили в мусорное ведро. Интерфейс не изменился, кат-сценам тоже не повезло, планам по доработке кампании не суждено было сбыться. Что показали в демо-роликах, то там же и осталось.
Подход не самый плохой, но возникает вопрос: за что мы отдаём аж 1300 рублей? По меркам ремастеров ценник внушительный, и обладателям «классики» скидок не предусмотрено. Да, в Reforged заменили модели боевых единиц, построек, объектов на карте — портреты в рамках больше не кривляются невпопад, а обладают чётким липсинком, былая угловатость канула в лету... но на этом как бы всё.
реклама
Нет, разумеется, есть и другие изменения, но они относятся к бесплатному обновлению 1.32. В меню появилась вкладка «Коллекция»: за успехи в кампании и сетевой игре вас награждают портретами, и там же можно выбрать альтернативные облики для некоторых героев. Переделали экраны кампаний: отныне на них отражено, на какой сложности пройдены конкретные миссии, что удобно. Итоговая статистика теперь умещается на одну вкладку, что тоже к лучшему.
Но не везде переиздание обходит оригинал. Загрузки стали заметно дольше: самая первая карта из обучения Reforged грузится 22 секунды против 9 в «классике». В настройки добавили переключение между старым и обновлённым визуальным рядом, но прогресс у каждого из режимов свой — не получится пройти одну главу на новой графике, а затем продолжить на исходной. Кампании из дополнения изначально закрыты.
Самое неоднозначное изменение — новая озвучка. Английскую не стали переделывать, что странно, ведь она звёзд с неба не хватает, да и технически успела устареть. А с русской версией ситуация обратная, ведь тот самый дубляж от Софтклаба горячо любим сообществом, а цитаты из перевода крепко засели в народном фольклоре: про «нужно больше золота» слышали даже те, кто никогда в WarCraft не играл.
И всем любителям классики Blizzard подложила турбосвина. Да, в переиздании можно включить старую графику, но ТОЛЬКО графику, не озвучку. Более того, при скачивании с сайта установщика классической версии она у вас обновится до 1.32, покупали ли вы Reforged или нет. Легального способа получить цифровую версию WarCraft III со старой озвучкой мне не удалось найти — Blizzard продают лишь ремастер.
Но не озвучкой единой. В переиздании исправили ворох вольностей старого перевода: Гром Задира стал, как и положено, Громмашем Адским Криком, а Сильвергард переименовали в привычный для завсегдатаев World of Warcraft Луносвет. А вот загрузочные экраны адаптировать забыли: если в версии от Софтклаба обозначения на карте на русском языке, то даже в классике из Reforged они на английском.
Есть и совсем уж странные технические неполадки. Игра не всегда корректно разворачивается после Alt+Tab, а GeForce Experience почему-то упорно записывает видео в 718p при полноэкранном Full HD (в подлинной классике всё путём). Частота кадров нередко опускается с 60 до 40-45. Также есть жалобы на фризы и нестабильный сетевой код, вплоть до невозможности войти в лобби.
А теперь самая «мякотка». В Reforged все пользовательские карты переехали в онлайн — драный сценарий с овцами не запустить без подключения к сети и создания матча. На паузу игру не поставить, а при плохом соединении или перегруженных серверах действия будут производиться с задержкой.
Поддержка дополнительных кампаний вообще отсутствует. Сложно сказать, намеренный ли это шаг или временные трудности, но сейчас даже самые незамысловатые проекты не работают, хотя расширение W3N «перекованная» версия видит. О том, чтобы подружить переиздание с полноценными расширениями вроде Way of Others и говорить не приходится. Сколько времени пройдёт, прежде чем сообщество восстановит своё наследие, да и будет ли кому этим заниматься?
реклама
***
Давайте же сравним классику с переизданием более предметно. Ниже вы найдёте разбор начальных глав пролога за Тралла и первой кампании за людей. Речь пойдёт преимущественно о мелких деталях, ну и конечно же об обеих русских локализациях.
Исход Орды
Был такой мир — Азерот. Издревле в нём люди и орки чисто по фану били друг другу морды. Потом с небес свалились зелёные булыжники и набили морды как оркам, так и людям. Тоже по фану... А, стоп. Это всего лишь сон. Но молодой вождь по имени Тралл посчитал, что подобная ерунда так просто не приснится, и решил последовать зову таинственного незнакомца...
В первой миссии нас учат перемещению и азам сражений. Закадровый голос слегонца пробивает четвёртую стену и в целом говорит так, будто вы впервые держите мышку и не понимаете, что тут происходит. Всего-то и нужно пройти по контрольным точкам через всю карту и разбивать черепа встречным по пути. Вдали от основной дороги можно встретить големов и банду лесных троллей — получить с них колечко защиты и медицинский трактат, делающий юного вождя живучее на целых 50 единиц.
рекламаВступительный ролик внешне совсем не изменился, а вот перевели его получше. Закадровую речь Пророка подсократили и избавили от лишних местоимений, что в классике местами создавало эффект скороговорки.
Было: И в то время как армии смертных мчатся навстречу своей гибели / пылающая тень готовится поглотить этот мир.
Стало: И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели, / пылающая тень грозит поглотить нас всех.
Экраны загрузки перерисовали, но с оглядкой на оригинал. Старая версия мне нравится больше за счёт выразительной палитры, да и шрифты в ней масштабированы лучше. Строка «загрузка...» в «перекованном» издании смотрится совсем уж неказисто.
Структура миссии в Reforged идентична с первоисточником. Даже баги на своих местах. Например, если после получения уровня выбрать умение во время проигрывания реплики, эта реплика прервётся, и в оригинале, и в ремастере. А вот при наступлении ночи теперь действительно можно услышать волчий вой — в классике конкретно в этом месте его почему-то не было.
рекламаСамое заметное изменение — рассказчик в исполнении Орка-подкастера. Подозреваю, это сугубо «политическое» решение, чтобы снизить «сейсмическую активность» вокруг ремастера как минимум со стороны одного популярного блоггера. Так или иначе, Оркадию явно не хватает опыта — его речь нужно было ускорить на 15-20%, чтобы она не казалась такой натужной. С учётом того, что это один из первых голосов, которые слышит игрок, локализаторам стоило бы обстоятельнее над этой ролью поработать.
Выбранный стиль переводчиков уже понятен — меньше придаточных слов. В новом издании Тралла ведут знамёна, а не флажки, но и вольностей всё же хватает. В самом начале вождь говорит I don’t know what this is all about, but I will play along, то бишь «Я не знаю, что всё это значит, но я подыграю». В классике концовку перевели как «...но я иду», а в новинке — «...но мне интересно». Первый вариант ближе к истине, поскольку выражает не заинтересованность, а именно решимость.
На заметку: секреты и пасхалки тоже перекочевали в переиздание. Нажмите Enter и введите код iseedeadpeople — на северо-востоке карты рядом с двумя молодцами в старом издании найдёте предмет «орочьи клыки», а в новом — «всякое разное».
реклама***
Мужик в плаще говорит Траллу: уводи Орду, иначе всё. Вождь с лёгкостью верит первому встречному и начинает собирать манатки. Но вот незадача: его дружбан хотел перед отъездом разобраться, кто же он на самом деле — Задира или Адский Крик. В паспортном столе Альянса его и закрыли, до выяснения личности, надо ведь архивы поднять, заявку оформить. Но Тралл нетерпелив...
Пришло время получить диплом градостроителя. Вот рабочие — они возводят постройки, добывают золото и древесину. Нанимай бойцов в казармах, улучшай экипировку на лесопилке, строй жилища, чтобы нанимать больше бойцов. Всё понятно? Молодец, Тралл, вот твой диплом. Дуй теперь в гавань Альянса — там как раз по удачному стечению обстоятельств стоят корабли, подготовленные для дальнего плавания.
Отличия между версиями снова минимальны. Первое жилище отныне расположено справа от золотого рудника, а не слева, и по скрипту в начале выдают четырёх батраков вместо трёх. В ходе задания больше нельзя строить сторожевые вышки, дополнительные алтари бури и дома вождей. Есть в переиздании странный текстовый баг: когда обновляется основная задача, вместо «(выполнено)» появляется пометка «[х]».
рекламаИзменились цены найма бойцов и стоимость построек. Батрак подешевел с 90 до 75 золотых, лесопилка — с 240 до 205. Вызвано это тем, что все кампании Reign of Chaos перенастроили под баланс The Frozen Throne. Привели в порядок некоторые наименования: рабы стали батраками, бугаи — рубаками, а логова — землянками. Но главное, что рабочие по-прежнему «готовы вкалывать».
После обустройства лагеря мост через реку «всплывает» тремя секциями, а не одной, как раньше. Адского Крика теперь охраняют не только три сторожевых башни, но и парочка пехотинцев. Громмаш не самостоятельно освобождается из клетки, а с помощью одного из рубак. Кстати, мирные зверушки традиционно взрываются при многочисленных кликах, но звук при этом будто при залпе из пушки.
***
Путь к новой жизни выдался тернистым. Флот с орками попал в бурю, и Траллу пришлось высадиться на одиноком острове. К несчастью, тому же плану последовали и другие славные джентльмены в лице людей Кул-Тираса. Но у зеленокожих преимущество — их поддержали местные тролли. Самое время размяться после изнурительного плавания и проломить напоследок пару десятков человечьих черепов. Или не напоследок...
рекламаОчередная миссия с обустройством лагеря, но на этот раз противник будет регулярно ходить в гости, так что стоит позаботиться об обороне. Если накостылять группам огров и ящериц на севере и юге соответственно, новые союзники научат пользоваться исцеляющим источником. Ну и по закоулкам стоит прогуляться: кто бы мог подумать, что здешние гноллы по вечерам зачитываются фолиантами интеллекта?
А теперь приподнимите левую бровь те, кто не помнят это задание. В оригинальной Reign of Chaos кампания-пролог заканчивалась второй главой — отплытием на Калимдор. Три дополнительных появились уже в The Frozen Throne в виде демонстрации возможностей редактора кампаний и нового пункта меню. И вот какая незадача — в этих эпизодах не было озвучки: английская и то прикручивалась модами.
В Reforged про дубляж не забыли. А поскольку главы теперь проходятся последовательно, прогресс между ними сохраняется: что собрали и заработали в первых двух, то останется у Тралла в последующих. Но вот на самой карте мне даже притянутых за уши изменений найти не удалось — то ли эти главы посчитали неприоритетными, то ли очередь до них дошла уже после анонса, когда Blizzard резко сменила курс разработки.
рекламаНовый перевод производит двойственное впечатление: порой он поразительно точный, а порой гонит откровенную пургу. Тролль Сен’джин называет захватчиков официально — «Альянс», хотя не должен быть в курсе административно-территориального устройства людей (в оригинале просто — humans). Да и вообще речь о представителях города-государства Кул-Тирас — к Альянсу они не имеют никакого отношения.
Миссию зачем-то переименовали с «На крыльях бури» в «Судьбоносный шторм», что нелепо по двум причинам: 1). Ничего «судьбоносного» в этих главах не происходит — это своего рода «филлер» про то, как вождь сошёлся с кланом Чёрного копья; 2). В центре внимания не сам шторм, а его последствия. В оригинале, если что, Riders of the Storm, так что трактовка из старой локализации была на удивление точна.
За его отца!
Пока Тралл прохлаждался в темнице мурлоков на полпути к новому месту прописки, в Лордероне вовсю кипела бумажная работа. Надо подсчитать недополученную прибыль со сбежавших рабов, расследовать происшествие в паспортном столе и, если останется время, пресечь разорение близлежащих селений. За дело берётся Артас — отпрыск пустоголового владыки Теренаса Не Верующего в Пророчества, то бишь, Менетила.
Будущему королю
-личу предстоит поработать на благо собственных подданных. Спасти пацанёнка Тимми от подлых гноллов, вернуть крестьянину учётную книгу, порубить палатки и ящики ради спрятанных ценностей... чтобы прозевать нападение орков и войти в объятый огнём Странбрад, когда это уже и не надо. Хотя, постройте, там ведь тоже есть ящики с полезным добром, а значит, не так уж и не надо.
В сцене встречи Артаса с Утером локализаторы Reforged пролюбили ударение. Оригинал: I’m pleased that King Terenas sent YOU to help me, что в былые времена адаптировали верно: «Хорошо, что король Теренас прислал мне на помощь именно тебя». В новой редакции ни переводчики, ни актёр реплику не вытянули: «Хорошо, что король прислал тебя мне на помощь». Получается, Утер рад уже не принцу, а любой подмоге.
Но в следующей строчке новая локализация переигрывает старую. Артас говорит: король надеется, что рядом с Утером сынишка научится терпению и опыту, на что старый паладин отвечает, дескать, мечтать не вредно, — и оба заливаются смехом. Софтклаб в своё время не выразил этот смех вообще, а в Reforged смеётся один Утер. Что ж, лучше, чем ничего. ...Но ещё через пару строк новый перевод вновь выдаёт странность, называя Странбрад городом, хотя это village (село или деревня, в лучшем случае — городок).
Любопытное наблюдение: в классике есть плавный переход от кат-сцены к геймплею, а в ремастере — склейка чёрным экраном. Развитие технологий, говорите? Ещё одно веяние современности — непробиваемая броня детей. Рубить взрослых крестьян, в том числе женщин — да пожалуйста, но мелюзгу Артас и пальцем не тронет! Из головорезов в лесу раньше выпадал обычный свиток исцеления, а ныне предмет «Голова Перенольда», исцеляющий прямо на месте.
Есть и очевидные улучшения. Одинаковые расходники в инвентаре теперь складываются в одну ячейку (до пяти штук), а эпизодических персонажей одарили уникальными обликами. Русская озвучка статистов больше не бьёт по ушам шакальным качеством записи — Софтклаб в те годы явно их записывал в подвале.
***
Паладинам надоело, что зеленокожие вредители разоряют деревни и уводят добропорядочных граждан в неизвестном направлении. Время выполнить месячную норму по раскрытым преступлениям и размозжённым во имя Света головам. И как удачно Утеру подвернулся вражеский лагерь! Лёгкая добыча, ведь какая вероятность встретить в такой глухомани демонопоклонника, который готовится к жертвоприношению?
Пора и Артасу обзавестись дипломом градостроителя. Вот работники — они строят, чинят и добывают. Воины в казармах, улучшения в кузнице, еда на фермах, Фростморн — на севере. Вот ваш диплом, милсдарь, а теперь соизвольте ступить пять шагов направо и забрать четверых стрелков — помогут извести дракона на юго-востоке. В лагерь орков захаживать необязательно, но почему бы и не вынести забавы ради?
Сделать плавный переход от заставки к игровому процессу после вступительной беседы снова не сумели — стоит смириться, что чёрный экран будем наблюдать куда чаще, чем в первоисточнике. А вот за вырубку леса геймдизайнерам большое спасибо — теперь к группе огров на северо-западе, гноллу южнее кузницы и мурлокам на северо-востоке можно добраться и без длительных манипуляций с лесоповалом.
Миссия называется Blackrock and roll, и это непереводимая игра слов. В Reforged нашли интересное решение: «Чёрная гора проблем», тогда как в старом переводе бессмыслица — «Заварушка у Чёрного камня». А вот с ударениями ремастер вновь промахнулся. Утёр говорит: «Я хочу, чтобы ТЫ возглавил эту атаку», и, в отличие от классики, акцента на «ты» нет. Впрочем, в следующем же ответе старый Артас не справляется с интонациями в простой фразе «Я? Ну... конечно!», и похожую промашку допускает в беседе с дворфом.
Новый голос принца отлично подходит к обновлённому образу, да и актёр безукоризненно исполнил роль. Беда лишь в том, что локализаторы копировали оригинал, а на английском Артас звучит феерически плохо: он там недоигрывает настолько, что при просмотре зарубежных прохождений его речь легко спутать с закадровым голосом стримера, комментирующего свои действия. И ещё хуже, что мне есть с чем сравнивать.
Исполнение Владимира Вихрова в версии от 2002 года не идеальное, но сам образ персонажа создан им очень ярко. Именно создан, а не передан, ведь у этого Артаса мало общего с первоисточником. Он горяч и порывист, и даже фоновые реплики вроде «за честь и отвагу» подчёркивают бойкий характер юноши. А по смиренному голосу его англоговорящей ипостаси не скажешь, за счёт чего это трудный ребёнок, которого нужно учить терпению и опыту.
***
Три миссии спустя Артас уже взирал на Стратхольм. Пророк читал сценарий, поэтому не стал долго уговаривать принца. «Видать, это у них семейное» — подумал он, но не произнёс вслух. Вот-вот состоится роковая размолвка между паладинами и Утер выдаст свою коронную фразу про «...трижды королём». Вот-вот начнётся знаменитый чемпионат города по выбраковке жителей между принцем и повелителем ужаса...
В юном возрасте это задание мне казалось безумно сложным. На развитие давалось три минуты, а затем начиналась безостановочная жатва душ, где даже небольшое промедление могло стоить победы. Мал’Ганис вербует горожан, на базу периодически нападают — и ты хоть разорвись, если ещё не научился думать быстро и раздавать команды со скоростью корейца. А ещё охота побродить вокруг, поискать секреты.
Для Reforged эту карту перерисовали с нуля: планировка Стратхольма изменилась, но суть осталась та же: убить сотню жителей быстрее оппонента. База Артаса теперь внизу, выход в город всего один, а лагерь нежити раскинулся на северо-востоке. Левее от точки старта обитает горстка недругов, но это уже не разбойники, а орки. А вот зоопарк (как бы «секрет» из классики) упразднили, вместе с источником жизни.
Счётчик убийств больше не отображается сразу — для этого надо или войти в город, или прождать те же три минуты. Мал’Ганис научился призывать огненного голема, так что убить натрезима нахрапом уже сложнее. Домиков стало меньше, но в них по пять человек вместо четырёх. Появились засады: на определённых этапах из построек выйдут не заражённые жители, а некромант с бандой вурдалаков и «именной» мясник (в новом переводе — поганище).
В ремастере город компактнее, от чего избегать встреч с прихвостнями повелителя ужаса не так просто, как было раньше. Зато почти всё, что за городскими стенами — либо «мёртвые» зоны с горами и лесами, либо пустые улочки, где нет практически ничего. Кстати, если открыть карту читом iseedeadpeople, близ правого нижнего угла обнаружится нейтральная кузница и выстроенные в шеренгу бойцы.
По ощущениям миссия стала сложнее. В городе теперь аккурат двести жителей, так что последних, возможно, придётся отвоёвывать с боем, или же применять тактику Джека Воробья: навязывать бой второй группой войск и сваливать с закат. Но в этот раз за меня сыграл потешный баг: оппонент погнался за принцем с его свитой и на пять с лишним минут подзавис в одной точке, позволив спокойно закончить кровавую жатву.
Новая локализация в этом раунде переиграла старую. Реплика Утера «следи за своим тоном, юноша» ранее существовала вне контекста, теперь же всё на своих местах. Также в ремастере передвинули восклик старого паладина (What?/Что?) — ныне это реакция на предложение принца зачистить город, а не известие о том, что жители превращаются в нежить. Не исключено, что это баг. Или баг был в классике.
Стоит отдать должное, что знаменитый диалог перенесли с минимальными изменениями, сохранив его ключевые фразы в первозданном виде. Жаль, выкрикам рядовых бойцов повезло меньше, скажем, реплику работников «опять работа?» без видимых на то причин заменили на «опять за работу». Но если сравнивать озвучку в целом, не скажу, что классика лучше во всём: где-то убедительнее одна версия, где-то другая.
Заключение
На этапе резни в Стратхольме становится по-настоящему грустно. Эта миссия действительно ощущалась по-новому, и если бы как минимум половину заданий так же переосмыслили, ремастер не оказался бы в эпицентре народного гнева и, быть может, даже удостоился звания ремейка. Но сейчас мы имеем полуфабрикат, где что-то поломали, что-то неумело заменили, а что-то бросили недоделанным.
Не скрою, мне было интересно изучать Reforged в рамках подготовки этого материала. Искать отличия, подмечать детали, сравнивать локализации. Но не играть. Такое ленивое переиздание определённо не стоит внимания тех, кто питает тёплые чувства к WarCraft 3, и не факт, что привлечёт новичков. Если вам ценны воспоминания из далёкого прошлого, не обновляйтесь до роковой версии 1.32.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила