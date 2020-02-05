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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 20 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие видеокарты:

  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;

  • GeForce GTX 1060 6144 Mбайт;

  • Radeon RX 590 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

Прошлый материал:

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры

  • Core i7-8700K @ 4900 МГц;
  • Ryzen 7 3700Х @ 4200 МГц.

Видеокарты:

  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);

  • GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1708/8008 @ 1940/9400 МГц (ASUS);

  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte).

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 442.19 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.1.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.



Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • HITMAN 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.

В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor.

VSync при проведении тестов был отключен.

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Результаты тестов: сравнение производительности


Assassin's Creed Odyssey



  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V


  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn



  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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HITMAN 2



  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat



  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider



  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.


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Star Wars Jedi: Fallen Order



  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.


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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх


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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 19 000 рублей;
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 15 000 рублей;

  • GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 15 500 рублей;

  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 15 000 рублей;
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 13 750 рублей.


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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в обоих режимах работы безоговорочным лидером была видеокарта GeForce GTX 1660 Ti.

В штатном режиме работы второе место разделили ускорители GeForce GTX 1660 и Radeon RX 590. Третья строчка осталась за картой Radeon RX 580.

После разгона на второй позиции расположился ускоритель GeForce GTX 1660, а на третьем - карта Radeon RX 590.

Большим плюсом для тройки лидеров стало то, что они показали высокие результаты во всех играх без исключения. Правда, в проекте Assassin's Creed Odyssey наблюдались проблемы с производительностью у видеокарты Radeon RX 590. Однако это оказался частный случай с максимально неблагоприятными условиями для "красного" ускорителя.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме лидировали ускорители GeForce GTX 1660 и Radeon RX 590. Однако после разгона на первое место вышла "зеленая" карта.

Итак, экономному покупателю стоит присмотреться к видеокарте Radeon RX 580. Она показала высокие результаты в большинстве игр, вдобавок была привлекательной для покупки в такой важной "дисциплине", как соотношение цена/производительность.

При планировании большего бюджета для покупки более мощной видеокарты стоит обратить внимание на ускорители GeForce GTX 1660 и Radeon RX 590. Они вошли в тройку лидеров и стоили довольно умеренных денег. Однако после разгона карта GeForce GTX 1660 была быстрее "красного" конкурента на 8-9% и заметно привлекательнее для покупки.

Также хорошим вариантом для приобретения станет ускоритель GeForce GTX 1660 Ti. Да он был самым дорогим из всех участников тестирования, но при этом и безоговорочным лидером в обоих режимах работы. Более того, после разгона по привлекательности для покупки он вплотную приблизился к Radeon RX 590.

Помимо выше перечисленных аргументов необходимо упомянуть о потребительских свойствах видеокарт.

У ускорителей GeForce GTX 1660 Ti (500 Вт) и GTX 1660 (500 Вт), значительно ниже требования к блоку питания, чем у Radeon RX 590 (700 Вт). В результате при апгрейде видеокарты, в случае покупки продукции NVIDIA пользователю не придется заменять блок питания. Чего нельзя сказать о "красном" конкуренте.

Видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660 потребляют значительно меньше энергии, чем Radeon RX 590. В результате игровой ПК с "зелеными" ускорителями тише, не требует серьезных доработок системы охлаждения корпуса и обходится более дешевым блоком питания.

Благодаря меньшему уровню энергопотребления и тепловыделения на многие видеокарты NVIDIA Turing устанавливаются компактные системы охлаждения. Эти модели можно устанавливать в компактные корпуса, которые набирают популярность. Из-за громоздкой и шумной системы охлаждения такую же операцию довольно проблематично провести с ускорителем Radeon.

Еще одним козырем видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660 является заложенный в них технологический потенциал на будущее. Они поддерживают новые технологии:

  • NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
  • Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
  • Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
  • Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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