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Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix

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Оглавление

Вступление

Модель ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix (PH-GTX1660S-6G) это одна из самых доступных видеокарт в своем классе, поэтому раз появился шанс протестировать ее в нашей лаборатории, им стоит воспользоваться.

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Не секрет, что расширение модельного ряда за счет представителей линейки Super привело к росту популярности благодаря возросшим характеристикам. Так, для GeForce GTX 1660 Super в первую очередь улучшили память, заменив GDDR5 на шестое поколение и попутно увеличив частоту.

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В портфолио ASUS находится почти десяток вариаций на тему GeForce GTX 1660 Super– от самой простой версии Phoenix до серии ROG (Republic of Gamers). С другой стороны, ASUS Phoenix – это компактная модель.

Технические характеристики

Характеристика | Модель NVIDIA GeForce GTX 1660 Super ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix 6GB
Кодовое имя TU116 TU116
Версия GPU Turing Turing
Техпроцесс, нм 12 12
Размер ядра/ядер, мм2 284 284
Количество транзисторов, млн 6600 6600
Частота ядра, МГц 1530
Частота ядра (Turbo), МГц 1785 1815
Ядер Cuda, шт. 1408 1408
Тензорных ядер, шт.
RT ядер, шт.
Текстурных блоков (TMU), шт. 88 88
Блоков растеризации (ROP), шт. 48 48
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Эффективная частота памяти, МГц 3500 3500
Объем памяти, Гбайт 6 6
Шина памяти, бит 192 192
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 336 336
Питание, разъемы Pin 6/8 6/8
Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт -/125 -/125
CrossFire/Sli -
Рекомендованная цена при анонсе 229$ от 16 000 рублей

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Перед нами практически рекомендованные для видеокарты эталонного дизайна характеристики. Единственное, что бросается в глаза – незначительное увеличение частоты графического процессора, но здесь и кроется секрет ASUS. У видеокарты три режима, и все они активируются (за исключением номинального) в специальной утилите.

Внешний вид и размеры

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Модель | Параметр A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix 6GB 171 108 34 96 231 108 175

А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.

А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.

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Большинство производителей-партнеров NVIDIA стараются не менять конфигурацию видеовыходов, состоящую из двух DisplayPort и одного HDMI (DisplayPort v1.4 / HDMI 2.0b). Однако в данном случае для снижения себестоимости установили по одному DP, HDMI и DVI.

Заявленная частота графического ядра (GPU Boost Clock) в зависимости от режима может составлять 1785 или 1815 МГц.

Система питания

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Стандартная логическая схема питания видеокарт NVIDIA состоит из нескольких независимых цепей и контролирующей логики.

  • Питание порта USB C – классическая схема, состоящая из фазы питания и ШИМ-контроллера, подключена к цепи балансировки (о ней позже);
  • Питание PCIe (иначе называется PLL Voltage – 1.8 В), пара фаз и ШИМ-контроллер;
  • Питание графического ядра, схема типичная - одна цепь питания, стоящая до Vgpu, преобразует +12 В в +5В, а далее ШИМ-контроллер + N-количество фаз питания Vgpu, преобразующие +5 В в требуемое для GPU напряжение;
  • Питание видеопамяти, состоит из ШИМ-контроллера и нескольких фаз.

Контролирующая логика

  • Состоит из 1-2 контроллеров (обычно On 45491), они отслеживают через шунты потребляемую мощность из 6-8 pin разъемов и с линии PCIe.
  • Балансирующая логика цепей питания. Чтобы видеокарта не смогла потребить больше положенного, NVIDIA ввела несколько цепей, балансирующих нагрузку. Логика контролирует Pin-коннекторы и шину PCIe. Может перемещать нагрузку между тремя источниками. Обычно стоит пара микросхем uP9651.

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Надо добавить, что с новым поколением видеокарт NVIDIA запретила партнерам самостоятельно менять предельное энергопотребление, задав им четкие рамки дозволенного. В ряде исключительных случаев партнеры запрашивают измененную прошивку BIOS с корректированными значениями TDP.

К тому же теперь нельзя размещать на печатной плате элементы, способствующие снятию защит; иными словами, официальный разгон сильно ограничен. И впридачу нельзя маркировать измерительные площадки точными надписями (Vgpu, Vmem и тому подобными). Поэтому пусть у ряда партнеров и предусмотрены площадки, но вместо названий там присутствуют странные буквосочетания. А снятие защит формально есть, но без пояснений, какие цепи стоит замыкать или размыкать.

Для оценки лимитов TDP советую пользоваться встроенными средствами диагностики NVIDIA. Легче всего использовать командную строку nvidia-smi. Более подробную информацию о доступных командах можно подчерпнуть из описания NVIDIA System Management Interface. Вы можете извлечь данные о текущем лимите TDP, минимальном и максимальном, введя соответствующие команды.

Например, наиболее актуальная для нас информация запрашивается чрезвычайно легким набором строк bat файла в папке C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI

echo on
cd C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI
nvidia-smi -i 0 --format=csv --query-gpu=power.limit
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Вместо power.limit можно подставить запросы:
  • power.default_limit
  • power.min_limit
  • power.max_limit.

Печатная плата

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Для бюджетных видеокарт все чаще используется переднее расположение элементов питания. Благодаря этому можно уменьшить длину печатной платы, чем и воспользовались разработчики ASUS.

Было бы отлично, если бы ASUS еще с точностью повторила рекомендованную NVIDIA схему, однако здесь все собственной разработки. Не сказать, чтобы подсистема VRM чем-то выделялась, но и плохой ее не назову. Для 125 Вт номинальной мощности 4+2 фазы достаточно.

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Естественно, на обоих источниках питания платы установлены шунты для замера потребления и с балансирной микросхемой, а теперь подробнее…

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Питание графического процессора выполнено по схеме, состоящей из четырех фаз. Для этого установлены мосфеты SIC638 и FDPC5018SG с силой тока до 50 А и 32 А соответственно и рабочей температурой до 125°C. Управляет фазами GPU ШИМ-контроллер uP9512R и загружен он на 80%, поскольку все фазы подсоединены без удвоителей непосредственно к нему. Свободными остаются еще два канала управления фазами.

В перечне функций находится немало интересных характеристик:

  • Support NVIDIA’s Open VReg Type 4i+ PWMVID Technology;
  • SMBus Interface for Performance and Efficiency Optimization;
  • Dynamic Programmable VR Parameters;
  • Programmable Protection Thresholds;
  • VR Output Reporting;
  • Selectable 8/7/6/5/4/3/2/1-Phase Operation by Hardware Setting;
  • Support up to 2MHz Operation Frequency;
  • Continuous Inductor DCR Current Sensing;
  • Auto-Phase Shedding;
  • Adjustable Soft-Start Time;
  • Power State Input (PSI);
  • Power Good Indication;
  • Channel Current Limit Protection;
  • Total Output Over Current Protection;
  • Over/Under Voltage Protection;
  • Over Temperature Protection.

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Для питания памяти используется две фазы с ШИМ-контроллером uP 9024Q. Это обновленный контроллер uP, который обладает целым списком достоинств: поддерживает стандарт NVIDIA Open VReg Type-2+ PWMVID, поддержка до двух фаз, интегрировано два драйвера мосфетов, программируемые защиты, мониторинг выходных токов, поканальное ограничение силы тока, общее ограничение, различные защиты от перегрева и КЗ.

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Третья микросхема ON Semiconductor – это механизм оценки энергопотребления, выполнена в виде чипа On 45491. Балансирующей логики на видеокарте нет из-за всего одного существующего источника питания 8 Pin.

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С обратной стороны поместили несколько танталовых конденсаторов для сглаживания пульсаций питания GPU.

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В видеокарте установлена вторая конфигурация графического ядра TU116. Все они используются для видеокарт семейства GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Super - TU116-250-KA-A1, TU116-300-A1, TU116-400-A1.

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Примечательно, что система питания, как и силовая схема, полностью повторяет таковую у версии ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix, только без радиатора на VRM.

Система охлаждения

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С некоторых пор ASUS изменила наименования видеокарт, и теперь на рынке присутствуют модели начального класса с названием Phoenix. Им даровалась простейшая система охлаждения, которая по своей конфигурации берет начало из 2000-х годов.

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Причем в качестве термоинтерфейса используется бюджетная термопаста с посредственными характеристиками. Для сравнения чуть позже проведем тест на заводском термоинтерфейсе и заменим его на МХ2.

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Для охлаждения памяти задействован основной радиатор и микросхемы касаются его через термопрокладки. Интересно, что без них память охлаждается лучше из-за того, что не касается раскаленного радиатора. Поэтому после покупки рекомендую демонтировать их.

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Сам вентилятор оснащен полноценным управлением и при очень низкой температуре (менее 35 градусов Цельсия) он останавливается. В действительности он постоянно работает на 800 об/мин.

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Основной и единственный радиатор с медной вставкой по своей структуре мало на что способен. Тем более его высота незначительна.

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Да и демонтаж кожуха без полной разборки системы охлаждения невозможен. А значит, для ее чистки придется снимать гарантийную пломбу.

Тестовый стенд

Конфигурация:

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  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);
  • Процессор: Intel Core i9-9900К;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения:
    • Alphacool NexXxoS Monsta 360;
    • Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;
    • EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
    • EK-Supremacy EVO;
    • Шланги 15/19;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS Thor 1200 Ватт.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:

  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.

Разгон

Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.

Частота ядра.

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В целом частота графического процессора видеокарты гуляет при нагрузке в рамках, отведенных ей ватт и температуры. Со стандартными настройками и штатной термопастой частота GPU в среднем составляет 1789 МГц, что не дотягивает до заводских значений (1815 МГц). Но это легко объяснимо, ведь производители пишут с приставкой «до».

И только после смены термоинтерфейса частота достигла ~1821 МГц, дойдя в пике до 1935 МГц. Впрочем, разгон этой видеокарты весьма скромен, средняя частота GPU составила всего 1843 МГц. Видеопамять параллельно разогналась до 1975 МГц (со штатных 1750 МГц).

Энергопотребление.

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При номинальных настройках энергопотребление лежит в диапазоне 108-127 Вт (в среднем 121 Вт). После замены термопасты и увеличения частоты видеоядра и памяти не превышает в пике 150 Вт (минимальное значение – 117 Вт, среднее – 140 Вт, максимальное – 150 Вт). Примечательно, что смена термопасты позволяет задействовать больший уровень TDP, как следствие меньшего нагрева!

К сожалению, максимальный лимит TDP составил всего 150 Вт, хотя и это слишком много для не совсем удачной конструкции системы охлаждения.

Максимальная температура GPU.

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Вот вам и доказательство качества термопасты. Синий график – штатный термоинтерфейс, оранжевый – Arctic Cooling МХ2. От 5 до 7 градусов разницы при идентичных окружающих условиях и только от смены белой субстанции на МХ2.

Как видим, разгон не задался из-за компактной СО и ее способности охладить графический процессор. Помните замечание о термопрокладках на видеопамяти? Так вот, они участвуют скорее не в охлаждении памяти, а в ее нагреве при помощи основного радиатора. Поэтому их лучше снять.

Обороты вентиляторов.

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Естественно, повышенные обороты сказываются на акустическом комфорте. В простое видеокарта бесшумная, но только до 35°C. При 800 об/мин – условно бесшумная. Но при нагрузке со старой термопастой шум увеличивается до 45.3 дБА. После смены – 43 дБА. А с разгоном вентилятор будет слышен и в соседней комнате, замеры уровня шума показали аж 55.6 дБА.

Производительность 3DMark

Настройки:

  • Предустановки: Port Royal (если есть аппаратная поддержка), Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.

Futuremark 3DMark

Port Royal, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike
Графические баллы


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

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Плюсы ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix 6GB::

  • Низкое энергопотребление в штатном режиме и при разгоне;
  • Пассивный режим, в простое бесшумна при температуре GPU ниже 35°C;
  • Одна из самых доступных GeForce GTX 1660 Super на рынке;
  • Наличие индикации питания;
  • Компактные размеры.

Может не устроить:

  • Выключение вентиляторов происходит при низкой температуре ~35-36°C;
  • В автоматическом режиме обороты и шум вентиляторов избыточны.

Минусы видеокарты:

  • Запас мощности по лимиту TDP всего 150 Вт;
  • Скромная система охлаждения и невысокий разгон;
  • Бесполезные и ухудшающие состояние памяти термопрокладки.

Rasamaha (Дмитрий Владимирович)


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix 6GB.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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