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Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая

Событий было не особо много. Зато какие! Формула 1 в Монако, Индикар в гонке Инди 500 и самая длинная гонка НАСКАРа...
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Начнем с F1. Очередной этап состоялся на знаменитой городской трассе в Монако. Для такой узкой трассы очень важна позиция на старте. Ожидаемо, ее взял Макс Ферстеппен.

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Гонка же прошла традиционно нудно и отвратительно: Ферстаппен лидировал от начала до конца.

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Вторым приехал Фернандо Алонсо (Aston Martin). Третьим - Эстебан Окон (Alpine).

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Почему гонка отвратительная, несмотря на дождь во второй половине гонки? Потому что интрига только в головах комментаторов. Ее нет и уже не будет. Лучший ли на сегодняшний день пилот Макс Ферстаппен? Нет. Просто машина лучшая. И это самая большая проблема современной F1. С такими правилами она не имеет права называться "королевой автоспорта". Причина банальна: конкуренция искусственно обрезана. Идиотскими правилами. Если раньше, можно было прямо в середине сезона создать новый болид, то теперь так сделать нельзя. Тогда сделайте уж лучше монокласс по шасси, как в серии INDYCAR...



За океаном прошла не менее легендарная гонка Indy 500 на всемирно известной "старой кирпичнице" Индианаполиса. Следует сказать, что тренировки и квалификация к данной гонке начинаются за две(!) недели до гонки. Машины отличаются от версий для традиционных трасс. Тут несколько другие переднее и заднее антикрылья.

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Гонка была относительно спокойной. Было пару "поцелуев" со стеной, но без особого экстрима. Разве что, на пит-роуде было столкновение двух болидов. Но все изменилось под самый конец гонки. Когда до конца осталось 16 кругов, произошла довольно серьезная авария двух машин.

Колесо от одной улетело за ограждение куда-то на парковку (хорошо, что не на трибуну). Это вызвало остановку гонки под красным флагом. Гонка рестартовала за 9 кругов до конца...и снова аварии!

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Гонка вновь прервана красным флагом...

Снова рестарт, всего 4 круга до финиша и...снова авария... Опять красный флаг.

Последний рестарт, 2 круга до конца. и победу вырывает Джозеф Ньюгарден...

Абсолютно непредсказуемая гонка.


Гонка NASCAR ознаменовалась не самой известной, зато самой длинной гонкой Шарлотт 600, 600 миль... Первыми, трассу Charlotte Motor Speedway покоряли пикапы. Выиграл гонку Бен Роудс, заработав попутно 50тысяч долларов.

Основная же гонка Cup Series из-за погоды переносится на понедельник, 15.00 по восточному времени (уже вечер по московскому времени).


В Европе стартовал первый этап серии DTM. Прошел он на трассе Ошерслебен. Напомню, что сейчас там участвуют автомобили класса GT3.

В первой, субботней гонке, победу одержал Перера на Lamborghini. Вторым финишировал Хейнеманн на Porsche, а третьим - Эйткин (Ferrari).

Во второй гонке, которая проходила в воскресенье, весь подиум заняли гонщики на машинах Porsche: Энгельхард, Хейнеманн, Прейнинг.

По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, Be on Edge страница в VK.

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