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Краткое тестирование в игре Scars Above

Сегодня я протестирую свою систему в приключенческом фантастическом шутере Scars Above...
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В 2023 году, на всех актуальных платформах, вышла игра Scars Above от небольшой студии Mad Head Games. Издателями выступили Prime Matter, Koch Media.

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По жанру это фантастика, приключение, шутер от третьего лица.

Вот краткое описание из Steam: "Scars Above - научно-фантастический экшн-шутер с перспективой от третьего лица. Захватывающий сюжет, решение сложных головоломок и исследование таинственной планеты подарят вам радость первооткрывателя!

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Гигантский, таинственный инопланетный артефакт вышел на околоземную орбиту, вызвав всепланетный фурор. Земляне окрестили артефакт метаэдром и отправили для его изучения отряд по изучению форм жизни и коммуникации (SCAR), состоявший из ученых и инженеров.

Однако все вышло не так, как задумано: метаэдр неожиданно перенес команду на загадочную планету за пределами Солнечной системы. Вы играете за доктора Кейт Уорд из SCAR. Она приходит в себя в одиночестве среди незнакомой, враждебной флоры и фауны и отправляется в поход, чтобы найти коллег и выяснить, что привело землян в этот мир.

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Кейт вовсе не солдат, но она астронавтка и ученая - ее знания и решимость выжить любой ценой могут переломить ход событий. В вашем распоряжении всевозможные виды оружия, инструменты, материалы и навыки ближнего боя. Накапливая выносливость, вы сможете расходовать ее на бег, уклонение от атак, поиск уязвимых мест врага и разработки оптимальной тактики.

Совмещайте силы различных стихий во время атаки, чтобы использовать уязвимости врага и разрушать препятствия.

Собранные собственными руками предметы и приборы помогут вам справиться с многочисленными опасностями".

Так и есть, под наше распоряжение попадает ученая, Кейт. 

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Первое обучение происходит на самом корабле, еще до контакта с инопланетным объектом. Нам дают возможность собрать наше первое оружие - некую электрическую рельсовую пушку. Тут же становится ясно, что в игре будет присутствовать такой интерактив:

Будет он, главным образом, в головоломках.

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Далее, нас ждет непосредственное знакомство с командиром экипажа, где можно будет узреть достаточно простую лицевую анимацию:

А также покажут внеземную штукенцию на орбите:

Как всегда: что-то пошло не по плану. И наша героиня оказывается на некой планете, без других членов экипажа и снаряжения...

Но постепенно, мы находим нашу рельсовую пушку (что намекает на сражения) и другую "снарягу", разбросанную по планете. Тут же нас посещает таинственный призрак какого-то пришельца, который нас куда-то зовет...

Изредка, героиню посещают призраки...

В общем, приключения нам предстоят достаточно длительные и непростые... Обязательный атрибут - сбор ресурсов, которых на низкой сложности тут предостаточно.

 Арсенал нашего оружия будет также расширяться (вернее, будут просто добавляться новые модули). На момент тестирования, было открыто только три вида модулей: электрический, огненный и замораживающий. Все они носят не только "боевой" характер. Например, замораживающий модуль необходим для продвижения по некоторым заболоченным участкам, где обитают черви. Огненный же, разрушает некоторые преграды. А вот в качестве стрелкового оружия, они далеко не равноценны. Замораживающий модуль стреляет только "навесом" и очень недалеко. А у огненного модуля очень большой промежуток времени приведения в боевое состояние. Поэтому полноценным вариантом остается только электрический.

Враги в начале довольно однотипные, обитают преимущественно в болотах. Первый минибосс (микробосс?) достаточно внушительный:

"Зоны поражения" боссов явно обозначены. 

Как и положено, разные монстры по-разному переносят урон от модулей. Кому-то подавай электричество, а кто-то предрасположен к огню... И тут уже становится ясно, что вдохновение при сражении с боссами, черпали в Dark Souls. И точно также, сохраняться нужно возле "костров"-обелисков.

Прокачка персонажа присутствует:

Для прокачки нужно искать небольшие кубики, которые разбросаны по всем локациям. С одной стороны, процесс роста уровня идет быстро. Но для получения способности выше первого уровня, необходимо уже несколько очков прокачки. Поэтому модули прокачки стоит выбирать очень обдуманно.

Сюжет развивается неторопливо. Что-то можно почерпнуть из найденных материалов. Чем закончится история, я не знаю: на момент написания статьи, "игровой набег" составил около 3-х часов.


Переходим в изучению графики в игре.

Она совсем не поражает. Но для небольшой студии это нормально. Очень хорошо сделана физика травы в игре, мне понравилось.

А вот физика воды на болотах, так себе, видели и лучше.

Графических настроек достаточно:

Новомодных вариантов апскейла тут нет.

Рассмотрим, как игра выглядит на основных пресетах графики.

Ультра пресет:

Высокие настройки:

Средние настойки:

Низкие настройки:

Рассматривая скриншоты, можно заметить будто снижается разрешение экрана. В чем дело?

А вот в этой настройке, которая автоматически снижает игровое разрешение в зависимости от пресета графики:

Даже в ультра качестве параметр "качество разрешения" стоит на 75. При попытке изменить параметр вручную, пресет уже считается пользовательским. Вот так игра выглядит на кастомных настройках ( ультра пресет + 100% качество разрешения):

Вот ссылка для детального сравнения скриншотов.

Переходим непосредственно к тестированию. 

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX. Настройки: ультра пресет + 100% качества разрешения.

Тестовый отрезок был в пещерах, с вялыми пострелушками...

Результат тестирования.

График фреймтайма.

Инпут лаг в тесте.

Итог теста.

По крайней мер, на момент тестирования, можно говорить о том, что для максимальных настроек и получения "60+" фпс, GTX 1070, хватает с головой. Но и графики ведь особой нет. По процессорной части оптимизация хромает: распределение нагрузки по потокам довольно неравномерная. Но 4-х ядерного процессора должно хватать. Игру лучше размещать на SSD накопитель, тогда фризов из-за подгрузки можно будет почти избежать. Для небольшой студии, оптимизацию можно оценивать на твердую "четверку".

Вот такая игра вышла у студии Mad Head Games. Чем-то она напоминает ранее протестированную Returnal, но гораздо "гуманнее" к игроку и его нервам. Стоит ли играть в нее или нет, решать вам.

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