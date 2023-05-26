За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2023 году, на всех актуальных платформах, вышла игра Scars Above от небольшой студии Mad Head Games. Издателями выступили Prime Matter, Koch Media.

реклама

По жанру это фантастика, приключение, шутер от третьего лица.

Вот краткое описание из Steam: "Scars Above - научно-фантастический экшн-шутер с перспективой от третьего лица. Захватывающий сюжет, решение сложных головоломок и исследование таинственной планеты подарят вам радость первооткрывателя!

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Гигантский, таинственный инопланетный артефакт вышел на околоземную орбиту, вызвав всепланетный фурор. Земляне окрестили артефакт метаэдром и отправили для его изучения отряд по изучению форм жизни и коммуникации (SCAR), состоявший из ученых и инженеров.

Однако все вышло не так, как задумано: метаэдр неожиданно перенес команду на загадочную планету за пределами Солнечной системы. Вы играете за доктора Кейт Уорд из SCAR. Она приходит в себя в одиночестве среди незнакомой, враждебной флоры и фауны и отправляется в поход, чтобы найти коллег и выяснить, что привело землян в этот мир.

реклама

Кейт вовсе не солдат, но она астронавтка и ученая - ее знания и решимость выжить любой ценой могут переломить ход событий. В вашем распоряжении всевозможные виды оружия, инструменты, материалы и навыки ближнего боя. Накапливая выносливость, вы сможете расходовать ее на бег, уклонение от атак, поиск уязвимых мест врага и разработки оптимальной тактики.

Совмещайте силы различных стихий во время атаки, чтобы использовать уязвимости врага и разрушать препятствия.

Собранные собственными руками предметы и приборы помогут вам справиться с многочисленными опасностями".

Так и есть, под наше распоряжение попадает ученая, Кейт.

реклама

Первое обучение происходит на самом корабле, еще до контакта с инопланетным объектом. Нам дают возможность собрать наше первое оружие - некую электрическую рельсовую пушку. Тут же становится ясно, что в игре будет присутствовать такой интерактив:

Будет он, главным образом, в головоломках.

реклама

Далее, нас ждет непосредственное знакомство с командиром экипажа, где можно будет узреть достаточно простую лицевую анимацию:

А также покажут внеземную штукенцию на орбите:

Как всегда: что-то пошло не по плану. И наша героиня оказывается на некой планете, без других членов экипажа и снаряжения...

Но постепенно, мы находим нашу рельсовую пушку (что намекает на сражения) и другую "снарягу", разбросанную по планете. Тут же нас посещает таинственный призрак какого-то пришельца, который нас куда-то зовет...

Изредка, героиню посещают призраки...

В общем, приключения нам предстоят достаточно длительные и непростые... Обязательный атрибут - сбор ресурсов, которых на низкой сложности тут предостаточно.

Арсенал нашего оружия будет также расширяться (вернее, будут просто добавляться новые модули). На момент тестирования, было открыто только три вида модулей: электрический, огненный и замораживающий. Все они носят не только "боевой" характер. Например, замораживающий модуль необходим для продвижения по некоторым заболоченным участкам, где обитают черви. Огненный же, разрушает некоторые преграды. А вот в качестве стрелкового оружия, они далеко не равноценны. Замораживающий модуль стреляет только "навесом" и очень недалеко. А у огненного модуля очень большой промежуток времени приведения в боевое состояние. Поэтому полноценным вариантом остается только электрический.

Враги в начале довольно однотипные, обитают преимущественно в болотах. Первый минибосс (микробосс?) достаточно внушительный:

"Зоны поражения" боссов явно обозначены.

Как и положено, разные монстры по-разному переносят урон от модулей. Кому-то подавай электричество, а кто-то предрасположен к огню... И тут уже становится ясно, что вдохновение при сражении с боссами, черпали в Dark Souls. И точно также, сохраняться нужно возле "костров"-обелисков.

Прокачка персонажа присутствует:

Для прокачки нужно искать небольшие кубики, которые разбросаны по всем локациям. С одной стороны, процесс роста уровня идет быстро. Но для получения способности выше первого уровня, необходимо уже несколько очков прокачки. Поэтому модули прокачки стоит выбирать очень обдуманно.

Сюжет развивается неторопливо. Что-то можно почерпнуть из найденных материалов. Чем закончится история, я не знаю: на момент написания статьи, "игровой набег" составил около 3-х часов.





Переходим в изучению графики в игре.

Она совсем не поражает. Но для небольшой студии это нормально. Очень хорошо сделана физика травы в игре, мне понравилось.

А вот физика воды на болотах, так себе, видели и лучше.

Графических настроек достаточно:

Новомодных вариантов апскейла тут нет.

Рассмотрим, как игра выглядит на основных пресетах графики.

Ультра пресет:

Высокие настройки:

Средние настойки:

Низкие настройки:

Рассматривая скриншоты, можно заметить будто снижается разрешение экрана. В чем дело?

А вот в этой настройке, которая автоматически снижает игровое разрешение в зависимости от пресета графики:

Даже в ультра качестве параметр "качество разрешения" стоит на 75. При попытке изменить параметр вручную, пресет уже считается пользовательским. Вот так игра выглядит на кастомных настройках ( ультра пресет + 100% качество разрешения):

Вот ссылка для детального сравнения скриншотов.

Переходим непосредственно к тестированию.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX. Настройки: ультра пресет + 100% качества разрешения.

Тестовый отрезок был в пещерах, с вялыми пострелушками...

Результат тестирования.

График фреймтайма.

Инпут лаг в тесте.

Итог теста.

По крайней мер, на момент тестирования, можно говорить о том, что для максимальных настроек и получения "60+" фпс, GTX 1070, хватает с головой. Но и графики ведь особой нет. По процессорной части оптимизация хромает: распределение нагрузки по потокам довольно неравномерная. Но 4-х ядерного процессора должно хватать. Игру лучше размещать на SSD накопитель, тогда фризов из-за подгрузки можно будет почти избежать. Для небольшой студии, оптимизацию можно оценивать на твердую "четверку".

Вот такая игра вышла у студии Mad Head Games. Чем-то она напоминает ранее протестированную Returnal, но гораздо "гуманнее" к игроку и его нервам. Стоит ли играть в нее или нет, решать вам.