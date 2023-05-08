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Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая

F1 в Америке, NASCAR, формула-Е, а также мотогонки WSBK - вот, что ждало поклонников автоспорта в эти выходные...
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Formula1 перебралась за океан. Гран-при Майами.

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Достаточно техничная трасса с большими возможностями "разложить" болид. Несмотря на кучу обгонов, борьбы, по факту, не было. В который раз Red Bull на голову сильнее всех. Поэтому исход чемпионата предрешен. И так будет и в следующем году. И далее, до тех пор, пока не поменяют просто идиотские правила для топовых некогда гонок...

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Прорвавшись с 9-го места, Макс Ферстаппен занимает первое место, обогнав своего партнера по команде, Переса.

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Третьим приехал Фернандо Алонсо на Aston Martin...



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В Монако прошел очередной этап "гонок электричек", Formula Е. Основная гонка проходила в субботу. Это, как известно фанатам гонок, монокласс, поэтому борьбы на трассах много.

И этот этап был не исключением. Такого в F1 уже сто лет не было. Лидер на протяжении менялся несколько раз. На 22 круге, в результате двух столкновений, одна из машин команды Maserati MSG Racing, остановилась на трассе, что вызвало появление машины безопасности.

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Это, в теории, позволяло сэкономить энергию и устроить на последних кругах борьбу. Но... Прямо на предпоследнем круге, еще одно столкновение...

И гонщики завершают гонку под желтыми флагами.

Победа в очередной раз досталась Нику Кэсседи (Envision Racing).

На втором месте - Митч Эванс (Jaguar TCS Racing), третьим доехал Джейк Деннис (Avalanche Andretti).



Прошел очередной этап заокеанского NASCAR. Канзас.В пикапах (NASCAR Craftsman Truck Series) победу одерживает Грант Энфингер.

В Cup Series победу одерживает Денни Хэмлин, который обгоняет Кайла Ларсона на последнем круге.



Мотогонки представлены серией WSBK. Первую гонку в Барселоне выигрывает Альваро Баутиста.

Вообще без борьбы, уехав на 11 секунд от ближайших конкурентов. Но сама гонка было довольно драматичная. Проехав всего три круга, после серьезного падения одного из пилотов, гонку приостановили. После ее возобновления, первые три места занимали пилоты на Ducati. Но второй пилот заводской команды, Ринальди, устроил жесткую "зарубу" с пилотом дочерней команды, Бассани. В результате чего, Бассани буквально выбил с трассы Ринальди и получил за это штраф длинного круга. А на второе-третье места вырвались Джонатан Рей и Топрак Разгатлиоглу. До последнего круга пилот заводской Yamaha прессинговал Kawasaki Рея и внезапно вырвался вперед.

Так они и финишировали: Баутиста, Разгатлиоглу, Рей.

В воскресный спринт-гонке результат следующий:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it racing - Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (PATA Yamaha Prometeon WSBK)

3. Андреа Локателли (PATA Yamaha Prometeon WSBK)

В основной начало напоминало субботнюю гонку: постепенно Баутиста отъезжает от остального пелетона на 9 секунд к финишу гонки.

На втором месте, с небольшим отрывом от других, едет его напарник по команде, Майкл Ринальди. А на третьем месте комфортно расположился Топрак Разгатлиоглу. Но Ринальди постепенно стал терять свое преимущество (скорее всего из-за изношенных шин). И в самом последнем повороте на последнем круге его обходит Yamaha Топрака...

Итог:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it racing - Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (PATA Yamaha Prometeon WSBK)

3. Майкл Рубен Ринальди (Aruba.it racing - Ducati)


По материалам NASCAR Official Homemotogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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