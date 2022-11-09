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Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино

Сегодня коротко рассмотрим новенький порт знаменитой серии на ПК. Речь пойдет о Uncharted Legacy of Thieves Collection.
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В 2021 году выходит четвертая игра знаменитой эксклюзивной серии Uncharted для Sony PlayStation. И спустя почти год (19 октября 2022 г.) Sony портирует игру на ПК. Тут стоит сказать компании "спасибо", ибо они, наконец, стали понимать, что делая эксклюзивы исключительно под свою консоль, теряют рынок в сравнении с Microsoft, которая стала недавно проводить агрессивную политику для укрепления на рынке консолей.

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С одной стороны, я особо не ждал эту серию на ПК. С другой, мне такие игры нравятся. Но с оговорками. Мне нравится стелс, нравится лазить по всяким подземельям в поисках чего-либо, скакать по выступам. Все этом можно было найти, например, в старых Томб Райдер (за исключением стелса). Но потом, при перезапуске серии, упор пошел на кинематографичность, характерность героев. Игра стала больше походить на кино, особенно это бесило в последней, третьей части. Игра явно хотела походить на...Uncharted. Вот теперь и посмотрим, что это за "источник вдохновения", пока я особо эксклюзивами от Sony не обольщен...

Итак, запускаем игру. Параллельно с запуском идет кеширование шейдеров, это заставляет игру подлагивать, не особо сильно, но заметно. Это действо заняло примерно 20-25 минут, по факту всю первую главу, которая погружает нас в детство Нейтана Дрейка и носит исключительно характер ознакомления с управлением.

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Нам дают понятие о стелсе в игре (особых вопросов управление не вызвало). Потом нас посещает наш брат, Сэм, и начинается побег из детдома. Нам дают представление о том, как надо лазить по выступам и пользоваться крюком и веревкой. И тут уже управление показало свои консольные корни...

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Можем тут же полюбоваться неплохо прорисованным миром:

На побеге первая глава и закончилась.

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А потом...а потом начинается обучение худшей (ну, почти) механике в игре - драке. Вот какой идиот сделал так, что для драки нужно использовать совсем другие кнопки? Обычно огнестрельное оружие, холодное оружие и кулаки автоматически прописывают на кнопки мыши. По факту будет одно и то же действие, просто все зависит от выбора средств. Тут не так. Мучайтесь и проникнитесь "величием консолей"! И я так понимаю, что мордобоя в игре будет немало...

После драки выясняется, что нас не посадили, мы сами сели и, бла-бла-бла, нужно проникнуть с территории тюрьмы в разрушенный форт. Разговоров много, ходьбы - тоже хватает. И, наконец, нас отпускают в одиночное плавание.

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 Но "открытое море" сразу оказывается небольшим бассейном. Создатели очень умело декорациями скрывают истинный размер локации (а он практически везде небольшой).

Достаточно быстро добираемся до цели, решаем не особо сложную головоломку и все...

                

Дальше опять пошло кино. Которое заканчивается не совсем удачным побегом из тюрьмы ( Нейтан считает, что его брат погиб при побеге). Примерно в этот момент я уже понимаю, что играть "от души" мне тут не дадут...

Потом идет небольшое погружение под воду для поднятия затонувшего контейнера (прошло уже много лет и Нейтан "завязал" с поиском приключений на пятую точку).

Здесь игра преподнесла мне не совсем приятный сюрприз. Я всегда в играх делаю управление под себя, штатное распределение команд на кнопки мне не подходит. И тут я просто не смог закрепить контейнер! При попытке закрепить тросы, герой просто их отпускает, хотя уже место крепежа подсвечивается. Я перезагрузил миссию, это не помогло. И только возврат на "заводские настройки" управления помогло мне завершить миссию... Глюк, надеюсь, первый и последний...

Следующая глава совсем ни о чем: просто немного полазаем на своему чердаку, вспомним о былых подвигах

и пойдем на зов жены (Нейтан стал подкаблучником). Кроме как раскрытием отношений с женой, эта глава ничем не отличилась (кино-кино).

А потом нас возвращают к брату Сэму, который вовсе не помер и сидит в тюрьме, но готовится свалить оттуда самым жестким способом - наши "спасатели" ставят всю тюрьму на уши и мы с постоянными перестрелками, "валим на волю".

Естественно, что в следующей главе идет традиционное кино: "здравствуй, брат - привет, брат"/ "мне помоги, я должен" / "я в завязке - ты ж мой братан"... Короче, Нейтан сорвался и пошел в зап...точнее приключения с Сэмом. Немного прошли, потом "кино", потом залезли на виллу, встретили старого знакомого, потом опять кино, потом...

А потом мне надоело, я сделал сохранение и вышел из игры...

Буду ли проходить игру дальше? Да, буду. Но пройду ли до конца? Это вряд ли...

Теперь переходим к тестированию моей системы в игре.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб с частотой 2666 МГц

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись теста осуществлялась программой CapFrameX.

Я знал про системные требования к игре. Например, рекомендованные такие:

30 FPS / 1080p / высокие настройки графики;

Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1500X;

NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD RX 570 (4 ГБ);

16 ГБ ОЗУ;

Windows 10 64-bit;

126 ГБ SSD.

Ну, с процессором пойдет. GTX 1070, конечно мощнее чем GTX 1060, но не в два же раза... Что ж, посмотрим...

Но сама графика не впечатлила. Да, все сделано качественно и красиво. Но какой-то запредельной графики нет и в помине. А ресурсы требует. Игра поддерживает технологию AMD FSR 2.0:

Посмотрим, как игра выглядит на разных пресетах графики.

Ультра качество:

Высокие настройки:

Средний пресет графики:

Низкий пресет графики:

Теперь активируем FSR в режиме "качество" с предустановленной резкостью на ультра настройках:

Ссылка на слайдер.

Опять, как и в подавляющем большинстве современных игр, разница не особо большая. Тени, да освещение... Работа FSR 2.0 нормальная, ее стоит использовать при недостатке производительности вашей видеокарты. Но даже в нативном разрешении 1080р на низких настройках игра более резко выглядит, чем на ультра настройках с FSR. Замыленность (наследие консолей...) никуда не делось.

Вот еще два скриншота в том же месте, но с другим ракурсом:

Ультра качество + FSR.

Ультра качество.

Теперь приступим к самим тестам. Тестовый отрезок миссии в Италии, при проникновении на виллу:

Уже с самого начала на ультра настройках нет 60 фпс. Но сам отрезок не особо удачный: мы будем много прыгать по скалам и лазать по веревкам. Поэтому итоговый результат не совсем корректен:

График фреймтайма.

Итоговый результат.

Но, как я уже сказал, тестовый отрезок не оптимальный. И, забираясь на территорию виллы, мы имеем следующее:

51 фпс на ультра настройках. Не густо... Попробуем снизить их. И вот тут и показываются "чудеса оптимизации". Практически нет эффекта! Даже на минимальных настройках имеем 58 кадров:

Разница всего в 7 фпс! Разработчики превзошли себя... Хотя в предыдущем сравнении выходило около 22 кадров. И такие моменты падения производительности тут встречаются часто. Те, кто будет говорить вам, что проблем с этим нет, просто врут. Они не смотрели на график фпс. В том же побеге Сэма из тюрьмы, частота падала до 45-48 фпс. И это в момент активных перестрелок! А таких моментов в игре будет предостаточно.

Ну, ладно, пусть хейтеры выпустят в комментариях пар (и заодно попробуют поиграть на своих "божественных 3080" в Gotham Knights на максимальных настройках с лучами), попробуем дальше пройти с активированным FSR 2.0 с теми же ультра настройками:

Немного получше, но не фонтан. Смотрим, что получилась в другом отрезке на данных настройках:

Фреймтайм.

Фреймтайм уже показывает, что уровень частоты кадров крайне нестабилен. Это потому, что при перемещении в закрытые локации (всякие сараи и тому подобное), фпс растет.

Итоговый результат.

Видеокарта работает всегда на пределе, процессор загружен по всем потокам достаточно равномерно. Хоть в этом разработчики не напортачили.

И каков мой вывод по игре в целом?

Ни разу не шедевр, как поют многие. Кино. Интерактивное кино. Свободного экшена от силы 33% от времени прохождения. Почему серия стала легендой мне не понятно. Та же последняя Лара, которую я всегда ругал за "сопли" и постоянные вставки "интерактивности", заметно лучше в этом плане (что, вероятно, починят в следующей части).

Да, сюжет хороший. Реализация роликов отличная. Характеры раскроются в игре на все 100%. Но где, собственно, игра? Ее тут мало, катастрофически мало (да, я знаю, что говорю, ибо видел прохождение консольного оригинала). Если вам такой подход нравится (стремление к такой же "легендарной" The Last of Us"), то смело скачивайте и "играйте". Если вам нужен "экшончик", то, увы, это не ваш выбор...

Ну и не забываем о типично "хромой консольной портиризации".

 P.S.: 

Пока писалась статья, успел сбежать с виллы и отправиться в Шотландию. Все тоже самое: вино, кино и домино:

Последний "проблемный" драйвер 522.25 дал аж 2 фпс прибавки...

Здравствуй, Мадагаскар!

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