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Prodeus: Doom с Kickstarterа

Теперь рассмотрим игру Prodeus, которая, не стесняясь, копирует Doom. Получился ли проект или нет, посмотрим
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Prodeus - инди-шутер от первого лица, видеоигра, разработанная студией Bounding Box Software и изданная Humble Games. Релиз в раннем доступе состоялся в ноябре 2020 года.

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Когда "лидеры игровой индустрии" пытаются внедрить в свои детища "повестки" и платный контент, при этом абсолютно теряя чувство реальности, на первый план выходят небольшие студии, которые обычно не обременены подобными проблемами. Это позволяет им делать довольно интересные проекты. В последние пару-тройку лет таких примеров масса.

И вот в 2018 году парочка товарищей (Майк Воеллер и Джейсон Мохика, работавшие вместе над Singularity), решили сделать свой вариант Doom, причем с таким налетом "ламповости". Деньги собирали на платформе Kickstarter. Денег хватило на разработку и игра была выпущена в раннем доступе.

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Я про данную игру ничего и не знал до мая 2022 года. Но в поисках стримов на игру Forgive Me Father, случайно натолкнулся на нее (спасибо каналу Nexus Keeper). Она заинтересовала и я решил "пощупать ее лично".

Первое впечатление при запуске - действительно малобюджетная игра. Но уже в самом начале игрового процесса, понимаешь, что игра по многим параметрам копирует Doom 2016 года. Но со своими особенностями. Вероятно понимая, что особой "графической красоты" в данном случае не получить, разработчики решили сделать оригинальный шаг: копировать (или симулировать) стиль старых, т.е. сделать пикселизацию. Это именно имитация, при определенных настройках, можно воссоздать визуал старых игр:

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Виртуальное разрешение 200р.Но такое мне не понравилось, поэтому остановился на более компромиссном варианте:

Виртуальное пользовательское разрешение.

Что же по игровому процессу? Сюжет как таковой отсутствует, но он и не нужен (я это повторяю уже в который раз). Нам дают первое оружие - пистолет. И поехали!

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Отстреливать врагов очень даже приятно. Реализация стрельбы очень хорошая. Пистолет имеет два режима: обычный и стрельба короткими очередями. Убойная сила приличная.

Более того, я давно не встречал в игре такой востребованный пистолет. Обычно от него отказываешься сразу, как только появляются другие виды вооружения. Но не в этом случае.

Следующим оружием будет дробовик, который по внешнему виду легко принять за автомат.

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Он также имеет два режима стрельбы : обычный и усиленный. Оружие, как во всех подобных играх, появляется по мере прохождения игры. Ближе к концу мы получим и эдакий снайперский плазмоган

и миниган.

Более того, будет и дробовик!

Ну, чем не Doom? Все оружие будет востребовано. Не понравился разве что гранатомет, шанс попадания с него невелик.

А какие враги на нас нападают? 

В начале это безоружные и легковооруженные солдаты, явно побывавшие под Выжигателем в Припяти.

Потом появятся и всякие монстры.

Даже тут сходство с Doom имеется - свой "лайтовый" вариант какадемона:

Вот с боссами тут не очень. Не тянут они на них по современным меркам:

Врагов не особенно много, но массовые завалы обеспечены. По мере их отстрела, ландшафт приобретает ярко красный цвет, кровищи тут не пожалели.

Локации в игре не особо большие, но многоэтажные и достаточно запутанные. В них имеются традиционные тайники, но найти их непросто. Даже с картой, которую также еще надо найти. Но и после ее получения, становится не намного проще: карта такая же замороченная, как в игре 2016 года. Поэтому тайники я не искал. Встретился на пути - хорошо, нет - и не надо... Дизайн самих локаций не особо, но разнообразен:

Тут стоит помнить, что перед нами инди-проект, требовать разнообразия и просторов Halo Infinite просто глупо.

Игра разбита на несколько не особо протяженных миссий,

Выбор локации в меню.целью которых либо поиск рун, либо поиск портала в другую локацию. Обычно для этого надо найти два-три разноцветных ключа, чтобы получить доступ к нужной комнате.

И тут игра перекликается с Forgive Me Father, там также нужны были разноцветные ключи. В конце миссии нас ждет результат прохождения:

При самой игре вначале возникает непривычное ощущение того, что с твоим компьютером что-то не то. Возможно, даже в видеокартой. Уж сильно бросается в глаза пикселизация.

Но потом привыкаешь. Разработчики не потеряли меру разумности: пиксели не мешают рассмотреть объекты вдали. И патроны (которые часто встречаются вместе с аптечками), и врагов видно на большом расстоянии. В оригинальном первом Doom, рассмотреть на таком расстоянии и попасть в противника не вышло бы. А тут, запросто.


Говорить о графике в данном случае абсолютно бессмысленно. Поэтому приступаем к тестированию.

Тестовая система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Настройки игры очень скудные:

Тестовая локация:

Результаты тестирования:

Проблем с данной игрой в плане производительности нет. Процессор особо не нуждается в большом количестве потоков. Да и оптимизация для такого бюджетного проекта очень даже приличная.


Мои выводы по игре.

Она мне понравилась. Это вторая игра в этом году, которая стала для меня открытием. Несмотря на явное копирование идей из Doom, несмотря на скромный бюджет, игра вышла хорошая. В меру сложная, с интересной подачей графики. Эдакое погружение в ностальгию. Отстреливать под задорную музыку монстров весело. Оружие очень хорошо "чувствуется" (что бывает не всегда даже в крупных проектах). А что еще надо в подобного рода шутерах? Ничего. Поэтому данную игру можно порекомендовать для прохождения (ранний доступ, чуть более половины игры).


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