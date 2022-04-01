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Aquaball: краткий обзор и небольшой тест

Сделаю краткий обзор игры Aquaball от компании Alawar, а также сделаю тест на системе i5-3570K + GT 430
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Как писал товарищ Булгаков: "Бойтесь своих желаний"...

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По просьбам "многочисленных поклонников" моего творчества, я протестирую ооочень нетребовательную игру. Но ту, что я  обещал...


 Я стараюсь держать обещания...


Игра разработана компанией Alawar, российской, между прочим:

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"Alawar — российский разработчик, дистрибьютор и издатель видеоигр для ПК, мобильных платформ, игровых консолей и других устройств. Основное направление деятельности — midcore-игры для опытных игроков, а также казуальные скачиваемые и f2p-игры для PC, Мас, iOS, Android, PlayStation, Xbox, социальных сетей и других платформ.

Игры компании разошлись в количестве более 200 000 000 экземпляров на 18 языках и известны в 100+ странах мира.

Ежегодно компания выпускает 10-15 новых казуал- и мидкор-проектов, созданных собственными внутренними и внешними командами разработки. Офис находится в Новосибирске. Общее количество сотрудников — около 50 человек" (Википедия).

Игра жанра аркада, выпущена в 2008 году. Краткое описание (стырено с интернета):

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"В этой игре вам предстоит помочь повелителю водной стихии Нептуну очистить дно морей и океанов от старых ракушек, бесхозных сокровищ и другого мусора, который мешает подводным жителям. Повелитель глубин предоставит в ваше распоряжение глубоководный батискаф, который будет служить ракеткой, и специальный мячик, которые помогут очистить самые отдаленные закоулки морей и океанов.

За каждую уничтоженную мячиком фишку Нептун подарит вам золотой слиток, монетку или самоцвет. Особенно пригодятся монеты, поскольку с их помощью можно открыть доступ к одной из пяти дополнительных мини-аркад. На многих уровнях вам встретятся и специальные фишки. Особенно пригодятся "Мины" и "Морские ежи", которые помогут быстрее расчистить игровое поле. АкваБол станет настоящей находкой для всех любителей необычных и красочных игр. Нестандартные фишки, игровое поле в форме эллипса, дополнительные мини-аркады и превосходное звуковое сопровождение делают эту игру настоящей находкой для истинных поклонников арканоида".

Итак, приступаем.

В начале нас ждет меню, где можно выбрать простенькие настройки:

 Выставить разрешение больше, чем 1152х864 у меня не вышло. Может надо вручную какой-то файл подправить, но такого не нашел.

В игре доступно три уровня сложности. Вся игра разбита на несколько глав, в каждой из которых несколько эпизодов. Но их количество не является постоянным, т.к. есть один нюанс...Но об этом позже.

В игре достаточно разных предметов и каждый имеет свои особенности уничтожения. Раковины надо бить в определенное место. Черепашку (жалко черепашек...) разбивают с двух ударов, но промежуток между ними должен быть таким, чтобы она снова не высунула голову. В таком случае все начинается по новой.

Бедные, бедные черепашки...

 Из баночек с вопросом выпадают всякие бонусы. Они могут быть, как положительными, так и отрицательными. Например, можно увеличить размер вашей ракетки:

 Можно получить барьер, который дает один шанс на задержку мяча от падения:

 Есть пулемет и ракетница:

 Но самой большой разрушительной способностью (кроме стационарных мин) обладают огненный и кислотный шары! Огненный уничтожает все вокруг, но рикошетит, как обычный. А вот кислотный двигается по прямой вплоть до столкновения со стеной:

Огненный шар...


и кислотный.

 Много есть еще чего: увеличение размеров шарика (убойная сила также увеличивается), можно получить редкую аквапушку, которая уничтожает все вокруг пузырьками:

 Редко выпадает дополнительное сердечко жизни. А еще есть утроитель шариков!

 А если еще они станут кислотными, то уровень заканчивается очень быстро. Главное не зевать и не пропускать шарики.

Уровень заканчивается, когда бонусная шкала в верхнем левом углу заполнена шариками. И тут утроитель ускоряет процесс. Ближе к концу встречается и стационарный удвоитель и тогда на экране начинает происходить настоящая вакханалия. Только успевай отбивать! Зато уровень может закончится за одну игру.

Но не все бонусы положительны. Можно получить и уменьшение шарика (если не получится увернуться...) или уменьшение ракетки:

А еще, еще можно словить "черепок" и тогда вы лишаетесь одной жизни...

Кроме того есть бонусы, которые трудно отнести к какой-либо категории. Это ускорение/замедление движения шарика или "пьяный шар", который летает, как ему вздумается со всеми вытекающими последствиями:

 В конце каждой главы идет бонусный уровень (не обязательный):

 Короче, возможностей в игре предостаточно, всех описывать нет смысла.

Теперь переходим к тестированию.


  Система:


Процессор: i5-3570K 4300МГц

Оперативная память: 12Гб 1600МГц

Видеокарта: GT 430

Операционная система: Windows 10 (LTSC)

Мониторинг тестового отрезка осуществляется программой CapFrameX.

Тестовый отрезок.

 

Что же там вышло?

Итоговый результат.

Фреймрейт.

Фреймтайм.

 Производительности хватает. Игра идет плавно. Фризы не чувствуются совсем. Скорее всего они вызваны фоновыми процессами (Ютьюб, закачка файлов).


Мои субъективные выводы по игре:

Сюжет: "4+" (недурственно)

Дизайн локаций: "5" (очень приятный)

Музыка: "4-" (сойдет, но если долго играть надоедает)

Разнообразие и геймплей: "5-" (минус за черепашек...)

Оптимизация: "4" (нет поддержки высоких разрешений)



Какой можно сделать вывод по игре?

Нравятся аркады? Хотите поддержать отечественного производителя? Тогда можно поиграть. Но в меру...


 


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