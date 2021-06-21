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Меня уже несколько раз спрашивали, почему я не делаю анлок турбобуста на своем процессоре 1240 v3. На то есть причина. Но сегодня я протестирую процессор с анлоком и проверю, какой прирост от этого действия и стоит ли вообще заморачиваться насчет этого.

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Сам процессор использует традиционную схему работы ядер при разной нагрузке. Это не новость.

При полной загрузке он работает на частоте 3600 МГц, а при загрузке пары ядер, частота возрастает до максимально возможно – 3800 МГц. Но небольшое "упущение" Интела позволяло безо всяких "танцев с бубнами" на платах с чипсетами 8х получать анлок турбобуста. На платах, предназначенных для процессоров серии Хасвелл Дэвил Каньон, эту возможность убрали. Но не до конца…Осталась лазейка. Есть несколько способов разблокировать максимальные частоты по всем ядрам и в моем случае все сводилось к самому банальному: подмены микрокода через Виндоус. Делал это я под руководством одного товарища с Конференции, который не только давал подробные инструкции, но и подготовил сам микрокод (за что ему отдельное спасибо).

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После небольшой операции и перезагрузки компьютера, мы получаем частоту 3800 МГц по всем ядрам в режиме полной загрузки. Но в таком режиме процессор не хочет стабильно работать, нужно увеличивать напряжение на процессоре. Но об этом позже…

Для начала сама тестовая система:

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Процессор Xeon E3-1240 v3

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-30 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

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Сначала сравним производительность процессора в стоке и с анлоком турбобуста в синтетике.

В бенчмарке CPU Z имеется небольшой прирост в многопотоке (что и понятно):

3600 - 3800 МГц 3800 МГц на все ядра. реклама Далее, проверим прирост "попугаев" в популярном приложении Cinebench R20:

Процессор в стоковом состоянии. 3800 МГц по всем ядрам. Теперь сравним в программе AIDA 64. Тут для понимания добавлены результаты, разогнанного до 4500 МГц, процессора 4690К. Все данные для удобства сведены в общий график:





Прирост также имеется, но стоит учитывать, что сами результаты гуляют от прогона к прогону и не стоит рассматривать их, как абсолютные значения.





Честно говоря, подобные сравнения мало что говорят о приросте реальной производительности в играх (как вариант) или рабочих приложениях.

Проверим теперь прирост в играх. Тут стоит учитывать, что в подавляющем большинстве случаев все будет ограничиваться производительностью моей видеокарты. Будут использоваться только игровые бенчмарки на максимальных настройках качества в разрешении 1080р.

Horizon Zero Dawn: тут разница достигает всего 1 кадр. Игра крайне требовательна к мощности видеокарты.

3600 МГц. 3800 МГц. Assassins Creed Odyssey:

3600 МГц. 3800 МГц. Разница 2 кадра. Причем, пришлось делать довольно много прогонов, чтобы получить одинаковые погодные условия, которые генерируются рандомно. А облака в игре снижают производительность.



Assassins Creed Valhalla:

3600 МГц. 3800 МГц. Игра еще сильнее грузит видеокарту, и разница составляет 1 кадр.



Far Cry 5:

3600 МГц. 3800 МГц. Игра самая нетребовательная из представленных для видеокарты. И очень "любит" частоту процессора. Поэтому разница возросла до 5 кадров.



Shadow of the Tomb Raider:

3600 МГц. 3800 МГц. 3 кадра прироста.



Сводный график результатов тестирования:

Как видите, особого смысла в лишних 200 МГц нет с видеокартой такого уровня. С более мощной прирост будет немного побольше, но в "другую лигу" не перейдет в любом случае.

С другой стороны, никаких дополнительных финансовых вложений не требуется и почему бы не повысить и так не выдающуюся производительность, хоть и совсем немного?

Но…не все так просто. Я не признаю работу компонентов по принципу "в играх работает и ладно". Многие блогеры на YouTube при анлоке очень популярных процессоров сокета 2011 v3 не тестируют подобное действие в тяжелых программах. Обычно все ограничиваются прогоном стресс-теста в АИДе, где нагрузка на процессор средняя и не идет ни в какое сравнение с прогоном Linx. Но процессор должен быть стабилен при любой нагрузке. И вот тут конкретно мой экземпляр подложил мне свинью. Он требует для стабильной работы достаточно высокое напряжение.

При написании этой статьи в прогоне Линкса, процессор работал на напряжении 1,128в по ядру (и это не абсолютно стабильный вариант, рандомное зависание в Linx все равно будет).

Прогон Linx с анлоком турбобуста. В биосе оффсетом выставлено Vcore 1,075в + 0,045в offset. Это значительное напряжение для практически стокового процессора. А в стоковом состоянии достаточно напряжения 1,040в.



Потребление и температура процессора в стоковом состоянии. Потребление процессора также возрастает в Линксе на 20вт и достигает 105вт. Это, конечно, смешные цифры по нынешним меркам. Но теплоинтерфейс под крышкой уже выбрасывает "белый флаг", приближая температуру к 80гр. Что уже сравнимо с показателями разогнанного до 4400 МГц i5-4690К с жидким металлом под крышкой (процессоры во всех случаях охлаждаются кулером IH-Thor).



Для сравнения: потребление и температура 4690К на частоте 4400 МГц. Естественно, что в играх такого не будет. Прирост температуры составляет не более пары градусов, а потребления - не превышает +5-7 вт.





Вот такие плюсы и минусы анлока турбобуста на моем процессоре.

И тут опять стоит обратиться к теме покупки подобных вещей на АлиЭкспресс: никто и ничего вам гарантировать не будет. Риск есть всегда. Особенно это касается покупки процессоров с разблокированным множителем. Вы же не знаете, какой "оверклокер" до этого им владел.



Бонус Бонус И решил я для интереса скальпировать данный процессор. Не особо торопясь, срезал скальп бритвой (категорически такой способ не советую, если не хотите получить трупик) и смотрим, что там внутри... Паста высохла намертво. Состояние термоинтерфеса очень плохое. Практически высохшая замазка для окон. В качестве термоинтерфейса будет использоваться Thermal Grizzly Conductonaut, который остался после скальпирования процессоров 3570К и 4690К. Обратно крышку крепил с помощью обычного герметика для автомобилей ABRO. Так как сам процессор не разгоняется и его температура даже с таким высохшим термоинтерфейсом была нормальной, то рассчитывать на выдающиеся результаты не стоит. Вышло так: При 25 градусах в комнате. Такая небольшая разница вызвана следующими факторами: в комнате температура была на 1 гр выше. Кроме того, с кулера был снят один вентилятор за не надобностью и в самом тесте вентилятор не раскручивается до тех же оборотов, что до скальпирования. Кроме того, немного было поднято напряжение Vcore до 1,050 в. В моем случае эта операция была фактически бессмысленной. Но те, кто задумается покупать процессор с Али, стоит готовиться к тому, что операция по скальпированию может и понадобится, а это дополнительные риски и примерно 500 рублей на покупку специального устройства для скальпирования:







