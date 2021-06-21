Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста

Рассмотрим анлок турбобуста на процессоре 1240 v3 и проверим прирост производительности в синтетике и играх.
[ ] для раздела Блоги
5
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Меня уже несколько раз спрашивали, почему я не делаю анлок турбобуста на своем процессоре 1240 v3. На то есть причина. Но сегодня я протестирую процессор с анлоком и проверю, какой прирост от этого действия и стоит ли вообще заморачиваться насчет этого.

реклама

Сам процессор использует традиционную схему работы ядер при разной нагрузке. Это не новость.

При полной загрузке он работает на частоте 3600 МГц, а при загрузке пары ядер, частота возрастает до максимально возможно – 3800 МГц. Но небольшое "упущение" Интела позволяло безо всяких "танцев с бубнами" на платах с чипсетами 8х получать анлок турбобуста. На платах, предназначенных для процессоров серии Хасвелл Дэвил Каньон, эту возможность убрали. Но не до конца…Осталась лазейка. Есть несколько способов разблокировать максимальные частоты по всем ядрам и в моем случае все сводилось к самому банальному: подмены микрокода через Виндоус. Делал это я под руководством одного товарища с Конференции, который не только давал подробные инструкции, но и подготовил сам микрокод (за что ему отдельное спасибо).

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

После небольшой операции и перезагрузки компьютера, мы получаем частоту 3800 МГц по всем ядрам в режиме полной загрузки. Но в таком режиме процессор не хочет стабильно работать, нужно увеличивать напряжение на процессоре. Но об этом позже…

Для начала сама тестовая система:

реклама

Процессор Xeon E3-1240 v3

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-30 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

реклама


Сначала сравним производительность процессора в стоке и с анлоком турбобуста в синтетике.

В бенчмарке CPU Z имеется небольшой прирост в многопотоке (что и понятно):

3600 - 3800 МГц

 

3800 МГц на все ядра.

реклама

 Далее, проверим прирост "попугаев" в популярном приложении Cinebench R20:

 

Процессор в стоковом состоянии.

 

3800 МГц по всем ядрам.

  Теперь сравним в программе AIDA 64. Тут для понимания добавлены результаты, разогнанного до 4500 МГц, процессора 4690К. Все данные для удобства сведены в общий график:


 Прирост также имеется, но стоит учитывать, что сами результаты гуляют от прогона к прогону и не стоит рассматривать их, как абсолютные значения.


Честно говоря, подобные сравнения мало что говорят о приросте реальной производительности в играх (как вариант) или рабочих приложениях.

Проверим теперь прирост в играх. Тут стоит учитывать, что в подавляющем большинстве случаев все будет ограничиваться производительностью моей видеокарты. Будут использоваться только игровые бенчмарки на максимальных настройках качества в разрешении 1080р.

Horizon Zero Dawn: тут разница достигает всего 1 кадр. Игра крайне требовательна к мощности видеокарты.

3600 МГц.

 

3800 МГц.

 Assassins Creed Odyssey: 

 

3600 МГц.

 

3800 МГц.

 Разница 2 кадра. Причем, пришлось делать довольно много прогонов, чтобы получить одинаковые погодные условия, которые генерируются рандомно. А облака в игре снижают производительность.


Assassins Creed Valhalla:

3600 МГц.

 

3800 МГц.

 Игра еще сильнее грузит видеокарту, и разница составляет 1 кадр.


Far Cry 5:

3600 МГц.

 

3800 МГц.

 Игра самая нетребовательная из представленных для видеокарты. И очень "любит" частоту процессора. Поэтому разница возросла до 5 кадров.


Shadow of the Tomb Raider:

3600 МГц.

 

3800 МГц.

3 кадра прироста.


Сводный график результатов тестирования:

Как видите, особого смысла в лишних 200 МГц нет с видеокартой такого уровня. С более мощной прирост будет немного побольше, но в "другую лигу" не перейдет в любом случае.

 С другой стороны, никаких дополнительных финансовых вложений не требуется и почему бы не повысить и так не выдающуюся производительность, хоть и совсем немного?

Но…не все так просто. Я не признаю работу компонентов по принципу "в играх работает и ладно". Многие блогеры на YouTube при анлоке очень популярных процессоров сокета 2011 v3 не тестируют подобное действие в тяжелых программах. Обычно все ограничиваются прогоном стресс-теста в АИДе, где нагрузка на процессор средняя и не идет ни в какое сравнение с прогоном Linx.  Но процессор должен быть стабилен при любой нагрузке. И вот тут конкретно мой экземпляр подложил мне свинью. Он требует для стабильной работы достаточно высокое напряжение.

При написании этой статьи в прогоне Линкса, процессор работал на напряжении 1,128в по ядру (и это не абсолютно стабильный вариант, рандомное зависание в Linx все равно будет).

Прогон Linx с анлоком турбобуста.

 В биосе оффсетом выставлено Vcore 1,075в + 0,045в offset. Это значительное напряжение для практически стокового процессора. А в стоковом состоянии достаточно напряжения 1,040в.


Потребление и температура процессора в стоковом состоянии.

 Потребление процессора также возрастает в Линксе на 20вт и достигает 105вт. Это, конечно, смешные цифры по нынешним меркам. Но теплоинтерфейс под крышкой уже выбрасывает "белый флаг", приближая температуру к 80гр. Что уже сравнимо с показателями разогнанного до 4400 МГц i5-4690К с жидким металлом под крышкой (процессоры во всех случаях охлаждаются кулером IH-Thor).


Для сравнения: потребление и температура 4690К на частоте 4400 МГц.

 Естественно, что в играх такого не будет. Прирост температуры составляет не более пары градусов, а потребления - не превышает +5-7 вт.


Вот такие плюсы и минусы анлока турбобуста на моем процессоре.

И тут опять стоит обратиться к теме покупки подобных вещей на АлиЭкспресс: никто и ничего вам гарантировать не будет. Риск есть всегда. Особенно это касается покупки процессоров с разблокированным множителем. Вы же не знаете, какой "оверклокер" до этого им владел.


 Бонус


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
41
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
13
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
46
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
143
Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно
35
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
115
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
110
Новая Windows 11 появилась на торрентах – подробности и рекомендации по установке
13
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
30
Завтра ожидается поставка игровых приставок PlayStation 5 на российский рынок по цене 49 990 р
24
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
16
Модули памяти DDR5 будут значительно дороже DDR4 и стартуют с $400 за базовый комплект 4800 МГц
61
Дефицит видеокарт завершается, а цены на них падают — аналитический отчёт Computer Base
53
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
22
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
20
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
32
ASRock выпустила материнскую плату для майнеров-перфекционистов
17
Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8K и с десятками графических модификаций
24
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
51
Electronic Arts собирается анонсировать новую Dead Space — так считают инсайдеры
14
На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
9
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
36

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
154
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
2
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
5

Сейчас обсуждают

Y0!
08:29
При попадании в организм вирус начинает заражать клетки для воспроизводства вирусных частиц - так он размножается, а заражённые клетки, соответственно, теряют свою изначальную функцию. Организм отвеча...
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
Ацкий Сотона
08:28
Мне вообще нравится , как афера с 2.5трлн. слилась почти на 400% , и сектанты пишут про устойчивость ... Да это просто абзац .
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
Tyconcat
08:25
щащащаща начинаются веселые времена - ценник начинает падать) жду момента когда барыг понесёт на истерику
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
Ацкий Сотона
08:25
Из Китая - во главе как раз , и при поддержки картеля кланов .
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
Tyconcat
08:24
они не тратятся. днс написал это?
В России ожидается ограниченный завоз PlayStation 5
wwr222
08:24
Его очень впритык в оффлайне в тех играх,что использую.Думаю,для онлайн-побоища при отсутствии финансов-только платформа 2011 с Алика...
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
Tyconcat
08:24
полностью с этим согласен - создали ажиотаж из ничего. игр нет, ревизия пока сырая и что будет спустя полтора года непонятно. единственное зачем покупать на старте - оставить на первой прошивке и наде...
В России ожидается ограниченный завоз PlayStation 5
Ацкий Сотона
08:23
Вы руководство Китая , Кореи и Японии сажать будете ? Это их афера .
Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
Sir Traher
08:22
Программно, то есть драйвером?
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
wwr222
08:21
Речь идет про производительность на одной частоте. Касаемо первых Райзенов:по прошествии времени,когда волна красного слюновыделения спала,то оказалось,что не так они и "могучи",как кричали фантики.
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем