На этой неделе сразу несколько игр получили или готовятся получить поддержку NVIDIA DLSS 4.5 с многокадровой генерацией. В список вошли World of Tanks: HEAT, 007 First Light и Starminer, а также обновление для Helldivers 2.

Технологии масштабирования изображения продолжают быстро распространяться в новых игровых релизах. На этой неделе NVIDIA расширила список проектов с поддержкой DLSS 4.5. Одним из ключевых релизов стала игра 007 First Light от IO Interactive. Для нее уже доступны драйверы, которые активируют поддержку DLSS 4.5 с многокадровой генерацией, а также технологии DLSS Ray Reconstruction и DLSS Super Resolution. Ранний доступ к игре получили пользователи Deluxe Edition.

Владельцы видеокарт RTX 50-й серии могут использовать расширенные режимы производительности. По данным NVIDIA, RTX 5090 позволяет запускать игру в 4K с максимальными настройками и частотой до 563 кадров в секунду при включенном DLSS 4.5. World of Tanks: HEAT также получила поддержку DLSS. В игре доступны DLSS Super Resolution, многокадровая генерация и NVIDIA Reflex. Проект вышел как бесплатный PvP-шутер с режимами 5 на 5 и 10 на 10.

Starminer добавил DLSS Super Resolution и Frame Generation, с возможностью обновления до DLSS 4.5 через приложение NVIDIA, которое заменило фирменную панель управления. В Helldivers 2 также появилась поддержка технологии DLSS. Обновление добавило возможность использовать фирменные инструменты масштабирования изображения NVIDIA, которых ранее в ПК-версии игры не было. Патч с новыми функциями запланирован к выходу 27 мая 2026 года.