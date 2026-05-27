Новые чипы от Nvidia превзошли процессоры предыдущего поколения Grace и конкурентов от AMD и Intel

Майкл Ларабель с популярного технологического сайта Phoronix недавно назвал новый процессор Nvidia Vera для дата-центров одним из наиболее быстрых на архитектуре ARM, протестированных за 22 года существования этого издания. Правда, тестирование проводилось в штаб-квартире Nvidia в контролируемом окружении, поэтому не все могут посчитать результаты полноценными.

В любом случае, большинство синтетических тестов показали превосходство Vera над процессорами предыдущего поколения Nvidia Grace и серверными чипами Intel Xeon. Процессоры AMD Epyc выглядят более достойными конкурентами для Nvidia. В частности, речь идёт о премиальных моделях 9755 и 975F, которые держатся на равных. Наиболее сильными сторонами Vera являются потоковая передача данных и сжатие в 7-Zip. В тестах не принимали участие другие процессоры на архитектуре ARM от таких производителей, как Apple и Qualcomm.

К сожалению, не было зафиксировано энергопотребление чипов, которое является одним из главных достоинств процессоров на ARM по сравнению с x86. Nvidia в настоящее время продолжает заниматься оптимизацией управления питанием Vera. Более подробные тесты могут быть проведены в конце года, ближе к моменту релиза.

Анонс процессоров Vera состоялся в марте на мероприятии GTC. Они имеют 88 вычислительных ядер, которые предназначаются в первую очередь для обработки задач искусственного интеллекта и аналитики. Nvidia отказалась от разработанных компанией ARM ядер Neoverse и использовала собственные под названием Olympus.

Что касается потребительского сегмента, в нём от Nvidia скоро ждут появления процессоров Nvidia N1X, которые должны войти в состав ноутбуков. Встроенная графика здесь должна оказаться на уровне видеокарт среднего ценового диапазона. Официальный анонс может состояться на следующей неделе в рамках выставки Computex 2026.