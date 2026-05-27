Аналитики портала hh.ru говорят о замедлении темпов роста предложений с полной занятостью

Представители портала hh.ru рассказали, что в последние годы число мест с частичной занятостью выросло вдвое, а количество предложений с полной занятостью растёт более медленными темпами. Число анкет в сфере портфельной занятости увеличилось на 60%. Специалисты говорят о переходе рынка к модели многопрофильной занятости.

В настоящее время на портале доступно свыше 14,6 млн вакансий, где работать можно не на полную ставку. 28% ищущих работу готовы работать более чем в одном формате. Подобная тенденция затрагивает 134 профессии.

Изображение: Gemini

В сегменте добычи сырья готовность к подобной занятости за четыре года выросла среднегодовыми темпами в 24%. В сельском хозяйстве этот показатель составляет 22%. Работодатели увеличивают число мест с проектной занятостью в первую очередь в розничной торговле (+35%) и среди административных работников (+23%). 41% машинистов и 40% разнорабочих согласны на гибкую и частичную занятость.

Аналитики полагают, что всё чаще работодатели разделяют занятость на задачи с возможностью совмещения, не нанимая сотрудников на полную ставку. В феврале сообщалось, что три четверти россиян совмещают несколько работ. 47% из них делают это, поскольку доходов с одной работы им недостаточно. 40% хотят обеспечить себе денежный запас, а каждый пятый желает опробовать новую сферу без потери основного места работы.