Власти Петербурга утвердили проект реконструкции Парнасского путепровода. Старый мост через ж/д пути сделают односторонним — только на север (из города), а для движения на юг (в центр) рядом построят новый мост-дублёр.

В Смольном окончательно утвердили проект перестройки Парнасского путепровода. Документы по планировке и межеванию территории подписали по итогам рабочего совещания у губернатора. Согласно плану, старый виадук через железную дорогу на проспекте Энгельса полностью поменяет схему движения — по нему машины поедут только на север, из города. А для южного направления (в сторону центра) рядом возведут новый мост-дублёр.

Этот участок давно считается одной из главных головных болей Выборгского района. Путепровод соединяет «материковую» часть района с огромным спальным массивом «Северная долина» и промзоной Парнас. В часы пик пробка здесь начинается ещё за несколько светофоров до подъёма на мост. Пропускная способность давно не справляется с потоком, поэтому, как пояснили в городской администрации, и назрела необходимость в полной реконструкции. Фото: Пресс-служба администрации Петербурга

Подход у города здесь поэтапный. Первым делом начнут строить дублёр — новый путепровод, который встанет рядом с существующим. Когда он будет готов, движение в южном направлении переключат туда. И только после этого старый путепровод закроют на реконструкцию. После ремонта он будет работать исключительно в одну сторону — на выезд из Петербурга, в северном направлении. Таким образом, встречные потоки разведут по разным мостам, и транспорт уже не будет мешать сам себе.

В Смольном так же отмечают, что одним только путепроводом дело не ограничится. Проект заодно предполагает расширение самого проспекта Энгельса — на участке от улицы Михаила Дудина до развязки с КАД. Там количество полос увеличат минимум до шести. Также в планах — оборудовать нормальные тротуары, велодорожки и новые пешеходные переходы, в том числе надземный.

Конкретная дата начала стройки пока не называлась, но, по прогнозам вице-губернатора Николая Линченко, основные работы должны завершиться к концу десятилетия — около 2029–2030 годов. Сейчас проект перешёл из стадии согласований в практическую плоскость: после утверждения планировки можно заказывать рабочую документацию и выходить на стройплощадку. Для тысяч водителей, которые каждый день теряют время в пробках у Парнасского путепровода, это, пожалуй, главная новость за последние несколько лет.