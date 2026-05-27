Razg0n_blog
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
Новые CPU будут еще быстрее за счет высокоскоростной RAM
Как известно, в конце текущего года на рынок должны поступить новейшие процессоры Intel Nova Lake и AMD Zen 6. Индустрия готовится к их появлению, включая производителей оперативной памяти, которые повышают пропускную способность и емкость модулей.

Небезызвестная компания Rambus, которая в 2000-х пыталась вытеснить стандарт DDR, продвигая свою RDRAM, в современном мире занимается тем, что разрабатывает и патентует логические схемы, применяющиеся в том числе и в DDR5. К концу мая 2026 года она выпустила три микросхемы для потребительской ОЗУ: драйвер тактовой частоты 2-го поколения (CKD02), PMIC5120 и SPD Hub.

В сумме они позволяют создавать модули оперативной памяти DDR5 с нативной частотой до 9600 МГц. Чип CKD02 здесь отвечает за управление тактовым сигналом, PMIC5120 занимается понижением напряжения, а SPD Hub предоставляет информацию о модулях.

Как пишет в своем пресс-релизе Rambus, индустрия ИИ требует повышения производительности ПК, а ОЗУ DDR5-6400 уже не справляется с растущими нагрузками. Переход на более скоростную память требует переноса логики тактирования сигнала на модули, и Rambus предлагает для этого свои решения. Чипсет Rambus DDR5-9600 способен обеспечивать скорость от 8000 до 9600 МГц и может использоваться в CUDIMM и CQDIMM для десктопных систем и в CSODIMM для ноутбуков.

Таким образом, платформы LGA 1954 и AM5 получат поддержку DDR5-9600, что сделает их экстремально быстрыми и даст возможность максимально раскрыть потенциал процессоров Nova Lake и Zen 6.

#ddr5 #оперативная память #nova lake #zen 6 #ram #rambus #ddr5-9600
Источник: wccftech.com
