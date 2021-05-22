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Thief - вор, просто вор

Рассмотрим игру Thief и проверим в ней производительность системы 1240 v3 + GTX 1070.
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Игра вышла в 2014 году, как некий перезапуск более старых игр. И эту игру встретили не так и хорошо, как ожидали создатели из Eidos Montreal (издатель Square Enix).

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Но я эту игру впервые прошел только сейчас, буквально на днях. Старые игры я пропустил и никакого предвзятого мнения на сей счет не имел. Мне игры жанра стелс нравятся и мнение критиков не интересно, надо проверить все самому.

Если игра интересная, то графика значение не имеет. Поэтому к несколько устаревшей картинке игры отнесся спокойно. Самое главное, что визуал полностью соответствует мрачному сюжету.

Одна из улиц мрачного города.
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Кладбище.

 

Особняк барона Норткреста.

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 Играть нам предстоит за вора по имени Гаррет, который практически с самого начала теряет свою знакомую Эрин (при довольно странных обстоятельствах).

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 Сначала он думает, что она погибла, но все оказывается гораздо запутаннее. Становится ясно, что сюжет приобретает мистический окрас (или фэнтезийный - кому, как больше нравится).

Персонажей в игре не так и много. Бассо - наш "кореш", который подбрасывает Гаррету работу. Потом появляется некий Орион.

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Орион очень странный персонаж с момента его появления в игре.

 Немного чокнутая старуха Королева нищих, которая за определенные финансы позволяет нам получать очки прокачки:

 

Страница прокачки персонажа.

 Есть персонажи, дающие второстепенные задания. Противостоят нам барон Норткрест и генерал по прозвищу Ловец Воров.

Сама игра построена на принципе не особо строгого стелса. По крайней мере, на низком уровне сложности особо ретивых охранников не составляет труда отправить в бессознательное состояние дубинкой. Хотя, можно и тщательно изучить маршрут их передвижения и просто проскользнуть в темноте мимо них.

Нашим основным инструментом является лук со стрелами. Это не столько для ликвидации врагов (хотя при должной прокачке и это сделать легко), сколько для незаметного перемещения.

Наш арсенал.

 Имеются водяные стрелы, которые тушат светильники на расстоянии.

Водяная стрела.

 Обычными тупыми стрелами убить кого-то просто невозможно, но стреляя в бьющиеся предметы, можно отвлечь охрану. Для этой же цели используется и предмет для бросания в нашем арсенале.

Удушающие стрелы на время позволяют усыпить собак или птиц (эти животные могут поднять тревогу), но и кратковременно выводят из строя людей.

Действие удушающей стрелы.

 Есть огненные стрелы, зазубренные и канатные стрелы (по этим канатам можно подняться и преодолеть некоторые участки).

Прохождение не сложное, главное не поднимать тревогу. Иначе придется быстро ретироваться, поскольку против нескольких охранников Гаррет не боец. Единственные противники, которых достаточно трудно обойти - это такие мутировавшие слепые уродцы. Но их отлично можно убивать горящими стрелами.

Несколько неожиданным для меня стало то, что Гаррет перемещается по большей части по земле. Хотя маршруты по крышам тоже имеются, но они не идут ни в какое сравнение с "крышелазанием" из Dishonored.

Тайно перемещаться нам позволяет концентрация, которая подсвечивает тайники, ловушки, врагов. Она расходуется и основой для восстановления служат цветки мака.

Атмосфера в игре очень мне понравилась. А вот некоторые моменты - нет. Это моменты, когда нужно куда-то убегать или прыгать в заскриптованных сценах. Тут дело даже не в неожиданности этих моментов, а в безобразной реализации управления. Это главная моя претензия к игре. Управление просто отвратительное. Для чего был сделан такой подход мне очень даже понятно (консоли…). Но почему для ПК-версии не сделать все по-человечески?

Походишь к краю крыши и прыжок не срабатывает. Почему? Не знаю. Это особенно хорошо видно, если в меню включить помощь в виде подсказок. Даже с оглушенного охранника не так просто забрать кошелек. Нужно покрутиться вокруг него пока не появится соответствующая кнопка действия. Некоторые прыжки требуют нажатия сразу трех клавиш: бег, сама стрелочка передвижения и клавиша прыжка. Это не удобно. Хорошо, что сохранится можно почти всегда вручную и самих таких моментов в игре не много.

И привыкания требует карта, которая очень не информативная.

Карта местности.О значении значков на карте догадывайтесь сами.

 

Ну, и совсем неожиданно игра меня напугала. Чего я совсем не ожидал. Это было при прохождении главы про приют Мойры (довольно жуткое место)

Приют Мойры (психушка).

 и вот спрыгнувший откуда-то уродец, вкупе с музыкой, заставили меня немного подпрыгнуть на стуле от неожиданности.

Приют - довольно жуткий.

 

Коротко о системе, на которой проходилась сама игра:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-30 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Операционная система: Windows 10 (LTSC)

В самой игре нет смысла делать замеры, ограничусь встроенным бенчмарком.

В разрешении 1080р видеокарта в бенчмарке почти все время остается незагруженной полностью. Хотя нет упора и в процессор.


Скриншот из бенчмарка.

 

Результат бенчмарка.

 Кроме этого разрешения проверим в 2560х1440:


 Настройки во всех случаях выкручены в максимально возможные.

Итоговая таблица:

 

По итогу: игра мне понравилась. 

Вот мои чисто субъективные оценки по игре:

Сюжет: 4+

Графика: 3+ (устарела конечно)

Атмосфера: 5

Стелс: 4- (потенциал крыш не использован до конца, игра более "плоская", чем Dishonored)

Управление: 3

Оптимизация: 4- (несколько раз были чисто игровые глюки, которые решались перезагрузкой с контрольной точки)

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