Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии

Рассмотрим игры из мира Средиземья на примере The Lord of the Rings: War in the North, Middle Earth: Shadow of Mordor, Middle Earth: Shadow of War и проверим в них производительность системы Xeon E3-1240 v3 + GTX 1070.