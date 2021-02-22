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Игр по произведениям Толкина в игровой индустрии множество, первая появилась еще в 1982 году (The Hobbit).

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Но я буду рассматривать те игры, в которые играл лично (краткое знакомство с некоторыми стратегиями не считается).

Основные параметры системы:

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Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота по чипу 2012 МГц и по памяти 8900 МГц)

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Оперативная память: 16 Гб, 1800 МГц (11-11-11-28 CR1)

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Явно на волне популярности трилогии "Властелина Колец", в 2011 году была выпущена игра

The Lord of the Rings: War in the North. Действие происходит параллельно основным событиям книги. Небольшая группа (человек, эльфийка и гном) пытаются отвлечь силы Саурона от миссии Братства Кольца. Ну, из названия понятно, что действия происходят на Севере.

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Сама игра явно затачивалась под кооперативное прохождение. Можно играть и в одиночку, выбрав соответствующего персонажа.

На низком уровне сложности, поведение ботов вполне адекватное. Можно сказать, что человек ( следопыт Эрадан) и гном Фарин являются активными рубаками, а эльфийка Андриэль больше заточена на поддержку и лечение.

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На деле и она может спокойно раздавать подзатыльники достаточно глуповатым оркам.

По мере прохождения мы повстречаемся со всем Братством Кольца (персонажи срисовывались с героев фильма), частым спутником будет и гигантский орел Белерам.

На открытых локациях орла можно призвать на помощь. В качестве главное злодея выступает Агандаур - правая рука Саурона.

Сама игра очень линейна по прохождению, локации узкие и длинные. Беседы с другими персонажами только создают иллюзию выбора.

Беседы носят декоративный характер и ни на что не влияют. На деле игра не имеет никакого отношения к жанру РПГ. Да, можно получить дополнительные задания, но их выполнение не влияет на концовку.

Только есть одно разветвление: если призвать раненого орла в финальной битве, то он погибнет. Если же вы справитесь сами, то орел будет жив.

Боевая система довольно простая и мне это понравилось. Игры жанра Дарк Соулс - не для меня…

Присутствует прокачка навыков персонажей, как для ближнего боя, так и для дальнего. Добивающие удары неплохо анимированы. По локациям разбросаны сундуки и ящики с лутом.

Сундуков и ящиков в игре предостаточно. Из мини боссов также выпадают оружие и элементы брони.

Вариантов атак у боссов крайне мало. Есть тайники, доступ к которым имеет только один из персонажей. Если хотите полностью "зачистить" локацию, то придется пройти ее трижды, за каждого из персонажей. Это утомительно, но иначе некоторые побочные задания не выполнить.

Перейдем к тестированию. Игра имеет лок кадров на 120фпс и довольно нетребовательна к процессору и видеокарте. Поэтому тестировать буду в разрешении 4К (DSR). Настройки максимальные.

Графические настройки. Тестовый отрезок. Никаких проблем нет. Игре хватает 4 потока для процессора и видеокарты уровня GTX 760 для разрешения 1080р.



В 2014 году выходит следующая игра: Middle Еarth: Shadow of Mordor. Концептуально она совершенно другая. Создан, хоть и небольшой, но открытый мир, состоящий из двух частей. Игра многое взяла от серии Assassins Creed, но была сильно доработана. Присутствуют дозорные башни, открывающие задания на локации (отсылка к точкам обзора), нехитрый стелс

Вот такой стелс... и паркур.

Играть нам предстоит за следопыта Талиона, у которого была убита семья.

Присутствует и "светлая сторона души" в лице эльфа Келебримбора.

Ипостась эльфа проявляется при стрельбе, допросах и переходе в мир теней. В расширенном издании можно выбрать другого персонажа, даже женского пола,

но ролики от этого не поменяются, да и говорить она будет мужским голосом…





Весь сюжет строится на постепенном продвижении по трупам орков к самому главному злодею - Черной Руке. А вот само продвижение было сделано достаточно оригинально. Нам не только предстоит убивать командиров орков разного уровня сложности, но и вступить в альянс с одним из них. В дальнейшем, нам позволят даже создавать свою армию клеймленных орков (привет армии Сарумана). Одной из характерных особенностей игры является система распознавания сильных и слабых сторон противников. Без этого будет крайне сложно бороться с капитанами.

"Табель о рангах". Кроме того, ваша гибель в игре автоматически продвигает победителя в "табели о рангах".

Некоторые противники очень неудобные, имеют минимум слабых сторон, да еще обладают отравленным оружием, которое сразу снимает почти половину вашего здоровья.

Существует прокачка навыков и усовершенствование оружия с помощью рун, которые выпадают из поверженных капитанов орков. Ветка навыков довольно разветвленная, многие боевые навыки просто незаменимы при массовых зарубах.

Истощение восстанавливает запас стрел и сосредоточенность. А их трудно избежать, особенно на территории лагерей орков. Но, ничто не мешает и просто убежать, тут вам орки не ровня…

Анимации добивания достаточно разнообразны и очень жестоки, разработчики постарались.

Анимации выглядят очень кинематографично. Еще одна черта игры – возможность оседлать карагора, превратив его в некое подобие лошади с клыками. Правда, живучесть у них не очень.

Лошадка зубастая... Проверять производительность системы будем в разрешении 1080р.

Для начала, результат встроенного бенчмарка (настройки игры максимальные):

Результат встроенного бенчмарка. Теперь с помощью программы MSI Afterburner проведу тестовый замер в первой локации игры. И вот тут опять встает проблема лока кадров на 100 фпс.

Тестовый момент. Ставить более высокое разрешение нет смысла, видеокарта загружена на 70%. Что ж.. будем тестировать так…

Даже в сражении со спецэффектами, никаких проблем не будет. А вот 4-х потоков процессора не всегда хватает. По крайней мере на другой, более старой версии игры без дополнений, процессор i5-4690к иногда становился "камнем преткновением" и частота кратковременно просаживалась до 55-58 кадров (на второй локации игры).Но 8 потоков для игры - за глаза.









И переходим к последней на сегодняшний момент игре: Middle Earth: Shadow of War (2017).

Эта игра является логичным продолжением предыдущей части. Та же система прокачки (с некоторыми изменениями), стелс и паркур. Но была усилена ставка на создание собственной армии.

А вот сюжетно, к игре у меня есть вопросы. Она уже сильно выбивается из исторической канвы оригинального мира Средиземья. Можно сказать, что создатели игры окончательно перетянули одеяло на себя. Какое там Кольцо Всевластия, когда тут такие дела творятся!.. Фанатам Толкина такое явно не понравилось…

Само тестирование проходило в дополнении "Клинок Галадриэли", играя за эльфийку Элтариэль.

Нам предстоит уничтожить назгулов. Боевая система мало чем отличается, делая поправку на совсем другие навыки. Играть за нее сразу после Талиона было не комфортно. Требуется некоторое время на привыкание. Добивание можно применить и к такому монстру. Заметно разнообразнее стала прокачка оружия и брони (чего не было в предыдущей части).

Так же выслеживаем орков - капитанов, вступаем с ними в бой, после небольшого ролика

Обязательный ролик с угрозами в наш адрес. и красочного расчленения,

забираем трофей. Как вариант: погибаем и усиливаем армию "шреков".

Та же иерархия командиров,что и в первой части: чем выше,тем сильнее. Перейдем к тестированию. Тут ограничения кадров нет. Графика лишь немного улучшилась, но видеокарта уже загружена заметно сильнее. Перейдем к тестированию. Тут ограничения кадров нет. Графика лишь немного улучшилась, но видеокарта уже загружена заметно сильнее.

Загрузка видеокарты. Настройки графики. Но все равно, никаких проблем на максимальных настройках не возникает. Причем, даже процессор 4690к, чувствовал в игре себя отменно.

Итоговый график тестирования:





Что в итоге: игры можно рекомендовать любителям фэнтези и не ярым поклонникам мира Толкина. Для комфортной игры будет достаточно какого-нибудь четырехъядерного процессора и видеокарты уровня GTX 1060. Если же вам нужен хороший и сложный сюжет – вам в другую дверь…



