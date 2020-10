Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Привет всем. Когда-то давно ( в далекой-далекой галактике…), на заре появления серии видеокарт поколения Максвелл, в Конференции был диалог на тему: Что если урезать частоты 970-й видеокарты до уровня 780-й и сравнить их производительность?

Но моей целью будет не это, а сравнение производительности видеокарты 970 и ее наследницы 1070. Но не просто сравнение, а попытаться занизить частоты у 1070 до значений таковых у 970.

Понятно, что разность архитектур не позволяет надеяться на равную производительность на одинаковой частоте памяти и самого чипа. Но проверить можно.

970-я карта в исполнении Гигабайта, точнее версия G1 Gaming, которая разогнана мной до

1468 МГц по чипу и 7517 МГц по памяти.

Противостоять ей будет карта EVGA 1070 FTW. Она будет работать в разгоне до 2088-2101 МГц по чипу (в играх) и 9025 МГц памяти при 1,05 в.

С помощью кривой зависимости частоты от напряжения (та самая курва) занижу частоты до

1468 МГц по чипу и 7511М Гц при 0,825 в.

Обе видеокарты работают в паре с процессором i5-4690K (4500 МГц)

Тестирование проходит в пяти играх: две из них на dx12, две - на dx11 и одна - на dx9.

Это: Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Tomb Raider, WRC 7 FIA World Rally Championship, FEAR.

Все игры, кроме WRC 7, будут тестироваться в своих встроенных бенчмарках. WRC 7 же протестирую с помощью программы CapFrameX.

Потребление видеокарт смогу проверить только программно в MSI Kombustor.

Для начала более - менее новые игры на dx12. Тут преимущество Паскаля должно быть выражено сильнее.

Horizon Zero Dawn: настройки высокие.

GTX 970 GTX 1070 урезанная GTX 1070 в разгоне

Кроме самого тестирования, приведу скриншот с потреблением памяти на 970-й карте.





Это значения после перезапуска игры. До этого потребление составляло все 4Гб.

Shadow of the Tomb Raider: настройки максимальные, сглаживание ТАА.

GTX 970 GTX 1070 урезанная по частотам GTX 1070 в разгоне

Теперь игры на dx11.

WRC 7 FIA World Rally Championship: встроенного бенчмарка нет, запись проходила на ралли Польши (два спецучастка).

Настройки максимальные.

GTX 970 Урезанная 1070 1070 в разгоне

Tomb Raider: настройки на скриншоте.

Настройки игры GTX 970 GTX 1070 урезанная по частотам GTX 1070 в разгоне Ну и dx9 с FEAR: настройки максимальные, разрешение 4К ( DSR)

GTX 970 1070 с заниженными частотами GTX 1070 в разгоне Сводные таблицы производительности: Потребление проверю в MSI Kombustor с включенным сканером артефактов.





970 в разгоне 1070 с заниженными частотами 1070 в разгоне В разгоне 1070 потребляет заметно меньше энергии.

Таблица энергопотребления видеокарт

Во всех играх, кроме FEAR, урезанная по частотам 1070 ближе к разогнанной 970, чем к 1070 с разгоном.



Но, даже разогнанная 970 заметно проигрывает "дефорсированной" 1070. Может на таком уровне находится 980 в разгоне, не знаю. Что хорошо видно, так это просто великолепную энергоэффективность чипа Паскаля. Впрочем, тоже самое можно будет применить и к последующим поколениям – прогресс не стоит на месте.

А какой вывод? Да никакого. Это просто такой небольшой опыт, не более. Никто в здравом уме не станет так занижать показатели карты, чтобы уложиться в низкое потребление. В новых требовательных играх этого точно не понадобится, т.к. 1070 уже заметно страдает нехваткой производительности.

А, если вы играете в старые игры и хотите сэкономить энергию, достаточно просто выставить ограничение кадров через драйвер.

Идеальный вариант: установить с помощью курвы свою кривую, например, на 1в или чуть выше и разогнать по возможности. В этом случае мы получаем прирост производительности не в ущерб температуре и шуму.