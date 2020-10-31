Сравнительное тестирование двух видеокарт GTX 970 и GTX 1070 на одинаковых частотах
Привет всем. Когда-то давно ( в далекой-далекой галактике…), на заре появления серии видеокарт поколения Максвелл, в Конференции был диалог на тему: Что если урезать частоты 970-й видеокарты до уровня 780-й и сравнить их производительность?
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Но моей целью будет не это, а сравнение производительности видеокарты 970 и ее наследницы 1070. Но не просто сравнение, а попытаться занизить частоты у 1070 до значений таковых у 970.
Понятно, что разность архитектур не позволяет надеяться на равную производительность на одинаковой частоте памяти и самого чипа. Но проверить можно.
970-я карта в исполнении Гигабайта, точнее версия G1 Gaming, которая разогнана мной до
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1468 МГц по чипу и 7517 МГц по памяти.
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Противостоять ей будет карта EVGA 1070 FTW. Она будет работать в разгоне до 2088-2101 МГц по чипу (в играх) и 9025 МГц памяти при 1,05 в.
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1468 МГц по чипу и 7511М Гц при 0,825 в.
Обе видеокарты работают в паре с процессором i5-4690K (4500 МГц)
Тестирование проходит в пяти играх: две из них на dx12, две - на dx11 и одна - на dx9.
Это: Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Tomb Raider, WRC 7 FIA World Rally Championship, FEAR.
Все игры, кроме WRC 7, будут тестироваться в своих встроенных бенчмарках. WRC 7 же протестирую с помощью программы CapFrameX.
Потребление видеокарт смогу проверить только программно в MSI Kombustor.
Для начала более - менее новые игры на dx12. Тут преимущество Паскаля должно быть выражено сильнее.
Horizon Zero Dawn: настройки высокие.
Кроме самого тестирования, приведу скриншот с потреблением памяти на 970-й карте.
Shadow of the Tomb Raider: настройки максимальные, сглаживание ТАА.
Теперь игры на dx11.
WRC 7 FIA World Rally Championship: встроенного бенчмарка нет, запись проходила на ралли Польши (два спецучастка).
Настройки максимальные.
Tomb Raider: настройки на скриншоте.
Ну и dx9 с FEAR: настройки максимальные, разрешение 4К ( DSR)
Сводные таблицы производительности:
Потребление проверю в MSI Kombustor с включенным сканером артефактов.
В разгоне 1070 потребляет заметно меньше энергии.
Во всех играх, кроме FEAR, урезанная по частотам 1070 ближе к разогнанной 970, чем к 1070 с разгоном.
Но, даже разогнанная 970 заметно проигрывает "дефорсированной" 1070. Может на таком уровне находится 980 в разгоне, не знаю. Что хорошо видно, так это просто великолепную энергоэффективность чипа Паскаля. Впрочем, тоже самое можно будет применить и к последующим поколениям – прогресс не стоит на месте.
А какой вывод? Да никакого. Это просто такой небольшой опыт, не более. Никто в здравом уме не станет так занижать показатели карты, чтобы уложиться в низкое потребление. В новых требовательных играх этого точно не понадобится, т.к. 1070 уже заметно страдает нехваткой производительности.
А, если вы играете в старые игры и хотите сэкономить энергию, достаточно просто выставить ограничение кадров через драйвер.
Идеальный вариант: установить с помощью курвы свою кривую, например, на 1в или чуть выше и разогнать по возможности. В этом случае мы получаем прирост производительности не в ущерб температуре и шуму.
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