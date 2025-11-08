В 1992 году вышел триллер «Рука, качающая колыбель» («The Hand That Rocks the Cradle»). Мне этот фильм понравился, хотя он не был хитом. Да и актерский пул не особо впечатлял.

И вот, в 2025 году, выходит фильм с таким же названием.

«Рука, качающая колыбель», 2025

Сняла ремейк Мишель Гарса Сервера (повторяю: женщина-режиссер — это приговор картине). В главных ролях снялись Майка Монро, Мэри Элизабет Уинстэд и Рауль Кастильо. Фильм вышел на платформе Hulu.

Для меня, видевшего фильм 1992 года, сюжет не представлял тайны. Вопрос был в том, как поменялись детали сценария. Сможет ли новинка быть на уровне (а может и лучше) картины 1992 года? В статье будут сплошные спойлеры, поэтому, если вы хотите сами посмотреть фильм, то можете сразу прочитать вывод по фильму.

Итак, сначала мы имеем кадры горящего дома, что дает какие-то намеки, что данное событие будет обыграно в фильме. Главная героиня фильма, Кейтлин Моралез (Мэри Элизабет Уинстэд), работает в благотворительной организации.

Конкретно она помогает в юридических вопросах. В данный момент истории Кейтлин ждет ребенка.

И одним из «консультирующихся» оказывается девушка Полли (Майка Монро), которая находится в очень тяжелом финансовом состоянии. А наглый «домовладелец» собирается поднять плату, несмотря на договор. И вот Кейтлин помогает разобраться в данном вопросе.

Девушка ей симпатична, и она проникается к ней неким доверием.

Следующая встреча Кейтлин и Полли произошла уже после родов. У Полли все по-прежнему плохо с деньгами и она говорит, что могла бы поработать няней, если такая необходимость возникнет.

А такая ситуация возникает. Ведь муж Кейтлин работает.

Старшая дочка (ей 10 лет) Эмма учится в школе. А тут еще и новорожденный ребенок. И Полли начинает работать няней. Стоит сказать, что Кейтлин просто помешана на здоровье детей. Никаких смесей для малышки, а Эмме запрещено есть сахар… Все правила Кейтлин рассказывает Полли, и та приступает к выполнению обязанностей няни.

Хоть Кейтлин и доверяет девушке, но все же дистанционно проверила рекомендацию у женщины, где Полли ранее работала. Все вопросы сняты. Так только казалось…

Почти сразу Полли начинает «тихую террористическую кампанию» против Кейтлин. Она кормит младенца смесями, дает Эмме кексы, говоря, что в сахаре нет ничего страшного.

Она делает все, чтобы подружиться со старшей дочерью Кейтлин. К этому я был готов, ведь подобная ситуация (в другом виде, но такой же сутью) происходила и в оригинальном фильме.

Я ждал теперь «подката» к главе семейства. Но тут сыграла современная «повесточка», будь она неладна. И муж Кейтлин, нюня, не удосужился такого «счастья»...

Далее Эмма показала, что для 10-ти летней девочки она местами очень слаба головой. Ведь купленный втихаря фейерверк был запущен в комнате! Это какого ума надо быть, чтобы сотворить подобное? Естественно, что на все «происки» Кейтлин реагирует очень жестко, выгоняя Полли с работы. Но мямля-муж требует вернуть няню. Что и происходит. Более того, ее поселили в своем доме! Ведь жить «бедненькой Полли» больше негде…

Полли постепенно выводит Кейтлин из состояния психологического спокойствия, фактически ссоря ее с мужем и дочкой.

Замена таблеток, порча еды…Короче, гадит, как только можно.

Свои подозрения о происках Полли Кейтлин сообщает знакомому. И тот начинает свое «расследование». Собрав анализы проб ДНК, он устанавливает, что Полли вовсе не та, за кого себя выдает. Но вместо того, чтобы все сразу рассказать Кейтлин, он зовет на переговоры Полли.

Полли среагировала на разоблачение вовсе не так, как ожидал «доморощенный Шерлок Холмс». Она не пошла с повинной к Кейтлин, а просто разнесла голову «сыщику» битой…

Но Кейтлин сама все понимает и буквально вышвыривает Полли из дома (уже второй раз). В процессе потасовки она случайно ударила дочку по лицу. И, как результат — досудебное решение о запрете приближаться к детям без разрешения отца детей… Я понимаю, что система контроля за детьми в США очень строгая, но не до такой же степени… В то же время полиция не может найти того, кто «играл с битой»…

В финале Кейтлин все же получает информацию о Полли и начинается откровенный разговор, в процессе которого должны быть расставлены все точки над «i».

Но прежде чем рассказать о причине мести Полли, стоит рассказать о причинах в оригинальном фильме. Это очень важно для понимания бестолковости сюжета нового фильма.

В оригинале беременная главная героиня попадает к гинекологу на осмотр.

И ей показалось, что он «не так ее осматривает».

Свои подозрения она выразила в обвинении к врачу. В ходе всех судебных тяжб врач покончил с собой. А его беременная жена (какое совпадение) потеряла ребенка. И именно вдова стала няней в доме главной героини.

И она мстила женщине, обвинения которой разрушили семью врача.

Что же придумали сценаристы в фильме 2025 года? А тут все так запутано, что и не понятно вообще. Кейтлин давно работала няней в одной семье. И там глава семейства типа «домогался ее». Ничего доказать она не смогла (я так этот момент и не понял, что же было на самом деле). Но Кейтлин просто спалила дом вместе с жильцами…

Выжила только одна девочка. Да, это была та самая «Полли». И вот теперь совершается месть… Не сказать, что я сидел с отвисшей челюстью от такого объяснения, но мысли зашли в тупик.

В старом фильме все было понятно. Формально героиня не виновата в смерти врача. Она выдвинула против него лишь обвинение в неподобающем поведении. Все! Приговор выносил суд. А «няня», поехав «крышей», свершала месть.

И ее гибель была закономерна: зло наказано.

А тут же… Кто здесь хороший-то? Допустим, что отец «Полли» надругался над Кейтлин. Но зачем она убила и жену, и маленькую дочь, сестру «Полли»? И ведь ее «отмазали» от преступления! Да, все это ее глодало долгие годы. Но кара за преступление не наступила! И вот «Полли» ей отомстила. И мы имеем двух женщин, которых совершенно не жалко. Обе вершили месть, несмотря на «сторонние жертвы». Кому я должен тут сопереживать? Никому.

Если первый фильм был неплохим триллером с налетом драмы, то новодел стал бестолковой драмой. Да еще и приправленной «повесточкой». И женщина-режиссер не смогла «удержаться» от того, чтобы мужчины в фильме были показаны не в лучшем свете. Знакомый Кейтлин, тот самый «доморощенный детектив», убивает своим «интеллектом». А муж Кейтлин, мексиканский мачо, на деле оказался просто слюнтяем. Он вообще нужен в фильме, как «элемент декора». Персонаж ни о чем.

Вывод

Вывод прост до безобразия. Не надо смотреть это поделие. В очередной раз сняли ремейк, который отягощен «повесточками» и в подметки не годится оригинальному фильму. И самое обидное, что вина лежит полностью на создателях фильма, а не актерах. Как раз Майка Монро и Мэри Элизабет Уинстэд отлично отыграли свои роли. Проблема в том, что сами персонажи прописаны отвратительными. Тут нет добра и зла. Героиня — не такая уж и «белая и пушистая». А злодейка не так и виновата…

Что за мода пошла в современном Голливуде, все красить «серой краской» толерантности? Все же Танос был в чем-то прав…