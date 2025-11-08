Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма

И еще один фактический ремейк картины 1992 года — «Рука, качающая колыбель». Тот фильм был неплохим триллером, где все было достаточно однозначно. Смогли ли повторить это в ремейке?
[ ] для раздела Блоги
+
+

В 1992 году вышел триллер «Рука, качающая колыбель» («The Hand That Rocks the Cradle»). Мне этот фильм понравился, хотя он не был хитом. Да и актерский пул не особо впечатлял.

И вот, в 2025 году, выходит фильм с таким же названием. 

реклама



«Рука, качающая колыбель», 2025

Сняла ремейк Мишель Гарса Сервера (повторяю: женщина-режиссер — это приговор картине). В главных ролях снялись Майка Монро, Мэри Элизабет Уинстэд и Рауль Кастильо. Фильм вышел на платформе Hulu.

Для меня, видевшего фильм 1992 года, сюжет не представлял тайны. Вопрос был в том, как поменялись детали сценария. Сможет ли новинка быть на уровне (а может и лучше) картины 1992 года? В статье будут сплошные спойлеры, поэтому, если вы хотите сами посмотреть фильм, то можете сразу прочитать вывод по фильму.

реклама



Итак, сначала мы имеем кадры горящего дома, что дает какие-то намеки, что данное событие будет обыграно в фильме. Главная героиня фильма, Кейтлин Моралез (Мэри Элизабет Уинстэд), работает в благотворительной организации. 

Конкретно она помогает в юридических вопросах. В данный момент истории Кейтлин ждет ребенка.

И одним из «консультирующихся» оказывается девушка Полли (Майка Монро), которая находится в очень тяжелом финансовом состоянии. А наглый «домовладелец» собирается поднять плату, несмотря на договор. И вот Кейтлин помогает разобраться в данном вопросе.

реклама



 Девушка ей симпатична, и она проникается к ней неким доверием.

Следующая встреча Кейтлин и Полли произошла уже после родов. У Полли все по-прежнему плохо с деньгами и она говорит, что могла бы поработать няней, если такая необходимость возникнет.

А такая ситуация возникает. Ведь муж Кейтлин работает.

реклама



 Старшая дочка (ей 10 лет) Эмма учится в школе. А тут еще и новорожденный ребенок. И Полли начинает работать няней. Стоит сказать, что Кейтлин просто помешана на здоровье детей. Никаких смесей для малышки, а Эмме запрещено есть сахар… Все правила Кейтлин рассказывает Полли, и та приступает к выполнению обязанностей няни. 

Хоть Кейтлин и доверяет девушке, но все же дистанционно проверила рекомендацию у женщины, где Полли ранее работала. Все вопросы сняты. Так только казалось…

Почти сразу Полли начинает «тихую террористическую кампанию» против Кейтлин. Она кормит младенца смесями, дает Эмме кексы, говоря, что в сахаре нет ничего страшного.

 Она делает все, чтобы подружиться со старшей дочерью Кейтлин. К этому я был готов, ведь подобная ситуация (в другом виде, но такой же сутью) происходила и в оригинальном фильме.

Я ждал теперь «подката» к главе семейства. Но тут сыграла современная «повесточка», будь она неладна. И муж Кейтлин, нюня, не удосужился такого «счастья»...

Далее Эмма показала, что для 10-ти летней девочки она местами очень слаба головой. Ведь купленный втихаря фейерверк был запущен в комнате! Это какого ума надо быть, чтобы сотворить подобное? Естественно, что на все «происки» Кейтлин реагирует очень жестко, выгоняя Полли с работы. Но мямля-муж требует вернуть няню. Что и происходит. Более того, ее поселили в своем доме! Ведь жить «бедненькой Полли» больше негде…

Полли постепенно выводит Кейтлин из состояния психологического спокойствия, фактически ссоря ее с мужем и дочкой. 

Замена таблеток, порча еды…Короче, гадит, как только можно.

Свои подозрения о происках Полли Кейтлин сообщает знакомому. И тот начинает свое «расследование». Собрав анализы проб ДНК, он устанавливает, что Полли вовсе не та, за кого себя выдает. Но вместо того, чтобы все сразу рассказать Кейтлин, он зовет на переговоры Полли.

Полли среагировала на разоблачение вовсе не так, как ожидал «доморощенный Шерлок Холмс». Она не пошла с повинной к Кейтлин, а просто разнесла голову «сыщику» битой…

Но Кейтлин сама все понимает и буквально вышвыривает Полли из дома (уже второй раз). В процессе потасовки она случайно ударила дочку по лицу. И, как результат — досудебное решение о запрете приближаться к детям без разрешения отца детей… Я понимаю, что система контроля за детьми в США очень строгая, но не до такой же степени… В то же время полиция не может найти того, кто «играл с битой»…

В финале Кейтлин все же получает информацию о Полли и начинается откровенный разговор, в процессе которого должны быть расставлены все точки над «i».

Но прежде чем рассказать о причине мести Полли, стоит рассказать о причинах в оригинальном фильме. Это очень важно для понимания бестолковости сюжета нового фильма.

В оригинале беременная главная героиня попадает к гинекологу на осмотр. 

И ей показалось, что он «не так ее осматривает». 

Свои подозрения она выразила в обвинении к врачу. В ходе всех судебных тяжб врач покончил с собой. А его беременная жена (какое совпадение) потеряла ребенка. И именно вдова стала няней в доме главной героини. 

И она мстила женщине, обвинения которой разрушили семью врача.

Что же придумали сценаристы в фильме 2025 года? А тут все так запутано, что и не понятно вообще. Кейтлин давно работала няней в одной семье. И там глава семейства типа «домогался ее». Ничего доказать она не смогла (я так этот момент и не понял, что же было на самом деле). Но Кейтлин просто спалила дом вместе с жильцами…

Выжила только одна девочка. Да, это была та самая «Полли». И вот теперь совершается месть… Не сказать, что я сидел с отвисшей челюстью от такого объяснения, но мысли зашли в тупик.

В старом фильме все было понятно. Формально героиня не виновата в смерти врача. Она выдвинула против него лишь обвинение в неподобающем поведении. Все! Приговор выносил суд. А «няня», поехав «крышей», свершала месть. 

И ее гибель была закономерна: зло наказано.

А тут же… Кто здесь хороший-то? Допустим, что отец «Полли» надругался над Кейтлин. Но зачем она убила и жену, и маленькую дочь, сестру «Полли»? И ведь ее «отмазали» от преступления! Да, все это ее глодало долгие годы. Но кара за преступление не наступила! И вот «Полли» ей отомстила.  И мы имеем двух женщин, которых совершенно не жалко. Обе вершили месть, несмотря на «сторонние жертвы». Кому я должен тут сопереживать? Никому.

Если первый фильм был неплохим триллером с налетом драмы, то новодел стал бестолковой драмой. Да еще и приправленной «повесточкой». И женщина-режиссер не смогла «удержаться» от того, чтобы мужчины в фильме были показаны не в лучшем свете. Знакомый Кейтлин, тот самый «доморощенный детектив», убивает своим «интеллектом». А муж Кейтлин, мексиканский мачо, на деле оказался просто слюнтяем. Он вообще нужен в фильме, как «элемент декора». Персонаж ни о чем.

Вывод

Вывод прост до безобразия. Не надо смотреть это поделие. В очередной раз сняли ремейк, который отягощен «повесточками» и в подметки не годится оригинальному фильму. И самое обидное, что вина лежит полностью на создателях фильма, а не актерах. Как раз Майка Монро и Мэри Элизабет Уинстэд отлично отыграли свои роли. Проблема в том, что сами персонажи прописаны отвратительными. Тут нет добра и зла. Героиня — не такая уж и «белая и пушистая». А злодейка не так и виновата…

Что за мода пошла в современном Голливуде, все красить «серой краской» толерантности? Все же Танос был в чем-то прав…

Добавить в закладки

Теги

рука качающая колыбель
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
9
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
6
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
1
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
2
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
15
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
5
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
7
Rockstar перенесла релиз GTA 6 на 19 ноября 2026 года
+
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
AMD готовит 6-ядерный процессор Ryzen 5 7500X3D
+
Xiaomi выпустила глобальное OTA-обновление для HyperOS 3
2
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
Из российских вузов в минувшем учебном году отчислили более 10% студентов
1

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Удивившие меня заблуждения о Луне
20
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
63
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
2
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
14:06
Вот за 20 лет только с одной железкой были проблемы. И то если бы выбрал другую модель, то всё работало. Перед покупкой нужно интересоваться, есть ли поддержка этого железа или нет
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
13:54
думаю после установки всего что на фотках, сдетонировать может, опять же если еще и топливо какое не то будет
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
_x86_64s
13:53
а это в стиле дикого дикого запада, под киберпанк
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Suslic
13:44
Те, кто боялся подобного, уже вывели.
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов для оказания помощи Украине
Снежная королева
13:40
А что с ним может случиться?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:37
А протез это как, палку что-ли ему пришьют и он всегда со стояком ходить будет?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Suslic
13:37
И не говори. Вступать - не вступать в НАТО, Делать Русский язык государственным или не делать.
Трамп: США могут разрешить Венгрии покупать нефть у России
_x86_64s
13:36
если в детсве во время пупертата не отросло, разрабатывать уже поздно, только протез...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:36
Покажите? А то все так говорят.
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:32
У вашей ласточки только одно колесо?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter