Игры серии LEGO практически всегда основывались на какой-нибудь известной франшизе. На сей раз, за основу была взята игра "Horizon Zero Dawn". И игра называется соответственно "LEGO Horizon Adventures".

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Игра создана той же студией Guerrilla Games. Издателем выступила PlayStation Publishing LLC.

Вот что об игре пишут в STEAM: "Взгляните на картину далекого будущего, где пейзажи сложены из блоков LEGO, а на месте городов расцвели пышные заросли. В поселении, известном как Сердце Матери, живут представители племени Нора, а по лесам, горам и пустыням за пределами его стен бродят удивительные машины, подобные динозаврам...

Вместе с охотницей Элой вы должны спасти Землю от древнего цифрового демона, а также секты солнцепоклонников, которые мечтают жить в мире без теней и загорать с утра до ночи, пока все вокруг полыхает…"

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Ну,с… Проверим, что тут и как…

Игра начинается с рассказа о мире, где родилась наша героиня Элой.

Если совсем кратко: это мир будущего, где правят роботы-животные, те самые робозавры, благодаря которым оригинальная игра и "выстрелила". Ну тут то же самое, но совершенно несерьезно. Игра с самого начала предлагает "шутейный" вариант развития событий, которые были в оригинальной игре. Особенно хорошо это будет заметно тем, кто играл в ту самую "Horizon Zero Dawn". Многие персонажи сразу узнаваемы, но стиль повествования настраивает на другой лад игры.

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Да и сама игра концептуально совершенно другая: тут нет открытого мира, как такового.

В самом начале, как и в оригинале, нас обучают основам игровой механики. Кроме традиционного для игр серии LEGO (сбор монеток), нас обучают платформингу (который очень простенький),

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стрельбе из лука и стелсу. А кроме того, у нашей Элой же есть сканер, который позволяет находить слабые места у робозавров. Естественно, что все это сильно переработано в стиле подобных игр. Например, стелс простейший: надо прятаться в кустах.

Но локации небольшие и поэтому сидеть в них бесконечно – не вариант. Вас все равно обнаружат. Поэтому медлить не стоит. Основа боя – стрельба из лука. Но выстрел можно усилить, если стрелять во врага через костер.

Тогда он получит дополнительный огненный урон. Этот же метод применим для прохода в некоторые секретные места, которые иногда встречаются. Вообще, тут стоит более внимательно обыскивать локации в поисках сундуков с монетками.

Касательно управления в игре, тут серьезное отличие от тех же LEGO-"Звездных войн". Там было классическое управление с видом от третьего лица. Здесь же сама локация не "крутиться", это Элой перемещается по ней вперед-назад, вверх-вниз, наподобие action-RPG. И вот в таком случае, управление через клавиатуру и мышь – не лучший вариант. Особенно это заметно в бою.

И ведь получается еще и закрытая локация, с которой не убежишь. Но на легком уровне сложности проблем в бою не возникает. Враги тут также сразу узнаваемы,

но поведение опять же совершенно не серьезное, все в тему.

Есть тут прокачка персонажа? Да, имеется. Можно прокачивать умения и оружие.

Есть и возможность менять внешний вид нашей героини.

Игра также имеет опцию для кооперативной игры вдвоем, но такой вариант я не пробовал. Немного позже, мы даже сможем играть не только за Элой, но и за других игровых персонажей, которые обладают своими навыками.

Играть прикольно, особенно мысленно сравнивая ее с оригиналом. Мне понравилось.

Что у нас по графике? Я особо не мудрил с настройками и начало проходил на предложенных. Самих настроек достаточно.

Вот так игра выглядит на максимальных настройках:

А вот так, на предложенных, высоких:

Минимальные настройки:

Разница в качестве графики при этом не особо велика. Оно и понятно: игры в стиле LEGO априори не могут обладать хорошей графикой. Но это не значит, что играть будет комфортно на любом "ведре"…

Сама компания объявила следующие системные требования:

Не хило так, учитывая отсутствие графики, как таковой…

Но, приступим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовый отрезок мониторился через программу CapFrameX. В качества тестового отрезка, был взят небольшой бой с робозаврами. Настройки игры при этом условно высокие.

Получилось так:

График фреймтайма.

Итог.Нууу, плохо. Очень плохо! Графики же нет, а жрет ресурсы игра, как не в себя. Стоит учитывать, что по умолчанию, игра во всех настройках ставит режим масштабирования TSR, когда снижается разрешение удаленных объектов. А где они тут? Их нет! Игра же всегда происходит на маленьких локациях! Тут нет детализации, как класса! Тут нет "игры теней", как в оригинальной игре. Тут нет смены дня и ночи и погодных явлений. Ничего того, что "выжирает" ресурсы, тут нет. А "жор" есть. Как так?

Есть такой тип людей, которым сколько денег не дай, при походе в магазин им все равно будет мало. Вот по такому же принципу работают и создатели игр. Что там у нас топовое? А, RTX 4090. Ну сделаем под нее игру. А есть графика или ее нет – да кого это парит…

Вот насколько мне понравилась игра геймплейно, настолько же она разочаровывает в оптимизации. Ее тут просто нет!

Выводы по игре.

Я могу порекомендовать данную игру тем, кому в свое время понравилась игра "Horizon Zero Dawn" и тем, кто в принципе любит игре серии LEGO. Прикольная игра – лучший вердикт для нее.



