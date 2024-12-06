Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
Игры серии LEGO практически всегда основывались на какой-нибудь известной франшизе. На сей раз, за основу была взята игра "Horizon Zero Dawn". И игра называется соответственно "LEGO Horizon Adventures".
реклама
Игра создана той же студией Guerrilla Games. Издателем выступила PlayStation Publishing LLC.
Вот что об игре пишут в STEAM: "Взгляните на картину далекого будущего, где пейзажи сложены из блоков LEGO, а на месте городов расцвели пышные заросли. В поселении, известном как Сердце Матери, живут представители племени Нора, а по лесам, горам и пустыням за пределами его стен бродят удивительные машины, подобные динозаврам...
Вместе с охотницей Элой вы должны спасти Землю от древнего цифрового демона, а также секты солнцепоклонников, которые мечтают жить в мире без теней и загорать с утра до ночи, пока все вокруг полыхает…"
реклама
Ну,с… Проверим, что тут и как…
Игра начинается с рассказа о мире, где родилась наша героиня Элой.
Если совсем кратко: это мир будущего, где правят роботы-животные, те самые робозавры, благодаря которым оригинальная игра и "выстрелила". Ну тут то же самое, но совершенно несерьезно. Игра с самого начала предлагает "шутейный" вариант развития событий, которые были в оригинальной игре. Особенно хорошо это будет заметно тем, кто играл в ту самую "Horizon Zero Dawn". Многие персонажи сразу узнаваемы, но стиль повествования настраивает на другой лад игры.
реклама
Да и сама игра концептуально совершенно другая: тут нет открытого мира, как такового.
В самом начале, как и в оригинале, нас обучают основам игровой механики. Кроме традиционного для игр серии LEGO (сбор монеток), нас обучают платформингу (который очень простенький),
реклама
стрельбе из лука и стелсу. А кроме того, у нашей Элой же есть сканер, который позволяет находить слабые места у робозавров. Естественно, что все это сильно переработано в стиле подобных игр. Например, стелс простейший: надо прятаться в кустах.
Но локации небольшие и поэтому сидеть в них бесконечно – не вариант. Вас все равно обнаружат. Поэтому медлить не стоит. Основа боя – стрельба из лука. Но выстрел можно усилить, если стрелять во врага через костер.
Тогда он получит дополнительный огненный урон. Этот же метод применим для прохода в некоторые секретные места, которые иногда встречаются. Вообще, тут стоит более внимательно обыскивать локации в поисках сундуков с монетками.
Касательно управления в игре, тут серьезное отличие от тех же LEGO-"Звездных войн". Там было классическое управление с видом от третьего лица. Здесь же сама локация не "крутиться", это Элой перемещается по ней вперед-назад, вверх-вниз, наподобие action-RPG. И вот в таком случае, управление через клавиатуру и мышь – не лучший вариант. Особенно это заметно в бою.
И ведь получается еще и закрытая локация, с которой не убежишь. Но на легком уровне сложности проблем в бою не возникает. Враги тут также сразу узнаваемы,
но поведение опять же совершенно не серьезное, все в тему.
Есть тут прокачка персонажа? Да, имеется. Можно прокачивать умения и оружие.
Есть и возможность менять внешний вид нашей героини.
Игра также имеет опцию для кооперативной игры вдвоем, но такой вариант я не пробовал. Немного позже, мы даже сможем играть не только за Элой, но и за других игровых персонажей, которые обладают своими навыками.
Играть прикольно, особенно мысленно сравнивая ее с оригиналом. Мне понравилось.
Что у нас по графике? Я особо не мудрил с настройками и начало проходил на предложенных. Самих настроек достаточно.
Вот так игра выглядит на максимальных настройках:
А вот так, на предложенных, высоких:
Минимальные настройки:
Разница в качестве графики при этом не особо велика. Оно и понятно: игры в стиле LEGO априори не могут обладать хорошей графикой. Но это не значит, что играть будет комфортно на любом "ведре"…
Сама компания объявила следующие системные требования:
Не хило так, учитывая отсутствие графики, как таковой…
Но, приступим к тестированию.
Тестовая система.
Процессор: i5-8400
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Тестовый отрезок мониторился через программу CapFrameX. В качества тестового отрезка, был взят небольшой бой с робозаврами. Настройки игры при этом условно высокие.
Получилось так:
Нууу, плохо. Очень плохо! Графики же нет, а жрет ресурсы игра, как не в себя. Стоит учитывать, что по умолчанию, игра во всех настройках ставит режим масштабирования TSR, когда снижается разрешение удаленных объектов. А где они тут? Их нет! Игра же всегда происходит на маленьких локациях! Тут нет детализации, как класса! Тут нет "игры теней", как в оригинальной игре. Тут нет смены дня и ночи и погодных явлений. Ничего того, что "выжирает" ресурсы, тут нет. А "жор" есть. Как так?
Есть такой тип людей, которым сколько денег не дай, при походе в магазин им все равно будет мало. Вот по такому же принципу работают и создатели игр. Что там у нас топовое? А, RTX 4090. Ну сделаем под нее игру. А есть графика или ее нет – да кого это парит…
Вот насколько мне понравилась игра геймплейно, настолько же она разочаровывает в оптимизации. Ее тут просто нет!
Выводы по игре.
Я могу порекомендовать данную игру тем, кому в свое время понравилась игра "Horizon Zero Dawn" и тем, кто в принципе любит игре серии LEGO. Прикольная игра – лучший вердикт для нее.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила