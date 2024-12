Начну с сериала, на который я лично возлагал определенные надежды. Все же в основе лежало произведение Стивена Кинга...

Это сериал "Под куполом" (оригинальное название "Under the Dome"), первый сезон которого вышел аж в 2013 году. Но смотрел я его в 2024-ом... Хороший сериал временем ведь не испортишь...

Коротко о сюжете: ну городок накрыло куполом неизвестного происхождения.

Теперь все пытаются понять, что к чему и как теперь жить. Ну, и группа "исследователей" пытается все же докопаться до истинной причины этого.

То, что было интересно в самом начале, уже стало приедаться к середине первого сезона. Ближе к концу, казалось, что еще чуть-чуть и нам откроется истина... Ага, ждите... Ничего не ясно, ничего не понятно - добро пожаловать во второй сезон. То же самое, но с новыми действующими лицами. Причем, некоторые вообще "не светились" в первом сезоне! Это мне не понравилось и смотреть дальше я не стал. Искренне считаю, что событий хватило только на сезон. Далее, идет уже просто пережевывание "пройденного материала". Сериал явно искусственно растянут. Ну, если смотрят, значит и так сойдет...

"Очень странные дела" ("Stranger Things"), сериал, который вышел на стриминговой платформе Netflix в 2016 году. Это тоже фантастика, мистика. Тут у нас главные героя - школьники, которые столкнулись с необъяснимым злом.

А тут еще и довольно странная девочка, которая обладает очень сильными паранормальными способностями. Именно она станет главной силой, противостоящей Злу.

Первый сезон мне понравился безоговорочно, несмотря на то, что не особо люблю сериалы/фильмы, где дети спасают мир. А вот дальше... Сериал стал уходить куда-то в сторону. Последний вышедший сезон вообще многое изменил в представлении того самого Зла.

И практически полностью раскрыл историю одной из главной героини, по прозвищу Одиннадцать. Мне это не совсем понравилось, но все же целостность сюжет не пострадала. Остается надеяться, что в финальном сезоне не напортачат.

"Воспитанные волками" (оригинальное название "Raised by Wolves"). Это фантастический сериал, который вышел в 2020 году. Уж какие эффекты и сюжеты мне сулили трейлеры и обзоры на YouTube... И я на это повелся, ибо очень люблю фантастику. И ведь в сериале принимал участие Ридли Скотт, который был исполнительным продюсером... Ну отличная фантастика должна получиться? Да ни фига! Тупая и совсем не научная. Начнем с того, что главные герои , андроиды, совсем "человеки".

И "мама" обладает уж совсем невероятными способностями, которые проявляются по мере надобности.

Сюжет? Муть полная. Просто наворотили всего в кучу и думают, что вышло хорошо. К первому сезону уже возникло целая куча вопросов. И знаете, где я получил ответы? На Youtube! Где точно такой же "толмач", как к серии "Dark Souls", дает пояснение. То есть, чтобы понять, нужно не только смотреть, но еще и разборы читать? А не пошли бы вы со своим sci-fi куда подальше? Остался разочарован сериалом. Чушь псевдонаучная и бестолковая.

В 2020 году для Netflix вышел бельгийский сериал "В ночь" ("Into the Night").

Тут идет речь о том, что на Земле стало происходить нечто необъяснимое: днем все живое умирает. Даже, если на него не попадают прямые лучи солнца. И никто не может понять, в чем дело. Наши герои - пассажиры самолета, которые летит таким образом, что постоянно остается в ночи. Но это не может продолжаться бесконечно.

Нужно где-то спрятаться. Как вариант: в старых военных подземных бункерах...

И поначалу, данный сериал мне очень понравился. Он чем-то напоминает знаменитый сериал "Лангольеры". Так же идут споры между пассажирами. Также нужно быстро приземлится и найти все необходимое для продолжения полета... Но, как только люди попали к военным в подземный бункер, сериал резко сдал в сюжете.

Все происходящее тут уже, так или иначе, было в других сериалах о катастрофах. Досматривал этот сериал я уже с трудом. И финал несколько разочаровал.

В 2021 году на платформе Netflix вышел мини сериал "Каштановый человечек" ("The Chestnut Man"), который сняли в Дании. Это такой детектив с очень легким налетом мистики (которая мистикой и не окажется).

Сюжет очень неплох. А главное, нет излишней затянутости.

Главные герои - детективы, которые ведут расследование ужасного преступления. На месте убийства, убийца всегда оставляет человечка, сделанного из каштанов.

Кто он, убийца? И как с этим связано исчезновение ребенка одного политика?

Сценарий хороший. Актеры также не разочаровали своей игрой.

Мне нравятся детективы из стран Скандинавии, Исландии и Дании. И этот сериал - не исключение.

Никогда не являлся великим поклонником сериала "Игра престолов", но все сезоны смотрел (хоть и с опозданием). Все о нем слышали. И он - один из лучших сериалов 21-го века. Это несомненно. На кураже, создатели решили снять и сериал, который "предвосхищает" события "Игры престолов". В 2022 году вышел первый сезон сериала "Дом Дракона" ("House of the Dragon"). Не все там получилось с первой попытки, но сериал, в целом, был встречен положительно.

Я же его опять смотрел лишь в 2024 году...

Что можно сказать? Ну, явно слабее, чем "Игра престолов". Но очень и очень неплохо в любом случае. Да, некоторые моменты мне не очень понравились. Например, негры с белыми волосами. Белые волосы - явный знак принадлежности к родству тех самых... Ну, а то, что черный... Повесточка, куда же без нее. Еще не понравилось то, что двух главных героинь (Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр) сменили по ходу сериала.

Типа повзрослели? Так других актеров оставили же. Грим и компьютерная графика сейчас творят "чудеса" и из молодой девушки сделать старуху ничего не стоит. Наверно, посчитали, что они "не тянут" роли. Истинной причины я не знаю. Пока сериал интригует, хотя примерно понятно, чем все это закончится (это "беда" всех приквелов).

Но поживем - увидим...

Закончить обзор хотелось бы сериалом, о котором я ничего не знал и ничего хорошего не ожидал. Обычно, сериалы на исторические темы выходят крайне плохими и занудными. Но не всегда...

В 2024 году вышел первый сезон сериала "Обреченные на славу" (оригинальное название "Those About to Die", США, Германия, Италия). Он посвящен временам правления императора Веспасиана,

который умирая отдает правление одному из сыновей - Титу Флавию. Но другой сын, Домициан, этим крайне недоволен. И он за спиной брата плетет интриги по захвату власти. На этом фоне, "скромный умелец" Тенакс, ведет свой бизнес.

Он не просто принимает ставки на гонки колесниц и гладиаторские бои,

но вообще является неким королем "теневого мира". Являясь простолюдином, он обладает огромной властью. И его роль в свержении Тита будет ключевой...

Это очень хороший исторический сериал. Тут, конечно, очень большое расхождение с реальными событиями, которые в угоду сериалу сжаты по времени. Но тем не менее, вышло хорошо. Режиссерами данного сериала выступили Роланд Эммерих и Марко Кройцпайнтнер. И я считаю, что со своей задачей они справились. Да, тут видна бюджетность, особенно бросаются в глаза компьютерные декорации и малая массовка для Рима тех лет. Но все это можно простить, благо сюжет "тащит". Если любите подобные "псевдоисторические сериалы" то посмотрите его.