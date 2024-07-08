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Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля

Формула 1 на знаменитой трассе Сильверстоун. MotoGP - очередной этап в Германии (Заксенринг). И очередные этапы заокеанских гонок NASCAR и INDYCAR...
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Formula 1. Сильверстоун. Уже в тренировочных заездах в пятницу команда McLaren показала свою силу.

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Да, на основании этих фактов не стоит еще делать глубокомысленные выводы на гонку, но тем не менее...

В квалификации McLaren были быстры, но не быстрее Mercedes: первое и второе место за их пилотами. Причем, поул у Джорджа Рассела.

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Макс Ферстаппен будет стартовать с четвертой позиции...

Сама гонка проходила в довольно сложных условиях: дождь то начинался, то заканчивался. Это, с одной стороны, давало шанс на победу при правильной стратегии. А с другой...

Победил Льюис Хэмильтон.

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В принципе, заслужил. Была и борьба, и обгоны, но не покидает чувство клоунады. Ну уж слишком идиотские правила в современной F1! Все так завязано лишь на шинах... Это просто какой-то абсурд. А как же типа соревнования производителей? Да, забей...


INDYCAR. Пат О'Уорд смог сдержать натиск Алекса Палой на последних кругах и выиграть гонку Honda Indy 200 в Мид-Огайо.

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Для пилота это уже шестая победа в карьере и вторая в сезоне.


NASCAR. Чикаго городская трасса. В XFINITY Series победил "легионер" Шейн Ван Гизберген.

Для него городские трассы - дом родной. Сама гонка заметно растянулась из-за просто бесконечных желтых флагов: много аварий и вылетов на этой узкой трассе, проложенной прямо по городским улицам. Для Ван Гизбергена это уже третья победа.

В главном классе Cup было настоящее безумие, сопровождающееся дождем. Много аварий, желтых флагов. Гонка неимоверно растянулась и закончилась не по кругам, а по лимиту времени. Выиграл эту безумную гонку Алекс Боуман.


Supercars. Австралия. Тусон. Состоялся очередной этап этих автогонок страны кенгуру. В первой субботней гонке победил Кэмерон Уотерс на Ford.

А во второй гонке (воскресенье) быстрее всех оказался Мэтью Пейн.

Для него это лишь вторая победа в карьере и первая в этом сезоне.


Supercup Porsche. Гонка в Сильверстоуне была в дождь. И победил... опять Ларри Тен Ворде...


MotoGP. Германия, Заскенринг. Квалификацию достаточно уверенно выиграл Хорхе Мартин.

А вот второе и третье места на старте от незаводской команды Trackhouse Racing (Aprilia) очень удивили.

Спринт остался за Хорхе Мартином, заслуженная победа.

Второе место отстоял Мигель Оливейра из Trackhouse Racing. А Франческо Баньяйя довольствовался лишь третьим местом на финише.

В главной гонке лидировал Хорхе Мартин, не испытывая особых проблем. Все, что мог позволить себе Баньяйя - вторая позиция. К концу гонки Баньяйя стал наращивать темп, но этого бы могло и не хватить для финальной "зарубы". Но Хорхе Мартин падает в самом конце!

И это дает возможность выиграть сопернику - Франческо Баньяйи.

И он становится новым лидером чемпионата...

Второе и третье места заняли братья Маркесы: Марк и Алекс.


MotoE. Здесь же, в Германии, прошел и этап чемпионата электробайков. Первая гонка была практически сразу приостановлена красными флагами после падения двух пилотов во втором повороте на первом круге.

 Через несколько минут, гонка возобновилась, с сокращенной до 5-ти кругов дистанцией. И ее выиграл Гектор Гарзо.

Вторая гонку проходила на довольно мокрой трассе. И опять ее выигрывает Гектор Гарзо.


WRX. Прошел первый этап мирового ралли-кросса, который переживает далеко не лучшие времена...

Лучшим гонщиком на трассе в Швеции стал Йохан Кристофферсон.


Новости и слухи.

F1. Генеральный директор McLaren Зак Браун

высказался по поводу накаляющихся "страстей" между Норрисом и Ферстаппеном. В общих чертах, он защищал своего гонщика, что и понятно. Напомню, что в прошлой гонке, между этими пилотами произошло столкновение, которое обоих лишило шансов на победу.

Ралли-марафоны. Начался ралли-марафон "Шелковый путь". Пролог состоялся в пятницу, 5 июля. Длина пролога составляло всего 24 километра (в окрестностях Томска) и команда "КАМАЗ -Мастер"

заняла все три первых места в протоколе. Быстрейшим был пилот Богдан Каримов.

А после двух дней соревнований лидером стал экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича.

Он на 14 секунд опережает Эдуарда Николаева ("КАМАЗ-Мастер")

Экс-пилот F1, Никита Мазепин, протестировал гоночную Ferrari 296 GT3 в Венгрии на местной трассе.

Два года из-за санкций (в основном связанных с деятельностью его отца) Никита не мог участвовать в европейских соревнованиях. Наконец, такая возможность ему предоставлена. В период санкционных ограничений, Мазепин принимал участие в азиатских чемпионатах в классе LMP2.

MotoGP. Алейш Эспаргаро

подписал контракт с командой Honda. Но нет, он не передумал уходить из гонок. Теперь он будет работать в качестве тест-пилота. Honda сейчас находится на минимуме своих возможностей и проигрывает всем остальным производителям. Поэтому дополнительный тест-пилот с огромным опытом в гонках им точно не помешает.

MotoGP. Алекс Маркес подписал контракт с Gresini Racing.

Но пока его напарник по команде неизвестен.

Ходят интересные слухи о том, что сам Льюис Хэмильтон

собирается приобрести команду в MotoGP! Речь идет о команде Gresini Racing. Пока нет официальных заявлений, но сам Льюис не раз говорил, что мотогонки его очень интересуют.



По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.


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