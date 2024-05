F1 . Перед квалификацией, в пятницу, опять "умудренные опытом" блогеры и комментаторы рассказывали, как "не едет" Rеd Bull и что "будет все интересно". Интересно было лишь в их фантазиях... Не особо напрягаясь, Макс Ферстаппен взял очередной поул...

Оскар Пиастри стал вторым в квалификации.

Но получил штраф за блокировку Магнуссена и будет стартовать лишь пятым.

Гонка была, как всегда, нудной и донельзя предсказуемой. Лишь в конце Ландо Норрис дал надежду фанатам на победу. Но, результат все тот же - Макс Ферстаппен на первом месте...





Super Formula. Второй этап. Аутополис. Тут всех тактически переиграл Тадасуке Макино.

Для него это первая победа в Super Formula.





NASCAR. Гонки проходили в Норт-Уилксборо. Серию пикапов Craftsman Truck Series перенесли с субботы на воскресенье из-за сильного дождя. Победил в гонке Кори Хайм.

В серии Cup была Гонка Звезд и ее выиграл Джоуи Логано,

заработав миллион долларов и... самогонный аппарат.

SuperCup Porsche. Этот монокубок на практически стандартных Porsche 911 GT3 Cup проводится в рамках поддержки гонок F1. И первый этап прошел в Имоле. Было много позиционной борьбы, выезды за пределы трассу. А победил, без особой борьбы, Ларри Тен Ворде.





Supercars . Австралийские суперкары проводят двойной этап в Перте. Субботнюю гонку выигрывает Чез Мостерт на Ford.

И во второй гонке, Мостерт приезжает первым. Но у него был штраф в несколько секунд. Поэтому победил Кэмерон Уотерс, который ехал вторым.





Fanatec GTWC (Europe). Второй этап. Мизано. В первой гонке победил BMW с экипажем, в котором присутствовал "король двух колес", Валентино Росси.

Вторая же гонка проходила ночью с субботы на воскресенье. И опять победил BMW. На сей раз под управлением Д.Вантора/Виртца.





Новости и слухи.

F1. "Выкрутасы" Кевина Магнуссена на Гран При Майами, вынудили судей написать письмо в FIA, где требуется поменять систему наказаний. Также этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Спортивного консультативного комитета F1.

F1. По инсайдерской информации, Эдриан Ньюи все же переходит в Ferrari и приступит к разработке нового болида 2026 года, которые будут уже делать в соответствии с новым тех.регламентом.

WEC. FIA отклонила протест команды Ferrari на результаты гонки. Дело в том, что авария, которая задержала гонку почти на два часа, должна была привести к окончанию гонки в указанные сроки (6 часов). На тот момент именно Ferrari лидировали.

Но было принято тупое решение продлить гонку. Это вынудило лидеров заезжать на дозаправку и преимущество получили экипажи, которые делали заезд на пит-стол до аварии. WEC пытается переплюнуть судейский маразм в F1?

MotoGP. Принято окончательное решение, что гонка в Казахстане заменит этап в Индии. Пройдет она 20-22 сентября на трассе Sokol International Racetrack. Перенос с лета на осень связан с наводнением в Казахстане.

Ралли-рейды . Опубликован тизер нового гоночного внедорожника Ford, с которым заводская команда дебютирует в ралли-марафоне "Дакар".

Машина строится по категории Т1+ на "базе" Ford Ranger Raptor.





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.