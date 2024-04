F1. Формула вернулась в Китай... И это принесло определенные проблемы, ведь прошло достаточно много времени (по меркам автоспорта) и уже нельзя ориентироваться на данные прошлых гонок. Тем более, что покрытие тут обновили. А тут еще и погода подгадила...

Поэтому не стоит удивляться, что спринт-квалификацию выиграл вовсе не Макс Ферстаппен. Первый уйдет со старта Ландо Норрис из MacLaren.

Но не все так было просто: сначала судьи лишили его поула за выезд четырьмя колесами за пределы трассы. Но позже, отменили свое решение. Посмотрим, сможет ли Ландо реализовать свое преимущество в спринте. С одной стороны, гонка короткая, но с другой - будет сухо...

Но в спринте, китайские боги отвернулись от Ландо: в борьбе в первом повороте с Хэмильтоном, он опускается аж на седьмое место и гонка на этом для него фактически заканчивается...

Хэмильтон, Алонсо и... Ферстаппен - так было на протяжении первой части спринта. Да, Макс сумел быстро войти в тройку лидеров и начал свой очередной путь к победе. Это было абсолютно предсказуемо и "беззубо" со стороны соперников. Нудная гонка была лишь разбавлена очень жесткой борьбой сразу четырех пилотов за третье место. Тут сцепились Алонсо, Сайнс, Леклер и Перес. И выгоду из этого получил Чеко: вышел на место на подиуме. Напарники по Ferrari довольно грубо боролись друг с другом, до контакта. Это и понятно: Сайнс уже не видит смысла в командной тактике. А вот Алонсо пострадал в этой борьбе и вообще сошел. Итог: опять безрадостная победа Максика...

А квалификация на основную гонку никаких надежд не предоставила: первое и второе места у представителей Red Bull (Ферстаппен - первый, Перес - второй)

Основная гонка была несколько безумной, в том плане, что некоторым стоит думать прежде чем делать... Да и организаторы гонки могли убирать машины побыстрее. Но итог, как всегда, один и тот же - Ферстаппен на первом месте...

Абсолютно предсказуемо, как и слабое выступление его напарника (Перес только третий, несмотря на лучший болид).

WEC. Имола, 6 часов. В квалификации, в главном классе гиперкаров, были вне конкуренции Ferrari.

Именно они заняли все три первых стартовых места. Посмотрим, как сложится гонка...

Гонка сложилась для них очень плохо. Считают, что это "ошибка стратегии"... Как по мне: тревожный "звоночек" для чемпионата. Есть огромный шанс стать вторым "цирком" после Формулы 1. Правила...

Победил же экипаж Toyota Кобаяши/де Вриз/Конвей.





NASCAR. Талладега. В серии NASCAR Xfinity в субботней гонке победил Джесси Лав (Richard Childress Racing), который был лучшим в этой безумной гонке с двумя овертаймами.

Он опередил соперника Райли Хербса на 0,141 секунды.

В главном классе на суперспидвее, в гонке GEICO 500 NASCAR Cup Series, победил Тайлер Реддик, который избежал завала на последних сотнях метров до финиша.

Лидировавший Макдауэлл разбил свою машину в попытке блокировки преследователей и победа досталась, шедшему третьим Реддику.





INDYCAR. А на трассе в Лонг-Бич состоялся очередной этап гонок серии NTT INDYCAR Series. Лучше всех на городской трассе выступил Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing Honda.

Он отлично справился с менеджментом топлива и лидировал на последних 34-х кругах. Пришедший вторым Колтон Херта, проиграл лидеру почти секунду.

IMSA. Acura Grand Prix of Long Beach. Уже в квалификации стало ясно, что быстрейшими тут являются прототипы Cadillac. Именно они и боролись за победу в классе GTP, Победил экипаж под номером 1 в составе Себастьяна Бурдэ и Рене ван дер Занде.

В младшем классе GTD победу одерживает экипаж на Lexus RC F GT3 (Барникат/Томпсон) из команды VasserSullivan.

Supercars. Таупо. Субботную дождевую гонку выигрывает Андрэ Хеймгартнер.

Это было сделать не так и просто, учитывая, что дождь заметно усиливался. В какой-то момент Хеймгартнеру составлял конкуренцию Мостерт, но на пит-стопе ему не докрутили колесо. И он его теряет!

Как и всякую надежду на очки...

В воскресенье в окрестностях новозеландского озера Таупо уже было сухо. И боролись за лидерство совсем другие пилоты. А именно, представители команды 888 Red Bull. Они несколько кругов "выясняли отношения". Но сильнее оказался Уилл Браун, который опередил Брока Финни. Это позволило Брауну упрочить свое лидерство в чемпионате.





Superbike. Ассен. Первая субботняя гонка прошла очень напряженно. Начиналась она под остаточным дождем, но прогноз был на подсыхающую трассу. И команды делали разный выбор покрышек. И это решило судьбу первого места. Победил дебютант в классе, Николас Спинелли на Ducati из частной команды Barni racing.

Тут сделали выбор на промежуточные шины и Спинелли сначала сделал огромный отрыв от остальных. Трасса стала подсыхать и этот разрыв стремительно стал уменьшаться, над Спинелли нависла реальная угроза потеря не только первого места, но и очков вообще. Но, за 7 кругов до конца гонки красный флаг из-за разлитого масла! И победа дебютанта! Вторым приехал Топрак Разгатлиоглу, третьим - Альваро Баутиста.

В воскресенье в спринте дождя не было и Альваро Баутиста показал, "кто в доме папка". Несмотря на то, что на старте его выдавили за пределы трассы и он потерял много позиций, Альваро смог всех обогнать и первым приехать к финишу.

На втором месте финишировал его напарник по Aruba.it Racing - Ducati, Никола Булига.

Вторая гонка была настолько непредсказуемой, что перечислить всех, кто лидировал, тяжело. Да, немного накрапывал дождь, что и помешал части пилотов. По итогу, сильнее всех оказался Топрак Разгатлиоглу на BMW.

Баутиста довольствовался вторым местом. А вот Булига провалился и не смог претендовать на подиум. Зато неплохо проехал Андреа Йаннон и занял четвертое место.

WRC. Состоялся очередной этап мирового чемпионата по ралли. Проходил он в Хорватии и победил тут Себастьян Ожье (Toyota),

который выступает не на полной программе в этом сезоне.





Новости и слухи.

Formula E. 27 апреля, в Монако, будет представлен обновленный болид серии - версия Gen3 Evo. Эта модификация будет использоваться в сезонах 2024/2025 годов.

F1. Пилот юниорской программы, Андреа Кими Антонелли, протестировал болид Mercedes 2021 года.

Тесты проходили 16-17 апреля на трассе Red Bull Ring.

INDYCAR . Есть мнение, что Мик Шумахер в 2025 году может выступать в американской серии гонок за новую команду Prema.

Пока же он выступает в гонках на выносливость за Alpine и является резервным пилотом Mercedes, без каких-либо шансов возвращения в F1.

MotoGP & F1. Руководитель трассы COTA (Circuit of The Americas), Бобби Эпштейн, заявил, что если у Liberty Media есть идея проведения совместного уик-энда MotoGP и F1, то на эту роль лучше всего подходит именно эта американская трасса.

Благо на ней проходят оба чемпионата.





По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, indycar.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.