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Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля

После длительного отсутствия, Формула 1 вернулась в Китай. Прошел очередной этап WRC, состоялся этап и для SBK. Также очередные гонки INDYCAR и NASCAR...
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F1. Формула вернулась в Китай... И это принесло определенные проблемы, ведь прошло достаточно много времени (по меркам автоспорта) и уже нельзя ориентироваться на данные прошлых гонок. Тем более, что покрытие тут обновили. А тут еще и погода подгадила...

Поэтому не стоит удивляться, что спринт-квалификацию выиграл вовсе не Макс Ферстаппен. Первый уйдет со старта Ландо Норрис из MacLaren.

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 Но не все так было просто: сначала судьи лишили его поула за выезд четырьмя колесами за пределы трассы. Но позже, отменили свое решение. Посмотрим, сможет ли Ландо реализовать свое преимущество в спринте. С одной стороны, гонка короткая, но с другой - будет сухо...

Но в спринте, китайские боги отвернулись от Ландо: в борьбе в первом повороте с Хэмильтоном, он опускается аж на седьмое место и гонка на этом для него фактически заканчивается...

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Хэмильтон, Алонсо и... Ферстаппен - так было на протяжении первой части спринта. Да, Макс сумел быстро войти в тройку лидеров и начал свой очередной путь к победе. Это было абсолютно предсказуемо и "беззубо" со стороны соперников. Нудная гонка была лишь разбавлена очень жесткой борьбой сразу четырех пилотов за третье место. Тут сцепились Алонсо, Сайнс, Леклер и Перес. И выгоду из этого получил Чеко: вышел на место на подиуме. Напарники по Ferrari довольно грубо боролись друг с другом, до контакта. Это и понятно: Сайнс уже не видит смысла в командной тактике. А вот Алонсо пострадал в этой борьбе и вообще сошел. Итог: опять безрадостная победа Максика...

А квалификация на основную гонку никаких надежд не предоставила: первое и второе места у представителей Red Bull (Ферстаппен - первый, Перес - второй)

Основная гонка была несколько безумной, в том плане, что некоторым стоит думать прежде чем делать... Да и организаторы гонки могли убирать машины побыстрее. Но итог, как всегда, один и тот же - Ферстаппен на первом месте...

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Абсолютно предсказуемо, как и слабое выступление его напарника (Перес только третий, несмотря на лучший болид).

WEC. Имола, 6 часов. В квалификации, в главном классе гиперкаров, были вне конкуренции Ferrari.

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Именно они заняли все три первых стартовых места. Посмотрим, как сложится гонка...

Гонка сложилась для них очень плохо. Считают, что это "ошибка стратегии"... Как по мне: тревожный "звоночек" для чемпионата. Есть огромный шанс стать вторым "цирком" после Формулы 1. Правила...

Победил же экипаж Toyota Кобаяши/де Вриз/Конвей.


NASCAR. Талладега. В серии NASCAR Xfinity в субботней гонке победил Джесси Лав (Richard Childress Racing), который был лучшим в этой безумной гонке с двумя овертаймами.

Он опередил соперника Райли Хербса на 0,141 секунды.

В главном классе на суперспидвее, в гонке GEICO 500 NASCAR Cup Series, победил Тайлер Реддик, который избежал завала на последних сотнях метров до финиша.

Лидировавший Макдауэлл разбил свою машину в попытке блокировки преследователей и победа досталась, шедшему третьим Реддику.


INDYCAR. А на трассе в Лонг-Бич состоялся очередной этап гонок серии NTT INDYCAR Series. Лучше всех на городской трассе выступил Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing Honda.

Он отлично справился с менеджментом топлива и лидировал на последних 34-х кругах. Пришедший вторым Колтон Херта, проиграл лидеру почти секунду.

IMSA. Acura Grand Prix of Long Beach. Уже в квалификации стало ясно, что быстрейшими тут являются прототипы Cadillac. Именно они и боролись за победу в классе GTP, Победил экипаж под номером 1 в составе Себастьяна Бурдэ и Рене ван дер Занде.

В младшем классе GTD победу одерживает экипаж на Lexus RC F GT3 (Барникат/Томпсон) из команды VasserSullivan.

Supercars. Таупо. Субботную дождевую гонку выигрывает Андрэ Хеймгартнер.

Это было сделать не так и просто, учитывая, что дождь заметно усиливался. В какой-то момент Хеймгартнеру составлял конкуренцию Мостерт, но на пит-стопе ему не докрутили колесо. И он его теряет!

Как и всякую надежду на очки...

В воскресенье в окрестностях новозеландского озера Таупо уже было сухо. И боролись за лидерство совсем другие пилоты. А именно, представители команды 888 Red Bull. Они несколько кругов "выясняли отношения". Но сильнее оказался Уилл Браун, который опередил Брока Финни. Это позволило Брауну упрочить свое лидерство в чемпионате.


Superbike. Ассен. Первая субботняя гонка прошла очень напряженно. Начиналась она под остаточным дождем, но прогноз был на подсыхающую трассу. И команды делали разный выбор покрышек. И это решило судьбу первого места. Победил дебютант в классе, Николас Спинелли на Ducati из частной команды Barni racing.

Тут сделали выбор на промежуточные шины и Спинелли сначала сделал огромный отрыв от остальных. Трасса стала подсыхать и этот разрыв стремительно стал уменьшаться, над Спинелли нависла реальная угроза потеря не только первого места, но и очков вообще. Но, за 7 кругов до конца гонки красный флаг из-за разлитого масла! И победа дебютанта! Вторым приехал Топрак Разгатлиоглу, третьим - Альваро Баутиста.

В воскресенье в спринте дождя не было и Альваро Баутиста показал, "кто в доме папка". Несмотря на то, что на старте его выдавили за пределы трассы и он потерял много позиций, Альваро смог всех обогнать и первым приехать к финишу.

На втором месте финишировал его напарник по Aruba.it Racing - Ducati, Никола Булига.

Вторая гонка была настолько непредсказуемой, что перечислить всех, кто лидировал, тяжело. Да, немного накрапывал дождь, что и помешал части пилотов. По итогу, сильнее всех оказался Топрак Разгатлиоглу на BMW.

Баутиста довольствовался вторым местом. А вот Булига провалился и не смог претендовать на подиум. Зато неплохо проехал Андреа Йаннон и занял четвертое место.

WRC. Состоялся очередной этап мирового чемпионата по ралли. Проходил он в Хорватии и победил тут Себастьян Ожье (Toyota),

который выступает не на полной программе в этом сезоне.


Новости и слухи.

Formula E. 27 апреля, в Монако, будет представлен обновленный болид серии - версия Gen3 Evo. Эта модификация будет использоваться в сезонах 2024/2025 годов.

F1. Пилот юниорской программы, Андреа Кими Антонелли, протестировал болид Mercedes 2021 года.

Тесты проходили 16-17 апреля на трассе Red Bull Ring

INDYCAR. Есть мнение, что Мик Шумахер в 2025 году может выступать в американской серии гонок за новую команду Prema.

Пока же он выступает в гонках на выносливость за Alpine и является резервным пилотом Mercedes, без каких-либо шансов возвращения в F1.

MotoGP & F1. Руководитель трассы COTA (Circuit of The Americas), Бобби Эпштейн, заявил, что если у Liberty Media есть идея проведения совместного уик-энда MotoGP и F1, то на эту роль лучше всего подходит именно эта американская трасса.

Благо на ней проходят оба чемпионата.


По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, indycar.comautosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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