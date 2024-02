В феврале 2024 года вышла игра в жанре RPG от разработчиков DON'T NOD: Banishers: Ghosts of New Eden.

Издателем выступила Focus Entertainment. Если отталкиваться от "авторитетного" мнения нисколько не продажных игровых изданий, то игра очень близка в шедевру. Да и рейтинг в STEAM об этом прямо намекает. Ну, верить этим циферкам - себя не уважать: у "непродажной" прессы все всегда "изюмительно"... Если же отталкиваться от независимых отзывов, то в последнее время качественных игр в жанре RPG почти нет. Да чего там, скажем прямо: только одна игра, да и то с пошаговыми боями, что понравится далеко не всем. И, да: Elden Ring - не RPG! Это бестолковый соулслайк в открытом мире со скрытыми элементами RPG. Но я отвлекся...

Итак, вот, что написано об игре в STEAM: "Banishers: Ghosts of New Eden - новая игра знаменитой студии DON’T NOD, известной своими хитами Life is Strange и Vampyr. В центре этой экшен-РПГ - глубокая история о головокружительном пути по грани между жизнью, смертью, любовью и жертвой. Сыграйте за пару изгнателей, Реда и Антею. Эти опытные охотники за призраками обременены тяжким долгом: снять страшное проклятие с помощью мощных ритуалов. Защищайте живых от неупокоенных призраков и теней и станьте маяком надежды в мире, окутанном тьмой"

Уже фраза о "хитах" заставляет нервно усмехнуться: обе игры ну очень спорные. Особенно Life is Strange...

И ждать от их создателей хита... Ну, посмотрим...

Первые минуты роликов (нельзя пропустить) наводят на мысль о немедленном удалении игры.

Нудно, тяжко, бестолково. Все эти "бла-бла-бла" наводят такую тоску, что спать тянет. Что мы узнаем из них? У нас есть парочка, причем толерантная (а как же без цветных!), что занимаются изгнанием духов и прочей нечисти. Их давний знакомый зовет в городок Нью-Иден, чтобы помочь с проблемой. Учитывая, что на дворе 1695 год, то "изгонятельница" в виде темной женщины должна быть особо популярной... Зовут ее Антея. А ее спутника - Ред Мак Рейт.

Мы прибываем в окрестности городка, где нас по быстрому обучают основам боя и передвижения.

В самом городке нас ждет непосредственно "элемент RPG"... Разговоры с местными очень нудные.

Настолько, что один БЕСПолезный блогер трусливо убежал на стриме с этой игрули в какую-то бестолковую онлайн пострелушку. Слабак...

Я эти "базары" дослушал. Нашего "знакомца" уже укокошил местный Кошмар, который кошмарит всех жителей. Мы посещаем местное кладбище, говорим с духом усопшего друга...

Раскрываются особенности геймплея. Многие задания будут представлены в виде этих расследований. А это:

1. Поиск улик. Нудно, но без этого продвинуться по сюжету невозможно.

2.Вызов духа. Здесь, скорее всего, придется смотреть долгий разговор, который когда-то состоялся. Это также нельзя пропустить.

И это тоже нудно.

3.Сделать свой вердикт. И вот тут возникает "элемент RPG".

Но, сперва, вернемся к сюжету.

С самим Кошмаром мы встретимся довольно быстро. Это какая-то страшная страшила,

которая ведет мало понятные отстраненные разговоры. Она по-быстрому укокошивает Антею, а Реда скидывает с обрыва в море.

Впрочем, все остаются "живы"... Ну, почти все...

Антея стала призраком, который будет теперь нам помогать в наших расследованиях, боях и прочих приключениях. И вот этот момент - главная особенность геймплея: нам можно играть за двух персонажей. Они отличаются по способностям, которые мы можем комбинировать. Как для боя, так и для расследования/поиска. Естественно, тут есть прокачка.

Она содержит элементы, как для Реда, так и для Антеи. Можно также модифицировать наше снаряжение.

Для этого надо не пропускать всякие полезности на "бескрайних просторах".

Кстати, сами просторы тут организованы по принципу первого Ведьмака: вроде и открытый мир, но с тропинок не свернешь.

Но вернемся к третьему пункту сюжета - вынесению вердикта. После того, как мы угомоним Кошмар, Реду предстоит сделать выбор насчет Антеи. Он может ее упокоить или же попытаться вернуть к жизни. Вот для этого мы должны принимать то или иное решение в сюжетных моментах. Если мы осуждаем и убиваем людей, то шанс на воскрешение Антеи вырастает. Это не значит, что всегда мы должны будем поступать так. Тут нас об этом сразу предупреждают, что итог наших деяний мы узнаем в конце... А, так как до конца игры я вряд ли буду играть, то реализацию элемента RPG оценить не смогу...

Итак, разговоры тут наинуднейшие, благо большинство можно пропускать. Не хотите слушать много ненужного - выбирайте первый вариант вопроса, он имеет прямое отношение к сюжету. Переходим к другим основам геймплея. Антея может находить всякие скрытые сундуки и совершать телепортацию. Это будет просто необходимо, ведь другого способа пройти не будет. Для этого надо решить не особо сложную головоломку на пересечение всех линий в одной точке. Не особо весело, но типа оригинально. Также ее способности необходимы и при расследовании некоторых моментов.

Ну и сражение. Вызывается Антея в любой момент взамен Реда. Скорее всего, количество противников, которым может наносить урон именно она, будет увеличиваться, и пройти бои лишь с Редом не выйдет. Сами бои выполнены по современной моде: быстрые, с обязательным уклонением от атак или парированием.

Будут и боссы, но я до них еще не добрался (считать минибоссика серьезным противником не буду). В моменты отдыха у костра, можно отдохнуть (с восстановлением здоровья и возрождением врагов) или прокачать свои навыки.

По прошествии нескольких вечеров геймплея, я могу сделать предварительный вывод: сюжет сойдет, разговоры отвратительные, бои на "4-".

Переходим к графике.

Она в игре типичная для большинства современных не топовых игр - сойдет, но не шедевр.

Настроек не особо много, но имеется апскейл FSR 2.2.

И вот он изначально показался странно реализован - не дает прироста! А потом я увидел, что по умолчанию, игра выставила внутренний масштаб разрешения в 71% (не спрашивайте почему).

С таким "разрешением" игра выглядит следующим образом.

Низкие настройки графики:

Высокие настройки графики:

Очень высокие настройки графики:

При масштабировании в 100% фпс уже заметно падает и игра выглядит так.

Очень высокие настройки графики:

При активации FSR в режиме "качество":

Ссылка на слайдер для сравнения.

Теперь переходим к тестированию.

Заявленные системные требования:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Настройки я выбрал средне-высокие. За исключением текстур: тут выставил очень высокие настройки.

В качестве тестового отрезка выбрал просто свободную локацию с небольшим сражением с духами.

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог.Вроде неплохо, но в поселениях, фпс будет заметно ниже, на уровне 55-60 кадров. Также игра в некоторые моменты требует больше 6 потоков процессора, хотя нет и речи про загрузку хоть одного в 100%. Ну и стоит ее размещать на SSD накопителе. На HDD иногда будут фризы из-за подгрузки локаций и даже заметна прогрузка текстур (такое было один раз). Общую оптимизацию назвал бы средней, не более.

Стоит ли играть?

Это зависит от вашей любви к жанру RPG и от вашей упорности. Если сможете пересидеть первые 20-25 минут "тошнилова", то может вам и понравится. Но стоит однозначно сказать, что делать хорошие RPG разработчики уже не могут... Не верите? Сравните это поделие хотя бы с первым Ведьмаком.