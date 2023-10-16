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Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября

Пока Формула 1 перебирается к следующей локации, события мирового автоспорта не угасают. Очередной этап MotoGP в Индонезии, SuperGT на трассе Аутополис и этапы американских гонок NASCAR и IMSA.
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NASCAR. Лас-Вегас. Пилот Chevrolet Hendrick Motorsports под номером 5, Кайл Ларсон, лидировал по количеству кругов и одержал победу.

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Ларсону все же пришлось сдерживать напористого и столь же мотивированного Кристофера Белла на старте/финише, чтобы одержать впечатляющую победу в воскресном турнире South Point 400 NASCAR Cup. Он опередил конкурента на 0,082 секунды и обеспечил себе место среди четырех финалистов Кубка.

IMSA. Raceway Road Atlanta. 10-ти часовую гонку выиграл экипаж прототипа Acura (Бломквист/Браун/Кастроневиш).

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Но титул чемпиона серии взяла команда Cadillac (Дерани/Симс/Эйткин), которые финишировали шестыми.

В классе LMP2 победил экипаж Куртц/Хенли/Сигель (Crowdstrike Racing by APR). 

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В классе LMP3 первыми приехали к финишу Дикерсон/Гард/Грист из команды Jr III Racing.

В GTD PRO победил Mercedes с экипажем Джанкаделла/Гунон/Энгел.

В GTD - Гойкберг/Спинелли/Лидди на Lamborghini.

SuperGT. Япония, Трасса Аутополис. В классе GT500 победу одерживает экипаж Шо Тсубой/Ритомо Мията команды au Toms GR Supra.

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Они прорывались из первой десятки на старте, но не допускали ошибок и выбрали правильную стратегию гонки.

MotoGP. Индонезия. Жаркая и довольно грязная трасса. Лидер чемпионата, Фраческо Баньяйя уже в серии практик осложнил себе путь в квалификацию, показав достаточно плохое время. Но и в квалификации его ждало разочарование -  только 13-е место на старте. Это провал... Справедливости ради, его соперник в погоне за титулом, Хорхе Мартин квалифицировался только шестым. Но субботний спринт все расставил по своим местам. Неплохо начавшие гонку Aprilia, по ходу гонки стали откатываться назад. А Алейш Эспергаро вынес с трассы Брэда Биндера.

Некоторое время лидировал второй пилот Aprilia, Маверик Виньялес, но ближе к концу гонки стал сдавать позиции. А вот Хорхе Мартин явно почуял вкус победы и прорвался с шестой позиции в лидеры гонки!

 Вторым и третьим финишировали пилоты команды Mooney VR46 Ducati Лука Марини и Марко Беццекки! И это при том, что оба имеют переломы ключиц и еще не до конца восстановились после травмы. Франческо Баньяйя же выступил очень посредственно: 8-е место на финише. Таким образом, в лидеры чемпионата выходит Хорхе Мартин. Его преимущество над Баньяйя - 7 очков.

В воскресенье события развивались очень драматично для некоторых пилотов.

 Хорхе Мартин вырывается в лидеры почти сразу, совершив впечатляющий прорыв. Но и Баньяйя стартовал хорошо. Постепенно, он вышел на третье место, вслед за Виньялесом на Aprilia. Снова падает Марк Маркес,

который именно на этом этапе официально объявил, что в следующем году будет выступать за команду Gresini. Примерно половину гонки сохранялась лидирующая тройка: Мартин, на небольшом отдалении - Виньялес и еще дальше - Баньяйя. Но Хорхе Мартин совершает ошибку и падает!

Лидером становится Маверик Виньялес, но теперь уже Баньяйя решает выжать из ситуации все по максимуму. Он обгоняет Виньялеса и выходит на первое место, сохраняя комфортный отрыв от преследователей. А за второе место разгорелась нешуточная борьба между убившим покрышки Виньялесом и Фабио Квартараро, который на этом этапе выступает очень неплохо.

Вот в таком порядке они и финишировали: Баьяйя, Виньялес и Квартараро. 

За этот уик-энд лидер чемпионата сменился два раза. И теперь отрыв Франческо Баньяйя составляет 18 очков.


Новости и слухи.

F1.

По информации GGlobo, Red Bull поставила ультиматум Пересу: если он упускает второе место в чемпионате мира, то контракт с ним будет расторгнут.

FIA объявила, что вновь рассмотрит инцидент с участием Льюиса Хэмилтона. Инцидент со столкновением двух Mercedes был признан гоночным и оба пилота невиновны. Но Хэмильтон получил денежный штраф за пересечение гоночной трассы во время гонки.

Ралли.

Отт Тянак в 2024 году покинет команду M-Sport Ford WRT и вернется в Hyundai Shell Mobis WRT, в которой выступал в 2022 году.

Россия.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил в защиту российского гонщика Никиты Мазепина.

Он осудил продление санкций против гонщика в Евросоюзе. Никита получил санкции из-за своего отца, владельца компании "Уралхим", Дмитрия Мазепина.

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По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru, IMSA Official Home, Be on Edge страница в VK.

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