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В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation

Xbox Series X и S будут круче в новом поколении, чем консоль от Sony. Даже если сейчас у вас PlayStation 4, самое время переметнуться. Почему? Ответ читайте в этой статье.
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Консольная война в этом году напоминает ситуацию, сложившуюся два поколения назад. Xbox 360 максимально навязала борьбу лидировавшей тогда PlayStation 3. Учтя ошибки Xbox One, в этот раз Microsoft опять наступает по всем фронтам. Есть основания полагать, что ей удастся выиграть в противостоянии. Давайте по пунктам разберем, почему.

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Стоимость владения

Вроде бы, стоят консоли примерно одинаково - 47 тысяч рублей за PlayStation 5 и 45,5 тысяч за Xbox Series X. Однако, если у вас нет 4К-телевизора или вы играете на Full HD мониторе, то вполне можно обойтись младшей Series S - она почти в 2 раза дешевле (27 тысяч). У Sony бюджетной опции нет - только версия без дисковода Digital Edition за 38 килорублей. Это невыгодная покупка, для России уж точно. Ведь дисковые версии игр можно обменивать или продавать на сайтах объявлений. 

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У "майков" дополнительное преимущество в виде подписки Game Pass. Именно на неё идёт ставка. По подписке можно сыграть не только в индюшатину, но и пройти отличные проекты вроде Gears 5 и Forza Motorsport 7. Всего более сотни наименований.

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Плюс, недавно Microsoft купили Bethesda. Это значит, что новые Doom, The Elder Scrolls, Fallout и другие проекты будут доступны в день релиза без дополнительной платы. А если вы оформляете Game Pass Ultimate, то получаете еще и EA Play - это доступ к библиотеке игр Electronic Arts. Сможете поиграть в FIFA, Battlefield, Star Wars, The Sims и другие хиты.

PlayStation таким вариантом экономии похвастать не может. Глядя на конкурента, в последний момент они таки анонсировали свой вариант "игр по подписке". Покупателям PS5 дадут попробовать 20 проектов прошлого поколения. Маловато будет.

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Производительность

Xbox Series X мощнее PS5 - процессор работает на более высокой частоте, а видеокарта обладает 52 вычислительными блоками (против 36).

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Внутренней памяти, с учетом операционной системы, у Microsoft доступно 802 Гб, а у Sony - всего 667 Гб. В общем, в техническом плане "зеленая" консоль явно впереди. 

Это проявляется уже сейчас - посмотрите, как Assassin's Creed Valhalla выглядит на приставке от "майков". Чуть больше дальность прорисовки и лучше тени. При этом скорость загрузки уровней отличается на доли секунды, несмотря на более медленный SSD.


Эксклюзивы 

Раньше это был серьезный аргумент в пользу Sony. Но похоже, у компании закончились ресурсы. Единственные игры, доступные только на новой PS5 - это DLC к позапрошлогоднему Marvel's Spider-Man (которое продается за фулл-прайс) и ремейк Demon's Souls.

Еще анонсированы Horizon 2 и новый God of War. Довольно нишевые проекты, которые понравятся не всем. Ничего уровня Uncharted или Last of Us даже и близко нет. С этим пунктом вы можете поспорить, но лично меня в последнее время так называемые "эксклюзивы" не впечатляют совсем. Взгляните, например, на Ghost of Tsusima или Days Gone. Эти проекты широко рекламировались, а в итоге вышли пустышки - игры получились весьма средние. 

Большинство издателей стараются выпускать игры на максимальном количестве платформ. Поэтому в 2020 году эксклюзивность никому не нужна. Такую потерю денег может позволить себе как раз мегакорпорация вроде Microsoft. Игры Bethesda будут доступны только на ПК и Xbox - никакого PlayStation! 

Сравниваем геймпады

Казалось бы, по этому критерию DualSense сильно круче - новые вибромоторчики имитируют сопротивление нажатию. Благодаря этому, можно сильнее чувствовать отдачу оружия при стрельбе. Или "на кончиках пальцев" ощущать неровности дороги при езде.

Однако, новая функция нехило отжирает батарею. Первые владельцы PlayStation 5 сообщают, что если в игре задействованы новые фичи контроллера, он садится буквально за 3-4 часа. Этого может не хватить даже для одной активной сессии. Да и от постоянной тряски быстро устают пальцы. Поэтому, например, в новой Call of Duty: Black Ops Cold War разработчики предусмотрели опцию отключения нового вида обратной связи.

У геймпада Xbox изменений не так много. Более качественный пластик на курках, да новая крестовина. С точки зрения автономности подход не изменился - Microsoft всё так же используют АА-батарейки. Гораздо проще сменить их раз в месяц, чем постоянно подзаряжать устройство.

***

В завершение статьи - вопрос к вам, дорогие читатели. Какую консоль в новом поколении вы купите и почему? Аргументируйте свою позицию в комментариях.

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Теги

microsoft xbox series x xbox series s sony playstation 5 консоли следующего поколения муки выбора
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Ultimauser
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У кого в этом поколении будут лучше игры, то и возьму.
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Андрей Илясов
15:32
Не статья, а навязывание своего ИМХО... Эксклюзивы , которые далеко не всем понравятся ? да ладно. Ясное дело , что на вкус и цвет , все фломастеры разные, но сравнивать "кто сильней солдат или матрос...
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
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