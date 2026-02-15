Блокчейн первого уровня (Layer 1) Psy Protocol объявил о достижении скорости обработки транзакций в 521 тысячу операций в секунду в действующей сети с использованием алгоритма консенсуса Proof-of-Useful-Work (PoUW 2.0).

По утверждению команды проекта, такой показатель превосходит результаты всех крупных блокчейнов на протоколах Proof-of-Stake и Proof-of-Work без потери децентрализации, безопасности или конфиденциальности.

Для проведения стресс-теста использовались тысячи серверов платформы Google Cloud. Такая конфигурация позволила создать тестовую среду с массовой одновременной обработкой, похожую на реальную интернет-нагрузку, где каждая транзакция получила криптографическое подтверждение. Полный набор данных опубликован в открытом доступе для независимой проверки.

Компания подчеркнула, что тестирование проходило в реальных условиях. Для подтверждения достоверности результатов Psy Protocol объявила о вознаграждении в 100 тысяч долларов. Любой желающий может изучить опубликованные материалы и попытаться доказать ошибочность заявленных показателей.

Высокая пропускная способность приобретает особое значение в контексте перехода к машинной экономике. Традиционные блокчейны создавались с учетом человеческого фактора — нерегулярной активности, необходимости подтверждений и медленной одновременной обработки. Но в будущем миллионы автономных ИИ-агентов будут генерировать непрерывный поток транзакций на машинной скорости, и сети, созданные для людей, при такой нагрузке столкнутся с перегрузками, ростом комиссий и образованием узких мест.

В Psy Protocol рассматривают достигнутый показатель как базовый уровень инфраструктуры для экономики, ориентированной на машины.