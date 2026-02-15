Издание WCCFTech сообщает, что Western Digital полностью распродала производственные мощности на 2026 год. Генеральный директор Ирвинг Тан подтвердил долгосрочные контракты с крупнейшими клиентами вплоть до 2028 года.

На конференции по итогам второго квартала генеральный директор Western Digital Ирвинг Тан (Irving Tan) сделал заявление, которое должно насторожить всех, кто собирался покупать новый жесткий диск. Производственные мощности компании на 2026 календарный год полностью забронированы, а с двумя крупнейшими клиентами уже подписаны соглашения на 2027 год и с одним — на 2028-й. Как пишет WCCFTech, причина в строительстве дата-центров по всему миру и колоссальной потребности в хранении данных для искусственного интеллекта.

Выступая на конференции по итогам второго квартала, Тан сообщил, что у WD есть подтвержденные заказы от семи крупнейших клиентов. С двумя из них заключили долгосрочные соглашения на 2027 год, с одним — на 2028-й. Речь идет не просто о резервировании объемов, а о контрактах, фиксирующих и цены, и объемы в эксабайтах.

Выручка компании от облачного сегмента достигла 89% от общей. На потребительский рынок пришлось всего 5%. Цифры объясняют, почему Western Digital практически перестала ориентироваться на рядовых покупателей. Бизнес логичен: проще и выгоднее работать с корпоративными гигантами, чем гоняться за розницей.

Спрос на HDD подстегнула специфика работы ИИ. Для обучения моделей нужны колоссальные объемы данных, и хранить их на SSD экономически нецелесообразно. Жесткие диски остаются самым дешевым способом складывать эксабайты веб-сборок, резервных копий и логов. Центры обработки данных в США потребляют эти накопители тысячами.

Дефицит, судя по всему, затянется. В WD уже подтвердили, что загрузка на годы вперед, а значит, цены на HDD для обычных пользователей поползут вверх. Рынок памяти и так лихорадит, теперь очередь дошла до жестких дисков.