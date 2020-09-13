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Хочу вам признаться - я играю в игры только на лёгком уровне сложности. Но не спешите опускать меня в комментариях. Давайте я разъясню свою точку зрения и возможно вы примете мою сторону.

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Геймплей переоценён

Для некоторых игроков, геймплей в игре - единственное, ради чего вообще стоит играть. Я не понимаю эту точку зрения. Любая сигнлплеерная игра быстро наскучит, если в ней не будет вменяемого сюжета. Все механики обычно осваиваются за пару-тройку часов, затем наступает тупой и однообразный "гринд".

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Причем это касается практически любой игры: попробуйте, например, поиграть в онлайн-режим Red Dead Redempion 2. Без сюжетной составляющей это просто скука смертная. Или возьмём серию Mass Effect: мне во всех частях геймплей откровенно мешал. Он просто никакой, а "скипнуть" нельзя. Проходил трилогию исключительно ради истории, персонажей и вселенной в целом, пытаясь закрыть глаза на посредственные "пострелушки". Так зачем врубать Hard, если проще пробежать на Easy?

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Любое хорошее кино - это в первую очередь интересная история. С играми то же самое. Именно поэтому так популярны QTE-бродилки вроде Detroit, Heavy Rain и Life is Strange.

Даже в мультиплеерном шутере Overwatch разработчики изначально сделали ставку на проработанный мир и классных героев, у каждого была своя предыстория. Это и обеспечило игре популярность.

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Не трачу время впустую

Я не опасаюсь сложных ситуаций. Но, как любой здравомыслящий человек, стараюсь их избегать. Не понимаю геймеров, которые проходят на ультимативной сложности, а после хвастаются этим. Идти по наименьшему пути сопротивления - это в человеческой природе. В синглплеерной игре я рассчитываю расслабиться, насладиться сюжетом и погрузиться в атмосферу. Сложностей хватает и в реальной жизни. В игре это ни к чему.

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Ещё одна сторона медали - многочисленные ачивки и дополнительные задания. Даже у нас в конференции многие хвастают, что прошли ту или иную игру на "платину", потратив кучу времени. Тихонько посмеиваюсь над данными персонажами - обычно это либо школьники, либо просто малоадекватные люди. Потратить сотни часов, переигрывая какой-нибудь Bloodborne - это самое бессмысленное времяпровождение, которое только можно придумать.

Эпичный пример любителя повыбивать "платины" - игры ему просто надоели

Играть на лёгкой сложности - это норма

Популярный аргумент против лёгкой сложности - на ней игроку не нужно пользоваться половиной заложенных в игру механик. Якобы, Normal и Hard - это часть задумки разработчиков, именно так игра раскрывается на полную. Но я считаю, что это проблема плохого геймдизайна - девелоперы должны отладить баланс так, чтобы на Easy было одновременно и легко, и интересно играть.

На практике, в подавляющем большинстве игрушек повышенная сложность просто увеличивает полоску здоровья противникам, их приходится дольше и яростнее бить. Таким образом, сложность не даёт другого подхода к прохождению, а лишь затягивает его. Я не хочу переигрывать босс-файты больше одного раза или выполнять копипастные квесты. У меня на это нет ни времени, ни желания.

"Игра должна быть челленджем", "сопротивление должно мотивировать" и прочая чушь - это всё аргументы для злобных школьников. Спустя долгие годы я выработал для себя постулат - чем старше ты становишься, тем меньше уровень сложности ставь. Реакция и усидчивость уже не как в подростковом возрасте, да и отдача от игры никогда не достигнет того уровня.

Делитесь в комментариях, на каком уровне сложности вы обычно играете?