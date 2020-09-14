Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, кабель для зарядки и многое другое
Беспроводные наушники
Хочу предложить вам оригинальные беспроводные наушники с удобным кейсом, в котором имеется светодиодный дисплей. Данная модель наушников совместима с любым смартфоном, планшетом, ноутбуком. Наушники оснащены функцией шумоподавления, которая обеспечивает аутентичный звук с глубокими басами. Наушники очень легкие и удобные, а с помощью кнопок можно отвечать на звонки и переключать песни.
US $6.29 - 8.57
Кабель для зарядки
реклама
Кабель для зарядки от фирмы ТОРК со светодиодным дисплеем является универсальным. Изготовлен кабель из прочно материала в нейлоновой оплетке. Продавец предлагает длину кабеля 1 метр, что очень удобно при зарядке. Данная модель кабеля поддерживает функцию быстрой зарядки. В товаре хорошее сочетание цены и качества товара.
US $3.99
Пресс для чеснока
Пресс для чеснока станет незаменимым помощником на кухне. Изготовлен пресс из нержавеющей стали с пластиковой ручкой, материал экологически чистый. Пресс для чеснока прост в использовании и чистке. В данном товаре отличное сочетание цены, качества.
US $1.56 - 3.50
Потолочный светильник
Ультратонкий светодиодный потолочный светильник является современным решением для вашего дома. Светильник имеет высокую яркость, что позволит освещать помещение от 5 до 36 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется и имеет пульт дистанционного управления, а при заказе можно выбрать нужную вам мощность устройства. Товар приходит в качественной упаковке.
реклама
US $2.88 - 18.93
Сенсорный выключатель
Хочу предложить вашему вниманию роскошный сенсорный выключатель. Работает данная модель выключателя бесшумно и активируется при помощи сенсорной кнопки, также имеется пульт дистанционного управления. У продавца имеется в наличии два цвета классический черный и белый. Товар имеет европейский сертификат соответствия.
US $8.34 - 15.82
Кроссовки
Данные кроссовки из легкой дышащей ткани станут хорошим выбором для занятий спортом и повседневного использования. Продавец предлагает три варианта цветовых решений и большой выбор размеров. А также имеется размерная сетка, по которой вы можете выбрать необходимый вам размер.
US $8.50 - 10.30
Полка для ключей
И в заключение сегодняшней подборки хочу предложить полку для ключей. Данная полка отлично подойдет для вашей прихожей, и все ключи всегда будут в одном месте. В продаже имеется два варианта цветовых решений. Изготовлена полка из натуральной древесины, а крючки из пластика. В комплект входит двухсторонний скотч и винты для крепления.
US $4.35
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила