Беспроводные наушники

Хочу предложить вам оригинальные беспроводные наушники с удобным кейсом, в котором имеется светодиодный дисплей. Данная модель наушников совместима с любым смартфоном, планшетом, ноутбуком. Наушники оснащены функцией шумоподавления, которая обеспечивает аутентичный звук с глубокими басами. Наушники очень легкие и удобные, а с помощью кнопок можно отвечать на звонки и переключать песни.

US $6.29 - 8.57

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Кабель для зарядки

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Кабель для зарядки от фирмы ТОРК со светодиодным дисплеем является универсальным. Изготовлен кабель из прочно материала в нейлоновой оплетке. Продавец предлагает длину кабеля 1 метр, что очень удобно при зарядке. Данная модель кабеля поддерживает функцию быстрой зарядки. В товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

US $3.99

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Пресс для чеснока

Пресс для чеснока станет незаменимым помощником на кухне. Изготовлен пресс из нержавеющей стали с пластиковой ручкой, материал экологически чистый. Пресс для чеснока прост в использовании и чистке. В данном товаре отличное сочетание цены, качества.

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US $1.56 - 3.50

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Потолочный светильник

Ультратонкий светодиодный потолочный светильник является современным решением для вашего дома. Светильник имеет высокую яркость, что позволит освещать помещение от 5 до 36 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется и имеет пульт дистанционного управления, а при заказе можно выбрать нужную вам мощность устройства. Товар приходит в качественной упаковке.

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US $2.88 - 18.93

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Сенсорный выключатель

Хочу предложить вашему вниманию роскошный сенсорный выключатель. Работает данная модель выключателя бесшумно и активируется при помощи сенсорной кнопки, также имеется пульт дистанционного управления. У продавца имеется в наличии два цвета классический черный и белый. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $8.34 - 15.82

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Кроссовки

Данные кроссовки из легкой дышащей ткани станут хорошим выбором для занятий спортом и повседневного использования. Продавец предлагает три варианта цветовых решений и большой выбор размеров. А также имеется размерная сетка, по которой вы можете выбрать необходимый вам размер.

US $8.50 - 10.30

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Полка для ключей

И в заключение сегодняшней подборки хочу предложить полку для ключей. Данная полка отлично подойдет для вашей прихожей, и все ключи всегда будут в одном месте. В продаже имеется два варианта цветовых решений. Изготовлена полка из натуральной древесины, а крючки из пластика. В комплект входит двухсторонний скотч и винты для крепления.

US $4.35

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