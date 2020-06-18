Внешний аккумулятор

Портативное зарядное устройство, которое подойдет для любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроемкости. Данная модель имеется тонкий корпус. Для удобства имеется цифровой дисплей, два выхода USB, один выход Type-c. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. Продавец предлагает два варианта цветовой гаммы на ваш выбор классический черный и белый цвет.

US $8.28 - 9.92

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Точилка для ножей

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Точилка для ножей трех ступенчатая изготовлена из качественного экологического материала и соответствует стандартам. Продавец предлагает большой ассортимент в цветовой гамме. Данная модель была заказана более 18800 раз и имеет тысячи положительных отзывов.

US $5.84 - 8.43

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Камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения является одним из гаджетов, которые широко используются в современном мире. Данная модель камеры имеет двухстороннюю голосовую связь, отлично подходит для улицы, поддерживает Wi-Fi. Имеется пульт дистанционного управления, поворот камеры по горизонтали 320 градусов, по вертикали 110 градусов. При обнаружении движения камера безопасности отправит оповещение о движении в реальном времени на ваш телефон, и записывает видео на sd-карту.

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US $27.32 - 48.35

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Электрический гравер

Данный гравер изготовлен из прочного и качественного пластика. Провод толстый, мягкий и достаточно длинный. В комплект входят насадки для сверления, гравировки и шлифования, а также пара щеток для электродвигателя и ключик для зажима цанги. Данная модель дрели работает с небольшим шумом, вибрация тоже незначительная.

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US $12.44 - 50.30

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Налобный фонарик

Светодиодный налобный фонарик является тем гаджетом, без которого вам не обойтись в ночное время, когда вы дома на рыбалке в дороге. Фонарик изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Данная модель водонепроницаемая. Фонарик имеет три режима свечения и высокую яркость. В комплекте с фонариком можно приобрести аккумуляторы типа 18650, которые позволят долго работать устройству без подзарядки, а к каждому заказу продавец прикладывает в подарок маленький компас.

US $4.99 - 16.24

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Велосипедный беспроводной компьютер

Лето время активного отдыха, любителям велосипедной езды хочу предложить велосипедный компьютер. Данная модель имеет большой экран на 2,8 дюйма с подсветкой. Компьютер может измерять скорость, температуру, вести статистику. Устройство простое в установке и пользовании, изготовлено из высококачественного материала. В товаре хорошо сочетается цена и качество. Модель была заказана более 8200 раз.

US $8.82 - 12.74

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Автомобильный пылесос

Для тех, кто любит чистоту и порядок, хочу предложить автомобильный пылесос. Данная модель компактная и имеет высокую мощность на уровне 5000 P. Автомобильный пылесос высококачественный, прочный и устойчив к падениям, запускается нажатием одной кнопки. Пылесос изготовлен из нержавеющей стали, а на одном заряде может работать до 25 минут. Пылесос очистит все труднодоступные места в автомобиле.

US $39.99 - 44.99

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