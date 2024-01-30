Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7

Обзор игровой гарнитуры Sony Inzone H5. Гарнитура для PS5 в среднем ценовом диапазоне.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама


Гарнитура Sony Inzone H5 занимает промежуточное место в линейке игровых гарнитур компании, но несмотря на это, она превосходит ожидания в плане баланса производительности, функций и цены. Во многих моментах, таких как качество микрофона и аудио, действительно был обнаружен ряд преимуществ, о которых скажем позднее, а также затронем и некоторые проблемы.

реклама



Если нужна гарнитура для PS5 в среднем ценовом диапазоне, то на H5 однозначно стоит обратить внимание, особенно, если нужно что-то более функциональное, чем относительно простые (хотя все еще очень надежные) Sony Inzone H3. Кроме того, H5 предлагает хороший звук, который явно соперничает с гораздо более дорогой гарнитурой Sony Inzone H7. Также Sony Inzone H5 оправдывает свою цену и за счет показателей автономной работы.


Дизайн и удобство

Sony Inzone H5 сохраняет ту же элегантную, изогнутую эстетику дизайна, что и другие представители семейства гарнитур Inzone. Внешняя часть оголовья не гладкая, имеет небольшую текстуру, а сами наушники сделаны из прочного пластика, устойчивого к износу. Гарнитуру приятно держать в руках, так как качество изготовления высокое.

реклама



Мягкие подушечки для ушей и для головы обеспечивают весьма неплохой уровень комфорта, однако обнаружено, что после примерно четырех-пяти часов непрерывного использования эти подушечки начинают несколько раздражать уши. Но эту проблему легко решить, сделав короткий перерыв на 10-20 минут. В целом, гарнитура не вызывает неприятных ощущений и не возникает желания снять ее как можно скорее, то есть она подходит для длительного использования.

Микрофон также изготовлен  из высококачественных материалов, как и вся гарнитура, он прочен и одновременно гибок, поэтому его положение легко подгоняется. Однако он "намертво" встроен в гарнитуру, снять не получится, что делает использование наушников неудобным на улице или в пути.


Разъемы

реклама



Inzone H5 отличается от более дешевой модели H3 количеством входов. Рядом с кнопкой питания на правом наушнике есть два переключателя, которые влияют на баланс между звуком игры и звуком чата. Сзади, на левом наушнике, есть регулятор громкости, а также порты USB-C и 3.5mm для проводного использования (оба кабеля включены в комплект). Также выяснилось, что все эти кнопки-модули легко доступны во время ношения гарнитуры, что позволяет производить быстрые корректировки во время игры практически в нативном режиме.


О звуке

Независимо от того, играете ли вы на PS5 или ПК (PS4 не указана на коробке, но гарнитура будет точно работать на последнем поколении Sony), Sony Inzone H5 дает великолепное качество аудио как в игре, так и для обычного прослушивания музыки. Есть встроенная поддержка 360 Spatial Sound (пространственное звучание на 360 градусов), что позволяет погружаться в игры еще больше. Даже тихие, малозаметные для восприятия звуки, гарнитура хорошо передает именно за счет пространственной передачи.

реклама




Например, погрузившись в многопользовательской онлайн-игре в матч PUBG: Battlegrounds можно понять, что продвижение происходит более эффективно, особенно в первых нескольких кругах, где прослушивание далеких шумов имеет решающее значение для выживания, пока игрок не соберет свое снаряжение. А в такой игре, как Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, детали даже самых неуловимых звуков на оживленных улицах района Sotenbori отлично слышны.

Басы особенно впечатляют, так как не "давят" на слух и не заглушают другие звуки, при этом они звучат, как им и положено. Мощные взрывы в таких играх, как Returnal и Doom Eternal гарнитура очень хорошо передавала, а в файтинге  Guilty Gear Strive от компании Arc System Works, басы также были на "своем месте".

Качество голосового чата также заслуживает особого внимания. Игроки хорошо и отчетливо друг друга слышат. Голос идет без задержек.


Автономная работа

Еще одной особенностью Sony Inzone H5 является ее автономная работа. При полной зарядке гарнитура работает примерно 25-28 часов. Однако можно отметить относительно долгое время зарядки, которое занимает примерно три-четыре часа, из расчета от полного нуля до полного "бака". Как итог, лучше заряжать гарнитуру заблаговременно, если есть такая возможность.


Приложение Inzone Hub

Дополняет гарнитуру комплект Inzone Hub, который является специализированным приложением для настройки звука ПК. В целом, это приложение довольно противоречивое, а его возможности для ПК скорее означают, что игроки PS5 будут продолжать полагаться на относительно ограниченные настройки своей консоли для регулировки звука. Насколько можно было понять, настройки EQ на ПК не сохранялись в гарнитуре для использования на PS5, что несколько огорчает, потому что это функция, которой успешно пользуются владельцы гарнитуры RIG 600 Pro HS и ее специального приложения для ПК и мобильных устройств.

Inzone Hub имеет базовые контроллеры эквалайзера и динамического диапазона. Есть пара предустановленных настроек EQ для усиления басов и обычного прослушивания музыки, пользователи также могут создавать собственные настройки. Однако, кроме переключения пространственного звука и автоматического отключения питания, это все, что вы получаете от приложения Inzone Hub.

В общем, Sony Inzone H5 можно рекомендовать, если вы ищете новую гарнитуру для PS5, обладая средним бюджетом. Игроки PS5, возможно, почувствуют недостаток дополнительных настроек, доступных игрокам ПК через приложение Inzone Hub, однако гарнитура прямо из коробки, без дополнительных настроек, и так впечатляет высококачественным звуком и отличным микрофоном. Это определенно одна из лучших беспроводных игровых гарнитур, доступных в среднем ценовом диапазоне.

Sony Inzone H5 тестировалась в течение полутора недель, в основном с играми PS5, которые обладают богатым аудио дизайном в таких играх, как Gran Turismo 7, Returnal и PUBG Battlegrounds и, если сравнивать с гарнитурой RIG 600 Pro HS, то можно обнаружить, что качество аудио и микрофона вполне сопоставимы. Однако Sony Inzone H5 выигрывает по качеству изготовления и несколько превосходит по комфорту ношения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Sony Inzone H5 - эта та гарнитура, к которой можно присмотреться. Поставляется в белом или черном цвете и стоит в Европе в $149.99 / £139.99, в России ее продают от 23 тысяч рублей и выше, что позволяет ей занимать место в среднем ценовом диапазоне наряду со схожими гарнитурами для PS5, например SteelSeries Arctis 7P+ Wireless.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony inzone h5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
1
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
3
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
9
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
5
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
39
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
Энтузиаст создал процессор в Excel
+
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
3

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
85
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
96
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
106
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
3
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
2
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
3
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
3
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3
Китай представил новый боеприпас класса "воздух-земля" для стелс-истребителя J-20
+

Сейчас обсуждают

Александр Семавин
08:48
в Казахстане есть такая услуга, как положить сим в виртуальный сейф. За 20 копеек в месяц симкой можно не пользоваться сколько угодно
Операторы связи смогут расторгать договор, если абонент не пользовался SIM-картой более 90 дней
Михаил Михайличенко
08:47
иди отсюда
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Виктор Гуреев
08:46
Боже как автор то за Нвидиа топит🤭🤭🤭
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Сергей Мищенко
08:45
Тааак, что там следующее на очереди? Статья под названием "Почему я до сих пор использую шариковую мышь вместо оптической.."?
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Николай Миктынчуков
08:45
Читаешь, например, на Пикабу очередного мастера строителя интерьеров картин, а он и говорит. "А в эту нишу поставил 50 дюймовую плазму". )))
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Михаил Михайличенко
08:42
иди отсюда китя все тянет 4090
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
DIP48
08:40
Сравнивать потери, например, легких танков, которых у СССР было огромное количество в начале войны с потерями средних и тяжелых - так себе идея. Два Т-60 вполне идут против одной Четверки или Пантеры ...
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
sotar
08:40
То есть хохлов на фронте пускают на удобрения бомбами с Су-34, другие хохлы в интернете пытаются изображать жгучую заботу о состоянии коммуналки в регионах России?
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
Dmitry Low
08:37
Ага.. на фоне постоянных новостей о попытках устроить блокаду Калининграда это строительство выглядит бредом сумасшедшего. Так же как и увещевания о "зеленой" энергетике. Возобновляемые источники у на...
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
count
08:36
за два дня до азова
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем