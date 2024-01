Гарнитура Sony Inzone H5 занимает промежуточное место в линейке игровых гарнитур компании, но несмотря на это, она превосходит ожидания в плане баланса производительности, функций и цены. Во многих моментах, таких как качество микрофона и аудио, действительно был обнаружен ряд преимуществ, о которых скажем позднее, а также затронем и некоторые проблемы.

Если нужна гарнитура для PS5 в среднем ценовом диапазоне, то на H5 однозначно стоит обратить внимание, особенно, если нужно что-то более функциональное, чем относительно простые (хотя все еще очень надежные) Sony Inzone H3. Кроме того, H5 предлагает хороший звук, который явно соперничает с гораздо более дорогой гарнитурой Sony Inzone H7. Также Sony Inzone H5 оправдывает свою цену и за счет показателей автономной работы.



Дизайн и удобство

Sony Inzone H5 сохраняет ту же элегантную, изогнутую эстетику дизайна, что и другие представители семейства гарнитур Inzone. Внешняя часть оголовья не гладкая, имеет небольшую текстуру, а сами наушники сделаны из прочного пластика, устойчивого к износу. Гарнитуру приятно держать в руках, так как качество изготовления высокое.

Мягкие подушечки для ушей и для головы обеспечивают весьма неплохой уровень комфорта, однако обнаружено, что после примерно четырех-пяти часов непрерывного использования эти подушечки начинают несколько раздражать уши. Но эту проблему легко решить, сделав короткий перерыв на 10-20 минут. В целом, гарнитура не вызывает неприятных ощущений и не возникает желания снять ее как можно скорее, то есть она подходит для длительного использования.

Микрофон также изготовлен из высококачественных материалов, как и вся гарнитура, он прочен и одновременно гибок, поэтому его положение легко подгоняется. Однако он "намертво" встроен в гарнитуру, снять не получится, что делает использование наушников неудобным на улице или в пути.



Разъемы

Inzone H5 отличается от более дешевой модели H3 количеством входов. Рядом с кнопкой питания на правом наушнике есть два переключателя, которые влияют на баланс между звуком игры и звуком чата. Сзади, на левом наушнике, есть регулятор громкости, а также порты USB-C и 3.5mm для проводного использования (оба кабеля включены в комплект). Также выяснилось, что все эти кнопки-модули легко доступны во время ношения гарнитуры, что позволяет производить быстрые корректировки во время игры практически в нативном режиме.



О звуке

Независимо от того, играете ли вы на PS5 или ПК (PS4 не указана на коробке, но гарнитура будет точно работать на последнем поколении Sony), Sony Inzone H5 дает великолепное качество аудио как в игре, так и для обычного прослушивания музыки. Есть встроенная поддержка 360 Spatial Sound (пространственное звучание на 360 градусов), что позволяет погружаться в игры еще больше. Даже тихие, малозаметные для восприятия звуки, гарнитура хорошо передает именно за счет пространственной передачи.

Например, погрузившись в многопользовательской онлайн-игре в матч PUBG: Battlegrounds можно понять, что продвижение происходит более эффективно, особенно в первых нескольких кругах, где прослушивание далеких шумов имеет решающее значение для выживания, пока игрок не соберет свое снаряжение. А в такой игре, как Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, детали даже самых неуловимых звуков на оживленных улицах района Sotenbori отлично слышны.

Басы особенно впечатляют, так как не "давят" на слух и не заглушают другие звуки, при этом они звучат, как им и положено. Мощные взрывы в таких играх, как Returnal и Doom Eternal гарнитура очень хорошо передавала, а в файтинге Guilty Gear Strive от компании Arc System Works, басы также были на "своем месте".

Качество голосового чата также заслуживает особого внимания. Игроки хорошо и отчетливо друг друга слышат. Голос идет без задержек.



Автономная работа

Еще одной особенностью Sony Inzone H5 является ее автономная работа. При полной зарядке гарнитура работает примерно 25-28 часов. Однако можно отметить относительно долгое время зарядки, которое занимает примерно три-четыре часа, из расчета от полного нуля до полного "бака". Как итог, лучше заряжать гарнитуру заблаговременно, если есть такая возможность.



Приложение Inzone Hub

Дополняет гарнитуру комплект Inzone Hub, который является специализированным приложением для настройки звука ПК. В целом, это приложение довольно противоречивое, а его возможности для ПК скорее означают, что игроки PS5 будут продолжать полагаться на относительно ограниченные настройки своей консоли для регулировки звука. Насколько можно было понять, настройки EQ на ПК не сохранялись в гарнитуре для использования на PS5, что несколько огорчает, потому что это функция, которой успешно пользуются владельцы гарнитуры RIG 600 Pro HS и ее специального приложения для ПК и мобильных устройств.

Inzone Hub имеет базовые контроллеры эквалайзера и динамического диапазона. Есть пара предустановленных настроек EQ для усиления басов и обычного прослушивания музыки, пользователи также могут создавать собственные настройки. Однако, кроме переключения пространственного звука и автоматического отключения питания, это все, что вы получаете от приложения Inzone Hub.

В общем, Sony Inzone H5 можно рекомендовать, если вы ищете новую гарнитуру для PS5, обладая средним бюджетом. Игроки PS5, возможно, почувствуют недостаток дополнительных настроек, доступных игрокам ПК через приложение Inzone Hub, однако гарнитура прямо из коробки, без дополнительных настроек, и так впечатляет высококачественным звуком и отличным микрофоном. Это определенно одна из лучших беспроводных игровых гарнитур, доступных в среднем ценовом диапазоне.

Sony Inzone H5 тестировалась в течение полутора недель, в основном с играми PS5, которые обладают богатым аудио дизайном в таких играх, как Gran Turismo 7, Returnal и PUBG Battlegrounds и, если сравнивать с гарнитурой RIG 600 Pro HS, то можно обнаружить, что качество аудио и микрофона вполне сопоставимы. Однако Sony Inzone H5 выигрывает по качеству изготовления и несколько превосходит по комфорту ношения.

Sony Inzone H5 - эта та гарнитура, к которой можно присмотреться. Поставляется в белом или черном цвете и стоит в Европе в $149.99 / £139.99, в России ее продают от 23 тысяч рублей и выше, что позволяет ей занимать место в среднем ценовом диапазоне наряду со схожими гарнитурами для PS5, например SteelSeries Arctis 7P+ Wireless.