После того как поставки портативной консоли Pocket наконец-то были налажены, компания Analogue переключила свое внимание на новую ретро-машину. Analogue 3D должна стать настоящей Nintendo 64, воспроизводящей оригинальные картриджи на современных 4K-дисплеях. Я бы с удовольствием показал вам ее, но Analogue опубликовала лишь тизерное изображение и несколько ключевых спецификаций.

Analogue 3D - последняя в линейке консолей компании, эмулирующих ретро-аппаратуру. Во всех приставках Analogue используются полевые программируемые вентильные матрицы (FPGA), которые кодируются для имитации оригинального оборудования. Вместо воспроизведения ROM-файлов, как в большинстве программных эмуляторов, консоли Analogue воспроизводят оригинальные носители - в данном случае картриджи N64 - без недостатков, которые часто присущи программной эмуляции, таких как повышенная задержка ввода или визуальные дефекты.

Компания Analogue начала свою деятельность с бутикового воссоздания аппаратных средств Neo Geo и NES, а затем, ориентируясь на более казуальную аудиторию, выпустила системы, имитирующие SNES и Genesis. Самым громким релизом компании на сегодняшний день является Pocket, эмулирующий различные портативные консоли. Кроме того, в 2020 г. была анонсирована система Analogue Duo, похожая на TurboGrafx, которая после некоторых задержек, судя по всему, будет выпущена в этом году.

Казалось бы, это разрозненная группа консолей, но есть одна вещь, которая их объединяет: все они довольно примитивны. Если вы давно знакомы с этой темой, то наверняка помните, как консоли называли 8-битными, 16-битными, 32-битными и так далее. Во многом это был маркетинг, но аппаратная часть 8-битных систем гораздо менее сложна для воссоздания, чем 16-битных, и так далее. Будучи первой настоящей "64-битной" консолью на рынке, N64, безусловно, является самой сложной системой, с которой Analogue работала до сих пор. Ее 64-разрядный процессор с частотой 93,75 МГц был диким для консоли стоимостью 200 долларов, хотя большинство разработчиков все еще писали для нее 32-разрядный код, а ее "сопроцессор реальности" от Silicon Graphics стал предметом легенд (крайне занудных) на игровых площадках. С помощью этой штуки (ее улучшенной версии) был создан T-Rex из "Парка Юрского периода"!

Analogue 3D описывается как "переосмысление" консоли Nintendo, и компания обещает стопроцентную совместимость с приставками из всех регионов. Приставка будет работать в разрешении 4K с режимами Original Display Modes, которые нацелены на "воссоздание эталонного качества" определенных CRT- и PVM-дисплеев. В переводе на русский язык это означает, что Analogue создает фильтры, которые, например, могут заставить современный OLED- или ЖК-дисплей почувствовать себя более похожим на "крутой" телевизор Sony Trinitron середины 90-х годов. Пока нет информации о том, собираются ли они воссоздать странный телевизор LG с ножками, на котором я играл большую часть 00-х годов.

Если не брать во внимание внутренности, то N64 имеет небольшую библиотеку игр и неудачный контроллер, но в ней есть несколько классических игр. Что касается игр от первого лица, то The Legand of Zelda: Ocarina of Time и Majora's Mask выдержали десятилетия тщательной проверки, а в Mario 64, не считая некоторых проблем с камерой, так же интересно играть в 2023 году, как и в 1996-м. А еще Paper Mario, Mario Kart 64, F-Zero X, Star Fox 64, Super Smash Bros. и многие другие. Rare также проделала фантастическую работу над N64, выпустив такие игры, как GoldenEye 007, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing и Conker's Bad Fur Day.

С качественными играми от сторонних разработчиков было сложнее, но Star Wars: Rogue Squadron, Mischief Makers, Harvest Moon 64 и игры Turok заслуживают внимания. (Лично я провел больше времени, играя за лошадью в среднем порте Tony Hawk's Pro Skater, чем в любой из этих игр, но тут уж не поспоришь со вкусом).

Мало кто помнит трехкнопочный контроллер N64, который в то время казался прекрасным, но на деле оказался не таким. Analogue 3D будет иметь четыре порта, как и оригинальная N64, но, к счастью, он также поддерживает Bluetooth и беспроводную связь 2.4G. Компания 8BitDo выпустит для консоли контроллер-компаньон, который на фотографии выше практически не виден. После некоторой работы в Photoshop оказалось, что он очень похож на контроллер Ultimate, но с кнопками C на месте обычных лицевых кнопок, кнопками A+B вместо правого аналогового стика и большой кнопкой "Пуск" в центре.

О цене пока ничего не известно - ранние модели Analogue стоили очень дорого, но более поздние оказались более доступными. Analogue Duo с CD-приводом внутри стоил 250 долл., когда были сделаны предварительные заказы, так что можно предположить, что эта модель будет стоить столько же - хотя независимо от цены придется выделить средства на пару контроллеров, поскольку Analogue не поставляет их в комплекте со своими системами.

Выпуск Analogue 3D запланирован на 2024 г., и, зная Analogue, можно сказать, что предварительные заказы будут открыты в ближайшие несколько месяцев и распроданы практически сразу.