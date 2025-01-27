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Razg0n
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
В некоторых проектах превосходство AMD над Intel достигает 50% и более.

Ярые фанаты "синего" лагеря упорно ожидали выхода настольных Core Ultra, продолжая сидеть на Core i9-13900K и 14900K, и игнорируя выход гораздо более производительного Ryzen 7 7800X3D. За это время AMD успела выпустить еще более быстрый Ryzen 7 9800X3D.

И вот, когда, наконец,  Core Ultra 9 285K таки вышел, он оказался далеко не таким, каким его рассчитывали увидеть. Многочисленные испытания показали, что новый топовый CPU уступает даже прошлому поколению.

К сожалению, сомнительные методики тестов и разнобой в результатах не позволил составить действительную картину, говорившую бы о масштабах проблем с архитектурой Arrow Lake.

Однако, отечественный портал i2HARD взялся исправить ситуацию, проведя обширный тест Core Ultra 9 285K и сравнив его с оппонентами в лице Core i9-14900KF, Ryzen 9 9950X и Ryzen 7 9800X3D.

Результат подтвердил информацию о победе процессора AMD с 3D-кешем над последним на данный момент флагманом от Intel.

Замеры в современных ААА-играх, показали, что в заводских конфигурациях без внесения дополнительных изменений в BIOS со стороны пользователя, Core Ultra 9 285K демонстрирует на 36,17% меньший средний FPS в сравнении с Ryzen 7 9800X3D.

Так, в Cyberpunk 2077, получившем патч для Core Ultra, 285-й сумел уменьшить разницу с CPU от AMD до 16%. Однако, в том же Escape from Tarkov было наглядно показано превосходство процессоров с большим L3-кешем, где Ryzen 7 9800X3D опередил Core Ultra 9 285K на внушительные 52%. При этом на AMD использовалась более простая и дешевая оперативная память DDR5-6000 CL30, а в случае с Intel была применена более быстрая и заметно более дорогая DDR5-7200 CL34.

Разгон позволил немного сократить отставание Core Ultra 9 285K до чуть менее позорных 32,26%. Частота кадров с ним все равно была гораздо ниже, чем с Ryzen 7 9800X3D, как по среднему FPS, так и по FPS в редких событиях. Иначе говоря, процессор от AMD лучше справлялся с обработкой высоконагруженных сцен.

В итоге, учитывая текущий огромный ценник на платформу LGA 1851, сборка ПК на ней не особо целесообразна в сравнении существенно менее дорогой LGA 1700, дающей больший FPS. За сравнимые или даже меньшие деньги можно построить систему на базе Ryzen 7 9800X3D, которая будет значительно быстрее в играх.

#amd #intel #ryzen #процессор #cpu #бенчмарк #fps #core ultra #9800x3d #285k
Источник: youtube.com
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