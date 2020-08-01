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Я все ещё покупаю процессоры Intel

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На сайте в разделе Блоги вышли статьи: Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD и Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake.
Тут же последовала ответная статья: 5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel. Эту статью-опровержение нет смысла разбирать, указаны стандартные причины: цена, энергопотребление, время жизни сокета, доля рынка (при этом указывается статистика от розницы, забыв упомянуть о более большом OEM рынке, где пока правит Intel), проблемы техпроцесса и недобросовестная конкуренция. Статья именно субъективная и ничего не опровергает.
Статью: Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD, на которую было дано опровержение, также нет смысла разбирать, там из конкретики указаны примеры про Cinebench и про игры. Можно было бы остановиться на том, что некорректно сравнивать цены на системные платы на чипсетах AMD B450 и AMD B550. Простой пример попробовать найти материнскую плату на чипсете B450 с интерфейсом Thundebolt 3 (нужен он или нет, это другой вопрос). Как только платы на чипсете B550 обрастают функционалом, соответственно цена их растёт. Плюс B550 может конкурировать и с флагманским чипсетом X570, линии PCIe 4.0 чипсета не всем нужны, и многих отталкивает вентилятор охлаждения на флагманском чипсете.
Так как в игры не играю и не разбираюсь в них, то заинтересовала статья: Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake, где была указана 95% доля Intel в офисных ПК. И хочется немного поговорить о второй указанной причине: "Второе - процессоры Intel отстают от аналогов от AMD в некоторых рабочих задачах". И цитата оттуда: "Более дешевый и низкочастотный Ryzen 7 3700X оказался быстрее Core i9-9900K в Lightroom Classic 8.2, After Effects CC, Visual Studio 2017, 7-Zip, Stockfish 10".
Во-первых, процессор Intel Core i9-9900K не имеет никакого отношения к процессорам Intel Comet Lake, это 10-ое поколение.

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Во-вторых, из-за таких "тестирований" и появляется недопонимание в отношении процессоров Intel, все приводят главный аргумент, что процессоры AMD дешевле, потом они быстрее. И отсюда вывод, что есть какие-то глупые и дремучие люди, которые не знают этой "правды" и поэтому покупают более дорогие и более медленные процессоры. Ещё обязательно сюда надо приписать ушлых маркетологов, которые обманывают юзеров и т.д.
На примере программных продуктов Adobe (раз были упомянуты Lightroom Classic и After Effects), хотелось бы показать разницу между процессорами AMD и Intel.
Также хочется подчеркнуть, что все претензии к Intel справедливы: ценник задран (но, это не правда, что не было снижения цены, HEDT процессоры Intel Core 10-го поколения прилично подешевели, цена флагмана упала в 2 раза, спасибо за это AMD), проблемы с техпроцессом есть, что привело к задержкам внедрения новых продуктов, создался дефицит процессоров и т.д.
Также справедливо, что процессоры AMD проделали большую работу, и возможно Zen3 уже осенью обойдёт процессоры Intel по всем пунктам (к многопотоку прибавится и однопоток) в тех же приложениях Adobe.
Но, профессиональные приложения имеют ряд нюансов, которые могут не знать авторы тестирований, так как у них они добавлены просто для массовки, а главная цель тестирования - это игры. Плюс другой момент, в таких приложениях очень легко манипулировать результатами, и если вам надо сделать процессоры AMD быстрее (или наоборот), то это нетрудно сделать.
Ещё момент, все пишут, что процессоры Intel имеют высокое энергопотребление (это так и есть), они сильно греются при этом (это так и есть), но при этом процессоры Intel загоняют в тепловой пакет 95Вт в тестах и отключают ускорение, которое может быть по умолчанию включено производителями материнских плат. Это никак не скажется на однопотоке, но на многопотоке мы прилично потеряем.
Для процессоров AMD, соответственно, могут выбрать модули памяти с низкой частотой, ну и общая беда, это то что играм и профессиональным приложениям требуется разное количество оперативной памяти. И как итог, профессиональные приложения тестируют с явным "голодом памяти".
Как только появились в продаже 8-ядерные процессоры AMD Ryzen, в группах и на форумах, где обсуждают профессиональные приложения, также начались вестись жаркие споры. Просто чтобы увидеть прогресс компании AMD, тогда 8-ядерник сравнивали по производительности с 4-ядерником, позже с 6-ядерником Intel. Сейчас в статьях, озвученных выше, уже напрямую сравнивают два 8-ядерника, т.е. AMD Ryzen уже не забивает количеством ядер конкурента.
Все издания и блоги тестировали AMD Ryzen в программе видеомонтажа Adobe Premiere Pro в одном тесте, это скорость кодирования в формат H.264. Это был такой себе Cinebench, грузит ядра процессора на 100%, и AMD Ryzen при вдвое большем количестве ядер и потоков показывал очень хорошие результаты. Очень много пользователей так и выбрали процессор AMD Ryzen, все крупные сайты показывали одну картину (а все не могут ошибаться), что AMD Ryzen рвёт Intel как Тузик грелку. Но, в профессиональных сообществах были люди, которые ещё сидели на Intel, они якобы не видели этих графиков кодирования в формат H.264. Те, кто купили AMD Ryzen, своим долгом посчитали просветить "фанатов Intel", открыть им глаза и вывести их на свет.
Но, оказалось, что программа Adobe Premiere Pro немного сложнее, чем просто кодирование в формат H.264, плюс её пользователи работают ещё и в программе композитинга After Effects, где достаточно устаревший движок, и любит он больше Intel, да и вообще загрузить все ядра довольно таки сложно, и AMD Ryzen показывал там удручающе низкие результаты (серия AMD Ryzen 3000 исправилась).
Но, главный сюрприз, который ждал владельцев AMD Ryzen в Adobe Premiere Pro, то что аппаратное декодирование H.264/HEVC видео работало только на интегрированной видеокарте процессоров Intel за счёт использования технологии Intel Quick Sync Video. Т.е. плавный плейбек, скраббинг, прыжки по таймлайну и комфортная работа на таймлайне им не гарантировалась. А ведь на таймлайне пользователи проводят основное время.
Виновника нашли быстро, это устаревший движок Adobe Premiere Pro, который обвинили во всех грехах, реально были пользователи, которые даже софт поменяли из-за этого (а ведь на обучение было потрачено большое количество времени). Работать со слайд-шоу на таймлайне, нервов не у многих хватит.
Но, это ещё не всё, оказывается, мало загнать процессор Intel в какие-то рамки TDP, все тесты кодирования в формат H.264 (кстати его выбрали ещё и потому, что он не использует при кодировании наборы AVX инструкций, иначе Intel получил бы ещё один плюс), проводились без учёта использования Intel QSV. Среди относительно крупных и непрофессиональных изданий, первым на этот момент обратил внимание канал HardwareCanucks. И неожиданно, 8-ядерник Intel Core i9-9900K оказался быстрее 16-ядерника AMD Ryzen 9 3950X.

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На заметку, в процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S будет использоваться интегрированная видеокарта Gen12, у которой скорость кодирования и декодирования будет увеличена в 4 раза относительно поколения Gen9.5. В последнем апдейте программы Adobe Premiere Pro CC 2020 (v14.3.1.45) скорость декодирования была увеличена для ряда форматов в 2 раза! Т.е. процессоры Intel становятся быстрее, даже старые, чего не скажешь о процессорах AMD Ryzen.

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Далее, на примере графиков тестирования компании Puget System и её бенчмарков, покажем ещё несколько узких мест процессоров AMD Ryzen и Intel и, наоборот, их сильные стороны.
Puget System - это производитель профессиональных рабочих станций, и к их тестам больше доверия, чем к солянке из игр, программ и бенчмарков. Но, и к ним есть вопросы, например, в последних тестах они используют модули памяти DDR4-2933, а не более скоростные, но с другой стороны они также вручную загоняют процессоры Intel в заявленные значения PL1/PL2. Плюс так как их бенчмарки используют живое видео, то можно самостоятельно их скачать и проверить свою систему. И вот пользователи AMD Ryzen отметили, что там используется не родное видео с камер, а его перегоняли через софт и там довольно какой-то сложный для декодирования Long-GOP.
Также якобы у компании есть уклон в сторону продукции Intel (а он действительно есть), но в последних тестах AMD у них вырвался вперёд, и общие графики производительности у них более благосклонны к AMD.
Не только в фотошопе рулит однопоток, часть задач и в Adobe Premiere Pro CC также активно использует однопоток, например, при стабилизации видео (эффект Warp Stabilize). На графике видим, что процессоры AMD Ryzen показывают наихудшие результаты при использовании стабилизации одного клипа:

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Вот последние тесты и общий график производительности, где 8-ядерник AMD Ryzen 7 3800X лучше, чем 8-ядерник Intel Core i7-10700K.

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Но, у Puget System есть результаты по "отдельным дисциплинам". Смотрим работу в наиболее часто используемом кодеке H.264 и работу с эффектами на таймлайне. И тут 8-ядерник Intel быстрее 12-ядерника AMD.

Процессоры AMD Ryzen выигрывают в многопотоке, т.е. при работе с профессиональными форматами ProRes, RED (.R3D) и т.д. Эти форматы не поддерживают ускорение с помощью iGPU, да и в многопотоке Intel проигрывает (даже если не удушить по TDP). Поэтому процессоры AMD Ryzen - хороший выбор для работы с подобными форматами, но с ними работают хорошо и HEDT процессоры, и профессионалы скорее выберут их для подобной работы.
Теперь, что касается программы композитинга Adobe After Effects, даже второе поколение AMD Ryzen показывало там удручающие результаты. Ещё недавно 4-ядерник Intel умудрялся обходить 8-ядерный флагманский процессор AMD Ryzen 7 2700X при работе на стандартных проектах (а это основная работа в данной программе).

Но, процессоры AMD Ryzen 3000 сумели в общем графике производительности не только догнать Intel, но и даже где-то обойти. Но, если смотреть детали, как получен общий результат, то 8-ядерник Intel выступает на равных с 12-ядерником  AMD Ryzen, но все процессоры Intel провалились в тесте трекинга, и поэтому AMD удалось прилично подняться в рейтинге (по сути за счёт всего одного теста).

Как итог, не обязательно те, кто выбирают процессоры Intel, дремучие и безграмотные фанаты, которые почему-то не хотят меньше тратить и быстрее работать. Просто в профессиональных программах очень часто конфигурацию рабочей станции выбирают именно под свой рабочий формат, или под свой рабочий процесс. Плюс, если используется несколько приложений, то надо учитывать производительность в каждом из них. И тот же финальный рендеринг можно поставить на ночь, и его итоговое время может не играть вообще никакой роли. А вот работа на таймлайне и сохранённые нервы могут быть решающим фактором при выборе платформы. 

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