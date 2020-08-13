Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - респиратор, умные часы, радиоуправляемый автомобиль, повербанк и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Повербанк

Повербанк на 10 000 мАч с компактными габаритами (93,5x64,2x23,5 мм) и несколькими степенями защиты для безопасной зарядки. Предусмотрено два порта USB и один micro USB. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $8.49


Респиратор

Легкий и комфортный респиратор поможет защитить органы дыхания не только от пыли и грязи, но и от различных вирусов и грибков. Идет со сменными фильтрами, заменить которые не составит особого труда. Респиратор удобный и при длительном ношении не вызывает дискомфорт.

реклама

Цена: US $4.70 - 18.80

Радиоуправляемый автомобиль

Радиоуправляемый автомобиль, который развивает скорость до 25 км/ч. Способен делать всевозможные трюки и легко преодолевает различные препятствия. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Станет крутым подарком.

Цена: US $41.30 - 71.30

Вытяжной USB кабель

Универсальный кабель предназначен для передачи данных и зарядки ваших гаджетов. Оболочка кабеля из экологически чистого термополиуритана. Одновременно можно заряжать три устройства. После зарядки кабель прячется в небольшой корпус. 

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Цена: US $4.99

Умные часы

Бюджетная модель умных часов с ярким запоминающимся дизайном. Подойдет как женщинам, так и мужчинам. Часы поддерживают популярные фитнес-функции, а также измеряют пульс, подсчитывают потраченные калории, есть календарь, будильник, секундомер, прогноз погоды и т.д.

Цена: US $6.91


Скидки на все товары 

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

реклама

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор алиэкспресс гаджеты подборка гаджеты aliexpress алиэкспресс распродажа подборка aliexpress подборка с aliexpress подборка с али обзор автотоваров из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
4
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
100
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 100
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA Killer от AMD выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3090 – 16 Гб памяти против 24 Гб GDDR6X и полная неопределённость с анонсом и ценовой политикой
50
Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
42
CD Projekt RED развеяла опасения фанатов Ведьмака – Cyberpunk 2077 обеспечит огромную свободу выбора, реиграбельность и в разы больше игрового контента чем Witcher 3
7
Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro
12
4 смартфона Huawei и Honor 2016 и 2017 годов получили важное обновление прошивки EMUI
4
5 смартфонов Xiaomi официально получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе и мире
+
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии могут совершить новый скачок производительности за счёт появления кэша 4 уровня (L4)
23
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 (Pro) и Redmi Note 8 (Pro) получат глобальную MIUI 12 на Android 10
+
NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка
25
PlayStation 5 может провалиться из-за слабого железа и высокой конкуренции со стороны Microsoft
42
Intel официально снизила цену на процессоры Core 9-го поколения до 25% – Core i5-9600K и Core i9-9900K потеряли 60 долларов
16
В ближайшие 4 года произойдёт большой скачок производительности на видеокартах AMD и NVIDIA – Нardwaretimes
9
Первые подробности о видеокартах AMD Radeon 7000-й серии – сроки выхода, архитектура, техпроцесс и многое другое
12
Три недорогих смартфона Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12
4
NVIDIA может программно ограничить GeForce RTX 3080 — новинка получит 10 Гбайт видеопамяти вместо 12
48
Топовые видеокарты NVIDIA Ampere получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти — данные инсайдера
40
Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 не получат 16 ГБ видеопамяти — новая информация о конфигурации от инсайдеров
6
Эксклюзивная раздача Total War Saga Troy в Epic Games Store для Windows и macOS начнется завтра в 16:00
4
Сэм Фишер действительно стал новым оперативником Rainbow Six Siege
4
Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально: Snapdragon 865, 120-Гц дисплей, 120-Вт зарядка, керамический корпус и лучшая камера по версии DxOMark по цене от 760 долларов
3

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
55
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
59
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
100
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
71
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
83
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
27
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
4

Сейчас обсуждают

daimos
13:09
Разве ж дело в самом процессе, я имел в виду, что нельзя совсем уже голову терять в попытках борьбы за "самый ровный кристалл" - это что-то уже из области науки про мозг
Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
kilobait3
13:09
всё верно. а технологически урезанное железо попросту ставит в тукпик пользователя.
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
SK.art
13:08
ложь, пиздежь и провокация это все. Твой 10900к через пару-тройку лет можно в утиль будет сдавать уже, а мой камушек еще лет 5 оттарабанит.
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
38удовольствий.рф
13:08
А ничего что МиРум еще как месяц назад закрыла свои проекты, и что это прошивки не вот вот вышли, а им уже больше месяца и новых не будет. Зачем вводить людей в заблуждения публикуя сильно устаревшие ...
Стабильная русская версия MIUI 12 доступна на 17 смартфонов Xiaomi – ссылки и список телефонов
Dzhereli
13:07
Так проще стричь бабло с лохов
Microsoft рассматривала возможность выпуска Halo Infinite по частям
Сева Шевченко
13:05
Смешат комментарии юзеров айфонов 5S - 7 и маминых ноутбуков или школосборок Gaming Edition X
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Saknussemm
13:03
Статья настолько убога, что автор даже не смог качественно обосрать то, что собирался! Видимо от длительного голода не осталось говна, а когда появилось, унитаз унесли. На недостатки в общем указали в...
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Сева Шевченко
13:03
макбук с i9? Это что новый обогреватель комнатный?
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
daimos
13:02
Опять вечное лавровское, выныривает из скрижалей....
Microsoft убрала обновление драйверов через диспетчер устройств Windows 10
Евгений Андреевич
13:01
Ну если не по пол года шлифовать
Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем