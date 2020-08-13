Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - респиратор, умные часы, радиоуправляемый автомобиль, повербанк и многое другое
Повербанк
Повербанк на 10 000 мАч с компактными габаритами (93,5x64,2x23,5 мм) и несколькими степенями защиты для безопасной зарядки. Предусмотрено два порта USB и один micro USB. Поддерживает функцию быстрой зарядки.
Цена: US $8.49
Респиратор
Легкий и комфортный респиратор поможет защитить органы дыхания не только от пыли и грязи, но и от различных вирусов и грибков. Идет со сменными фильтрами, заменить которые не составит особого труда. Респиратор удобный и при длительном ношении не вызывает дискомфорт.
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Цена: US $4.70 - 18.80
Радиоуправляемый автомобиль
Радиоуправляемый автомобиль, который развивает скорость до 25 км/ч. Способен делать всевозможные трюки и легко преодолевает различные препятствия. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Станет крутым подарком.
Цена: US $41.30 - 71.30
Вытяжной USB кабель
Универсальный кабель предназначен для передачи данных и зарядки ваших гаджетов. Оболочка кабеля из экологически чистого термополиуритана. Одновременно можно заряжать три устройства. После зарядки кабель прячется в небольшой корпус.
Умные часы
Бюджетная модель умных часов с ярким запоминающимся дизайном. Подойдет как женщинам, так и мужчинам. Часы поддерживают популярные фитнес-функции, а также измеряют пульс, подсчитывают потраченные калории, есть календарь, будильник, секундомер, прогноз погоды и т.д.
Цена: US $6.91
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