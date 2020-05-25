Трансформер от компании Xiaomi будет интересным не только детям, но и взрослым. Выполнен из прочного ABS-пластика. Начальная форма игрушки — это небольшой кубик, поэтому когда игрушка трансформируется в Чужого — это смотрится потрясающе.





Цена: US $41.12

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Легкий и удобный фитнес-браслет от компании Xiaomi, который стал хитом продаж в 2019 году и не сдает свои позиции в 2020 году. Браслет получил качественный AMOLED дисплей. Корпус влагозащищенный, в часах можно погружаться на глубину до 50 метров. Он станет настоящим помощником и будет отслеживать вашу активность в течение дня. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей, отклонять входящие вызовы и многое другое. Предусмотрены спортивные режимы и множество красочных дисплеев. Автономность работы составляет 14 дней.





Цена: US $32.89

Реалистичный ночник, который создаст приятную атмосферу у вас дома. Он впишется в любой интерьер. ночник в точности повторяет рельеф луны, смотрится очень красиво. С таким ночником будет легче уснуть, чем в полной темноте. В нем предусмотрено 4 автоматических режима и и 16 цветов свечения.







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Цена: US $6.80

Очень милая игрушка — говорящий хомяк, который подымет настроение за несколько минут каждому. Стоит вам произнести какую-то фразу, и хомяк забавным голосом повторит это за вами. Игрушка мягкая и приятная на ощупь, питается от батареек ААА.





Цена: US $6.09

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Стильные беспроводные наушники. Автономность работы составляет 2,5 часа. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10-15 метров. Время зарядки от 0 до 100% составляет около 2 часов.













Цена: US $14.00

Стильные и точные умные весы. Поддерживают 16 профилей, поэтому подойдут для всей семьи. Синхронизировав весы с вашим смартфоном, вы сможете отслеживать все ваши показатели в приложении. Весы оснащены высокоточным датчиком, благодаря которому весы быстро обнаруживают даже небольшое изменение веса.





Цена: US $32.94

Качественный набор ручек с минималистичным и стильным дизайном от компании Xiaomi. Выделяются высоким качеством. Стержни ручек скользят по бумаге разного качества. Писать такими ручками одно удовольствие.





Цена: US $4.28 - 7.45 / набор













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