Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - трансформер от Xiaomi, финес-браслет Mi Smart Band 4, 3D светильник-ночник "Луна" и другое
Трансформер от Xiaomi
Трансформер от компании Xiaomi будет интересным не только детям, но и взрослым. Выполнен из прочного ABS-пластика. Начальная форма игрушки — это небольшой кубик, поэтому когда игрушка трансформируется в Чужого — это смотрится потрясающе.
Цена: US $41.12
Финес-браслет Mi Smart Band 4
Цена: US $32.89
3D светильник-ночник "Луна"
Реалистичный ночник, который создаст приятную атмосферу у вас дома. Он впишется в любой интерьер. ночник в точности повторяет рельеф луны, смотрится очень красиво. С таким ночником будет легче уснуть, чем в полной темноте. В нем предусмотрено 4 автоматических режима и и 16 цветов свечения.
рекламаЦена: US $6.80
Игрушка-повторюшка
Очень милая игрушка — говорящий хомяк, который подымет настроение за несколько минут каждому. Стоит вам произнести какую-то фразу, и хомяк забавным голосом повторит это за вами. Игрушка мягкая и приятная на ощупь, питается от батареек ААА.
Цена: US $6.09
Беспроводные наушники TWS i9s
рекламаСтильные беспроводные наушники. Автономность работы составляет 2,5 часа. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10-15 метров. Время зарядки от 0 до 100% составляет около 2 часов.
Цена: US $14.00
Умные весы Sinocare
Стильные и точные умные весы. Поддерживают 16 профилей, поэтому подойдут для всей семьи. Синхронизировав весы с вашим смартфоном, вы сможете отслеживать все ваши показатели в приложении. Весы оснащены высокоточным датчиком, благодаря которому весы быстро обнаруживают даже небольшое изменение веса.
Цена: US $32.94
Набор ручек Xiaomi
Качественный набор ручек с минималистичным и стильным дизайном от компании Xiaomi. Выделяются высоким качеством. Стержни ручек скользят по бумаге разного качества. Писать такими ручками одно удовольствие.
Цена: US $4.28 - 7.45 / набор
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