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Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

В течение ограниченного периода времени пользователи смогут приобрести ключи для программного обеспечения компании Microsoft по привлекательным ценам.
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В магазине софта KeysFAN стартовала распродажа Winter Sale. В течение ограниченного периода времени пользователи смогут приобрести ключи для программного обеспечения компании Microsoft по привлекательным ценам.

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В акции принимают участие лицензии Original Equipment Manufacturer для операционных систем Windows 10 и Windows 11 по цене от 7 долларов 43 центов за штуку, ключи активации офисных пакетов Microsoft Office и прочее программное обеспечение.

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Прежде чем перейти к списку акционных предложений, подготовленных интернет-магазином к зимней распродаже Winter Sale, ознакомимся с процедурой регистрации на сайте. Если у вас нет своего аккаунта, достаточно просто кликнуть в верхнем правом углу любой страницы кнопку Sign in or Register и перейти к созданию учётной запись кликом по Create an Account.

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В открывшимся окне вам нужно сделать несколько простых действий: ввести имя и фамилию, указать действующий адрес электронной почты и придумать пароль.

При желании вы можете подписаться на новостную рассылку. В таком случае вы всегда будет в курсе новых распродаж, специальных предложений и прочих мероприятий, проводимых в интернет-магазине KeysFAN.

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Существует альтернативный способ создания учётной записи на сайте. Но его мы рассмотрим в конце материала, когда будем рассказывать о процедуре оформления заказа.

Ключи для Windows по цене от $7.43

Теперь переходим, собственно, к самой Winter Sale. И начинаем с лицензий на операционную систему Windows. Если ваш компьютер работает на базе неактивированной операционной системы Windows 10, можете приобрести ключ за 7 долларов 43 цента с учётом скидки. При этом два ключа обойдутся менее чем в 12 долларов, то есть в среднем один стоит порядка 6 долларов.

Сразу стоит оговориться, что в данном случае речь идёт о лицензии OEM (Original Equipment Manufacturer). Она привязывается к железу персонального компьютера, и в случае замены, например, материнской платы вам придётся покупать новую лицензию. Это нужно держать в уме, если в будущем планирует апгрейд железа ПК.

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Если вы используете лицензионную операционную систему, можете бесплатно обновиться на Windows 11 при условии, что компьютер соответствует требованиям к техническим характеристикам. Если вы хотите установить новую ревизию ОС с нуля, то придётся купить ключ стоимостью 14 долларов 61 цент с учётом скидки.

Ещё одно специальное предложение в рамках распродажи Winter Sale – лицензия Original Equipment Manufacturer на операционную систему Windows 10 Home. Ключ к домашней редакции стоит чуть более 8 долларов. Все цены и ссылки на магазин – в таблице ниже.

#
Предложение
Цена по акции
В магазин
1
Microsoft Windows 10 Professional
$7.43
2
Microsoft Windows 10 Professional (2 лицензии)
$11.53
3
Microsoft Windows 11 Professional
$14.61
4
Microsoft Windows 10 Home
$8.15

Ключи для Microsoft Office Professional Plus по цене от $18.71

Теперь переходим к офисным пакетам Microsoft Office Professional Plus. Издание 2021 года для одного персонального компьютера составляет 31 доллар. Умножаем это на 5 и получаем 155 долларов за лицензию для пяти ПК. Однако, по акции Winter Sale вы можете сэкономить более 50% – пакет офисного программного обеспечения для пяти компьютеров стоит 72 долларов, то есть менее 15 долларов за штуку.

Не отходя от кассы, предлагаем издания 2019 и 2016 годов. Стоимость на распродаже в магазине KeysFAN составляет 25 долларов 88 центов и 18 долларов 71 цент соответственно. Ссылки на распродажу ждут вас в таблице ниже.

#
Предложение
Цена по акции
В магазин
1
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$31.01
2
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 лицензий)
$72.01
3
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$25.88
4
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$18.71

Ключи для Windows со скидкой 50%

Вновь немного о Windows поговорим. Мы чуть выше писали, что стоимость лицензии Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows 10 Home составляет чуть более 8 долларов. За два ключа нужно заплатить менее 14 долларов.

Тут же есть и Windows 11 Home. Одна лицензия Original Equipment Manufacturer составляет без малого 17 долларов с учётом 50-процентной дополнительной скидки.

На этом предложения зимней распродажи в магазине KeysFAN не заканчиваются. Вам нужно заплатить 9 долларов за Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Напомним, что эта версия операционной системы не ориентирована на использование в общедоступных компьютерах и корпоративных ПК. Стоимость составляет 9 долларов с копейками.

Наконец, пять лицензий Original Equipment Manufacturer на операционную систему Windows 11 Professional составляет 42 долларов, то есть чуть более 8 долларов за штуку. При покупке ключей по одному вам придётся выложить из кошелька почти 70 долларов.

По традиции все точные цены на программное обеспечение и ссылки на KeysFAN ждут вас ниже в таблице. Для получения скидки в размере 50% нужно указать промокод KFLE50. Заметим, что скидка считается от акционной цены.

#
Предложение
Промокод
Цена с промокодом
В магазин
1
Microsoft Windows 10 Home (2 лицензии)
KFLE50
$13.57
2
Microsoft Windows 11 Home
KFLE50
$16.91
3
Microsoft Windows 11 Professional (5 лицензий)
KFLE50
$42.02
4
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019
KFLE50
$9.13

Скидки до 62% на Windows и MS Office Professional Plus

Есть в магазине KeysFAN и более привлекательные скидки – 62%. Например, на столько можно снизить стоимость комплекта Microsoft Office 2021 Professional Plus в паре с операционной системой Windows 11 Professional. Со скидкой стоимость составляет менее 45 долларов. Ещё на 7 долларов дешевле можно приобрести комплект с ключом на для операционной системы Windows 10 Professional.

Далее идёт такой же дуэт, но с Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоимость комплектов с лицензиями Original Equipment Manufacturer на Windows 10 Professional и Windows 11 Professional составляет 32 доллара и 40 долларов соответственно. Примерно.

Ещё одна пара акционных комплектов – Microsoft Office 2016 Professional Plus с операционной системой Windows 10 / 11 Professional. Они с учётом 62-процентной скидки обойдутся приблизительно в 25 / 33 доллара соответственно.

И последняя пара – Microsoft Office Professional Plus с лицензией на ОС Windows 10 Home. Стоимость набора с офисным софтом 2016 года составляет 25 долларов. За версию 2019 года нужно доплатить почти 9 долларов.

Цены и ссылки на магазин KeysFAN – ниже. Для активации 62-процентной скидки нужно использовать промокод KFLE62.

#
Предложение
Промокод
Цена с промокодом
В магазин
1
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$44.59
2
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$37.41
3
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$40.11
4
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$32.29
5
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$33.10
6
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$24.74
7
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
KFLE62
$33.57
8
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home
KFLE62
$25.01

Ещё больше скидок

И теперь поговорим о последнем блоке предложений. Во-первых, 31 доллар 15 центов по акции стоит пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2019 Home & Student. Софт ориентирован на студентов, что понятно из названия. Пакет включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для операционной системы Windows. Один экземпляр можно установить на одном ПК.

Для владельцев компьютеров с операционной системой macOS предусмотрен программный комплекс Microsoft Office 2021 Home & Business. Стоимость с учётом 62-процентной скидки составляет почти 69 долларов.

Кроме того, вы можете отдельно докупить Microsoft Project и Microsoft Visio. Стоимость изданий 2021 года составляет со скидкой почти 26 долларов и 23 доллара соответственно. Версии 2019 года обойдутся дешевле почти на 4 доллара.

Опять же, скидка 62% активируется в корзине при оформлении заказа с помощью купона KFLE62. Как всегда, ссылки на магазин KeysFAN и точные цены – в таблице.

#
Предложение
Промокод
Цена с промокодом
В магазин
1
Microsoft Project 2021 Professional Plus
KFLE62
$25.70
2
Microsoft Office 2021 Home & Business (macOS)
KFLE62
$68.66
3
Microsoft Visio 2021 Professional Plus
KFLE62
$22.97
4
Microsoft Project 2019 Professional Plus
KFLE62
$22.15
5
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
KFLE62
$19.37
6
Microsoft Office 2019 Home & Student
KFLE62
$31.15

Как сделать заказ на сайте KeysFAN

А вот теперь переходим к процедуре оформления заказа в интернет-магазине. Ничего сложного она собой не представляет. Более того, процесс занимает меньше времени, чем на других подобных площадках, которые продают ключи для программного обеспечения.

Рассмотрим всё на примере комплекта, состоящего из лицензий на операционную систему Windows 11 Professional и офисный софт Microsoft Office 2021 Professional Plus. На странице продукта видим, что цена за дуэт составляет 117 долларов 33 цента вместо 614 долларов 99 центов. Это дёшево, но мы можем сделать стоимость ещё ниже.

Достаточно просто добавить комплект в корзину, нажав Add to Cart, и перейти самому туда кликом по кнопке View Cart и активировать купон. В корзине справа открываем спойлер Apply Discount Code и вводим промокод KFLE62, который дарит 62-процентную скидку.

В итоге стоимость заказа падает почти на 73 доллара и составляет 44 доллара 59 центов. Теперь жмём Proceed to Checkout и переходим к оплате.

В правой части таблицы можно ознакомиться с деталями заказа, всё ещё раз проверить и оставить (при желании) комментарий. Если вы ещё не создали учётную запись на сайте, слева можно поставить галочку на Create new Account под полем для ввода адреса электронной почты.

Существует два способа оплаты заказа на сайте KeysFAN: картой VISA или MasterCard и PayPal. В первом случае вам нужно заполнить большую форму, как показано на скриншоте ниже. Система требует имя, фамилию, домашний адрес с индексом, номер мобильного, номер карты, срок действия карты и код CVV.


При оплате через PayPal всё намного проще. Тут нужно выбрать соответствующий пункт и нажать на кнопку PayPal. После этого откроется новое окно в браузере, где нужно будет подтвердить транзакцию. После оплаты в течение нескольких минут на указанный при регистрации или при оформлении заказа адрес электронной почты придёт письмо с ключами. Именно поэтому важно вводить правильный e-mail, к которому у вас есть доступ.


Далее вам остаётся только активировать операционную систему Windows 11 Professional и программное обеспечение Microsoft Office 2021 Professional Plus. Чтобы ввести ключ для Windows 11 Professional, нужно перейти в настройки, раздел "Система", выбрать пункт "Активация" и указать новый ключ продукта. Инструкция по активации MS Office будет отправлена в письме на почту. В случае возникновения вопросов вы всегда можете задать их по адресу support@keysfan.com. К сожалению, живого чата для онлайн-общения с техподдержкой на сайте нет. 

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