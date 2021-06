Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин BOBKeys запускает традиционную летнюю распродажу ключей для программного обеспечения Windows и Office американской компании Microsoft. У всех желающих перейти на лицензионный софт есть несколько дней, чтобы сделать это. В этом материале мы рассмотрим несколько самых привлекательных предложений, которые предлагаются на распродаже с дополнительной скидкой 25%.

реклама

Лучшие предложения

Начнём сразу же со специальных предложений, доступных на распродаже в магазине BOBKeys. Для начала отметим, что приблизительно в 14 долларов обойдётся лицензия для операционной системы Windows 10 Home. Рублёвая цена по акции составляет примерно 1 065 рублей. Домашнее издание ОС компании Microsoft и остальной софт, о котором мы поговорим далее, можно приобрести со скидкой 25%, используя промокод OC25.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

На распродаже доступен и ключ к операционной системе Windows 10 Professional стоимостью чуть более 14 долларов с учётом 25-процентной скидки. Рублёвая стоимость лицензии OEM в магазине BOBKeys по акции составляет почти 1 120 рублей.

реклама

При этом при большом желании вы можете приобрести сразу два ключа к Windows 10 | Профессиональная с 25-процентной скидкой. Стоимость набора составляет по акции порядка 27 долларов. Рублёвая цена двух лицензий OEM – 1 870 рублей.

На распродаже есть и другие комплекты с операционной системой Windows 10 Professional. Например, в 38 долларов с небольшим обойдётся ключ к ОС компании Microsoft вместе с набором офисных программ Office 2016 Professional Plus. Более половины нужно доплатить ща Microsoft Office 2019 Professional Plus в комплекте. Акционная стоимость с промокодом OC25 составляет почти 60 долларов. Рублёвые цены – примерно 2 840 рублей и 4 400 рублей соответственно.

Если у вас уже есть официальная операционная система Windows 10, то вряд ли вам нужно приобретать ещё одну лицензию вместе с MS Office. В таком случае вы можете купить Microsoft Office Professional Plus отдельно. Редакция 2016 года стоит чуть более 29 долларов, а издание 2019 года обойдётся сразу в 47 долларов. Рублёвая стоимость – 2 170 рублей и 3 500 рублей соответственно.

Мы не будем перечислять преимущества MS Office 2016 – 2019 Professional Plus и Windows 10 Professional / Home, так как все их и так знают. Цены ждут вас в таблице ниже вместе со ссылками на интернет-магазин BOBKeys, где вы сразу же сможете заказать ключи к программному обеспечению Microsoft.

Скидки Продукт Промокод Цена на распродаже Ссылка в магазин Windows 10 Professional OC25 ~1 120 рублей Купить Windows 10 Home OC25 ~1 065 рублей Купить Windows 10 Professinal | 2 лицензии OC25 ~1 870 рублей Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus OC25 ~2 170 рублей Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus OC25 ~3 500 рублей Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional OC25 ~2 840 рублей Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional OC25 ~4 400 рублей Купить

Ассортимент BOBKeys

реклама

А теперь пройдёмся по ассортименту магазина BOBKeys. Все предложения разделены на несколько категорий. В первую очередь внимание создатели уделили играм. Для них отвели сразу три раздела, не считая «ПК», где собраны все игры, антивирусы, операционные системы и утилиты для компьютеров на базе ОС Windows. Но обо всём по порядку.

Категория STEAM. Здесь есть свыше пяти сотен предложений на игры и дополнения, которые активируются через магазин Steam. Например, в топ выведены Guilty Gear Strive Standard Edition, сезонный пропуск Pro Evolution Soccer 2021, Mafia Trilogy и Horizon Zero Dawn. Стоимость составляет примерно 3 500 рублей, 2 000 рублей, 4 000 рублей и 3 900 рублей соответственно. Также тут вы найдёте Resident Evil 3, Devil May Cry 5 вместе с Deluxe Edition, Borderlands 3, GRID, включая Ultimate Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim и другие популярные игры.

Категория ORIGIN. Тут игр намного на порядок. Как понятно из названия, активируются они через фирменный цифровой магазин компании Electronic Arts. Самое популярное предложение на момент написания материала – FIFA 21. Футбольный симулятор, который уже входит в подписку Xbox Game Pass Ultimate, доступен почти за 4 200 рублей с учётом скидки 23%. Также в топе есть The Sims 4 за 1 500 рублей, Need For Speed Heat за 4 000 рублей, Star Wars Jedi – Fallen Order за 6 300 рублей и подписка EA Access на месяц за 500 рублей с учётом 45-процентной скидки.

реклама

Игры на этом не заканчивают. Категория UPLAY. Тут собраны игры из магазина Ubisoft. Например, порядка 4 400 рублей нужно заплатить для предварительного заказа Far Cry 6. Immortals Fenyx Rising обойдётся на 500 рублей дешевле, а Anno History Collection – ещё почти на 1 300 рублей дешевле. Также в этой категории вас ждут несколько других проектов Ubisoft, включая игры серии Assassin’s Creed. Самая дорогая из них – Odyssey. За неё нужно заплатить почти 4 000 рублей. Valhalla отсутствует.

В категории «ПК, как мы писали ранее, собраны все игры и разный софт для операционной системы Windows, включая ключи для самой ОС. Кроме того, в интернет-магазине BOBKeys есть разделы PlayStation, где можно пополнить кошелёк, и Gift Cards с подарочными сертификатами в World of Warcraft, Steam, iTunes и Flexepin.

Покупка и оплата

Процесс оплаты можем рассмотрим на примере лицензий для операционных систем Windows 10 Professional и Windows 10 Home. Стоимость без скидки составляет 1 490 рублей 1 420 рублей соответственно. На странице товарной позиции можно прочитать инструкцию по активации программного обеспечения.

Итак, добавляем обе лицензии в корзину. Для этого нужно нажать на иконку корзины рядом с кнопкой «Купить сейчас» и войти в свой аккаунт. Если у вас отсутствует учётная запись, можете быстро создать её или войти через Google либо Facebook. Но в таком случае вам нужно будет зайти в настройки аккаунта и проверить адрес электронной почты, ведь на него будет отправлено письмо с ключами.

Теперь переходим в корзину кликом по соответствующей пиктограмме над поисковой строкой. В корзине видим два предложения – Windows 10 Home и Windows 10 Pro. После нажатия на кнопку «Перейти к расчётам» можно вводить промокод OC25.

После активации купона стоимость лицензии для операционной системы Windows 10 Home падает с 1 490 рублей до 1 117,50 рубля, а Windows 10 Pro с промокодом дешевеет с 1 420 рублей до 1065 рублей с небольшим. В итоге мы имеем заказ стоимостью около 2 200 рублей.

Далее остаётся лишь нажать на кнопку «Отправить заказ» и выбрать платёжную систему: VISA, MasterCard, PayPal, LiqPay, Mint или QIWI. Комиссия отсутствует только через PayPal. Во всех остальных случаях придётся доплатить от 85 рублей до 260 рублей. После оплаты письмо с ключами будет отправлено на почту в течение нескольких минут.