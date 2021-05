Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин софта BOBKeys запускает летнюю распродажу ключей для программного обеспечения. Благодаря акции все пользователи могут начать лето с перехода на официальное ПО. По скидке 25% в интернет-магазине BOBKeys доступны ключи для операционной системы Windows 10 и наборов офисных программ Microsoft Office. В этой статье мы рассмотрим самые интересные предложения, которые доступны в рамках летней распродажи.

Распродажа

Начнём с ключа для операционной системы Windows 10 Professional. Его стоимость в магазине составляет 1 490 рублей. Но с промокодом OC25 купить лицензию можно на 25%, то есть за 1 117 рублей или чуть более 14 долларов.

Ещё дешевле стоит лицензия для операционной системы Windows 10 | Домашняя. Акционная стоимость составляет 1 065 рублей или примерно 14 долларов вместо 1 425 рублей без учёта скидки. При этом в обоих случаях мы говорим о лицензии OEM, которая привязывается к аппаратному обеспечению персонального компьютера.

Также в магазине BOBKeys по акции доступен набор, состоящий из двух ключей для программного обеспечения Windows 10 | Профессиональная. Стоимость составляет почти 2 5000 рублей без скидки и 1 870 рублей с промокодом, то есть чуть более 900 рублей за штуку.

Теперь что касается комплектов программного обеспечения, состоящих из Windows 10 и MS Office Professional Plus. Таких предложений по скидке есть два: с Microsoft Office 2019 Professional Plus и с Office 2016 Professional Plus. В обоих случая в набор входит лицензия OEM на операционную систему Windows 10 | Профессиональная. Комплектов с Windows 10 | Домашняя не предусмотрено.

Итак, пара Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus стоит почти 5 900 рублей, но с промокодом OC25 можно купить комплект лишь за 4 400 рублей примерно. Если же вам будет достаточно того, что предлагает издание MS Office 2016 Professional Plus, то вы сможете сэкономить ещё порядка 1 500 рублей.

Для тех же, кому не нужен ключ к операционной системе, а требуется лишь набор офисным программ, магазину BOBKeys тоже есть что предложить. Для таких пользователей предусмотрены отдельно лицензии для Microsoft Office 2019 Pro Plus и Office 2016 Pro Plus по акционной цене 3 500 рублей вместо 4 700 рублей и 2 200 рублей вместо 2 900 рублей соответственно.

Выше указаны примерные цены на ключи для программного обеспечения. Точная стоимость как с промокодом по акции, так и без него, есть в таблице ниже. Там же вас ждут ссылки на интернет-магазин, где можно оформить заказ.

Ключ Цена Промокод Цена по акции В магазин Windows 10 Pro 1 490 руб. OC25 1 117 руб. Заказать Windows 10 Home 1 425,78 руб. OC25 1 065 руб. Заказать Windows 10 Pro | 2 шт. 2 493,77 руб. OC25 1 870 руб. Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus 2 881,29 руб. OC25 2 161 руб. Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus 4 651,49 руб. OC25 3 488 руб. Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Pro 3 781,70 руб. OC25 2 836 руб. Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home 5 858,03 руб. OC25 4 393 руб. Заказать

Покупка и оплата

Теперь мы расскажем вам о том, как покупать ключи в магазине BOBKeys. Рассмотрим процедуру оформления заказа на примере OEM-лицензии на операционную систему Windows 10 Pro, купить которую, как мы писали ранее можно чуть более чем на 1 100 рублей.

Итак, на странице товарной позиции нужно нажать «Купить сейчас», после чего система предложит авторизоваться. В этом окне нужно ввести логин и пароль, если таковые имеются, либо же нажать на «Sign Up Now» и зарегистрироваться.

Заметим, что сайт интернет-магазина не полностью русифицирован, то есть вам будут на одной странице встречаться надписи как на русском, так и на английском языке. Но, в целом, всё будет понятно и так.

Если же у вас нет желания заполнять форму регистрации, даже несмотря на её простоту (почта, пароль, имя), можно просто войти с помощью существующих аккаунтов Google или Facebook. Для это нужно нажать на соответствующую пиктограмму внизу, как показано на скриншоте ниже.

Уже в корзине нужно ввести промокод для скидки. В поле «Промо-код» пишем OC25 и жмём кнопку «Подать заявку». После этого стоимость ключа не будет снижена, и вы сможете купить Windows 10 Pro за 1 117 рублей вместо 1 490 рублей.

Теперь нажимаем «Отправить заказ» и переходим к оплате. В магазине BOBKeys есть несколько способов оплаты. Самый выгодный – PayPal. Ввиду отсутствия комиссии. При расчёте через LiqPay, Mint или Qiwi придётся дополнительно заплатить примерно 45 рублей, 130 рублей и 90 рублей соответственно. Заметим, что при использовании VPN перечень платёжных систем может быть ограничен только PayPal. К слову, вы можете напрямую рассчитаться картами VISA или MasterCard, но там также предусмотрена комиссия – около 55 рублей.

После оплаты в течение нескольких секунд на почту будет отправлено письмо, содержащее ключ активации операционной системы Windows 10 Professional. В связи с этим перед оформлением заказа, если вы не создавали аккаунт, а вошли через Google или Facebook, нужно перейти в личный кабинет и проверить e-mail.

Обзор магазина

Когда мы разобрались с тем, как покупать ключи на сайте BOBKeys, можно ознакомиться с самим интернет-магазином и его ассортиментом. Ведь тут предлагается намного больше, чем мы рассмотрели в одном из предыдущих разделов. Правда, промокод OC25 использовать нельзя.

Из плюсов сайта можно отметить поисковую строку, которая позволяет быстро находить нужные продукты. Это компенсирует главный недостаток BOBKeys, который заключается в отсутствии отдельных категорий с ключами на Windows, антивирусы и офисное ПО. Но к этому мы ещё вернёмся. Приятный бонус сайта – живой чат, позволяющий оперативно решать возникшие вопросы без необходимости ждать часами ответа от технической поддержки по электронной почты.

А теперь возвращаемся к категориям, как и было обещано. Первая – Steam. Как понятно из названия, она вобрала в себя игры. Например, PES 2021 стоит чуть менее 2 000 рублей с 27-процентной скидкой. Mafia Trilogy обойдётся почти в 4 000 рублей, а полное издание Horizon Zero Dawn – почти в 4 000 рублей. Также отметим Borderlands 3, Devil May Cry 5 и Resident Evil 3. Всего в данном разделе содержится свыше 500 предложений.

Вторая категория – Origin. Здесь предусмотрено почти пять десятков предложений по проектам студии Electronic Arts. Причём не только игры вроде Sims, Star Wats, Need for Speed и FIFA. В этом разделе также можно приобрести подписку EA Access. Третья категория с играми – Uplay. Тут пользователям доступно 42 предложения, включая Anno 1800 за 3 500 рублей и несколько частей Assassin’s Creed.

На сайте BOBKeys есть отдельный раздел для владельцев консолей PlayStation, где можно купить подписку и пополнить кошелёк. В категории Gift Cards можно пополнить кошельки в Steam. Отдельно отметим категорию PC, в которой собраны, помимо игр, ключи для Windows, антивирусов и Microsoft Office.