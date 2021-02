Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уже через неделю начинается весна, а это значит, что пришло время весенних распродаж во всех интернет-магазинах. Все площадки отпраздновали День Святого Валентина и готовятся к весне. Это прекрасная возможность по скидке купить много чего важного.

Например, магазин ключей для программного обеспечения KeysOff запустил весеннюю акцию со скидками до 58%. У всех желающих есть возможность купить ключи на программное обеспечение от Microsoft, включая операционную систему Windows 10 Home или Professional.

Обзор интернет-магазина KeysOff

Но сначала – о самом сайте. Визуально домашнюю страницу интернет-магазина можно разделить на несколько частей. В самом верху мы видим основную панель, где можно войти в личный кабинет, перейти к странице создания учётной записи, изменить язык ресурса, выбрать валюту. Также отсюда можно быстро перейти к избранным продуктам и сравнить несколько предложений между собой.

Заметим, что KeysOff не до конца переведён на русский язык. Например, все описания программ останутся на английском. Ещё один не совсем понятный момент касается валют. В списке есть фунты стерлингов, доллары, евро и ещё несколько валют, но рубли отсутствуют. Однако, если сменить язык с английского, который установлен по умолчанию, на русский, то все цены автоматически будут конвертированы в рубли.

Ещё немного ниже мы видим строку для поиска ключей. Она позволяет быстро найти нужно предложение. В первую очередь поисковую строку нужно использовать, когда надо отыскать антивирусы, ключи для Microsoft Office или лицензии для операционной системы Windows. С играми всё проще, поскольку их разделили на несколько категорий в зависимости от магазина. Но об этом поговорим немного позже.

Под строкой для поиска нас ждут рекламные постеры. Их магазин обновлять особо не спешит. Это уже не первая статья о KeysOff, и в который раз мы видим следующие постеры: Baldur’s Gate, Everspace 2, Dyson Sphere Program, Skul: The Hero Slayer и Deliver us the Moon. За это время ни один из них кликабельным так и не стал.

В следующем блоке китайский интернет-магазин KeysOff напоминает об отсутствии комиссии за отправку заказов и о возвращении полной суммы, если клиент решит отказаться от покупки. Техподдержка готова в режиме 24/7 ответить на любые вопросы клиента. Задать его можно через онлайн-чат, доступный на любой странице сайта. Для активации чата предусмотрена специальная пиктограмма с тремя точками в правом углу внизу.

Ниже нас ждут несколько предложений по популярным играм. На момент написания материала на главную страницу интернет-магазина вынесены StarCraft Remastered за 860 рублей, Call of Duty Black Ops 4 за 5347 рублей, Anno 1800 за 5347 рублей, Truck & Logistics Simulator за 2740 рублей, Far Cry 6 за 5590 рублей и Assassin's Creed Valhalla стоимостью 4620 рублей.

Ассортимент игр KeysOff

Прежде чем перейти к акции, рассмотрим отдельно все категории игр. Да, ассортимент широким назвать сложно, но выбирать всё же есть и чего. Как мы уже писали ранее, все предложения разделены на несколько групп:

Steam;

Origin;

Uplay;

Battle Net;

Epic Games.

Больше всего игр вы найдёте в категории Steam. Все перечислять не будем, но отметим, что в этом разделе пользователям доступны, например, Horizon Zero Dawn Complete Edition за 3820 рублей, Yakuza: Like a Dragon за 5350 рублей, Wasteland 3 за 5425 рублей и Resident Evil 3 по цене приблизительно 4620 рублей.

В разделе Origin самой популярной игрой является FIFA 21. За последнюю на данный момент версию футбольного симулятора нужно отдать примерно 5500 рублей. Почти столько же стоит и Battlefield V. Цена Command and Conquer ­– The Ultimate Collection составляет 2300 рублей, а одна из частей об альтер-эго Брюса Уэйна продаётся примерно за 3840 рублей.

Раздел Uplay предлагает несколько новинок. Например, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs. Стоимость каждой игры составляет чуть менее 5500 рублей. Столько же нужно отдать за Beyond Good and Evil 2, а Star Wars Jedi – Fallen Order стоит на 150 рублей дешевле. В целом, игры здесь не из дешёвых. Также отметим Anno 1800 стоимостью 5350 рублей, Far Cry 6 за 5590 рублей и Tom Clancy's Rainbow Six Siege за 2425 рублей.

В категории Battle Net можно приобрести Overwatch, StarCraft Remastered и Diablo 3 – Reaper of Souls. Это самые доступные предложения. Их цена составляет примерно 800-1800 рублей. Также в этом разделе есть Call of Duty Modern Warfare и Black Ops 4 стоимостью по 5350 рублей.

Наконец, категория Epic Games посвящена почти полностью игре Borderlands 3. Цена составляет 5350 рублей. Издание Super Deluxe Edition обойдётся почти в 8900 рублей, а сезонный пропуск стоит 4500 рублей. Также отметим, что в данном разделе есть игра SnowRunner, которую можно купить за 3600 рублей.

Скидки 50% в KeysOff

В рамках весенней распродажи все пользователи могут со скидкой 50% приобрести ключи для операционной системы Windows 10. Сразу уточним, что интернет-магазин предлагает только OEM-лицензии. Они привязываются к железу персонального компьютера, т.е. при замене аппаратного обеспечения придётся менять и ключ. Зато цена приятно удивляет.

Стоимость одного ключа для операционной системы Windows 10 Professional составляет лишь 1200 рублей, но промокод DLE50 снижает цену вдвое. Таким образом, они ключ обойдётся вам примерно в 600 рублей.

Стоимость двух лицензий составляет не 2400 рублей, а лишь 1800 рублей. Но вновь-таки промокод DLE50 позволяет снизить цену вдвое. Другими словами, за комплект из двух OEM-лицензий нужно отдать лишь 900 рублей, т.е. 450 рублей за штуку.

По непонятным причинам, Windows 10 Home в магазине KeysOff стоит немного дороже профессионального издания. Так, цена одного ключа для одного персонального компьютера составляет 1300 рублей, т.е. примерно 650 рублей с учётом скидки. Цена комплекта с двумя лицензиями составляет около 1050 рублей с промокодом или приблизительно 525 рублей за штуку.

Как видим, выгоднее заказывать два ключа бандлом. Экономия в случае с Windows 10 Pro составит 150 рублей в среднем на одной лицензии, а с Windows 10 Home – 125 рублей. Стоимость указана примерная. Точные цены вы найдёте на сайте интернет-магазина, перейдя по ссылкам в таблице ниже.

Windows 10 за 600 рублей и скидки 50% Лицензия Старая цена Промокод Акционная цена В магазин Microsoft Windows 10 Professional (1 компьютер) ~1200 рублей DLE50 ~600 рублей Купить Microsoft Windows 10 Professional (2 компьютера) ~1800 рублей DLE50 ~900 рублей Купить Microsoft Windows 10 Home (1 компьютер) ~1300 рублей DLE50 ~650 рублей Купить Microsoft Windows 10 Home (2 компьютера) ~2100 рублей DLE50 ~1050 рублей Купить

Скидки 58% в KeysOff

В рамках акции можно активировать ещё один, причём более выгодных промокод. Так, купон DLE58 активирует скидку 58%. Но, к сожалению, его нельзя применять к предложениям, о которых мы писали выше.

DLE58 распространяется на пакет программного обеспечения Microsoft Office. Например, цена MS Office 2016 Pro Plus составит 1900 рублей вместо 4300 рублей, а издание 2019 года обойдётся лишь в 2400 рублей вместо 5600 рублей.

Microsoft Office 2016 и 2019 Professional Plus также доступны в паре с ключом для операционной системы Windows 10 Pro. Цена на распродаже составляет 2100 рублей и 2800 рублей соответственно с учётом скидки 58%.

Кроме того, магазин ключей для программного обеспечения предлагает по скидке Microsoft Office 2016 Home & Student и Office 2019 Home & Student. Стоимость составляет соответственно 2600 рублей вместо 6100 рублей и 2700 рублей вместо 6300 рублей.

Наконец, последняя пара предложений касается владельцев компьютеров на базе операционной системе macOS. Они могут со скидкой 58% приобрести программное обеспечение Microsoft Office 2019 Home & Business за 8400 рублей вместо 19 990 рублей, в то время как издание 2016 года стоит 5000 рублей со промокодом DLE58 вместо 11 800 рублей.

Вновь заметим, что выше мы указываем приблизительные цены "с запасом". Точную стоимость можно посмотреть на сайте. Ссылки на соответствующие страницы интернет-магазина KeysOff собраны в таблице ниже. А со всеми предложениями весенней распродажи вы можете ознакомиться тут.

Скидки 68% Лицензия Старая цена Промокод Акционная цена В магазин Microsoft Office 2016 Professional Plus ~4300 рублей DLE58 ~1900 рублей Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus ~5600 рублей DLE58 ~2400 рублей Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional ~5000 рублей DLE58 ~2100 рублей Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional ~6600 рублей DLE58 ~2800 рублей Купить Microsoft Office 2016 Office & Student ~6100 рублей DLE58 ~2600 рублей Купить Microsoft Office 2019 Office & Student ~6300 рублей DLE58 ~2700 рублей Купить Microsoft Office 2016 Home & Business (macOS) ~11 800 рублей DLE58 ~5000 рублей Купить Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS) ~19 900 рублей DLE58 ~8400 рублей Купить

Регистрация и оплата

Для заказа лицензий в магазине KeysOff можно зарегистрировать собственную учётную запись. Наличие персонального аккаунта упростит вам жизнь в дальнейшем, если вы ещё будете пользоваться услугами сайта. Если нет – можно просто оформить заказать без регистрации и авторизации. Для этого при оформлении заказа необходимо отметить пункт "Оформить заказ без регистрации".

Но для начала добавим в корзину сразу несколько ключей. Для примера возьмём комплект Windows 10 Professional в паре с Microsoft Office 2019 Professional Plus, а также Microsoft Office 2019 Home & Student и Microsoft Office 2019 Home & Business для macOS.

Суммарная стоимость составляет 32 642 рубля и 54 копейки. С промокодом DLE58 можно сэкономить почти 19 000 рублей. В конченом счёте итоговая сумма составит примерно 13 700 рублей. И вот теперь можно переходить к оформлению заказа.

Мы остаёмся гостем на сайте и вводим все личные данные, включая домашний адрес с индексом и действующий адрес электронной почты, куда будет отправлено письмо с ключами. Затем выбираем сервис Cwalletco и переходим к оплате.

В интернет-магазине KeysOff можно оплачивать картами Visa и Mastercard через платёжные системы Sofort или PayPal. После оплаты ключ будет отправлен на e-mail, который вы указывали при заполнении большой формы на сайте.