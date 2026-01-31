Наиболее популярной в статистике Google остаётся Android 15 с долей 19,3%, тогда как последняя версия находится лишь на седьмом месте

Компания Google обновила статистические данные по распространению разных версий операционной системы Android. Последняя к настоящему моменту версия Android 16 установлена на 7,5% активных устройств.

Изображение: Grok

Эта статистика публикуется нерегулярно, и в последний раз она появлялась в апреле 2025 года. В тот момент лидировала Android 14 с долей 27,4%, тогда как на Android 15 работали 4,5% устройств.

На этот раз демонстрируется статистика на 1 декабря 2025 года. К этому дню Android 16 успела распространиться на таких аппаратах, как Google Pixel, премиальных моделях Samsung Galaxy и других представителях флагманского сегмента. По сравнению с прошлыми показателями, из статистики пропала версия Android 4.4.

Изображение: ChatGPT

Как обычно, первым до Android 16 обновила свои смартфоны компания Google. Samsung начала распространять эту версию на своих аппаратах в минувшем сентябре. Затем подтянулись более мелкие производители, такие как Oppo, OnePlus, Vivo и другие.





Изображение: Google

Лидирует Android 15 с долей 19,3%, что является небольшим значением по сравнению с показателями прежних лет. Это может быть связано с тем, что прежде статистика обычно публиковалась ближе к середине года. До прошлого апреля статистику предоставляли в июле 2024 года, когда у Android 13 было без малого 21%.