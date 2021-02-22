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Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже

Магазин BOBKeys, где собраны ключи на разное программное обеспечения, предлагает прекрасную возможность купить лицензию на Windows 10 Home или Pro по низкой цене.
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Магазин BOBKeys, где собраны ключи на разное программное обеспечения, предлагает прекрасную возможность купить лицензию на Windows 10 Home или Pro по низкой цене. Он запускает очередную распродажу. Стоимость ключа по акции для каждой операционной системы составляет примерно 14 долларов.

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Обзор сайта BOBKeys

Главная страница интернет-магазина не сильно отличается от других подобных порталов. На верхней панели можно выбрать язык или валюту, открыть центру поддержки и войти в личную учётную запись или создать аккаунт. Русский язык присутствует.

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Ниже есть поисковая строка, с помощью которой можно быстро найти ключи для программного обеспечения Microsoft и антивирусов, поскольку для них не отвели отдельной категории. К слову, разделов на сайте BOBKeys предусмотрено сразу шесть:

  • Steam;
  • Origin;
  • Uplay;
  • Sony PlayStation;
  • PC;
  • Gift Cards.

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На главной странице мы сразу же видим самые популярные предложения. Лидерами продаж являются PES 2021, FIFA 21, Devil May Cry 5, PUBG, Warhammer 40000: Mechanicus Omnissiah Edition, Anno History Collection, Mount & Blade II: Bannerlord. Стоимость большинства игр составляет от 2000 рублей до 3000 рублей. Дороже всех стоит футбольный симулятор FIFA 21. За ключ для популярного, но противоречивого проекта Electronic Arts придётся отдать почти 4200 рублей.

В правом нижнем углу страницы есть пиктограмма с надписью «We Are Here!». Кликнув на пиктограмму, можно открыть живой чат для связи с технической поддержкой. Если у вас возникли вопросы, вы можете через живой чат оперативно получить ответ на него.

Обзор ассортимента

Как мы писали немного ранее, на сайте BOKeys предложения разделены на шесть категорий. Сейчас детальнее пройдёмся по каждой из них. В разделе Gift Cards, как понятно из названия, содержатся подарочные карты. Например, на 30-100 долларов для Steam. В категории PlayStation можно пополнить кошелёк в PS Store на 5-50 евро или купить подписку PS Plus.

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В разделе Steam собраны игры из соответствующего магазина. Всего на момент написания статьи доступно 557 предложений. Например, Horizon Zero Dawn за 3900 рублей, Mafia Trilogy за 4000 рублей, Resident Evil 3 стоимостью почти 3900 рублей и Outriders за 3600 рублей.

В категории Origin игр на порядок меньше. Отметим футбольный симулятор FIFA 21, о котором мы уже писали чуть выше, Need For Speed Heat стоимостью чуть более 4000 рублей, Star Wars Jedi – Fallen Order за 6300 рублей и ряд дополнений к The Sims 4 по цене в районе 2000 рублей.

В разделе Uplay вас ждут несколько частей Anno, Far Cry, Tom Clancy’s и Assassin’s Creed. Дешевле всех стоит Assassin’s Creed Unity – примерно 610 рублей. Больше всего придётся отдать за Immortals Fenyx Rising. Стоимость составляет почти 3900 рублей. Наконец, раздел под названием PC содержит все игры для персонального компьютера из всех категорий, а также антивирусы.

Акция и скидки

Ключ для операционной системы Windows 10 Professional обойдётся вам в 1117 рублей вместо 1490 рублей. Для получения скидки нужно использовать промокод OC25, который позволяет снизить стоимость на 25%.

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А вот один ключ для домашнего издания Windows 10 Home стоит 1065 рублей с учётом скидки от промокода вместо 1425 рублей. Заметим, что речь идёт о лицензии OEM, которая привязывается к аппаратному обеспечению. При замене железа придётся ключ покупать заново.

Также по акции можно приобрести пакет программного обеспечения Microsoft Office 2019 Professional Plus. Цена составляет 3501 рубль с учётом скидки. Комплект с OEM-лицензией для операционной системы Windows 10 Professional стоит примерно на 1100 рублей дороже. Наконец, 2116 рублей стоит подписка Microsoft Office 365 Professional Plus Для пяти устройств.

Скидки
Ключ
Цена
Промокод
Цена по скидке
В  магазин
Windows 10 Professional
1490 руб.
OC25
1117 руб.
Windows 10 Home
1425,78 руб.
OC25
1065 руб.
Microsoft Office 365 Pro Plus (5 устройств)
2820,85 руб.
OC25
2116 руб.
Microsoft Office 2019 Pro Plus
4667,68 руб.
OC25
3501 руб.
Windows 10 Professional + Microsoft Office 2019 Pro Plus
6149,48 руб.
OC25
4612 руб.


Windows 10 не нуждается в представлении. Операционная система обзавелась множеством новшеств по сравнению с предыдущей версией программного обеспечения от Microsoft. Разработчики переработали меню «Пуск», которое больше напоминает себя из Windows 7, а в правой части рабочего стола теперь есть обновлённый центр уведомлений.

Американская компания интегрировала поддержку работы с фирменным виртуальным ассистентом Cortana, заменила веб-обозреватель Internet Explorer на Microsoft Edge, а также внедрила функции Continuum для персональных компьютеров в форм-факторе 2-в-1 и обновила магазин программного обеспечения.

Также стоит отметить, что в операционной системе Windows 10 есть поддержка DirectX 12, Windows Hello, новый многооконный режим и Windows Defender. Последний способен стать полноценной заменой антивирусному программному обеспечении для не самых продвинутых пользователей.

Microsoft Office Professional Plus 2019 – это важная часть единой среды для бизнеса и коммуникации. Данный пакет предлагает пользователям не только всем известные программы вроде Word, PowerPoint и Excel. Вместе с ними пользователи получают доступ к Outlook, OneNote, Publisher, Access и InfoPath.

Оплата

Процесс оплаты рассмотрим на примере  ключа к операционной системе Windows 10 Professional. Цена составляет 1490 рублей, а промокод OC25 даёт возможность сэкономить чуть более 370 рублей. Таким образом, стоимость комплекта опускается до 1117 рублей.

К слову, прежде чем перейти к корзине, система предложит войти в свою учётную запись или зарегистрироваться в интернет-магазине BOBKeys. Но оба шага можно пропустить, если у вас есть аккаунт в Facebook или Google. Достаточно просто войти через выбранный сервис, только важно открыть личный кабинет и добавить адрес электронной почты.

Далее система предложит вам несколько способов оплаты. Рекомендуем платить через PayPal, поскольку нет комиссии. С Qiwi придётся переплатить почти 90 рублей, а с Mint – 135 рублей. Комиссия в сервисе LiqPay составляет около 45 рублей.

После оплаты ключ в течение нескольких минут будет отправлен на электронную почту. Ещё раз напомним, что при возникновении вопросов задать их можно техподдержке в живом чате.

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