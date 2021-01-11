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Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%

Все желающие смогут со скидкой до 90% приобрести лицензии для операционной системы Windows и пакетов Microsoft Office.
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Интернет-магазин KeysOFF, предлагающий дешёвые ключи для программного обеспечения, запускает первую распродажу в 2021 году. Все желающие смогут со скидкой до 90% приобрести лицензии для операционной системы Windows и пакетов Microsoft Office.

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Обзор ассортимента KeysOFF

Для начала рассмотрим, что же предлагает нам магазин ключей для программного обеспечения, прежде чем перейти к новогодней распродаже. На главной странице видим баннеры, PES 2021, DiRT 5, Fall Guys и Hades, лучшей игры ушедшего года по версии журнала TIME, к слову. Ассортимент игр в KeysOFF не самый широкий, но всё же выбирать есть из чего. Для более удобного поиска проекты разделены по категориям:

  • Steam;
  • Uplay;
  • Battlenet;
  • Epic Games
  • Origin.
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В разделе Steam нас приветствует уже упомянутый раллийный симулятор DiRT 5 стоимость около 67 долларов. Столько же стоят Ride 4. На 5 долларов дороже можно купить Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 (Blood Moon) Premium Edition. Blomutant обойдётся в 70 долларов, а цена Horizon Zero Dawn и The Guild 3 составляет примерно по 60 долларов. Кроме того, в этой категории есть Truck & Logistics Simulator, Mafia – Definitive Edition, Iron Harvest, NBA 2K21 – Mamba Forever Edition, Wasteland 3 – Day One Edition, Street Power Football, Yakuza: Like a Dragon и несколько сезонных обновлений PES 2021.

В Origin нас ждут только шесть предложений: FIFA 21, Star Wars Squadrons, Rocket Arena – Mythic Edition, Command and Conquer – The Ultimate Edition, Battlefield V и 1000 монет в APEX Legends. Стоимость FIFA 21 и Battlefield V составляет примерно по 70 долларов, а цена всего остального находится в пределах 20-50 долларов.

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Ещё скромнее ассортимент в категории Epic Games. Здесь есть сразу четыре предложения связанных с игрой Borderlands 3: стандартное издание за 70 долларов, Super Deluxe Edition за 116 долларов, одно дополнение за 23 доллара и сезонный пропуск за 59 долларов. В 47 долларов обойдётся SnowRunner.

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В разделе Battlenet можно за 70 долларов приобрести Call of Duty Modern Warfare (2019) или Black Ops 4. Diablo обойдётся в 23-35 долларов, в то время как цена Overwatch составляет 23 доллара. Наконец, категория Uplay предлагает ещё несколько популярных проектов: Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Star Wars Jedi – Fallen Order, Anno 1800, Far Cry 6, Beyond Good And Evil 2 и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Стоимость каждой игры составляет 70-75 долларов.

Windows со скидкой 45%

А вот теперь самое время перейти к акционным предложениям, доступным в рамках распродажи к Новому году в магазине KeysOFF. Начнём с возможности по скидке купить лицензию для операционной системы Windows 10. Сэкономить можно с промокодом BFLE45, который снижает стоимость перечисленных в таблице ниже продуктов на 45%.

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OEM-лицензия на ОС Windows 10 Home для одного ПК по промокоду стоит менее 9 долларов. Цена двух ключей составляет около 15 долларов. Заметим, что поставить одну OEM-лицензию на два устройства не получится, т.к. она привязывается к аппаратному обеспечению. Кроме того, даже если после активации ключа происходит замена материнской платы, придётся приобретать лицензию заново.

С промокодом BFLE45 также можно обзавестись ключом для операционных систем Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Windows Server 2019 Standard. Цена составляет примерно 10 долларов и 18 долларов соответственно. На Windows 10 Pro тоже есть несколько выгодных предложений, но их мы рассмотрим немного позже. Точные цены и ссылка на магазин – в таблице ниже.

#
Лицензия
Промокод
Цена
Купить
1
Windows 10 Home
BFLE45
$8.97
2
Windows 10 Home (2 PC)
BFLE45
$14.93
3
Windows Server 2019 Standard
BFLE45
$17.66
4
Windows 10 Enterprise LTSC
BFLE45
$10.05

Скидки 58% на комплекты ключей

Довольно популярной практикой со стороны интернет-магазинов является продажа лицензий на программное обеспечение в комплекте. В частности, ключей для операционной системы Windows вместе с ключами для MS Office. Для скидки в размере 58% нужно воспользоваться промокодом BFLE58.

Получить профессиональное издание Windows 10 вместе с пакетом офисного ПО MS Office 2016 Pro Plus можно приблизительно за 27 долларов. Если заменить издание 2016 года на версию 2019 года, цена бандла увеличится менее чем на 10 долларов. При этом если убрать Windows 10 Pro и добавить издание Home, то стоимость практически не изменится. Все предложения собраны в таблице.

#
Лицензия
Промокод
Цена
Купить
1
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus
BFLE58
$27.35
2
Windows 10 Home + Office 2016 Pro
BFLE58
$27.64
3
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus
BFLE58
$36.10
4
Windows 10 Home + Office 2019 Pro Plus
BFLE58
$36.15

Дополнительные предложения со скидкой 58%

Промокод BFLE58 распространяется и на другие ключи, доступные в рамках распродажи в магазине KeysOFF. В данном разделе мы рассмотрим сразу десять таких предложений. По традиции, точная стоимость каждой лицензии со ссылкой на страницу для покупки указана в таблице в конце.

Итак, владельцы персональных компьютеров на базе операционной системы macOS могут сэкономить на покупке Office Home & Business. Цена издания 2016 года составляет почти 41 доллар. За версию 209 года придётся доплатить ещё почти 20 долларов.

Несколькими абзацами ранее мы говорили, что на распродаже доступна лицензия на Windows Server 2019 Standard по цене около 18 долларов. Издание 2016 года с промокодом BFLE58 обойдётся примерно на 5 долларов дешевле.

Программа для построения блок-схем MS Visio Pro 2019 стоит чуть более 18 долларов (издание 2016 года – на 3 доллара дешевле). Решение для управления проектами MS Project на распродаже обойдётся почти в 22 доллара, а программа для создания баз данных MS Access Pro 2016 – на 5 долларов дешевле. Почти за 15 долларов можно приобрести годовую подписку на MS Office 365 Pro Plus.

#
Лицензия
Промокод
Цена
Купить
1
Office 365 Pro Plus (1 год)
BFLE58
$14.53
2
Office 2016 Home & Business (macOS)
BFLE58
$40.65
3
Office 2019 Home & Business (macOS)
BFLE58
$60.27
4
Visio Professional 2016
BFLE58
$15.87
5
Visio Professional 2019
BFLE58
$18.36
6
Project Professional 2019
BFLE58
$21.57
7
Access Professional 2016
BFLE58
$16.50
8
Windows Server 2016 Standard
BFLE58
$13.49
9
Office 2016 Home & Business
BFLE58
$33.05
10
Office 2019 Home & Business
BFLE58
$34.43

Специальные новогодние предложения – скидки до 90%

И в завершение рассмотрим ещё четыре очень выгодных предложения. Здесь уже никаких промокодов вводить для получения скидки не нужно. Выше мы писали, что ключ для операционной системы Windows 10 Pro можно купить в комплекте с программным обеспечением Microsoft Office. Если вам нужна исключительно лицензия на ОС, вы пришли по адресу.

Цена ключа на Windows 10 Pro для одного персонального компьютера на распродаже составляет около 7 долларов. За вторую лицензию в комплекте нужно доплатить 4 доллара. Отдельно можно приобрести и пакеты офисного программного обеспечения Office Pro Plus. В 29 долларов обойдётся издание 2019 года и в 22 доллара – издание 2016 года.

#
Лицензия
Цена
Купить
1
Windows 10 Pro
$7.27
2
Office 2019 Pro Plus
$28.98
3
Office 2016 Pro Plus
$21.80
4
Windows 10 Pro (2 PC)
$11.55

Оплата и доставка

Процесс покупки ключей для программного обеспечения в магазине KeysOFF рассмотрим на примере двух лицензий на операционную систему Windows 10 Professional. Стоимость комплекта составляет 11,55 доллара с учётом скидки, и никакие промокоды не нужны.

После добавления продукта в корзину нужно нажать Proceed to Checkout. В следующем окне сайт предложит войти в свою учётную запись, но при желании можно продолжить шопинг без регистрации, выбрав пункт Checkout as Guest.

Далее следует заполнить большую форму. Здесь нужно ввести имя, фамилию, e-mail, домашний адрес, включая индекс и номер телефона. Для оплаты рекомендуется выбирать сервис Cwalletco, в котором в качестве платёжной системы можно выбрать PayPal и быстро оплатить заказ без комиссии.

В завершение добавим, что при заполнении формы с личными данными важно указывать правильный адрес электронной почты, поскольку после получения оплаты магазин KeysOFF именно на этот e-mail отправляет письмо с ключами. Приходит оно в течение нескольких минут. В случае возникновения вопросов можно связаться с техподдержкой по адресу service@keysoff.com.

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