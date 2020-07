Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

1. Crash Bandicoot: One The Run! стал доступен для предварительной регистрации





Хотя игра официально еще не доступна, однако теперь появилась возможность предварительной регистрации. Это означает, что как только она выйдет в ближайшем будущем, вы сразу сможете загрузить ее на свой смартфон.

Если вы ожидали, что мобильный Crash Bandicoot будет похож на серию игр с PlayStation, то придется вас разочаровать. Уже из самого названия видно, что выполнена она будет в стиле бесконечного раннера. Но если вас это успокоит, то в игре мы встретим многих узнаваемых персонажей серии, таких как Доктора Нео Кортекса, Коко и, конечно же, самого Крэша.

Если вы заинтересованы в предварительной регистрации на Crash Bandicoot: On The Run!, то в Google Play это можно сделать прямо сейчас .

2. На Android вышла игра Tales Of Crestoria от Bandai Namco





Tales Of Crestoria от Bandai Namco доступна пользователям Android с 16 июля. Выполнена игра в жанре JRPG и может похвастаться превосходной графикой с возможностью сбора новых персонажей из предыдущих игр серии. Поэтому играбельных персонажей в игре достаточно много.

Хотя это довольно большая JRPG с достаточно длинной историей, в ней нет полноценного открытого мира, который можно будет исследовать. В Tales Of Crestoria используются куда более прямолинейные рельсовые миссии. Однако для большинства игроков это не станет проблемой, так как играть в новое творение разработчиков достаточно весело.

Если вы поклонник JRPG, то поиграть в игру однозначно стоит. В Google Play она бесплатна со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде донатов.

3. В PUBG Mobile стартовал новый сезон





Ранее на этой неделе в PUBG Mobile стартовал уже 14-й сезон, который привнес в игру массу нового контента. Конечно, с каждым новым сезоном игрокам нужно приобретать и новый боевой пропуск. Как и прежде, новый контент можно будет разблокировать только по мере повышения уровня игрока.

Все награды нового сезона разделены на четыре категории: Золото, Платина, Алмаз и Ас. Некоторые из доступных наград – наборы Ревущего Дракона и наборы Охотника на Драконов – возвратятся из более раннего сезона.

Новый пропуск предлагает игрокам и новые варианты подписок на абонементы Prime и Prime Plus, которые предлагают игрокам эксклюзивные перки. Если вы часто играете в PUBG Mobile, то новый контент у вас уже должен быть активным.

4. На мероприятии Stadia Connect раскрыли подробности о новых играх и функциях





14 июля 2020 года Google провела свое мероприятие Stadia Connect, на котором представили новые и будущие игры. После начала шоу такие игры, как Orcs Must Die! 3, One Hand Clapping и Lara Croft: Temple of Osiris сразу же стали доступны для скачивания.

Позже в этом году игроки смогут поиграть на своих смартфонах в такие игры, как Sekiro: Shadows Die Twice, Dead by Daylight, Hitman 1 & 2, Super Bomberman R Online, Serious Sam 4, WWE 2K Battlegrounds, NBA 2K21 и Hello Neighbor. Также на мероприятии сообщили о том, что в следующем году на Stadia выйдет долгожданный кооперативный шутер от третьего лица с элементами RPG – Outriders.

Не обошли стороной и новые функции Stadia под названием Crowd Choice и Crowd Play, которые являются эксклюзивными для стримеров YouTube, играющих в Dead by Daylight на Google Stadia.

5. Аниме MMO SoulWorker получит мобильную игру под названием SoulWorker Anime Legends





Если вы играете в игры на ПК, и вам нравятся MMO, то вы, возможно, уже слышали о SoulWorker. Это аниме MMO-экшн с довольно приятной боевой системой и красивой аниме-графикой.

Ранее на этой неделе разработчики игры объявили о том, что мобильная версия SoulWorker получит название SoulWorker: Anime Legends. На Android выход игры запланирован на конец июля. Так как до конца месяца осталось несколько дней, поэтому игра должна появиться уже совсем скоро.

SoulWorker: Anime Legends предлагает игрокам шесть различных классов персонажей. Хотя, по заверениям разработчиков, игра похожа на старшую версию для ПК, однако такое утверждение вызывает лишь легкую ухмылку. Так как это точно не порт оригинальной игры, то история также будет отличаться. В любом случае фанаты серии заценят и, скорее всего, останутся довольны.

6. KartRider Rush+ продлили на второй сезон





Хотя этой игре и далеко до 14 сезона PUBG Mobile, однако второй сезон тоже неплохо, так как показывает, что игрокам она все еще интересна. Как и полагается, новое обновления привнесет в игру и новый контент. Также игроки получат парочку новых персонажей по имени Лунарис и Солярис, ну и новые аксессуары.

Кроме того, KartRider Rush+ предложит новые квесты и новую мини-игру под не избитым оригинальным названием «Битва за флаг». Даже гадать не приходиться, что в этом режиме игрокам нужно будет заполучить флаг, а затем благополучно перенести его на базу.

7. Волшебники в игре Harry Potter: Wizards Unite получат новые навыки





Волшебники всех возрастов возрадуйтесь, так как после недавнего обновления игры вы получите новые древа навыков, с помощью которых можно усилить свои магические способности. Получить их смогут только игроки, достигнувшие 4-го уровня.

Новые навыки включают в себя: 1) навык Мастерства, который поможет вам усилить заклинания; 2) Полевые Чары, с помощью которых вам легче будет найти бонусные награды на карте; 3) навык улучшения награды, который поможет увеличить ваши шансы получение наград от Теплиц Хогвартса, крепостей и семейных сундуков. Понятно, что в игре есть и другие новые навыки и изменения, однако истинные фанаты игры о них и так уже знают, а всем остальным это не интересно.

Все это должно быть уже доступно при следующем входе в игру. При условии, что вы достигли 4-го уровня.

