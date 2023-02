За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Независимо от того, фанатели ли вы от классической детективной литературы в юношестве или ваше знакомство с жанром ограничилось сериалом “Шерлок”, не отрицайте, что когда-нибудь вы точно хотели примерить на себя роль профессионального сыщика. В сегодняшней статье собраны лучшие детективные приключения, которые раздвигают границы интерактивного повествования: от классических point-and-click квестов до современных релизов. Я постарался собрать лучшие детективные видеоигры в одной подборке, а вам остаётся только читать дальше, чтобы решить, достойны ли они вашего внимания.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments — приключенческий проект в жанре point-and-click, разработанный и изданный Frogwares в 2014 году. Игра даёт возможность занять место героя романов Артура Конан Дойла, величайшего детектива в мире — Шерлока Холмса, ставя перед игроком непростую задачу: раскрыть серию практически не связанных между собой таинственных и запутанных дел.

Несмотря на то, что с даты релиза игры прошло более 8 лет, графика и визуальные эффекты всё ещё радуют глаз и прекрасно передают атмосферу викторианского Лондона. Стоит также отметить, что Crimes & Punishments хорошо работает даже на более слабых ПК, что является плюсом.

Игровой процесс представляет собой смесь элементов квеста, РПГ и экшн-адвенчуры. Большую часть геймплея Шерлоку предстоит исследовать места преступлений, собирать улики, опрашивать подозреваемых и делать выводы о виновности подозреваемых на основе полученной информации. Игра отлично погружает в себя, выделяясь иммерсивностью на фоне последующих частей серии о Шерлоке.

Нельзя не обойти стороной сценарий и диалоги. Большая часть историй увлекательно написана, мотивация преступников не оставляет дополнительных вопросов, обстоятельства дел не повторяются, а диалоги написаны грамотно и разнообразно. Учитывая наличие системы моральных выборов, влияющих на решение по каждому отдельному делу, расследование преступлений в Crimes & Punishments доставляет одно удовольствие.

Тем не менее, игру нельзя назвать идеальной. Временами она может быть довольно сложной, особенно если вы не привыкли к детективным играм и не хотите тратить время на чтение записок и диалогов. Нередкие головоломки могут оказаться слишком сложными для определённой части игроков и зачастую проект не даёт никаких подсказок о том, что игрок должен делать дальше. Кроме того, игру нельзя назвать реиграбельной. Несмотря на то, что по каждому из дел доступен целый ряд решений и выводов на основе собранных улик, в действительности только одно решение является верным, а сам процесс расследования достаточно монотонен.

В целом, Sherlock Holmes: Crimes & Punishments — отличная детективная игра, которая вполне может увлечь вас на 10-15 часов. Несмотря на некоторые шероховатости, она запоминается своей потрясающей атмосферой, интересными и разнообразными головоломками и хорошо продуманной историей.

Disco Elysium

Disco Elysium — это классическая РПГ с открытым миром, разработанная и изданная эстонской студией ZA/UM в 2019 г. Игрок берёт на себя управление потерявшим память от злоупотребления алкоголем полицейским в вымышленном городе Ревашоль, которому предстоит расследовать убийство вместе с новоприбывшим на место преступление напарником — лейтенантом Кимом Кицураги.

Несмотря на то, что Disco Elysium чаще всего хвалят за невероятное количество культурных, политических и философских отсылок, нельзя не отметить, что сам процесс расследования преступления отображен достаточно правоподобно. Расследование объединяет ведущих персонажей и даёт мотивацию для того, чтобы изучать улицы Ревашоля, допрашивать местных жителей об обстоятельствах случившегося и детально изучать все улики.

Игровой процесс в Disco Elysium завязан на диалогах. Для того, чтобы окончательно разобраться в происходящем, придётся прочитать десятки, если не сотни страниц текста, однако это не надоедает — всё, от описаний предметов до рассуждуний внутренних голосов главного героя, написано с любовью к читателю. Мир и лор игры показаны настолько достоверно, что уже спустя несколько часов игры нетрудно забыть, что всё происходящее — лишь художественный вымысел.

Несмотря на то, что самостоятельных детективных решений в Disco Elysium игроку принять придётся немного, игра точно увлечёт вас своим интригующим сюжетом и многообразием конфликтов, в которые так или иначе ввязывается главный герой. Игра также отличается атмосферной музыкой, неплохим юмором и обилием побочных квестов. Крайне рекомендуется всем фанатам жанра.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter — это дебютный мистико-приключенческий релиз от разработчиков из The Astronauts, увидевший свет в 2014 г. Игра рассказывает историю Пола Просперо, увлекающегося оккультизмом детектива, которому поручено выяснить, что случилось с пропавшим мальчиком по имени Итан Картер. В поиске ответов сыщик попадает в небольшой городок в штате Висконсин, где расследует другие преступления, общается с местными жителями и сталкивается с силами, природу которых невозможно научно объяснить.

Несомненными плюсами проекта являются отличные визуальные эффекты и реалистичная картинка. Особенно радуют местные пейзажи и виды американской глубинки, знакомые многим игрокам по сериалам вроде «Твин Пикс» и «Настоящий детектив». Создаваемая эмбиентом и окружением захватывающая атмосфера заставляет чувствовать себя частью происходящего, отчего пугающие эпизоды оставляют ещё более серьёзные впечатления.

Нельзя не отметить и выполненные на высшем уровне детективные элементы, которые дают возможность применять логическое мышление и даже самостоятельно восстанавливать цепочки событий на месте преступления. Интересная история, дополняемая побочными цепочками расследований, держит в напряжении до конца игры, не давая заскучать.

Пожурить разработчиков можно разве что за небольшую продолжительность игры: несмотря на наличие условно открытого мира и побочных заданий, проект вряд ли займёт вас больше, чем на 5-6 часов. Тем не менее, недостаток контента не сказывается на качестве истории, и «Исчезновение Итана Картера» можно обоснованно назвать одним из лучших игровых детективов.

L. A. Noire

L. A. Noire – это образцовый экшен от третьего лица в открытом мире, действие которой разворачивается в 1940-х годах в вымышленной версии Лос-Анджелеса. Игра была выпущена в 2011 на PlayStation 3 и Xbox 360, а позже портирована на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 4. Проект ставит вас на место детектива полиции Лос-Анджелеса, позволяя расследовать и раскрыть серию дел, связанных между собой лишь личностью детектива Коула Фелпса.

Особенностью L. A. Noire, отличающей её от других проектов про американских полицейских, является комплексная система расследования, позволяющая допрашивать подозреваемых и свидетелей, а также искать улики на местах преступлений. В игре также присутствует открытый мир, который служит только одной цели: радовать глаз игрока между расследованиями достоверными видами солнечного Лос-Анджелеса середины XX века.

Стоит отметить, что разработка L. A. Noire была трудным процессом, который в конечном итоге привёл к распаду студии Team Bondi. Игра находилась в производстве в течение семи лет, и команде разработчиков пришлось преодолеть множество технических проблем и пройти через ряд споров с собственным руководством. Так, одной из основных «фишек» проекта стала система анимации лиц с использованием реальных съёмок актеров. Однако она была настолько сложной в разработке, что на одну лишь её реализацию ушла значительная часть бюджета, а результат выглядел не так впечатляюще, как звучал «на бумаге».

Тем не менее, L. A. Noire как итоговый продукт представляет собой уникальный взгляд на детективный жанр. Он привлекает реалистичной и захватывающей историей, которая рассказывает о карьере самого обычного копа, объединяя десятки разных дел, и держит игроков вовлеченными на протяжении всей игры. Если вы хотите взглянуть на процесс расследования своими глазами, то этот проект обязателен к ознакомлению.

Ghost Trick: Phantom detective

Ghost Trick: Phantom Detective — это головоломка, разработанная Capcom и выпущенная для портативной консоли Nintendo DS в 2010 году. Игра рассказывает историю Сисселя, погибшего детектива, который потерял память и пытается в форме фантома спасти жизни других, используя новообретенные паранормальные способности.

Игровой процесс в Ghost Trick вращается вокруг решения головоломок и приминения призрачных способностей Сисселя для управления объектами на локации. Взаимодействуя с различными предметами и перематывая время, игроки могут пробовать разные решения ситуаций. Геймплей расширяется благодаря набору навыков главного героя, который включает в себя возможность вселяться в различные предметы, подслушивать разговоры или путешествовать по телефонным линиям в форме духа.

Несмотря на свой возраст, игра и сейчас выглядит замечательно и может быть пройдена на практически любом устройстве с поддержкой эмуляторов. Лучше всего, учитывая первоначальный дизайн взаимодействия с игровым миром, проект показывает себя на сенсорных устройствах. Кроме того, игра официально портирована на устройства Apple и в скором времени будет переиздана для Nintendo Switch.

Стоит обратить внимание и на сюжет. История, рассказанная разработчиками, поначалу кажется немного запутанной, поскольку повествование часто прыгает между разными временными рамками и персонажами, однако по мере раскрытия действующих лиц, политического подтекста происходящего и развития лора вселенной, игрок проникается сюжетом, начинает сопереживать персонажам и строить самостоятельные дедуктивные линии в попытках обосновать события игры.

В целом, Ghost Trick: Phantom Detective — увлекательная игра с креативными головоломками, интригующим сюжетом и обилием уникальных игровых механик. Визуальные эффекты и саундтрек создают подходящую атмосферу, и хотя некоторые головоломки могут быть сложными, а сюжет несколько запутанным, в игру всё же стоит поиграть любителям запутанных детективных историй и пространственных головоломок.

Professor Layton





Professor Layton — это серия квестов с элементами головоломок, разработанных студией Level-5 для Nintendo DS и 3DS. Игры франшизы рассказывают о гениальном профессоре Лейтоне и его ученике Люке, которые путешествуют по миру, разгадывая тайны и головоломки.

С точки зрения игрового процесса каждая из частей представляет собой смесь головоломок и детективных элементов. Чтобы продвинуться дальше по сюжету, игрокам нужно использовать логическое мышление и решать разнообразные головоломки. В отдельных частях встречаются скрытые мини-игры и бонусные головоломки. Каждая из частей серии выделяется собственной интересной историей с очаровательными персонажами, а объединяет их все узнаваемый художественный стиль и отличный саундтрек.



Серию издавна хвалят за разнообразие головоломок и заданий. Они варьируются от простых логических задачек до серьёзных испытаний, которые требуют от игрока нестандартного мышления и умения выстраивать дедуктивные цепочки. Стоит заметить, что головоломки всегда интегрированы в историю, что делает их более содержательными и увлекательными.

Professor Layton – отличная серия детективных игр, рассчитанных на аудиторию всех возрастов. Как и Ghost Trick, с ней легко познакоиться даже на современном смартфоне. За видимой простотой сюжетов видятся интересные концепты, а также глубокие детективные элементы, которые делают франшизу привлекательной даже для самой требовательной аудитории.

Return of the Obra Dinn





Return of the Obra Dinn — это детективная инди-игра, разработанная Лукасом Поупом и опубликованная компанией "3909". В ней рассказывается история страхового агента, посланного расследовать судьбу корабля, исчезнувшего в море 18 лет назад. Стоит заметить, что Return of the Obra Dinn — первая коммерческая игра Поупа с релиза Papers, Please в 2013 году.

В первую очередь игра привлекает необычной историей. Согласно сюжету, судно Британской Ост-Индской компании "Обра Динн" возвращается в порт в 1807 году, спустя 4 года со своей пропажи, но на борту нет ни единой души. Задача игрока состоит в том, чтобы осмотреть все помещения корабля и установить, что случилось с моряками и пассажирами.





Игровой процесс Return of the Obra Dinn не имеет аналогов в игровой индустрии: игрок может отматывать время до момента смерти каждого из членов экипажа, прослушивать запись последних минут их жизни и исследовать места смерти, однако на изучение обстановки убийства даётся всего одна минута. Устанавливая причину смерти, главный герой "вычеркивает" из списка установленное лицо и продолжает обследовать корабль.





Стоит отметить необычный внешний вид проекта: игра выполненая в 1-битном монохромном стиле, что создаёт уникальную атмосферу, отсылающую к классическим квестам для первых Macintosh. Аудиальное сопровождение и музыка не отличаются глубиной, однако придают происходящему особый шарм.

Подводя итоги, Return of the Obra Dinn — это одна из лучших детективных инди-игр с увлекательным сюжетом и множеством сложных головоломок, в которую определенно стоит поиграть. Фантастические элементы добавляют игре дополнительный слой глубины, а красивый художественный стиль и загадочная музыка делает её максимально иммерсивной.





Итоги

Хочется заметить, что несмотря на популярность жанра детективов в литературе и кинематографе, действительно стоящих детективных игр не так уж и много. В сегодняшней статье я постарался обратить ваше внимание на те проекты, к которым сам успел прикоснуться, и которые определённо стоят своих денег. Если же вы хотите расширить список или посоветовать менее известные релизы, вы всегда можете привлечь всеобщее внимание в комментариях. Спасибо за ознакомление!